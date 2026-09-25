Wauseon Class Of 1959 Gathers For 67-Year Reunion

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CLASS OF 1959 … The Wauseon Class of 1959 held its 67-year reunion on Sept. 12, 2026. Front row: Bonnie Holliker Creager, LouAnn Richer Kanagy, Lurline Kull McQuillen, Pat Armstrong Murry, Barbara Dyer Moistner, Judy Hoffman Potes, Betty Rupp Rathbun, Glen Lammon. Second row: Reg Fry, Dale Creager, Tom Hallett, Linda Gorsuch Gerken, Milton Zimmerman, Beverly Precht Ernst, B. Neuenschwander, Pat Yoder Joseph, Sue Trejo Guerrero, Carolyn Secondcost Leitner, Marge Pigott Crowell, Louise Lind Gilson, Butch Hoffman.