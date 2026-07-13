Who Made Local News: July 15, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 650 names indexed this week.
A
|Austin Abbott
|Robert Adamczak
|Jodi Adams
|Rachel Adams
|Brad Agler
|Dan Allomong
|Stephen Alspaugh
|Steven Alspaugh
|Aaron Alt
|Paul St. Amant
|Tony Anderson
|Al Andres
|Addie Antigo
|Anthony Antigo
|Brylie Antigo
|Gracie Antigo
|Kaylie Antigo
|Megan Antigo
|Charles Arnold
|
B
|Aaron Babcock
|Becky Bacon
|Charlotte Bailey
|George Baker
|Matthew Baker
|Karla Ball
|Marianne Ballas
|Brianna Balogh
|Sandra Barber
|Patrick Barnes
|Alexis Barton
|Brian Batterson
|Ashley Baumgartner
|Joey Beabout
|Greg Beck
|Linda Beck
|Paul Beckhusen
|Logan Beckwith
|Teresa Beebe
|Rich Bell
|Wyatt Bell
|Shelley L Bellamy
|Dave Benner
|Charles Bentley
|Dr. Jerry Bergman
|Jerry Bergman
|Becky Berheide
|Don Bertke
|John Betts
|Joann Beucler
|Lillian Binder
|Mark Bischoff
|Shawn Blaisdell
|Burton Blalock
|Darren Bok
|Masen Boles
|Mike Bores
|Baerlin Borton
|Jacob Borton
|Nicole Borton
|Jana Bourn
|Jerry Bowersock
|Shannon Bowersock
|Paula Bowsher
|Cody Boyd
|Amy Brace
|Gideon Braley
|Ryan S. Breininger
|Kyle Brewer
|Sue Brewer
|Angela Siebenaler Brigle
|Jackie Briskey
|Rachel Briskey
|Albert Brown
|Bert Brown
|Lewis E. Brown
|Phineas Brown
|Weston Brown
|Dick Bruce
|Kathy Bruce
|Cam Bukowski
|Cole Burger
|Roger Burkholder
|Todd Burkholder
|Anthony Burnett
|Gary Burr
|Chad Burt
|Kacy Burt
|Larry J. Burt
|Larry James Burt
|Marie Burt
|Barbara Butzin
C
|Gabriel Caley
|Monique Cameron
|Leslie Campbell
|David Carey
|Joseph Carmichael
|Bob Carter
|Elizabeth Casper
|Amanda Jean Castillo
|Shane Chamberlin
|Kyra Chan
|Samuel Chappell
|Drew Charlson
|David Cherwien
|Erich Christman
|Dan Claire
|Joanne Clapp
|Charles Clark
|Josh Clark
|Lois Clarke
|Wyatt Cline
|Ryan Cluts
|Terry Collins
|Kelly Colon
|Paul Colon
|Dale Connin
|John Connin
|Kacy Connolly
|Allison Megan Cook
|Louis Cosgrove
|Powel Crosley
|Powel Crosley Jr
|Bill Culbertson
|Brad Culbertson
|Jo Ellen Culbertson
|Tom Culbertson
|Will Culbertson
|Nicole Curtis
|
D
|Lauren Daigle
|Dianne Dargitz
|Brian Davis
|Jesse Davis
|Joe Davis
|Julie Davis
|Anthony Dawson
|James V. DeGroff
|Jamie Deleon
|Rebekah Dell
|James Delverne
|Brennan Dempsey
|David Dempsey
|Mark Detwiler
|Douglas Dewar
|Gloria Ann Dick
|Marissa Disbro
|Michael Doerr
|Ben Dominique
|Gary Dominique
|Todd Dominique
|Damian Dorsten
|Brittany Downs
|Kelci L. Downs
|Andy Drake
|Blake Dulle
|Darin J. Dunlap
|Scott Dunson
|Spencer Durham
|Miranda Van Dyke
E
|Andy Eckenrode
|Josh Eckenrode
|Kevin Eicher
|Lucy Eisel
|Mason Elden
|John Eldredge
|PJ Elliott
|Marie Engle
|Tyson Engstrom
|Ed Evans
|Mike Evans
|
F
|Chad Faber
|Mike Faber
|Gentry Fackler
|Ginger Fackler
|Wyatt Fackler
|George Farler
|Amber Fellows
|Rhonda Fenstermaker
|Sarah Ferguson
|C.J. Fidler
|Easton Fidler
|Chad Finley
|Al Fiser
|Shannon Fisk
|Jammie Flores
|Barbara Ford
|Catherine Ford
|Deb Ford
|Dennis J. Ford
|Doug Ford
|Harold Ford
|Kevin Ford
|Mike Ford
|Roselyn Ford
|Leonora Foster
|Tim Foster
|Carolyn Franz
|Joshua Frastaci
|Kara Frastaci
|Julia Frazer
|Dean Frisbie
|Brian Fritsch
|Emily Fritsch
|Joshua Fritsch
|Erica Fruchey
|Joy Fruchey
|Irelyn Fryman
|John Fryman
G
|Nancy Gallahue
|Matt Geiger
|Alan D Geiser
|Alan Geiser
|Bryan Gendron
|Claire Gendron
|Crystal Gerhart
|Alyssa Gibson
|Jamie Giguere
|Dan Gillen
|Derek A Gilmore
|Michael Glasner
|Braydon Godfrey
|Dyllon Godfrey
|Mario Gomez
|Alexus Gorsuch
|Dana Gosch
|Isaiahs Gracia
|Barry Gravengaard
|Teresa Gravengaard
|Kellie Gray
|Kevin Gray
|Marvin Green
|Brad Grime
|Vickie Grimm
|Frederick Grisier
|Allison Grotelueschen
|Lexi Grotelueschen
|Trent Grotelueschen
|Matthew Grube
|Gina Gruber
|Scott Gruber
|Elijah Gunn
|Chase Gustwiller
H
|Leslie Haas
|Dayton Hake
|Richard Hallett
|Phil Hallock
|Jade Hamilton
|James Hamilton
|Jo Hamilton
|Carlton Hardy
|Kent Hardy
|Brooke Harmes
|Corbin Hartman
|Fritzi Hartman
|Peggy Hartman
|Logan Wesley Hartsock
|Wesley Hartsock
|Hunter Hazelton
|Frank Heckenast
|Frank Heckenast Jr
|Vivian Hefner
|Shirley Heller
|Sherry Hendershot
|Timothy F Henricks
|Cindy Henson
|Lauren Hepker
|Alta Hester
|Beverly Hester
|Chris Hester
|Connie Hester
|Janet Hester
|Noah Hester
|Truman V. Hester
|Truman Valentine Hester
|Zack Hester
|Kaydance Hobeck
|Paige Hobeck
|Andrew Hollister
|James K Hornyak
|Andrew Hoverman
|Philip Hoverman
|Gwen Howe-Gebers
|Barry Hoylman
|Brent Hoylman
|Kathy Huner
|Tripp Hunter
|Richard Hupe
|Earl Hutchison
|Aivary Hutzler
|
I
J
|Dylan Jessen
|Jacob Jett
|Alex St. John
|Juli Johnson
|Stefanie Johnson
|Baiden Jones
|Heather Jones
|J.R. Jones
|Gregory Jordan
|Michael Jordan
|Tyler Judanovich
|
K
|Marcy Kaptur
|Dan Kasaris
|Rick Kazmierczak
|Mike Kelly
|Calvin Kepler
|Chad Kern
|Jacob Kessler
|Phil Kessler
|Renea Kessler
|Fred Kimpel
|Stevie Kimpel
|Sarah Kinsey
|Todd Kleismit
|Homer Kline
|James R. Knepp
|James R. Knepp II
|Stacy Knueve
|Jeff Koz
|Jim Kozumplik
|Susan Frances Kraske
|Polly Krause
|Terry Krause
|Abigail Krill
|Bob Krumm
|Georgetta Kuhman
|Jason Kunsman
|Calvin Kurtz
|Dorothy G. Kurtz
|Mike Kwiatkowski
|
L
|Cameron Laney
|Cameron M. Laney
|Cayden M. Laney
|Jerry Laney
|Joey J. Laney
|Tripp Langenderfer
|Bonnie Lauber
|Roger Lauber
|Rollin Lauber
|Sam Lauber
|Thelma Lauber
|Dawn Layman
|Ray Leal
|Mary Leatherman
|Terri Lebowsky
|Chris Lee
|Dana Lesiak
|Don Leu
|Robert Levinger
|Scott Lirot
|Carolyn Little
|Tim Livengood
|Timothy Livengood
|Bob Livensparger
|Josh Lolmaugh
|Taylor Long
|Monique Loope
|John Low
|Allyn Luce
|Grant Luce
|Leonard G. Ludwig
|Andrew Luke
|Jason Luke
|Lindsay B. Luke
|R.J. Lumbrezer
|Jason Luthy
|Mason Luttrell
|Jeff Lyon
|Ed Lyons
|Gentry Lyons
|Jacob Lyons
|
M
|Ezra Mahlman
|Randy Mahlman
|Zoe Maier
|Howard Maneval
|Aria Manges
|Avery Manges
|Kahne Mansfield
|Steve Mantel
|Allison Marsali
|Bill Martin
|Dan Martin
|Vincent Martinez
|Shalyn Mason
|Sherry Maxfield
|Kevin Maynard
|Scott McCague
|Kara McCann
|Harvey McCleskey
|John McClure
|Brian Mcfeeters
|Russell McKarns
|Zeke McKenzie
|William McKinley
|Thomas McWatters
|Thomas McWatters III
|Henry Mencken
|Amy Metz-Simon
|Austin Miller
|Dale Miller
|Dennis Miller
|Doug Miller
|Homer Miller
|Hunter Miller
|Jonathan Miller
|Julie Miller
|Kayce Miller
|Kruce Miller
|Sarah Miller
|Randy Mills
|Stephanie Mills
|Ryan Missler
|Nikki Mittelstaedt
|Jacquelyn Montague
|Edward Morehouse
|Luke Morey
|Ryan Muehlfeld
|Marilyn Murphy
|Morris J. Murray
|Jordan Myers
|
N
|Waldo Nafziger
|Allen Naiber
|Dave Newcomer
|Allison Newell
|Joseph Nickloy
|Henry Nofzinger
|Ruthanna Nofzinger
|Casey Noonan
|Todd D. Norris
|Christopher M Nunes
|Dillon Nusbaum
|
O
|Mary Oberlin
|Scott Oberlin
|Logan Olinger
|Mitchell Opatik
|Courtny Osborn
|Harry Osborn
|Aaron Osburn
|Alta Osburn
|Camryn Osburn
|David V. Osburn
|Gloria Osburn
|Helen J. Osburn
|Jim Osburn
|Kendall Osburn
|Ty Otto
|Marlene Oxender
P
|Don Parkins
|Nate Parsons
|Hetalkumari Patel
|Jonathon Patrick
|Patricia Patterson
|Heidi Paxton
|Ed Perry
|Tammy Peterson
|Julie Pillars
|Bruce Plessner
|Jennifer Plessner
|Kathryn Plessner
|Edith D. Plettner
|Roger Lynn Polter
|Chad R. Poorman
|Richard Poorman
|Anna Poucher
|Jackson Poynter
|Bill Priest
|Mark A Purk
|Kendal Pursel
|Megan Pursel
|Shay Pursel
|
R
|Brenda Radabaugh
|Anna Rademacher
|Nancy Rathbun
|John Reichle
|Jake Rendel
|Steve Riley
|Brittany Ritter
|Kurt Roan
|Loretta Roberts
|Jeff Robinson
|Tim Robinson
|Barb Roby
|Christina A. Roby
|Christina Roby
|Norman Rockwell
|Jason Rodriguez
|Rod Rodriguez
|Randall C. Rohrer
|Garrett Rons
|Brittiny Roose
|Dorothy Roose
|Jerry “J.J.” Roose
|Marian L. Roose
|Taylor Roose
|Wendy Roose
|Kari Rosania
|Todd Roth
|Alejandro Rubalcava
|Jissela Zoraida Ruble
|Elizabeth Rufenacht
|Justin Rufenacht
|Willa Ruffer
|Linda Rummel
|Terry Rummel
|Jessica Runkel
|Jon Rupp
|Lewis Rupp
|Scott Rupp
|Terry Rushlow
|Greg Ruskey
S
|Barbara Saintamant
|Kellen Sanchez
|Austin Saneholtz
|Elizabeth Schaefer
|Grant Schaffner
|Richard Schiech
|Carrie Schlade
|Rusty Schlenk
|Jared Schnee
|Don R Schooley
|Elodie Schreiber
|Dave Schumm
|David Schumm
|Dennis Scott
|Zoey Scott
|Ryan Seawright
|Sam Seawright
|Andrea Seidt
|Michael A. Shaffer
|Reyah Sheets
|Dawn Sheline
|Sarah Shell
|Stetson Shell
|Vanessa Shepard
|Devin Shiels
|Cameron Shimp
|Jonah Shininger
|Steve Shininger
|Colin Shipley
|Leighton Showalter
|Steve Van Sickle
|Angela Siebenaler
|Dylan Siebenaler
|Elishah Siegel
|John A. Simon
|Anthony Singer
|Brayden Sinn
|Pam Skates
|Melissa Smith
|Fred Snyder
|Angela Soellner
|Michael W. Spangler
|Floyd H Stafford
|Jackson Stambaugh
|James Stamper
|Leroy Stamper
|Liliana Stamper
|Braden Stark
|Leslie Starr
|Travis Stemler
|Jonathan Sterrett
|Jaret Stevens
|Ellen Stiving
|John Stockton
|Mary Stoller
|Cassie Storrer
|Phil Stotz
|Kay Stough
|Haley Strine
|Maggie Stroh
|Sarah Stubblefield
|Paula Stuckey
|Zaine Stull
|Jo Stultz
|Rex Stump
|William Sullivan
|Shane Sumner
|John Swearingen
T
|Danielle Tanner
|Felicity Thiel
|Jolene Thompson
|Thomas A. Thompson
|Traci Thompson
|Richard Tiney
|Neil Toeppe
|Shannon Tomaszewski
|Keith Torbet
|Dawn Trausch
|Mark Trausch
|Michael Trausch
|Forrest A. Tubbs
|Forrest Tubbs
|Tim Tyler
|
U
V
|Leslie K Vanausdale
|Kirk Vashaw
|Hans Vetter
|Mark Voigt
|Tom Voigt
|George Voinovich
W
|Matthew Wachtman
|Jean Wagner
|Grace Waikel
|Renee Walker
|Ed Walkup
|Ash Walz
|Frank Walz
|Blaine Warnimont
|George Washington
|Peyton Waterfield
|Octavius Waters
|Andy Waterston
|Hunter Watson
|Bryce Welling
|Amy Wendt
|Trever West
|Mary Westerman
|Bart Westfall
|Terry Westfall
|Jean Wetmore
|Alice White
|Brenna White
|Jonathan Peter Widmer
|Brian Wieland
|Trenton Wiemken
|Chris Williams
|Steve Wilmot
|Brent Wilson
|Wilfred “Willie” Wilson
|Jean Wink
|Sherry Wirth
|Jadea Wixom
|Leo Wixom
|Craig Wolfe
|Madeleine Wolfe
|Drew Wood
|Nick Woodall
|Dylan Woodling
|Gene Woodring
|Eva Woolace
|Kalob Woolace
|Kody Woolace
|Kollin Woolace
|Kyle Woolace
|Larry Woolace
|Mont Woolace
|Taylor Woolace
|Terry Woolace
|Kayla Wyse
|
Y
|Bailey Yahraus
|Maggie Jo Yahraus
|Sue Yeager
|Mike York
|Charles Young
|
Z
|Katie Zartman
|Remington Zeedyk
|George Zieman
|Dylan Zimmerman
|Ethan Zimmerman
|Sondra Zimmerman
|Laura Zumbaugh
|John Zureich
|Brock Zuver
|Robert Zwayer
TOTAL UNIQUE NAMES: 650+
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