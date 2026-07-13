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Who Made Local News

Who Made Local News: July 15, 2026

By Updated:No Comments8 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 650 names indexed this week.

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A
Austin Abbott Robert Adamczak
Jodi Adams Rachel Adams
Brad Agler Dan Allomong
Stephen Alspaugh Steven Alspaugh
Aaron Alt Paul St. Amant
Tony Anderson Al Andres
Addie Antigo Anthony Antigo
Brylie Antigo Gracie Antigo
Kaylie Antigo Megan Antigo
Charles Arnold
B
Aaron Babcock Becky Bacon
Charlotte Bailey George Baker
Matthew Baker Karla Ball
Marianne Ballas Brianna Balogh
Sandra Barber Patrick Barnes
Alexis Barton Brian Batterson
Ashley Baumgartner Joey Beabout
Greg Beck Linda Beck
Paul Beckhusen Logan Beckwith
Teresa Beebe Rich Bell
Wyatt Bell Shelley L Bellamy
Dave Benner Charles Bentley
Dr. Jerry Bergman Jerry Bergman
Becky Berheide Don Bertke
John Betts Joann Beucler
Lillian Binder Mark Bischoff
Shawn Blaisdell Burton Blalock
Darren Bok Masen Boles
Mike Bores Baerlin Borton
Jacob Borton Nicole Borton
Jana Bourn Jerry Bowersock
Shannon Bowersock Paula Bowsher
Cody Boyd Amy Brace
Gideon Braley Ryan S. Breininger
Kyle Brewer Sue Brewer
Angela Siebenaler Brigle Jackie Briskey
Rachel Briskey Albert Brown
Bert Brown Lewis E. Brown
Phineas Brown Weston Brown
Dick Bruce Kathy Bruce
Cam Bukowski Cole Burger
Roger Burkholder Todd Burkholder
Anthony Burnett Gary Burr
Chad Burt Kacy Burt
Larry J. Burt Larry James Burt
Marie Burt Barbara Butzin
C
Gabriel Caley Monique Cameron
Leslie Campbell David Carey
Joseph Carmichael Bob Carter
Elizabeth Casper Amanda Jean Castillo
Shane Chamberlin Kyra Chan
Samuel Chappell Drew Charlson
David Cherwien Erich Christman
Dan Claire Joanne Clapp
Charles Clark Josh Clark
Lois Clarke Wyatt Cline
Ryan Cluts Terry Collins
Kelly Colon Paul Colon
Dale Connin John Connin
Kacy Connolly Allison Megan Cook
Louis Cosgrove Powel Crosley
Powel Crosley Jr Bill Culbertson
Brad Culbertson Jo Ellen Culbertson
Tom Culbertson Will Culbertson
Nicole Curtis
D
Lauren Daigle Dianne Dargitz
Brian Davis Jesse Davis
Joe Davis Julie Davis
Anthony Dawson James V. DeGroff
Jamie Deleon Rebekah Dell
James Delverne Brennan Dempsey
David Dempsey Mark Detwiler
Douglas Dewar Gloria Ann Dick
Marissa Disbro Michael Doerr
Ben Dominique Gary Dominique
Todd Dominique Damian Dorsten
Brittany Downs Kelci L. Downs
Andy Drake Blake Dulle
Darin J. Dunlap Scott Dunson
Spencer Durham Miranda Van Dyke
E
Andy Eckenrode Josh Eckenrode
Kevin Eicher Lucy Eisel
Mason Elden John Eldredge
PJ Elliott Marie Engle
Tyson Engstrom Ed Evans
Mike Evans
F
Chad Faber Mike Faber
Gentry Fackler Ginger Fackler
Wyatt Fackler George Farler
Amber Fellows Rhonda Fenstermaker
Sarah Ferguson C.J. Fidler
Easton Fidler Chad Finley
Al Fiser Shannon Fisk
Jammie Flores Barbara Ford
Catherine Ford Deb Ford
Dennis J. Ford Doug Ford
Harold Ford Kevin Ford
Mike Ford Roselyn Ford
Leonora Foster Tim Foster
Carolyn Franz Joshua Frastaci
Kara Frastaci Julia Frazer
Dean Frisbie Brian Fritsch
Emily Fritsch Joshua Fritsch
Erica Fruchey Joy Fruchey
Irelyn Fryman John Fryman
G
Nancy Gallahue Matt Geiger
Alan D Geiser Alan Geiser
Bryan Gendron Claire Gendron
Crystal Gerhart Alyssa Gibson
Jamie Giguere Dan Gillen
Derek A Gilmore Michael Glasner
Braydon Godfrey Dyllon Godfrey
Mario Gomez Alexus Gorsuch
Dana Gosch Isaiahs Gracia
Barry Gravengaard Teresa Gravengaard
Kellie Gray Kevin Gray
Marvin Green Brad Grime
Vickie Grimm Frederick Grisier
Allison Grotelueschen Lexi Grotelueschen
Trent Grotelueschen Matthew Grube
Gina Gruber Scott Gruber
Elijah Gunn Chase Gustwiller
H
Leslie Haas Dayton Hake
Richard Hallett Phil Hallock
Jade Hamilton James Hamilton
Jo Hamilton Carlton Hardy
Kent Hardy Brooke Harmes
Corbin Hartman Fritzi Hartman
Peggy Hartman Logan Wesley Hartsock
Wesley Hartsock Hunter Hazelton
Frank Heckenast Frank Heckenast Jr
Vivian Hefner Shirley Heller
Sherry Hendershot Timothy F Henricks
Cindy Henson Lauren Hepker
Alta Hester Beverly Hester
Chris Hester Connie Hester
Janet Hester Noah Hester
Truman V. Hester Truman Valentine Hester
Zack Hester Kaydance Hobeck
Paige Hobeck Andrew Hollister
James K Hornyak Andrew Hoverman
Philip Hoverman Gwen Howe-Gebers
Barry Hoylman Brent Hoylman
Kathy Huner Tripp Hunter
Richard Hupe Earl Hutchison
Aivary Hutzler
I
Don Imm
J
Dylan Jessen Jacob Jett
Alex St. John Juli Johnson
Stefanie Johnson Baiden Jones
Heather Jones J.R. Jones
Gregory Jordan Michael Jordan
Tyler Judanovich
K
Marcy Kaptur Dan Kasaris
Rick Kazmierczak Mike Kelly
Calvin Kepler Chad Kern
Jacob Kessler Phil Kessler
Renea Kessler Fred Kimpel
Stevie Kimpel Sarah Kinsey
Todd Kleismit Homer Kline
James R. Knepp James R. Knepp II
Stacy Knueve Jeff Koz
Jim Kozumplik Susan Frances Kraske
Polly Krause Terry Krause
Abigail Krill Bob Krumm
Georgetta Kuhman Jason Kunsman
Calvin Kurtz Dorothy G. Kurtz
Mike Kwiatkowski
L
Cameron Laney Cameron M. Laney
Cayden M. Laney Jerry Laney
Joey J. Laney Tripp Langenderfer
Bonnie Lauber Roger Lauber
Rollin Lauber Sam Lauber
Thelma Lauber Dawn Layman
Ray Leal Mary Leatherman
Terri Lebowsky Chris Lee
Dana Lesiak Don Leu
Robert Levinger Scott Lirot
Carolyn Little Tim Livengood
Timothy Livengood Bob Livensparger
Josh Lolmaugh Taylor Long
Monique Loope John Low
Allyn Luce Grant Luce
Leonard G. Ludwig Andrew Luke
Jason Luke Lindsay B. Luke
R.J. Lumbrezer Jason Luthy
Mason Luttrell Jeff Lyon
Ed Lyons Gentry Lyons
Jacob Lyons
M
Ezra Mahlman Randy Mahlman
Zoe Maier Howard Maneval
Aria Manges Avery Manges
Kahne Mansfield Steve Mantel
Allison Marsali Bill Martin
Dan Martin Vincent Martinez
Shalyn Mason Sherry Maxfield
Kevin Maynard Scott McCague
Kara McCann Harvey McCleskey
John McClure Brian Mcfeeters
Russell McKarns Zeke McKenzie
William McKinley Thomas McWatters
Thomas McWatters III Henry Mencken
Amy Metz-Simon Austin Miller
Dale Miller Dennis Miller
Doug Miller Homer Miller
Hunter Miller Jonathan Miller
Julie Miller Kayce Miller
Kruce Miller Sarah Miller
Randy Mills Stephanie Mills
Ryan Missler Nikki Mittelstaedt
Jacquelyn Montague Edward Morehouse
Luke Morey Ryan Muehlfeld
Marilyn Murphy Morris J. Murray
Jordan Myers
N
Waldo Nafziger Allen Naiber
Dave Newcomer Allison Newell
Joseph Nickloy Henry Nofzinger
Ruthanna Nofzinger Casey Noonan
Todd D. Norris Christopher M Nunes
Dillon Nusbaum
O
Mary Oberlin Scott Oberlin
Logan Olinger Mitchell Opatik
Courtny Osborn Harry Osborn
Aaron Osburn Alta Osburn
Camryn Osburn David V. Osburn
Gloria Osburn Helen J. Osburn
Jim Osburn Kendall Osburn
Ty Otto Marlene Oxender
P
Don Parkins Nate Parsons
Hetalkumari Patel Jonathon Patrick
Patricia Patterson Heidi Paxton
Ed Perry Tammy Peterson
Julie Pillars Bruce Plessner
Jennifer Plessner Kathryn Plessner
Edith D. Plettner Roger Lynn Polter
Chad R. Poorman Richard Poorman
Anna Poucher Jackson Poynter
Bill Priest Mark A Purk
Kendal Pursel Megan Pursel
Shay Pursel
R
Brenda Radabaugh Anna Rademacher
Nancy Rathbun John Reichle
Jake Rendel Steve Riley
Brittany Ritter Kurt Roan
Loretta Roberts Jeff Robinson
Tim Robinson Barb Roby
Christina A. Roby Christina Roby
Norman Rockwell Jason Rodriguez
Rod Rodriguez Randall C. Rohrer
Garrett Rons Brittiny Roose
Dorothy Roose Jerry “J.J.” Roose
Marian L. Roose Taylor Roose
Wendy Roose Kari Rosania
Todd Roth Alejandro Rubalcava
Jissela Zoraida Ruble Elizabeth Rufenacht
Justin Rufenacht Willa Ruffer
Linda Rummel Terry Rummel
Jessica Runkel Jon Rupp
Lewis Rupp Scott Rupp
Terry Rushlow Greg Ruskey
S
Barbara Saintamant Kellen Sanchez
Austin Saneholtz Elizabeth Schaefer
Grant Schaffner Richard Schiech
Carrie Schlade Rusty Schlenk
Jared Schnee Don R Schooley
Elodie Schreiber Dave Schumm
David Schumm Dennis Scott
Zoey Scott Ryan Seawright
Sam Seawright Andrea Seidt
Michael A. Shaffer Reyah Sheets
Dawn Sheline Sarah Shell
Stetson Shell Vanessa Shepard
Devin Shiels Cameron Shimp
Jonah Shininger Steve Shininger
Colin Shipley Leighton Showalter
Steve Van Sickle Angela Siebenaler
Dylan Siebenaler Elishah Siegel
John A. Simon Anthony Singer
Brayden Sinn Pam Skates
Melissa Smith Fred Snyder
Angela Soellner Michael W. Spangler
Floyd H Stafford Jackson Stambaugh
James Stamper Leroy Stamper
Liliana Stamper Braden Stark
Leslie Starr Travis Stemler
Jonathan Sterrett Jaret Stevens
Ellen Stiving John Stockton
Mary Stoller Cassie Storrer
Phil Stotz Kay Stough
Haley Strine Maggie Stroh
Sarah Stubblefield Paula Stuckey
Zaine Stull Jo Stultz
Rex Stump William Sullivan
Shane Sumner John Swearingen
T
Danielle Tanner Felicity Thiel
Jolene Thompson Thomas A. Thompson
Traci Thompson Richard Tiney
Neil Toeppe Shannon Tomaszewski
Keith Torbet Dawn Trausch
Mark Trausch Michael Trausch
Forrest A. Tubbs Forrest Tubbs
Tim Tyler
U
Ryan Unzicker
V
Leslie K Vanausdale Kirk Vashaw
Hans Vetter Mark Voigt
Tom Voigt George Voinovich
W
Matthew Wachtman Jean Wagner
Grace Waikel Renee Walker
Ed Walkup Ash Walz
Frank Walz Blaine Warnimont
George Washington Peyton Waterfield
Octavius Waters Andy Waterston
Hunter Watson Bryce Welling
Amy Wendt Trever West
Mary Westerman Bart Westfall
Terry Westfall Jean Wetmore
Alice White Brenna White
Jonathan Peter Widmer Brian Wieland
Trenton Wiemken Chris Williams
Steve Wilmot Brent Wilson
Wilfred “Willie” Wilson Jean Wink
Sherry Wirth Jadea Wixom
Leo Wixom Craig Wolfe
Madeleine Wolfe Drew Wood
Nick Woodall Dylan Woodling
Gene Woodring Eva Woolace
Kalob Woolace Kody Woolace
Kollin Woolace Kyle Woolace
Larry Woolace Mont Woolace
Taylor Woolace Terry Woolace
Kayla Wyse
Y
Bailey Yahraus Maggie Jo Yahraus
Sue Yeager Mike York
Charles Young
Z
Katie Zartman Remington Zeedyk
George Zieman Dylan Zimmerman
Ethan Zimmerman Sondra Zimmerman
Laura Zumbaugh John Zureich
Brock Zuver Robert Zwayer

TOTAL UNIQUE NAMES: 650+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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