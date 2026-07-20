Who Made Local News: July 22, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 450 names indexed this week.
A
|Amy Acton
|Barb Anderson
|Brian Arnold
|Carla Armey
|Carolyn Adams
|Daniel Ayala
|Gene Andres
|Joe Altaffer
|Mike Anderson
|Paul Allman
B
|Adriana Beaney
|Albert Brown
|Angela Beagle
|Ashley Bennett
|Brian Bowsher
|Brianna Balogh
|Chad Bassett
|Charlotte Bailey
|Cody Best
|Dave Brobston
|Debra Bernath
|Dennis Berry
|Elaine Baumgartner
|Ella Bourn
|Emma Burkholder
|Erin Bailey
|Griffin Boehm
|Haley Bell
|James Bay
|Jerry Bergman
|Jesse Brumbaugh
|Joshua Borst
|Julia Bourn
|Justin Bailey
|Kathleen Buehrer
|Kay Beck
|Kristina Brown
|Kyle Brodbeck
|Larry Beck
|Lauren Bell
|Lori Bosco
|Marcus Beach
|Marilyn Bumen
|Nolan Brock
|Raymond Beals
|Riley Borst
|Sandra Barber
|Shannon Bowen
|Sharon Blinzler
|Tami Brigle
|Todd Burkholder
|Tyler Bryner
C
|Allison Campbell
|Anne Clinger
|Bruce Coleman
|Elizabeth Clair
|Jacqueline Conrad
|James Connolly
|Jerry Campbell
|John Campbell
|Kent Cotter
|Kent Cousino
|Levi Caryer
|Matthew Clark
|Matthew Cousino
|Molly Case
|Morgan Cameron
|Nicki Cogswell
|Paul Colon
|Shawn Clark
|Stephanie Carr
|Thomas Campbell
|Thomas Clemensen
|Thomas Coburn
|Tony Carpenter
|Tyler Christman
|Tyler Clark
|
D
|Aubree Downs
|Austin Douglass
|Barb Deetz
|Brian Davis
|Carol Dean
|Charlotte Doty
|Dallas Dick
|Donald Disbro
|Elizabeth Diaz
|Griffin Davies
|Jason Dietsch
|Jennifer Disbro
|Jesse Davis
|Jimmy Dunning
|John Doty
|June Dunlap
|Kathleen Dauwalter
|Marissa Disbro
|Matt Diefenbach
|Olivia Doty
|Peggy Disbro
|Rebekah Dell
|Ruth Deck
|Tony Disbro
E
|Bill Elliott
|Jim Eisel
|Josh Eckenrode
|Joshua Elendt
|Ken Engstrom
|Mike Elser
|Robert Ellis
|
F
|Ashley Franz
|Carla Flegal
|Emma Franz
|Ethan Fryman
|Heather Freese
|John Fryman
|Karen Ford
|Lisa Fackler
|Marc Fishel
|Noah Fisher
|Tom Franks
|Whitney Flegal
G
|Alma Grimm
|Andrea Gauden
|Angela Greek
|Cindy Gregg
|Claire Green
|Courtney Gauden
|Dean Genter
|Doug Grimm
|Erica Grimm
|Garrett Glicker
|Garrett Grime
|Gene Graf
|Jason Gruver
|Jenna Gibson
|Jim Gauden
|Justin Galbraith
|Kayla Gabbard
|Kevin Gallagher
|Levi Gauden
|Marie Grimm
|Mario Gomez
|Marlin Grimm
|Mary Garrow-Cousino
|Mary Gniewkowski
|Natalie Goings
|Pam Goll
|Patricia Grimm
|Paul Gotshall
|Ralph Geesey
|Ronald Geiman
|Steve Grimm
|Steven Greek
|Todd Goings
|Tom Grimm
|Vickie Grimm
|
H
|Aaron Hughs
|Amanda Hoffman
|Angie Humphrey
|Bill Hoffman
|Caleb Haines
|Cecelia Hinkle
|Connor Hagans
|Dennis Hinkle
|Erin Hite
|Gene Headley
|Greg Hostetler
|Ilene Headley
|Ken Hale
|Larry Harsila
|Lisa Hinkle
|Marie Hinkle
|Mark Hagans
|Melissa Hostetler
|Mona Harsila
|Nicole Head
|Patrick Hurley
|Richard Hurley
|Ryan Henricks
|Sophia Hildebrandt
|Steven Hobeck
|
I
J
|Andrew Jaquith
|Brenda Jasmund
|Cameron Jay
|Charlotte Johnston
|Esther Jewell
|Harry Johnson
|Jeff Jasmund
|Maggie Johnston
K
|Adam Knepper
|Amanda Knecht
|Annie Kunsman
|Beth Kressel
|Bob Krumm
|Brooke Knepper
|Calvin Keel
|Carol Krieger
|Chase Kammeyer
|Claire Kunsman
|Dale Koch
|Denise Knecht
|George Kreger
|George Melvin II Kreger
|India Kenner
|Jacob Kessler
|Jason Kendrick
|Jason Kunsman
|John Jr Kreuz
|Laurie Kepler
|Leona Kreuz
|Mark Kelly
|Mike Kelly
|Noah Krueger
|Nora Kunsman
|Phil Kessler
|Renea Kessler
|Richard Kasunic
|Robert II Kissinger
|Robert Kissinger
|Ruby Krueger
|Sarah Kendrick
|Terry Kuehne
|Thomas Karnes
L
|Allen Leininger
|Alta Leininger
|Amanda Leininger
|Andrea Lee
|Ashley Lerma
|Beth Lienau
|Dale Ladd
|Dan Lange
|Isaac Lamore
|Jason Luke
|Jeff Leininger
|Karen Lee
|Kenneth Ladd
|Kevin Ladd
|Kim Lerma
|Kim Limber
|Lauren Lester
|Levi Lerma
|Lucas Lerma
|Mae Ladd
|Matthew Leininger
|Megan Lienau
|Nancy Leininger
|Nicholas Leininger
|Randall Leininger
|Ruby Leininger
|Ryan Larzelere
|Sidney Luce
|Velma Ladd
|Wayne Lienau
|Wesley Lupo
|
M
|Abigail Mello
|Brent McDougle
|Brett Mills
|Carrie Mack
|Charles McLaughlin
|Chrystal Maneval
|Darlene Myers
|David Mello
|Deborah Mack
|Erin Montgomery
|Jane McKay
|Jocelyn McElfresh
|Joyce Mocherman
|Judith Miller
|Kayla Myers
|Kevin Maynard
|Kevin Motter
|Kim Morrell
|Lisa Murray-Zuver
|Lydia Meeks
|Molly Montgomery
|Samuel Mello
|Steve Myers
|Tyler Miller
|Will McCann
|Zachary Miramontes
N
|Alvin Neitzke
|Arryngton Norton
|Brenda Neitzke
|Courtney Neitzke
|David Norton
|Dillon Norris
|Dutch Neitzke
|Heather Nowaczyk
|Jeffrey Neitzke
|John Nowaczyk
|John Noyes
|Mark North
|Michael North
|Miles Northrup
|Rachel Nagel
|Scott Noble
|Skyler Nelson
|Steven Neitzke
|Tim Nofziger
|
O
|Debra Opdycke
|Lucas Otting
|Summer Owens
|
P
|Alan Powers
|Ann Powers
|Bryce Peters
|Carolyn Powers
|Danny Pearson
|David Powers
|Jay Pursel
|Jessica Powers
|Joyce Paepke
|Kathryn Page
|Kent Peebles
|Kent Purk
|Melissa Plessner
|Nicholas Peters
|Patricia Powers
|Patricia Proxmire
|Pete Powers
|Regina Partee
|Riley Pannell
|Steve Planson
Q
R
|Ashley Reed
|Ben Riehle
|Bobby Ross
|Brian Riegsecker
|Carmen Roth
|Dennis Rackliff
|Earl Roth
|Evelyn Riddle
|Forest Rees
|George Rings
|Harry Rex
|Jack Rennie
|Jason Randall
|Jennifer Radabaugh
|Julia Reese
|Katherine Ringle
|Kyra Rupp
|Logan Reiniche
|Lonnie Ross
|Lori Rennie
|Lucy Rice
|Madison Rae
|Mark Rairigh
|Norman Roby
|Rose Reinhart
|Sarah Rich
|Teresa Rupp
|Todd Roth
|Tommy Ross
|
S
|Adam Snow
|Al Sullivan
|Annette Schreiner
|Anthony Stevens
|Ashtyn Sanders
|Austin Saneholtz
|Ben Schafer
|Brianna Swank
|Carrie Schlade
|Colton Sheline
|Connie Simmons
|Cynthia Seaman
|Dave Swanson
|David Steagall
|Dean Sandrin
|Derek Schaffner
|Don Schlosser
|Dustin Schlachter
|Earl Sines
|Evan Siegel
|Gregory Scott
|Gregory Shipley
|Haley Strine
|Jason Simon
|Jason Slone
|Jeffrey Slattery
|Jeremy Suffel
|Joel Schroeder
|John Salyers
|Josh Sampson
|Joshua Sampson
|Judy Shilling
|Kathryn Spindler
|Kendra Smeltzer
|Kevin Schafer
|Kevin Seiler
|Logan Slattery
|Mark Schmucker
|Mary Stoller
|Max Sprow
|Pamela Snow
|Patricia Sniegowski
|Pauline Snow
|Phil Stotz
|Rebecca Schroeder
|Rex Stump
|Robin Shelton
|Robin Shepherd
|Ronald Stockburger
|Sarah Sines
|Shane Sumner
|Shannon Shulters
|Sue Schaffner
|Terri Simpson
|Tim Smith
|Tom Saul
|Trista Simon
|Wayne Snider
|William Schultz
|
T
|Abby Towne
|Arlene Towne
|Caleb Turnbull
|Charles Traxler
|Dustin Towne
|Dylan Tressler
|Erika Towne
|Gary Tamol
|John Trejo
|Landon Towne
|Nathan Thompson
|Neil Toeppe
|Phillip Towne
|Powell Towne
|Rex Taylor
|Ryan Towne
|Stacey Traxler
|Teresa Towne
|Tom Thompson
|
U
V
|Dan VanArsdalen
|Donna Van Vlerah
|Jennifer Vogelsong
|Joshua Vondeylen
|Leslie VanAusdale
|Maria Vergine
|Milton Vane
|
W
|Ashtyn Wiyrick
|Brenna White
|Carol Wheeler
|Charlotte Welling
|Clay Wasnich
|Cody Winkler
|Dave Wilson
|Dawn Whitlock
|Deb Wilson
|Ed Walkup
|Forest Wineland
|Jean Wink
|Jim Waddle
|Joe Werling
|Julie White
|Logan Wyatt
|Lynn Wieland
|Pam Wampler
|Peter Wood
|Regina Wortkoetter
|Ruth Waddle
|Samuel Wagner
|Steve Wilmot
|Steven Wilson
|Tanya Whitney
|
Y
|Brian Yeary
|Jane Youse
|Jason Yoder
|Jon Yeager
Z
|Allison Zimmerman
|Doug Zimmerman
|Linda Zuver
|Louis Zimmerman
|Michael Zochinski
|Pat Zelei
TOTAL UNIQUE NAMES: 450+
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