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Who Made Local News

Who Made Local News: July 22, 2026

By No Comments6 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 450 names indexed this week.

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A
Amy Acton Barb Anderson
Brian Arnold Carla Armey
Carolyn Adams Daniel Ayala
Gene Andres Joe Altaffer
Mike Anderson Paul Allman
B
Adriana Beaney Albert Brown
Angela Beagle Ashley Bennett
Brian Bowsher Brianna Balogh
Chad Bassett Charlotte Bailey
Cody Best Dave Brobston
Debra Bernath Dennis Berry
Elaine Baumgartner Ella Bourn
Emma Burkholder Erin Bailey
Griffin Boehm Haley Bell
James Bay Jerry Bergman
Jesse Brumbaugh Joshua Borst
Julia Bourn Justin Bailey
Kathleen Buehrer Kay Beck
Kristina Brown Kyle Brodbeck
Larry Beck Lauren Bell
Lori Bosco Marcus Beach
Marilyn Bumen Nolan Brock
Raymond Beals Riley Borst
Sandra Barber Shannon Bowen
Sharon Blinzler Tami Brigle
Todd Burkholder Tyler Bryner
C
Allison Campbell Anne Clinger
Bruce Coleman Elizabeth Clair
Jacqueline Conrad James Connolly
Jerry Campbell John Campbell
Kent Cotter Kent Cousino
Levi Caryer Matthew Clark
Matthew Cousino Molly Case
Morgan Cameron Nicki Cogswell
Paul Colon Shawn Clark
Stephanie Carr Thomas Campbell
Thomas Clemensen Thomas Coburn
Tony Carpenter Tyler Christman
Tyler Clark
D
Aubree Downs Austin Douglass
Barb Deetz Brian Davis
Carol Dean Charlotte Doty
Dallas Dick Donald Disbro
Elizabeth Diaz Griffin Davies
Jason Dietsch Jennifer Disbro
Jesse Davis Jimmy Dunning
John Doty June Dunlap
Kathleen Dauwalter Marissa Disbro
Matt Diefenbach Olivia Doty
Peggy Disbro Rebekah Dell
Ruth Deck Tony Disbro
E
Bill Elliott Jim Eisel
Josh Eckenrode Joshua Elendt
Ken Engstrom Mike Elser
Robert Ellis
F
Ashley Franz Carla Flegal
Emma Franz Ethan Fryman
Heather Freese John Fryman
Karen Ford Lisa Fackler
Marc Fishel Noah Fisher
Tom Franks Whitney Flegal
G
Alma Grimm Andrea Gauden
Angela Greek Cindy Gregg
Claire Green Courtney Gauden
Dean Genter Doug Grimm
Erica Grimm Garrett Glicker
Garrett Grime Gene Graf
Jason Gruver Jenna Gibson
Jim Gauden Justin Galbraith
Kayla Gabbard Kevin Gallagher
Levi Gauden Marie Grimm
Mario Gomez Marlin Grimm
Mary Garrow-Cousino Mary Gniewkowski
Natalie Goings Pam Goll
Patricia Grimm Paul Gotshall
Ralph Geesey Ronald Geiman
Steve Grimm Steven Greek
Todd Goings Tom Grimm
Vickie Grimm
H
Aaron Hughs Amanda Hoffman
Angie Humphrey Bill Hoffman
Caleb Haines Cecelia Hinkle
Connor Hagans Dennis Hinkle
Erin Hite Gene Headley
Greg Hostetler Ilene Headley
Ken Hale Larry Harsila
Lisa Hinkle Marie Hinkle
Mark Hagans Melissa Hostetler
Mona Harsila Nicole Head
Patrick Hurley Richard Hurley
Ryan Henricks Sophia Hildebrandt
Steven Hobeck
I
Jodi Irving
J
Andrew Jaquith Brenda Jasmund
Cameron Jay Charlotte Johnston
Esther Jewell Harry Johnson
Jeff Jasmund Maggie Johnston
K
Adam Knepper Amanda Knecht
Annie Kunsman Beth Kressel
Bob Krumm Brooke Knepper
Calvin Keel Carol Krieger
Chase Kammeyer Claire Kunsman
Dale Koch Denise Knecht
George Kreger George Melvin II Kreger
India Kenner Jacob Kessler
Jason Kendrick Jason Kunsman
John Jr Kreuz Laurie Kepler
Leona Kreuz Mark Kelly
Mike Kelly Noah Krueger
Nora Kunsman Phil Kessler
Renea Kessler Richard Kasunic
Robert II Kissinger Robert Kissinger
Ruby Krueger Sarah Kendrick
Terry Kuehne Thomas Karnes
L
Allen Leininger Alta Leininger
Amanda Leininger Andrea Lee
Ashley Lerma Beth Lienau
Dale Ladd Dan Lange
Isaac Lamore Jason Luke
Jeff Leininger Karen Lee
Kenneth Ladd Kevin Ladd
Kim Lerma Kim Limber
Lauren Lester Levi Lerma
Lucas Lerma Mae Ladd
Matthew Leininger Megan Lienau
Nancy Leininger Nicholas Leininger
Randall Leininger Ruby Leininger
Ryan Larzelere Sidney Luce
Velma Ladd Wayne Lienau
Wesley Lupo
M
Abigail Mello Brent McDougle
Brett Mills Carrie Mack
Charles McLaughlin Chrystal Maneval
Darlene Myers David Mello
Deborah Mack Erin Montgomery
Jane McKay Jocelyn McElfresh
Joyce Mocherman Judith Miller
Kayla Myers Kevin Maynard
Kevin Motter Kim Morrell
Lisa Murray-Zuver Lydia Meeks
Molly Montgomery Samuel Mello
Steve Myers Tyler Miller
Will McCann Zachary Miramontes
N
Alvin Neitzke Arryngton Norton
Brenda Neitzke Courtney Neitzke
David Norton Dillon Norris
Dutch Neitzke Heather Nowaczyk
Jeffrey Neitzke John Nowaczyk
John Noyes Mark North
Michael North Miles Northrup
Rachel Nagel Scott Noble
Skyler Nelson Steven Neitzke
Tim Nofziger
O
Debra Opdycke Lucas Otting
Summer Owens
P
Alan Powers Ann Powers
Bryce Peters Carolyn Powers
Danny Pearson David Powers
Jay Pursel Jessica Powers
Joyce Paepke Kathryn Page
Kent Peebles Kent Purk
Melissa Plessner Nicholas Peters
Patricia Powers Patricia Proxmire
Pete Powers Regina Partee
Riley Pannell Steve Planson
Q
Carlos Quintanilla
R
Ashley Reed Ben Riehle
Bobby Ross Brian Riegsecker
Carmen Roth Dennis Rackliff
Earl Roth Evelyn Riddle
Forest Rees George Rings
Harry Rex Jack Rennie
Jason Randall Jennifer Radabaugh
Julia Reese Katherine Ringle
Kyra Rupp Logan Reiniche
Lonnie Ross Lori Rennie
Lucy Rice Madison Rae
Mark Rairigh Norman Roby
Rose Reinhart Sarah Rich
Teresa Rupp Todd Roth
Tommy Ross
S
Adam Snow Al Sullivan
Annette Schreiner Anthony Stevens
Ashtyn Sanders Austin Saneholtz
Ben Schafer Brianna Swank
Carrie Schlade Colton Sheline
Connie Simmons Cynthia Seaman
Dave Swanson David Steagall
Dean Sandrin Derek Schaffner
Don Schlosser Dustin Schlachter
Earl Sines Evan Siegel
Gregory Scott Gregory Shipley
Haley Strine Jason Simon
Jason Slone Jeffrey Slattery
Jeremy Suffel Joel Schroeder
John Salyers Josh Sampson
Joshua Sampson Judy Shilling
Kathryn Spindler Kendra Smeltzer
Kevin Schafer Kevin Seiler
Logan Slattery Mark Schmucker
Mary Stoller Max Sprow
Pamela Snow Patricia Sniegowski
Pauline Snow Phil Stotz
Rebecca Schroeder Rex Stump
Robin Shelton Robin Shepherd
Ronald Stockburger Sarah Sines
Shane Sumner Shannon Shulters
Sue Schaffner Terri Simpson
Tim Smith Tom Saul
Trista Simon Wayne Snider
William Schultz
T
Abby Towne Arlene Towne
Caleb Turnbull Charles Traxler
Dustin Towne Dylan Tressler
Erika Towne Gary Tamol
John Trejo Landon Towne
Nathan Thompson Neil Toeppe
Phillip Towne Powell Towne
Rex Taylor Ryan Towne
Stacey Traxler Teresa Towne
Tom Thompson
U
Henry Urbina
V
Dan VanArsdalen Donna Van Vlerah
Jennifer Vogelsong Joshua Vondeylen
Leslie VanAusdale Maria Vergine
Milton Vane
W
Ashtyn Wiyrick Brenna White
Carol Wheeler Charlotte Welling
Clay Wasnich Cody Winkler
Dave Wilson Dawn Whitlock
Deb Wilson Ed Walkup
Forest Wineland Jean Wink
Jim Waddle Joe Werling
Julie White Logan Wyatt
Lynn Wieland Pam Wampler
Peter Wood Regina Wortkoetter
Ruth Waddle Samuel Wagner
Steve Wilmot Steven Wilson
Tanya Whitney
Y
Brian Yeary Jane Youse
Jason Yoder Jon Yeager
Z
Allison Zimmerman Doug Zimmerman
Linda Zuver Louis Zimmerman
Michael Zochinski Pat Zelei

TOTAL UNIQUE NAMES: 450+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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