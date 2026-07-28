Who Made Local News: July 29, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 400 names indexed this week.
A
|Aaron Alt
|Adam Andres
|Anthony Aleo
|Dan Ankney
|David K. Aeschliman
|Donna J. Aleo
|Jeremy Abbott
|Jerry L Ashenfelter
|Josh Anderson
|Lauren Adkins
|Leona Aleo
|Liam Andres
|Linda F Ashenfelter
|Nathan Aleo
|Rich Adams
|Rita Aleo
|William F. Armbruster
|
B
|Aimee Bell
|Albert Brown
|Bert Brown
|Brian Batterson
|Brianna Balogh
|Catina Baldwin
|Charlotte Bailey
|Cheyenne Butkin
|Clarence Edward III Bohn
|Cody Boyd
|Colton Benson
|Danny F Baker
|Darren Bok
|Daylin Bosco
|Gavin Bosco
|Gerald Bechtol
|Heidi Bidwell
|Jacob Borton
|James Brown
|Jana Bourn
|Jazmyn Buehrer
|Jerry Bergman
|Jim Bacon
|Joey Beck
|Joseph Burkhart
|Josh Boyer
|Kate Borer
|Kenlee Brigle
|Kenneth Bly
|Kevin Beck
|Leonard T. Bunn
|Linda Beck
|Lisa Baker
|Lisa Beaverson
|Luke Braman
|Marilyn Lois Bunn
|Mark Bowers
|Mary L Bersticker
|Mike Baldwin
|Riley Borst
|Ross Butler
|Samantha Berman
|Tina Badas
|Todd Burkholder
|Tyler Butkin
|
C
|Abigail Curtis
|Alexis Calvin
|Bethany Coutz
|Corey Carr
|Dan Cline
|George Cassell
|George Curtis
|Joanne Clapp
|John Curtis
|Kevin Chittenden
|Mark Chamberlain
|Samuel Chappell
|Steve Cox
|Steven W Cotter
|Susan K Close
|Terri Carr
|Tim Carlin
|Timothy Cavanaugh
|Trenton Coleman
|Vicki Cameron
|Vincent Cotter
|Wayne Coman
|William Chappuis
|
D
|Alicia Drasen
|Brian Davis
|Haley Damman
|Howard Davis
|Irene Dominique
|James Davis
|Jerry Donaldson
|Jesse Davis
|Jonathan B Dunbar
|Linda L Dominique
|Marissa Disbro
|Megan DeGroff
|Mike DeWine
|Nancy Davis
|Robert Davis
|Samantha Disbrow
|Tony Dawson
|Tony Disbro
E
|Andy Eckenrode
|Betty Edwards
|Christopher Ely
|Emma Elkins
|Josh Eckenrode
|Kevin Eicher
|Mike Evans
|Samantha Etoll
|Shane Estes
|Wilma Ely
F
|Brent Froelich
|Brian Fritsch
|Dean Funk
|Gail Fetterman
|Jeff Jr Foks
|John Fryman
|Laurie Flanary
|Mark J Fertig
|Melvina Farner
|Nicole Farris
|Steve Fortner
|William Flanary
G
|Alex Grice
|Amanda Goheen
|Brad Grime
|Christopher Guzman
|Dan Gillen
|Danielle Guzman
|Jane Grabowski
|Kaycee Guzman
|Kim Grime
|Linda Garcia
|Lucas Goebel
|Martha Grime
|Mary Gautz
|Mary Guzman
|Matt Grube
|Matthew Gallant
|Matthew Grube
|Michael A III Gibbs
|Mildred Gambler
|Paul Green
|Pete Gerken
|Richard James Gambler
|Ruby Guillen
|Sam Grime
|Tamara Grube
|Tom Grabowski
|Tristan Guzman
|Troy Grime
|Willie Grime
|
H
|Allison Hinton
|Andrea D. Hess
|Barbara Hosler
|Brianna C. Harmon
|Carrie Hulett
|Casey Helton
|Constance Ann Hester
|Dylan Hough
|Jessica Hayes
|Joyce Hutchison
|Kathy Huner
|Kim Huynh
|Leslie Haas
|Natalie Huber
|Neil Haughn
|Oscar III Hernandez
|Patrick L Hurley
|Richard Hupe
|Roger Hayes
|Ronald D Heer
|Sandra Huynh
|Sandra J. Hosler
|Scott A. Haselman
|Scott Hammer
|Timothy Harmon
|
I
|Don Imm
|Hannah S Irwin
|Sean Ingram
|
J
|Dave Jenkins
|Dylan Jessen
|George Juillard
|Jacob Juillard
|Jennifer Jordan
|Jodi Johnson
|Mike Jessen
|Nate Johnson
|Sally Jenkins
|
K
|Amanda Knierim
|Angela Krueger
|Brandon Kavanagh
|Brandon Knott
|Chad Kern
|Clara Kittle
|Erin Koch
|Fred Kelsey
|Gavin Knierim
|India Kenner
|Jacob Kessler
|Jason Kunsman
|Jeff Kresmery
|Jeremiah Kelly
|Jim Kozumplik
|Jo Kavanagh
|Kathleen Kreuz
|Lindsay King
|Mike Kelly
|Natalie Kresmery
|Noah Kreuz
|Nora Kunsman
|Phil Kessler
|Renea Kessler
|Ryan Krueger
|Terry Krause
|Victor Keller
|
L
|Allyn Luce
|Beatrice Lanzer
|Dave Loughborough
|David Loughborough
|Heather Lumbrezer
|Jason Lee
|Jason Luke
|Jeanne K. Lamberson
|Jeff Lyons
|Katie Lantzsch
|Mary Leatherman
|Scott Lirot
|Tim Livengood
|Vivian Lanzer
M
|Amiya Myers
|Amy Miller
|Andrew A. Meyer
|Anne Mahn
|Bradley Merillat
|Cathy Mossing
|Charles Moore
|Dan McGee
|Dennis Miller
|Donna J. Maus
|Eleanor R Miller
|Gretchen Mertes
|Homer Miller
|Jennifer Margaret Miller
|Jessica T. Meyer
|Joan S Meyer
|John Meyers
|Kent Murphree
|Kim Maneval
|Lee Ann Miller
|Megan Meyer
|Mike McCann
|Morris J. Murray
|Myrl Meller
|Pat Mahn
|Randy Mills
|Rebecca Miller
|Rich Merillat
|Rosalee Lois Mills
|Rosalee Myers
N
|Adam Noonan
|Allen Naiber
|Clyde M. Nichols
|David Newcomer
|Elizabeth Nichols
|Vickie Nofziger
O
|Chad Ordway
|Harley Owens
|Marlene Oxender
|Martha Oxenger
|Nathan Owens
|Paislee Owens
|Ronald Oxender
|Scott Oberlin
P
|Anne Price
|Austin Poynter
|Ben Poorman
|Breanna Pawlaczyk
|Chris Patten
|Darrell Perry
|Dave Perkins
|David Pilliod
|Edith D. Plettner
|Jean Priest
|Jeanne Patten
|Jeff Pease
|Joshua Patten
|Kathy Patterson
|Ken Priest
|Lois Peters
|Mark Price
|Noah Patten
|Pam Pawlowicz
|Pat Pilliod
|Patricia Pilliod
|Randy Peters
|Robert Patten
|Robert Peters
|Ronie Patten
|Steve Potoczak
|Tracy Pixley
|Vicki Peterson
R
|Al Riegsecker
|Beth Rediger
|Bruce Rosebrock
|Carl Reinhardt
|Greg Ruskey
|Jake Rendel
|James L Rufenacht
|James V Routt
|Jesse Rayford
|Jessica Runkel
|John Roof
|Kathy Rupp
|Kurt Roan
|Lana Richmond
|Laurie Rische
|Mark Rairigh
|Nina Rees
|Scott Rische
|Taylor Rees
|Terry Rummel
|Todd Roth
|Wanda Rupp
S
|Andrea Spielvogel
|Andrew Stickley
|Angi Scott
|Austin Saneholtz
|Brian Shaffer
|Carol V Stephens
|Carrie Schlade
|Dave Smithmyer
|David Shufelt
|Doris Seevers
|Elizabeth Shaffer
|Emily Solly
|Esther Schmucker
|George D. Spaulding
|George Schindler
|George Shaughnessey
|James Stamper
|Jeremy Suffel
|Joann Smithmyer
|John Schmidt
|John Solly
|Keatha Shaffer
|Kim Sliter-Hawkins
|Lisa Smithmyer
|Lois Sliter
|Mary Silva
|Mary Smithmyer
|Matt Smithmyer
|Michael Scott
|Michael W. Spangler
|Nick Smithmyer
|Nicole Smithmyer
|Patty Smithmyer
|Phil Stotz
|Randy A. Sliter
|Randy Shaffer
|Rex Stump
|Robert Joseph Smithmyer
|Roger Smith
|Ruby Schindler
|Sam Spielvogel
|Sandy Shirkey
|Sarah Stubblefield
|Scott Sliter
|Scott W Stoops
|Seth Shaffer
|Shane Sumner
|Shannon Shulters
|Sharon Shaffer
|Sharon Smith
|Stacy Stasa
|Steve Snider
|Taylor W. Shindledecker
|Theresa Shaughnessey
|Thomas J. Shoup
|Tim Smith
|Tina Snider
|Tom Smith
|Tom Spiess
|Tom Szymczak
|Will Smithmyer
|William Smithmyer
T
|Anna Toms
|Charles Traxler
|John Trejo
|Keith Torbet
|Linda S Trubey
|Mark Trausch
|Mike Trausch
|Neil Toeppe
|Shannon Tomaszewski
|Simon Tomell
|Tom Thompson
|Treuly Tomell
|Walter Till
|
U
V
|Carl Vollmer
|Kirk Vashaw
|Matthew Voyer
|
W
|Alivia Whitney
|Amy Wendt
|Aubriella Whitney
|Bernard Westmeyer
|Brandon Walberg
|Brenna White
|Brent Wilson
|David W. Wallace
|Eric Waldron
|Faye Williams
|James Westmeyer
|Janet Williams
|Jared Wagner
|Jean L. Wetmore
|Jeffrey Wetmore
|Jonathon Williams
|Kayla Wyse
|Ken Wells
|Kevin Whitlock
|Leonard Wood
|Michael Wilson
|Nancy Wallace
|Richard Dennis Wasnich
|Robbin Wilcox
|Scott Wyse
|Steve Wilmot
|Susan K Wachtman
|Suzan Westmeyer
Y
Z
TOTAL UNIQUE NAMES: 400+
The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.