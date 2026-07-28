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Wednesday, July 29
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Who Made Local News

Who Made Local News: July 29, 2026

By No Comments6 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 400 names indexed this week.

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A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Y · Z
A
Aaron Alt Adam Andres
Anthony Aleo Dan Ankney
David K. Aeschliman Donna J. Aleo
Jeremy Abbott Jerry L Ashenfelter
Josh Anderson Lauren Adkins
Leona Aleo Liam Andres
Linda F Ashenfelter Nathan Aleo
Rich Adams Rita Aleo
William F. Armbruster
B
Aimee Bell Albert Brown
Bert Brown Brian Batterson
Brianna Balogh Catina Baldwin
Charlotte Bailey Cheyenne Butkin
Clarence Edward III Bohn Cody Boyd
Colton Benson Danny F Baker
Darren Bok Daylin Bosco
Gavin Bosco Gerald Bechtol
Heidi Bidwell Jacob Borton
James Brown Jana Bourn
Jazmyn Buehrer Jerry Bergman
Jim Bacon Joey Beck
Joseph Burkhart Josh Boyer
Kate Borer Kenlee Brigle
Kenneth Bly Kevin Beck
Leonard T. Bunn Linda Beck
Lisa Baker Lisa Beaverson
Luke Braman Marilyn Lois Bunn
Mark Bowers Mary L Bersticker
Mike Baldwin Riley Borst
Ross Butler Samantha Berman
Tina Badas Todd Burkholder
Tyler Butkin
C
Abigail Curtis Alexis Calvin
Bethany Coutz Corey Carr
Dan Cline George Cassell
George Curtis Joanne Clapp
John Curtis Kevin Chittenden
Mark Chamberlain Samuel Chappell
Steve Cox Steven W Cotter
Susan K Close Terri Carr
Tim Carlin Timothy Cavanaugh
Trenton Coleman Vicki Cameron
Vincent Cotter Wayne Coman
William Chappuis
D
Alicia Drasen Brian Davis
Haley Damman Howard Davis
Irene Dominique James Davis
Jerry Donaldson Jesse Davis
Jonathan B Dunbar Linda L Dominique
Marissa Disbro Megan DeGroff
Mike DeWine Nancy Davis
Robert Davis Samantha Disbrow
Tony Dawson Tony Disbro
E
Andy Eckenrode Betty Edwards
Christopher Ely Emma Elkins
Josh Eckenrode Kevin Eicher
Mike Evans Samantha Etoll
Shane Estes Wilma Ely
F
Brent Froelich Brian Fritsch
Dean Funk Gail Fetterman
Jeff Jr Foks John Fryman
Laurie Flanary Mark J Fertig
Melvina Farner Nicole Farris
Steve Fortner William Flanary
G
Alex Grice Amanda Goheen
Brad Grime Christopher Guzman
Dan Gillen Danielle Guzman
Jane Grabowski Kaycee Guzman
Kim Grime Linda Garcia
Lucas Goebel Martha Grime
Mary Gautz Mary Guzman
Matt Grube Matthew Gallant
Matthew Grube Michael A III Gibbs
Mildred Gambler Paul Green
Pete Gerken Richard James Gambler
Ruby Guillen Sam Grime
Tamara Grube Tom Grabowski
Tristan Guzman Troy Grime
Willie Grime
H
Allison Hinton Andrea D. Hess
Barbara Hosler Brianna C. Harmon
Carrie Hulett Casey Helton
Constance Ann Hester Dylan Hough
Jessica Hayes Joyce Hutchison
Kathy Huner Kim Huynh
Leslie Haas Natalie Huber
Neil Haughn Oscar III Hernandez
Patrick L Hurley Richard Hupe
Roger Hayes Ronald D Heer
Sandra Huynh Sandra J. Hosler
Scott A. Haselman Scott Hammer
Timothy Harmon
I
Don Imm Hannah S Irwin
Sean Ingram
J
Dave Jenkins Dylan Jessen
George Juillard Jacob Juillard
Jennifer Jordan Jodi Johnson
Mike Jessen Nate Johnson
Sally Jenkins
K
Amanda Knierim Angela Krueger
Brandon Kavanagh Brandon Knott
Chad Kern Clara Kittle
Erin Koch Fred Kelsey
Gavin Knierim India Kenner
Jacob Kessler Jason Kunsman
Jeff Kresmery Jeremiah Kelly
Jim Kozumplik Jo Kavanagh
Kathleen Kreuz Lindsay King
Mike Kelly Natalie Kresmery
Noah Kreuz Nora Kunsman
Phil Kessler Renea Kessler
Ryan Krueger Terry Krause
Victor Keller
L
Allyn Luce Beatrice Lanzer
Dave Loughborough David Loughborough
Heather Lumbrezer Jason Lee
Jason Luke Jeanne K. Lamberson
Jeff Lyons Katie Lantzsch
Mary Leatherman Scott Lirot
Tim Livengood Vivian Lanzer
M
Amiya Myers Amy Miller
Andrew A. Meyer Anne Mahn
Bradley Merillat Cathy Mossing
Charles Moore Dan McGee
Dennis Miller Donna J. Maus
Eleanor R Miller Gretchen Mertes
Homer Miller Jennifer Margaret Miller
Jessica T. Meyer Joan S Meyer
John Meyers Kent Murphree
Kim Maneval Lee Ann Miller
Megan Meyer Mike McCann
Morris J. Murray Myrl Meller
Pat Mahn Randy Mills
Rebecca Miller Rich Merillat
Rosalee Lois Mills Rosalee Myers
N
Adam Noonan Allen Naiber
Clyde M. Nichols David Newcomer
Elizabeth Nichols Vickie Nofziger
O
Chad Ordway Harley Owens
Marlene Oxender Martha Oxenger
Nathan Owens Paislee Owens
Ronald Oxender Scott Oberlin
P
Anne Price Austin Poynter
Ben Poorman Breanna Pawlaczyk
Chris Patten Darrell Perry
Dave Perkins David Pilliod
Edith D. Plettner Jean Priest
Jeanne Patten Jeff Pease
Joshua Patten Kathy Patterson
Ken Priest Lois Peters
Mark Price Noah Patten
Pam Pawlowicz Pat Pilliod
Patricia Pilliod Randy Peters
Robert Patten Robert Peters
Ronie Patten Steve Potoczak
Tracy Pixley Vicki Peterson
R
Al Riegsecker Beth Rediger
Bruce Rosebrock Carl Reinhardt
Greg Ruskey Jake Rendel
James L Rufenacht James V Routt
Jesse Rayford Jessica Runkel
John Roof Kathy Rupp
Kurt Roan Lana Richmond
Laurie Rische Mark Rairigh
Nina Rees Scott Rische
Taylor Rees Terry Rummel
Todd Roth Wanda Rupp
S
Andrea Spielvogel Andrew Stickley
Angi Scott Austin Saneholtz
Brian Shaffer Carol V Stephens
Carrie Schlade Dave Smithmyer
David Shufelt Doris Seevers
Elizabeth Shaffer Emily Solly
Esther Schmucker George D. Spaulding
George Schindler George Shaughnessey
James Stamper Jeremy Suffel
Joann Smithmyer John Schmidt
John Solly Keatha Shaffer
Kim Sliter-Hawkins Lisa Smithmyer
Lois Sliter Mary Silva
Mary Smithmyer Matt Smithmyer
Michael Scott Michael W. Spangler
Nick Smithmyer Nicole Smithmyer
Patty Smithmyer Phil Stotz
Randy A. Sliter Randy Shaffer
Rex Stump Robert Joseph Smithmyer
Roger Smith Ruby Schindler
Sam Spielvogel Sandy Shirkey
Sarah Stubblefield Scott Sliter
Scott W Stoops Seth Shaffer
Shane Sumner Shannon Shulters
Sharon Shaffer Sharon Smith
Stacy Stasa Steve Snider
Taylor W. Shindledecker Theresa Shaughnessey
Thomas J. Shoup Tim Smith
Tina Snider Tom Smith
Tom Spiess Tom Szymczak
Will Smithmyer William Smithmyer
T
Anna Toms Charles Traxler
John Trejo Keith Torbet
Linda S Trubey Mark Trausch
Mike Trausch Neil Toeppe
Shannon Tomaszewski Simon Tomell
Tom Thompson Treuly Tomell
Walter Till
U
Doris Ufer
V
Carl Vollmer Kirk Vashaw
Matthew Voyer
W
Alivia Whitney Amy Wendt
Aubriella Whitney Bernard Westmeyer
Brandon Walberg Brenna White
Brent Wilson David W. Wallace
Eric Waldron Faye Williams
James Westmeyer Janet Williams
Jared Wagner Jean L. Wetmore
Jeffrey Wetmore Jonathon Williams
Kayla Wyse Ken Wells
Kevin Whitlock Leonard Wood
Michael Wilson Nancy Wallace
Richard Dennis Wasnich Robbin Wilcox
Scott Wyse Steve Wilmot
Susan K Wachtman Suzan Westmeyer
Y
Jacob Young
Z
Aaron Zenz Melissa Zenz

TOTAL UNIQUE NAMES: 400+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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