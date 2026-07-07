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Who Made Local News

Who Made Local News: July 8, 2026

By Updated:No Comments6 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 350 names indexed this week.

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A
Loretta Roberts Alexis Jodi A. Altaffer
Zoe Anderson Cheryl Andres
Judy Andres Vickie Andres
Troy Armstrong Elaine August
B
Becky Bacon Cody Baer
Alexis Baker Maggie Ballard
Brianna Balogh Alexis Barton
Dustin Barton Dan Baumgartner
Will Bechstein Peter Beck
Bill Bell Carl Benecke
Holden Benfield Jerry Bergman
Steve Bernath Tyler Jacob Bertsch
Dorothy Bigger Jeff Birky
Adam Blake Bill Blakely
Dawn Fitzcharles Blakely Sharon Blinzler
Eli Bolyard Mary Borer
Kaitlyn Borton Bruce Alan Bowen
Jane Bowen John Bowen
Robert Bowen Tyler Bowen
Holly Boyers Luke Braman
Chase Brass Ryan S. Breininger
Luke Brewster Caleb Brinegar
Robin Brinegar Dorothy Virginia Briner
Carolyn Knapp Brown Jason Brown
Lewis E. Brown Kevin Burdell
Lindsey Burkholder Michael Bute
C
Tony Carpenter Amanda Jean Castillo
Tyler Christman David Chumchal
Tyler Clifton Ethan J. Clunk
Scott Cook Lynn Copeland
Eric Creighton Laura Cuellar
Bill Culbertson Elijah Cummins
Troy Cummins Logan Custer
D
Brad Dahl Brian Davis
Douglas Deck Douglas Deckrosh
Jamie Deleon Dave Dempsey
Zachary Derringer Douglas W. Dicke
James Diego Todd William Dierks
Robert Dilts Rhonda Frances Doehr
Brian Dotson Amanda Doty
Tina Draine Doug Durliat
E
Lucy Eisel Ron Eisel
Ashley Epling Linda Essex
F
Ginger Fackler Linda Falor
Michael Falor Amanda Fellers
Jodi Fiser Steve Fiser
Dawn Fitzcharles Jeff Foks Jr
Karen Ford Michael Frost
Joy D. Fruchey John Fryman
Michael Funk
G
Justin Gainor Karen Gallagher
Herbert Garber Rachel Garcia
Anna Geis Claire Elizabeth Gendron
Rachel Gendron Suzanne Gendron
Dale Gensler Mitchell Gerdeman
Carol Jean Gibbs Mario Gomez
Anne Stark Gonzales Joan Schlosser Gorsuch
Bailey Nicole Graber Cody Grace
Jason Gruver Cory Gumm
Steve Gustwiller Pam Guthrie
H
James Hagerman James Hamilton
Jim Hamilton Scott Hammer
Scott Harrold Jessica Hartung
Neil Haughn Donna Mae Haye
Larry Haye Carol Heer
Eli Hunter Heinemann Amanda Heller
Todd Hernandez Brad Hicks
Diane Hicks Jim Hitch
Joshua Michael Hoag Paige Hobeck
Steven Hobeck Ralph Hollingshead
Ryan Hollingshead Scott Hollingshead
Harry Houdini Dylan Hough
John Howell John Huff
Angie Humphrey Jean Huntington
James Hurd Jeremy Hurst
Jim Hutchinson
J
Dylan Jessen Esther Jewell
Jamie Johnson Adrian Edward Jones
Heather Jones Steven W. Jones
K
Judy Kahmann Mike Kelly
Thomas Kent Jacob Kessler
Renea Kessler Steve Kester
Joe Kimbell Cody Kirtley
Amanda Knecht Denise Knecht
Edward G. Krauss Sarah Krauss
Teresa Marie Kroetez Lisa Kudlica
Brandon Lee Kuhn Marie Agnes Kunkel
Phillip J. Kunkel Don Kunkle
Jason Kunsman Blake Kuszmaul
Douglas Kutzli
L
Noah Landel Ken Laub
Dawn Layman Roger Layman
Keith Leatherman Curtis Lee
Robert E. Lee Joshua David Leffers
Pam Leist Mary Borer Levy
Scott Lirot Sara Liven
Tim Livengood Mark Long
Shirley Loveless Leonard G. Ludwig
Jason Luke Mason Luttrell
Thomas J. Lydon Teresa Lyn
Chase Lynne
M
Clarence E. Maag Edward Maag
Leon Maag Oscar Maag
Jeff Maas William Mack
Barbara Mae Jason Mansfield
Jim Mansfield Suzanne Gase Marlow
Michael A. Martinez Kevin Maynard
Erin Mazurowski Randy Mealer
Matt Mello Mary Mercer
Vincent Mercy Denise Meyer
Amy Miller Morgan Abigale-Lynn Miller
Susan Kay Miller Jane Mohr
Robert Mohre Diane Morr
Erin Morrison Jason Mossing
Linda Muehlfeld Cindy Myers
Nicole D. Myers
N
Rachel Nagel Dave Newcomer
Connie Nicely Abigail Niner
Carol Chester Nofziger Casey Noonan
Carol Nowak
O
Max Oberley Scott Oberlin
Brian Ogden Jon Clark Olson
Jon Ordway Joshua Orner
Robert Orta Danny Oyer
Josh Oyer
P
Terry Patterson Julie Patton
Ryan Pendleton William S. Peniston
Will Peugeot Joe Pierce
Steve Planson Edith D. Plettner
John Plocek Gary Plotts
Lynn Poley
R
Julia Rausch Nick Reed
Jake Rendel Denise Knecht Richards
Lee Ricketts Mark Timothy Ridenour
Josh Robertson Paul Robinson
Patricia Rohloff Joseph Rose
Helen Klein Ross Judy Partee Roth
Marilyn Roth Todd Roth
Marilyn Royal Bill Rufenacht
Ian Ruffer Terry Rummel
Kristen Runyon Esther Rupp
Jeff Rupp Jordan Rupp
Shawn Rupp Terry Rushlow
S
Joshua Sager Ed Sand
Dale Sanders David Sanders
Holly M. Sanders Cory Michael Sanderson
Austin Saneholtz Wayne Schaffer
Emma Schlade Brian Paul Schleder
Jerry Schmucker Carlton Schooley
Annette Schreiner Christopher Scott
Bob Seigneur Taylor Sheets
Jesse Shelhart Matt Shields
Tammy Shope Jennifer Showalter
Doris Shulters Stephanie Shutt-Steinke
Bob Siebenaler Amy Patten Siegel
Kenneth Siegfried Joe Sines
Joe Sinstle Don Slamka
Steven Slattman Kayla Sliwinski
Julie Westfall Smith Nora Nash Smith
Danielle Smith-Jen Courtney Sommers
Roger Spieser Brittany Spotts
Melinda Kay Spragg Scott Sprang
James Stamper Todd Jay Sterken
Jennifer Stevens Mary Stoller
Jennifer Storrs Tom Stotz
Kenneth Stout Jr Jacqueline Strik
Rex Stump Jeremy Suffel
Shane Sumner
T
Brittany Tatkowski Gordon E. Tatman
Dorothy Taylor Holly Taylor
Joshua Taylor Julie Taylor
Rick Taylor Mary Thaman
Andrea Thiel Susan Thiel
Chris Thomas Trent Thomas
Neil Toeppe Alexander Robert Tompkins
David P. Tressler Clarence Trzaska
V
Elijah Verhoff
W
Grace Waikel Ed Walkup
Angela S. Wallace Deborah A. Walters
Rachel Walz Pam Wampler
John Waterston Joshua Wehrle
Cody Weidner Greg Weikel
Kirk Weldy Amy Welling
Amy Wendt Isaac Van Wert
Patricia Westerman Brenna White
Brian Wieland Lloyd Wieland
Roger Wieland Terry Wieland
Chris Williams David Williams
Tara Williams Steve Wilmot
Amanda Jean Wink Cameron Wood
James Wood III Dylan Edward Woods
Jeremy Wright Levi Wyse
Y
Thomas Yackee Carl Lee Yaney
Danielle Yoder Justin Young
Monica A. Young
Z
Carter Zalesak Chris Ziegler
Anna Zieler Scott Zimmer
Doug Zimmerman Lee Zimmerman

TOTAL UNIQUE NAMES: 350+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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