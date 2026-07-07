Who Made Local News: July 8, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 350 names indexed this week.
A
|Loretta Roberts Alexis
|Jodi A. Altaffer
|Zoe Anderson
|Cheryl Andres
|Judy Andres
|Vickie Andres
|Troy Armstrong
|Elaine August
B
|Becky Bacon
|Cody Baer
|Alexis Baker
|Maggie Ballard
|Brianna Balogh
|Alexis Barton
|Dustin Barton
|Dan Baumgartner
|Will Bechstein
|Peter Beck
|Bill Bell
|Carl Benecke
|Holden Benfield
|Jerry Bergman
|Steve Bernath
|Tyler Jacob Bertsch
|Dorothy Bigger
|Jeff Birky
|Adam Blake
|Bill Blakely
|Dawn Fitzcharles Blakely
|Sharon Blinzler
|Eli Bolyard
|Mary Borer
|Kaitlyn Borton
|Bruce Alan Bowen
|Jane Bowen
|John Bowen
|Robert Bowen
|Tyler Bowen
|Holly Boyers
|Luke Braman
|Chase Brass
|Ryan S. Breininger
|Luke Brewster
|Caleb Brinegar
|Robin Brinegar
|Dorothy Virginia Briner
|Carolyn Knapp Brown
|Jason Brown
|Lewis E. Brown
|Kevin Burdell
|Lindsey Burkholder
|Michael Bute
C
|Tony Carpenter
|Amanda Jean Castillo
|Tyler Christman
|David Chumchal
|Tyler Clifton
|Ethan J. Clunk
|Scott Cook
|Lynn Copeland
|Eric Creighton
|Laura Cuellar
|Bill Culbertson
|Elijah Cummins
|Troy Cummins
|Logan Custer
D
|Brad Dahl
|Brian Davis
|Douglas Deck
|Douglas Deckrosh
|Jamie Deleon
|Dave Dempsey
|Zachary Derringer
|Douglas W. Dicke
|James Diego
|Todd William Dierks
|Robert Dilts
|Rhonda Frances Doehr
|Brian Dotson
|Amanda Doty
|Tina Draine
|Doug Durliat
E
|Lucy Eisel
|Ron Eisel
|Ashley Epling
|Linda Essex
F
|Ginger Fackler
|Linda Falor
|Michael Falor
|Amanda Fellers
|Jodi Fiser
|Steve Fiser
|Dawn Fitzcharles
|Jeff Foks Jr
|Karen Ford
|Michael Frost
|Joy D. Fruchey
|John Fryman
|Michael Funk
|
G
|Justin Gainor
|Karen Gallagher
|Herbert Garber
|Rachel Garcia
|Anna Geis
|Claire Elizabeth Gendron
|Rachel Gendron
|Suzanne Gendron
|Dale Gensler
|Mitchell Gerdeman
|Carol Jean Gibbs
|Mario Gomez
|Anne Stark Gonzales
|Joan Schlosser Gorsuch
|Bailey Nicole Graber
|Cody Grace
|Jason Gruver
|Cory Gumm
|Steve Gustwiller
|Pam Guthrie
H
|James Hagerman
|James Hamilton
|Jim Hamilton
|Scott Hammer
|Scott Harrold
|Jessica Hartung
|Neil Haughn
|Donna Mae Haye
|Larry Haye
|Carol Heer
|Eli Hunter Heinemann
|Amanda Heller
|Todd Hernandez
|Brad Hicks
|Diane Hicks
|Jim Hitch
|Joshua Michael Hoag
|Paige Hobeck
|Steven Hobeck
|Ralph Hollingshead
|Ryan Hollingshead
|Scott Hollingshead
|Harry Houdini
|Dylan Hough
|John Howell
|John Huff
|Angie Humphrey
|Jean Huntington
|James Hurd
|Jeremy Hurst
|Jim Hutchinson
|
J
|Dylan Jessen
|Esther Jewell
|Jamie Johnson
|Adrian Edward Jones
|Heather Jones
|Steven W. Jones
K
|Judy Kahmann
|Mike Kelly
|Thomas Kent
|Jacob Kessler
|Renea Kessler
|Steve Kester
|Joe Kimbell
|Cody Kirtley
|Amanda Knecht
|Denise Knecht
|Edward G. Krauss
|Sarah Krauss
|Teresa Marie Kroetez
|Lisa Kudlica
|Brandon Lee Kuhn
|Marie Agnes Kunkel
|Phillip J. Kunkel
|Don Kunkle
|Jason Kunsman
|Blake Kuszmaul
|Douglas Kutzli
|
L
|Noah Landel
|Ken Laub
|Dawn Layman
|Roger Layman
|Keith Leatherman
|Curtis Lee
|Robert E. Lee
|Joshua David Leffers
|Pam Leist
|Mary Borer Levy
|Scott Lirot
|Sara Liven
|Tim Livengood
|Mark Long
|Shirley Loveless
|Leonard G. Ludwig
|Jason Luke
|Mason Luttrell
|Thomas J. Lydon
|Teresa Lyn
|Chase Lynne
|
M
|Clarence E. Maag
|Edward Maag
|Leon Maag
|Oscar Maag
|Jeff Maas
|William Mack
|Barbara Mae
|Jason Mansfield
|Jim Mansfield
|Suzanne Gase Marlow
|Michael A. Martinez
|Kevin Maynard
|Erin Mazurowski
|Randy Mealer
|Matt Mello
|Mary Mercer
|Vincent Mercy
|Denise Meyer
|Amy Miller
|Morgan Abigale-Lynn Miller
|Susan Kay Miller
|Jane Mohr
|Robert Mohre
|Diane Morr
|Erin Morrison
|Jason Mossing
|Linda Muehlfeld
|Cindy Myers
|Nicole D. Myers
|
N
|Rachel Nagel
|Dave Newcomer
|Connie Nicely
|Abigail Niner
|Carol Chester Nofziger
|Casey Noonan
|Carol Nowak
|
O
|Max Oberley
|Scott Oberlin
|Brian Ogden
|Jon Clark Olson
|Jon Ordway
|Joshua Orner
|Robert Orta
|Danny Oyer
|Josh Oyer
|
P
|Terry Patterson
|Julie Patton
|Ryan Pendleton
|William S. Peniston
|Will Peugeot
|Joe Pierce
|Steve Planson
|Edith D. Plettner
|John Plocek
|Gary Plotts
|Lynn Poley
|
R
|Julia Rausch
|Nick Reed
|Jake Rendel
|Denise Knecht Richards
|Lee Ricketts
|Mark Timothy Ridenour
|Josh Robertson
|Paul Robinson
|Patricia Rohloff
|Joseph Rose
|Helen Klein Ross
|Judy Partee Roth
|Marilyn Roth
|Todd Roth
|Marilyn Royal
|Bill Rufenacht
|Ian Ruffer
|Terry Rummel
|Kristen Runyon
|Esther Rupp
|Jeff Rupp
|Jordan Rupp
|Shawn Rupp
|Terry Rushlow
S
|Joshua Sager
|Ed Sand
|Dale Sanders
|David Sanders
|Holly M. Sanders
|Cory Michael Sanderson
|Austin Saneholtz
|Wayne Schaffer
|Emma Schlade
|Brian Paul Schleder
|Jerry Schmucker
|Carlton Schooley
|Annette Schreiner
|Christopher Scott
|Bob Seigneur
|Taylor Sheets
|Jesse Shelhart
|Matt Shields
|Tammy Shope
|Jennifer Showalter
|Doris Shulters
|Stephanie Shutt-Steinke
|Bob Siebenaler
|Amy Patten Siegel
|Kenneth Siegfried
|Joe Sines
|Joe Sinstle
|Don Slamka
|Steven Slattman
|Kayla Sliwinski
|Julie Westfall Smith
|Nora Nash Smith
|Danielle Smith-Jen
|Courtney Sommers
|Roger Spieser
|Brittany Spotts
|Melinda Kay Spragg
|Scott Sprang
|James Stamper
|Todd Jay Sterken
|Jennifer Stevens
|Mary Stoller
|Jennifer Storrs
|Tom Stotz
|Kenneth Stout Jr
|Jacqueline Strik
|Rex Stump
|Jeremy Suffel
|Shane Sumner
|
T
|Brittany Tatkowski
|Gordon E. Tatman
|Dorothy Taylor
|Holly Taylor
|Joshua Taylor
|Julie Taylor
|Rick Taylor
|Mary Thaman
|Andrea Thiel
|Susan Thiel
|Chris Thomas
|Trent Thomas
|Neil Toeppe
|Alexander Robert Tompkins
|David P. Tressler
|Clarence Trzaska
V
W
|Grace Waikel
|Ed Walkup
|Angela S. Wallace
|Deborah A. Walters
|Rachel Walz
|Pam Wampler
|John Waterston
|Joshua Wehrle
|Cody Weidner
|Greg Weikel
|Kirk Weldy
|Amy Welling
|Amy Wendt
|Isaac Van Wert
|Patricia Westerman
|Brenna White
|Brian Wieland
|Lloyd Wieland
|Roger Wieland
|Terry Wieland
|Chris Williams
|David Williams
|Tara Williams
|Steve Wilmot
|Amanda Jean Wink
|Cameron Wood
|James Wood III
|Dylan Edward Woods
|Jeremy Wright
|Levi Wyse
Y
|Thomas Yackee
|Carl Lee Yaney
|Danielle Yoder
|Justin Young
|Monica A. Young
|
Z
|Carter Zalesak
|Chris Ziegler
|Anna Zieler
|Scott Zimmer
|Doug Zimmerman
|Lee Zimmerman
TOTAL UNIQUE NAMES: 350+
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