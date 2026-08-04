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Who Made Local News

Who Made Local News: August 5, 2026

By No Comments7 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 500 names indexed this week.

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A
Alice M Abbott Austin L Aeschliman
Cheryl Andres Hannah Altstaetter
Leah Ankney Rebecca Ashenfelter
B
Albert Brown Alex M Bustamante
Ann Berry Bert Brown
Bill Barr Brian Bowsher
Clayton Beadle Dan Bingham
Dan Burkholder Darren Bok
Debbie Businger Dustin Bailey
Edward Bryant Gary L Baker
Howard Barron Jacki Barr
Jacob Businger James H Borton
Jeff Businger Jerry Bergman
Jo Ann Burkhardt Joseph Bates
Joseph R Brenner Kathryn M Bruner
Kay Byroads Kevin L Baker
Kyle Brodbeck Laura Blosser
Laurie Bly Lori Diane Belcher
Lucas Bernath Marilyn Buehrer
Michelle Beck Russell Beals
Scott Bonser Sharon Blinzler
Sherri Baughman Steve Brehmer
Taylor Businger Tim Bauerschmidt
Todd Burkholder Tracy Beck
Troy M. Brehmer Tyler Bryner
C
Audrey Carte Brooke E Casebere
Donald Counts Donna Counts
Eric Creighton Gina L Cassidy
Joanne Clapp Karen M Crabtree
Kelly Cummins Mari Anne Campbell
Michael Counts Michael Counts Sr
Nicki Cogswell Paul Combs
Penny Cantu Renee Cogswell
Robert Cowling Samuel Chappell
Sandra Christner Tim Carlin
Tom Carter Tony Carpenter
D
Alyssa Davis Ann Dye
Austin Davis Brad DeWulf
Brian Davis Dave Davis
Dave Dempsey Dwight Dobransky
Frank Drum Greg DeWulf
Janice F DeWitt Jesse Davis
Julie Dominique Karen Dominique
Levi Davidson Peter Dumaresq
Randall DeWitt Ryan Dickman
William Drewes Wyatt Davis
E
Brad Eitniear Deanna English
Gary Esterline Gayle Ely
Jim Eisel Melissa Ewers
Mike Elser Rachel Entenman
Randy Evers Richard Erbskorn
Sharon Eash Valerie Edwards
F
Andrea Fettig Becky Freese
Brian Fritsch Chad Fesseden
Dawn Fitzcharles Doug Ford
Frances Fisher Gregory Freeman
Heather Freese Jeff Foks
Jeff Foks Jr Jody Freeman
John Fryman Karen Ford
Kelsie France Larry Fisher
Mackenzie Frame Marie Felix
Nicole Farris Ron Freese
Rosa A. Francisco Ryan Fettig
Ryan France Shirley Fisher
Sophie Ford Tim Fallon
Timothy Michael Fitzpatrick Tom Franks
G
Ann Graber Anna Geis
Bill Grundish Brie Grime
Bruce E Goshorn Candace Gendron
Charles Graber Christina Garcia
Douglas C Goebel Floyd E Goshorn
Gina L Gackel Helen Gordon
Jason Gruver Jessica Geer
Joe Ganzel Louise Gilson
Luke Ganzel Mackenzie Grahn
Mario Gomez Mary Grundish
Michael Grundish Paul Goshorn
Robert Grundish Sandy Gordon
Sheila Grundish Steve Grimm
Sydney Glass Vicki Goebel
Violet Gleckler Willie Grime
H
Amy Hohenbrink Andrew Heilman
Ann Hollingshead Ashley Hamman
Bethany Hessel Brandon Hinkle
Brenda Hunter Cindy Hunker
Corey Hicks David A. Hines
Dawn Henzler Dylan Hough
Ed Hulstead Edward J Heffner
Gavin Hite Gwen Howe-Gebers
Jackie Hicks Jason Hohenbrink
Jeff Hunker Jo Hubert
Justin Houk Kathy Huner
Kelly Lynn Hurley Kyle Hawley
Larry J Haye Levi Hessel
Rick Hubert Robin Henricks
Ross Hessel Roy Hylander
Scott Hammer Shelly Haise
Steven Hobeck Terry Huffman
Virginia Hemenway
I
Bethany Ingram Payton Irwin
Sean Ingram
J
Barbara Jeske Dylan Jessen
Erica L Jenkins Kevin Jessing
Mary Juarez Mike Jessen
Victor Juarez
K
Chris Kannel Gavin Knierim
Hayden Konieczka Henry Kotula
Jacob Kessler Jason Kunsman
Joe Kimbell Lawrence Kunesh
Mark Krill Mike Kelly
Mike Kurivial Paula J Kimmet
Ralph Ketrow Randy J Kimmet
Renea Kessler Richard A. King
Robert Kendall Robert Kroeger
Ryan King Sheri Keil
Steve Kester Susan King
Terri Kotula
L
Alexander Lampkin Alfonso Lino
Brian Layne Cathy Leu
Christopher Lapoint Corey Lee
Diane Lagerstrom Elizabeth Layne
Jason Luke John Lonabarger
Julia Lugabihl Lauren Lester
Marsha Lee Nicholas Layne
Nicole Layne Sarah Lohman
Scott Lirot Tim Layne
Virginia Lino
M
Allen Metzger Anna McKibben
Audrey McFarland Bill Martin
Brittany Moerchen Cheryl Miller
Darrell Moore David McElroy
Deb Miller Dennis Miller
Derek Merrin Gary Merrick
Hannah Martin Homer Miller
Jeff Moerchen Jennifer L. Meyer
Karen Miller Kevin Motter
Linda Maag Lisanne Miller
Lucille Metzger Mary C Mlotzek
Marylou Morales Rebecca Miller
Robert Darrell Moore Roger Muehlfeld
Roger Myers Rosalee Lois Mills
Ryan Miller Ryan Missler
Sherry Markley Sophia Medina
Stephanie Mills Stephen Morales
Tyler Miller
N
Allen Naiber Casey Noonan
Dave Newcomer Dawn Nagel
Deborah Nofzinger John Nofzinger
Kevin Nofzinger Lois F Nissly
Milton Nester Russell Nickloy
Scott Noble Timothy Nofziger
Tony Nowicki
O
Bridget Oberlin Chris Oberlin
Dorothy Jean Oberlin Dorothy Jean Otis
Edward J Okonski Erin Oberlin
Frank Onweller Gary Oberlin
Jack Oberlin Jake Oberlin
Jean Oberlin Jeff Oberlin
Jessica Oberlin Karen Oberlin
Luella Oberlin Matt Oberlin
Nathan Owens Richard Oberlin
Ryan Okuley Todd Oberlin
P
Abigail Paige Adolfo Padron
Alexis Perez Alyssa Marie Pelland
Aubree Perdew Bonnie Pollick
Carol J. Peters Chad R. Poorman
Donald Pahl Dorothy Pahl
Edith D. Plettner Ida Planson
James Pratt Kami Pratt
Karen J Pfeifer Kim Proudfoot
Lauren Pahl Lyle Pontius
Mark Pahl Olivia Puehler
Pam Pawlowicz Richard Pollick
Richard Poorman Steve Parrish
Steve Planson
R
Amanda Rakes Andrew Rakes
Ann Reeser Ann Ruess
Ashley Richardson Austin Rummel
Ben Richardson Betty Racine
Brad Reeser Carol Rummel
Charles D. Rummel Charlotte Richardson
Colman Rupp David Rummel
Ed Ruffer Fred Replogle
Harold Roth Ian Rakes
Jake Rendel Jason Rockey
Jodi Radabaugh Jody Reader
Josh Robertson Kevin Reeve
Kristin Reeser Lee Reeser
Linda K Roberts Louisa Roth
Marcus Reeser Marilyn Richards
Michelle Rummel Nancy J. Reau
Richard L. Reeser Richard Reeser Jr
Russ Rice Shawn Rupp
Shelby Rakes Skylar Roth
Steve Raker Steven Reader
Tara Rutschilling Terry Rummel
Terry Rushlow Thomas B Ruch
Tiffany Raine Todd Roth
Zachary Radcliff
S
Aaron Sherman Amanda Shackelford
Andrew Spade Annette Schreiner
Anthony Schultz Ashley Sutton
Austin Saneholtz Barb Stuckey
Ben Spade Brent Shull
Charles Sanford Clay Spade
Danielle L. Sherfield Dean Spade
Deb Schaffner Derek Schultz
Devin Shiels Don Schlosser
Ed Sutton Edward Sinkey
Edwin Sutton Eloise Sullivan
Gina Sutton Heather Strauser
Jacob Smith Jeff Sheldon
Jodi Spade John Swearingen
John Swearingen Jr Kaiden Sullivan
Kelly Sullivan Kiera Smith
Laura Smith Leonard Stovall
Lori Sullivan Lydia Renee Smith
Lyndon Sutton Mark Schmucker
Mary Stoller Michael A. Shaffer
Michelle Sutton Noah Sullivan
Owen Smith Pat Sullivan
Patricia Sines Patricia Stover
Paul Schultz Rex Stump
Richard E Schwartzwalder Ruby Sutton
Sara J Schwartzwalder Sarah Smith
Sarah Stubblefield Shane Sarnac
Shane Sumner Shannon Shulters
Sheldon Sutton Tami Smith
Taylor Shawber Tina Snider
Todd Sullivan Tom Saul
Tom Sullivan Tracy Sanford
Tyler Sailer William Sauder
Zia Siegel
T
Adam Thomas Ann Thompson
Brittany Theis Chase Thompson
Christopher Taylor Dan Thiel
Jean Towers Jimmie Thompson
Julie L Thurman Nathan Thompson
Neil Toeppe Paul M. Thiel
Rodney Thomas Ruth Thomas
Samuel Thurman Tammy Thourot
U
Sonya Unger
V
Cathy Valerius Leslie VanAusdale
Shawn E Vance-Dixon
W
Brenna White Brian Wieland
Bud Widmer Charles E Wandtke III
Chris Williams Daniel Wheeler
Ed Walkup Elizabeth Wander
Elmer Webb Ethan Robert Walz
Frank Walz Hope Wallace
Jacque Wells Jim Wilson
John Wyse Karen Walker
Kimberly Willis Leroy Wyse
Leroy Wyse Jr Linda Westgate
Mark White Mary Webster
Mary Weirich Mathew Williams
Matt Word Mike Wilder
Nick White Pam Wampler
Rachel Walz Samuel Wagner
Sarah Jane Wells Steve Wilmot
Susan Wander Terry Witte
Y
Doug Yackee Ella Yoder
Leah Yoder Mari Yoder
Robert Yager Steve Yagelski
Z
Evelyn Zedaker Jason Zervos

TOTAL UNIQUE NAMES: 500+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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