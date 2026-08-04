Who Made Local News: August 5, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 500 names indexed this week.
A
|Alice M Abbott
|Austin L Aeschliman
|Cheryl Andres
|Hannah Altstaetter
|Leah Ankney
|Rebecca Ashenfelter
B
|Albert Brown
|Alex M Bustamante
|Ann Berry
|Bert Brown
|Bill Barr
|Brian Bowsher
|Clayton Beadle
|Dan Bingham
|Dan Burkholder
|Darren Bok
|Debbie Businger
|Dustin Bailey
|Edward Bryant
|Gary L Baker
|Howard Barron
|Jacki Barr
|Jacob Businger
|James H Borton
|Jeff Businger
|Jerry Bergman
|Jo Ann Burkhardt
|Joseph Bates
|Joseph R Brenner
|Kathryn M Bruner
|Kay Byroads
|Kevin L Baker
|Kyle Brodbeck
|Laura Blosser
|Laurie Bly
|Lori Diane Belcher
|Lucas Bernath
|Marilyn Buehrer
|Michelle Beck
|Russell Beals
|Scott Bonser
|Sharon Blinzler
|Sherri Baughman
|Steve Brehmer
|Taylor Businger
|Tim Bauerschmidt
|Todd Burkholder
|Tracy Beck
|Troy M. Brehmer
|Tyler Bryner
C
|Audrey Carte
|Brooke E Casebere
|Donald Counts
|Donna Counts
|Eric Creighton
|Gina L Cassidy
|Joanne Clapp
|Karen M Crabtree
|Kelly Cummins
|Mari Anne Campbell
|Michael Counts
|Michael Counts Sr
|Nicki Cogswell
|Paul Combs
|Penny Cantu
|Renee Cogswell
|Robert Cowling
|Samuel Chappell
|Sandra Christner
|Tim Carlin
|Tom Carter
|Tony Carpenter
D
|Alyssa Davis
|Ann Dye
|Austin Davis
|Brad DeWulf
|Brian Davis
|Dave Davis
|Dave Dempsey
|Dwight Dobransky
|Frank Drum
|Greg DeWulf
|Janice F DeWitt
|Jesse Davis
|Julie Dominique
|Karen Dominique
|Levi Davidson
|Peter Dumaresq
|Randall DeWitt
|Ryan Dickman
|William Drewes
|Wyatt Davis
E
|Brad Eitniear
|Deanna English
|Gary Esterline
|Gayle Ely
|Jim Eisel
|Melissa Ewers
|Mike Elser
|Rachel Entenman
|Randy Evers
|Richard Erbskorn
|Sharon Eash
|Valerie Edwards
F
|Andrea Fettig
|Becky Freese
|Brian Fritsch
|Chad Fesseden
|Dawn Fitzcharles
|Doug Ford
|Frances Fisher
|Gregory Freeman
|Heather Freese
|Jeff Foks
|Jeff Foks Jr
|Jody Freeman
|John Fryman
|Karen Ford
|Kelsie France
|Larry Fisher
|Mackenzie Frame
|Marie Felix
|Nicole Farris
|Ron Freese
|Rosa A. Francisco
|Ryan Fettig
|Ryan France
|Shirley Fisher
|Sophie Ford
|Tim Fallon
|Timothy Michael Fitzpatrick
|Tom Franks
G
|Ann Graber
|Anna Geis
|Bill Grundish
|Brie Grime
|Bruce E Goshorn
|Candace Gendron
|Charles Graber
|Christina Garcia
|Douglas C Goebel
|Floyd E Goshorn
|Gina L Gackel
|Helen Gordon
|Jason Gruver
|Jessica Geer
|Joe Ganzel
|Louise Gilson
|Luke Ganzel
|Mackenzie Grahn
|Mario Gomez
|Mary Grundish
|Michael Grundish
|Paul Goshorn
|Robert Grundish
|Sandy Gordon
|Sheila Grundish
|Steve Grimm
|Sydney Glass
|Vicki Goebel
|Violet Gleckler
|Willie Grime
H
|Amy Hohenbrink
|Andrew Heilman
|Ann Hollingshead
|Ashley Hamman
|Bethany Hessel
|Brandon Hinkle
|Brenda Hunter
|Cindy Hunker
|Corey Hicks
|David A. Hines
|Dawn Henzler
|Dylan Hough
|Ed Hulstead
|Edward J Heffner
|Gavin Hite
|Gwen Howe-Gebers
|Jackie Hicks
|Jason Hohenbrink
|Jeff Hunker
|Jo Hubert
|Justin Houk
|Kathy Huner
|Kelly Lynn Hurley
|Kyle Hawley
|Larry J Haye
|Levi Hessel
|Rick Hubert
|Robin Henricks
|Ross Hessel
|Roy Hylander
|Scott Hammer
|Shelly Haise
|Steven Hobeck
|Terry Huffman
|Virginia Hemenway
|
I
|Bethany Ingram
|Payton Irwin
|Sean Ingram
|
J
|Barbara Jeske
|Dylan Jessen
|Erica L Jenkins
|Kevin Jessing
|Mary Juarez
|Mike Jessen
|Victor Juarez
|
K
|Chris Kannel
|Gavin Knierim
|Hayden Konieczka
|Henry Kotula
|Jacob Kessler
|Jason Kunsman
|Joe Kimbell
|Lawrence Kunesh
|Mark Krill
|Mike Kelly
|Mike Kurivial
|Paula J Kimmet
|Ralph Ketrow
|Randy J Kimmet
|Renea Kessler
|Richard A. King
|Robert Kendall
|Robert Kroeger
|Ryan King
|Sheri Keil
|Steve Kester
|Susan King
|Terri Kotula
|
L
|Alexander Lampkin
|Alfonso Lino
|Brian Layne
|Cathy Leu
|Christopher Lapoint
|Corey Lee
|Diane Lagerstrom
|Elizabeth Layne
|Jason Luke
|John Lonabarger
|Julia Lugabihl
|Lauren Lester
|Marsha Lee
|Nicholas Layne
|Nicole Layne
|Sarah Lohman
|Scott Lirot
|Tim Layne
|Virginia Lino
|
M
|Allen Metzger
|Anna McKibben
|Audrey McFarland
|Bill Martin
|Brittany Moerchen
|Cheryl Miller
|Darrell Moore
|David McElroy
|Deb Miller
|Dennis Miller
|Derek Merrin
|Gary Merrick
|Hannah Martin
|Homer Miller
|Jeff Moerchen
|Jennifer L. Meyer
|Karen Miller
|Kevin Motter
|Linda Maag
|Lisanne Miller
|Lucille Metzger
|Mary C Mlotzek
|Marylou Morales
|Rebecca Miller
|Robert Darrell Moore
|Roger Muehlfeld
|Roger Myers
|Rosalee Lois Mills
|Ryan Miller
|Ryan Missler
|Sherry Markley
|Sophia Medina
|Stephanie Mills
|Stephen Morales
|Tyler Miller
|
N
|Allen Naiber
|Casey Noonan
|Dave Newcomer
|Dawn Nagel
|Deborah Nofzinger
|John Nofzinger
|Kevin Nofzinger
|Lois F Nissly
|Milton Nester
|Russell Nickloy
|Scott Noble
|Timothy Nofziger
|Tony Nowicki
|
O
|Bridget Oberlin
|Chris Oberlin
|Dorothy Jean Oberlin
|Dorothy Jean Otis
|Edward J Okonski
|Erin Oberlin
|Frank Onweller
|Gary Oberlin
|Jack Oberlin
|Jake Oberlin
|Jean Oberlin
|Jeff Oberlin
|Jessica Oberlin
|Karen Oberlin
|Luella Oberlin
|Matt Oberlin
|Nathan Owens
|Richard Oberlin
|Ryan Okuley
|Todd Oberlin
P
|Abigail Paige
|Adolfo Padron
|Alexis Perez
|Alyssa Marie Pelland
|Aubree Perdew
|Bonnie Pollick
|Carol J. Peters
|Chad R. Poorman
|Donald Pahl
|Dorothy Pahl
|Edith D. Plettner
|Ida Planson
|James Pratt
|Kami Pratt
|Karen J Pfeifer
|Kim Proudfoot
|Lauren Pahl
|Lyle Pontius
|Mark Pahl
|Olivia Puehler
|Pam Pawlowicz
|Richard Pollick
|Richard Poorman
|Steve Parrish
|Steve Planson
|
R
|Amanda Rakes
|Andrew Rakes
|Ann Reeser
|Ann Ruess
|Ashley Richardson
|Austin Rummel
|Ben Richardson
|Betty Racine
|Brad Reeser
|Carol Rummel
|Charles D. Rummel
|Charlotte Richardson
|Colman Rupp
|David Rummel
|Ed Ruffer
|Fred Replogle
|Harold Roth
|Ian Rakes
|Jake Rendel
|Jason Rockey
|Jodi Radabaugh
|Jody Reader
|Josh Robertson
|Kevin Reeve
|Kristin Reeser
|Lee Reeser
|Linda K Roberts
|Louisa Roth
|Marcus Reeser
|Marilyn Richards
|Michelle Rummel
|Nancy J. Reau
|Richard L. Reeser
|Richard Reeser Jr
|Russ Rice
|Shawn Rupp
|Shelby Rakes
|Skylar Roth
|Steve Raker
|Steven Reader
|Tara Rutschilling
|Terry Rummel
|Terry Rushlow
|Thomas B Ruch
|Tiffany Raine
|Todd Roth
|Zachary Radcliff
|
S
|Aaron Sherman
|Amanda Shackelford
|Andrew Spade
|Annette Schreiner
|Anthony Schultz
|Ashley Sutton
|Austin Saneholtz
|Barb Stuckey
|Ben Spade
|Brent Shull
|Charles Sanford
|Clay Spade
|Danielle L. Sherfield
|Dean Spade
|Deb Schaffner
|Derek Schultz
|Devin Shiels
|Don Schlosser
|Ed Sutton
|Edward Sinkey
|Edwin Sutton
|Eloise Sullivan
|Gina Sutton
|Heather Strauser
|Jacob Smith
|Jeff Sheldon
|Jodi Spade
|John Swearingen
|John Swearingen Jr
|Kaiden Sullivan
|Kelly Sullivan
|Kiera Smith
|Laura Smith
|Leonard Stovall
|Lori Sullivan
|Lydia Renee Smith
|Lyndon Sutton
|Mark Schmucker
|Mary Stoller
|Michael A. Shaffer
|Michelle Sutton
|Noah Sullivan
|Owen Smith
|Pat Sullivan
|Patricia Sines
|Patricia Stover
|Paul Schultz
|Rex Stump
|Richard E Schwartzwalder
|Ruby Sutton
|Sara J Schwartzwalder
|Sarah Smith
|Sarah Stubblefield
|Shane Sarnac
|Shane Sumner
|Shannon Shulters
|Sheldon Sutton
|Tami Smith
|Taylor Shawber
|Tina Snider
|Todd Sullivan
|Tom Saul
|Tom Sullivan
|Tracy Sanford
|Tyler Sailer
|William Sauder
|Zia Siegel
|
T
|Adam Thomas
|Ann Thompson
|Brittany Theis
|Chase Thompson
|Christopher Taylor
|Dan Thiel
|Jean Towers
|Jimmie Thompson
|Julie L Thurman
|Nathan Thompson
|Neil Toeppe
|Paul M. Thiel
|Rodney Thomas
|Ruth Thomas
|Samuel Thurman
|Tammy Thourot
U
V
|Cathy Valerius
|Leslie VanAusdale
|Shawn E Vance-Dixon
|
W
|Brenna White
|Brian Wieland
|Bud Widmer
|Charles E Wandtke III
|Chris Williams
|Daniel Wheeler
|Ed Walkup
|Elizabeth Wander
|Elmer Webb
|Ethan Robert Walz
|Frank Walz
|Hope Wallace
|Jacque Wells
|Jim Wilson
|John Wyse
|Karen Walker
|Kimberly Willis
|Leroy Wyse
|Leroy Wyse Jr
|Linda Westgate
|Mark White
|Mary Webster
|Mary Weirich
|Mathew Williams
|Matt Word
|Mike Wilder
|Nick White
|Pam Wampler
|Rachel Walz
|Samuel Wagner
|Sarah Jane Wells
|Steve Wilmot
|Susan Wander
|Terry Witte
Y
|Doug Yackee
|Ella Yoder
|Leah Yoder
|Mari Yoder
|Robert Yager
|Steve Yagelski
Z
|Evelyn Zedaker
|Jason Zervos
TOTAL UNIQUE NAMES: 500+
The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.