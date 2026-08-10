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Who Made Local News

Who Made Local News: August 12, 2026

By No Comments8 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 600 names indexed this week.

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A
Aaron Alt Aaron Ayers
Austin Abbott Benjamin Ayers
Bill Armstrong Blake D Altaffer
Dee Andrews Gene Andrews
Gus Allendorf Kara Ayers
Leah Ankney Neil Altman
Pam Allgire Rebecca Ater
Troy Armstrong
B
Aaron Babcock Aaron Brooker
Adam R Bowers Alison Babcock
Andrew Bettinger Ashley Burzynski
Brandon A Brown Brian Batterson
Brian Bettinger Brian Bowsher
Bryce Bettinger Charlene Berry
Claudia Bustamente V Cody Boyd
Connie Bryant Cynthia Baker
Deborah Boyce Dick Burkhardt
Don Barnett Doris Borton
Duane Burns Everett Beals
Grant Bostelman Grant Boyers
Jacob Borton James Bernath
Jamison Beck Jean Bittinger
Jeff Birky Jerry Bergman
Joe Brigle Joey Beck
John Betts Joseph Bury
Kaitlin Bettinger Kathy Baker
Kyle Brigle Kyle Brodbeck
Linda Beck Logan Bettinger
Logan Bok Lori Bettinger
Lydia Backhaus Mark Bowers
Mark R Baysden Max Bair
Mike Bell Nelson Beaver
Sharon Blinzler Tammy Brigle
Thomas Baker Todd Bettinger
Todd Burkholder Tom Borck
Tommy Baker Tracy Barnes
Troy M. Brehmer Tyler Beaverson
Tyler Bradbury Wyatt Bettinger
Wyatt Bieber Zachary Borton
C
Adam Craven Adelpha Corwin
Alan Castillo Amy Coots
Blake Cousino Chad Cox
David J. Cindle Dennis L. Cupp Jr
Doris Cindle Doug Crawford
Edgar Chrisman Edgar Corwin
Emily Cox Evan Chappuis
Hannah Chappuis Hugh Corwin
Ian Cronin Jacqueline Corman
Jared Chappuis Jason A. Cupp
Jennifer Cox Jimmie Carros
Jimmie Carros III Joanne Clapp
Jon Cronin Jordan Clark
Joshua W Carlson Keegan Clapp
Kelly Chappuis Kendra Chappuis
Kye Clark Lauren Calvin
Matthew J. Cindle Megan Cox
Michael Chappuis Nancy Connell
Pamela Cruz Pete Corwin
Robin Chappuis Ron Chappuis
Samuel Chappell Sawyer Clark
Shane Chamberlin Shelly Cox
Simon Chappuis Stephen Corwin
Steve Cox Tammy M. Cupp
Terry Collins Tiera Clark
Tiffany Chappuis Tim Carlin
Tom Cotter Tony Capretta
Virginia Colegrove William Chrisman
William H. Cindle William H. Cindle Jr
D
Ada Davis Austin Delgado
Barry L. Disalle Brad Dahl
Cynthia Dora Daniel Delgado
Dave Davis Dave Dempsey
David Dominique Fred J Duschl
Gary Dominique Hunter Delgado
Jack Daeger Jack Daft
Jerry Darr Jesse Davis
John Derbyshire Julie Davis
Logan D Dick Martin L. Davey
Matt Devlin Matthew Devlin
Nancy Delgado Peggy Disbro
Rachel Delgado Randy Dominique
Robert L. Druschel Steven Dean
Tony Dawson Virginia Dalu
E
Andy Eckenrode Ashley Epling
Doug Eicher Elmer Ellinger
Gary Esterline Hunter Elton
John Engler Jon Ehrsam
Josh Eckenrode Karen Ellis
Kevin Eicher Michelle Etzler
Mike Evans Randy Edwards
Vicki Eidenier
F
Brian Fritsch Clifford Figgins
Cohen Ford David Freed
Dawn Fultz Eric Flint
Eric Fultz Gavin Fisher
Hope Fisher Jake Farley
John Fryman Kevin G. Frey
Monica Ferguson Peter Franch
Sophie Ford Tiffany Ford
Timothy Font William Ford
Wyatt Fagan
G
Adam Grandey Amanda Geesey
Brad Grime Brie Grime
Chris Geren Corey Geesey
Dan Gillen Daniel Gurzynski
Dawn Gurzynski Don Gurzynski
Eileen Gipple Garrett Grime
Glen Garbers Jamie Giguere
Jason Gruver Jeffrey Gurzynski
Jennifer Gurzynski Jeremy Geesey
Jerry Gilbert Joe Gurzynski
Joseph D. Gurzynski Katrina Geesey
Kyra Gates Lloyd Gerig
Mackenzie Grahn Mario Gomez
Marlene Gustwiller Marsha J. Gurzynski
Mary Gniwekowski Matthew Grube
Michelle Gurzynski Paul Green
Steven Gutekunst Tony Gerig
Violet Gleckler Virgil Green
H
Aaron Hertzfeld Amy Herrick
Betty Hake Bill Holsopple
Brandy Horr Braxton Hudik
David Horner Diana Harmon
Diane Hobling Donald Holsinger
Edna Hinkle Evan Hicks
Heather Humbarger Ian Harrison
Jim Hibbard Jo Hageman
Joe Hinkle Judy Harper
Kathy Huner Kevin Heban
Larry Harper Leslie Haas
Lonny Harper Maria Hamrick
Mildred Harper Rachel Henry
Robert Hodshire Roger L. Hamrick
Sam Hastings Scott A. Haselman
Teresa Hartsock Toby Hancock
I
Abigail Imber Don Imm
J
Alex Jones Angela Johnston
Cathy Johnson Chad Johnson
Daryl Johnson Eric Jenkins
Jason Jones Jeff Jeffers
Jenna Jeffers Mary Juarez
Matthew Jenkins Meredith Jones
Mike Johnson Stefanie Johnson
Tim Jacobs Trish Jeffers
K
Alex Kuhl Alexis Kish
Barry Kish Becky Keifer
Brett Kolb Brian Kaiser
Carol Kachmarik Chad Kern
Dean Kuckuck Denise Knecht
Dennis Kish Don Keller
Elsa Kish Emma Klear
Gavin Knierim George Kachmarik
Hailey Kayte Hannah Klebold
Hayden Konieczka Heather King
Jacob Kessler Jason Klear
Jason Kunsman Judith Kulp
Krystal Knepper Linda Kiess
Linda Kish Lora Kulp-Ripke
Lowell Kulp Mary Keppler
Michael Keller Michelle Kitchen
Michelle Klear Michelle Kleinhen
Mike Kelly Olivia Klear
Paul Kistner Phil Kessler
Renea Kessler Richard Knapp
Richard Kulp Rick Kazmierczak
Robert Kissinger II Seth Knepper
Terri Krebs Vicki Kreischer
L
Allyn Luce Caleb Lerma
Caleb Liechty Christopher Ledford
Clarence Lue Dora Lee
Jason Lenhardt Jason Luke
Jennifer Lambert Joe Land
John Lehner Joshua Liechty
Julia Lugabihl Keith Leatherman
Kyle Lilly Max Leppelmeier
Myrtle Lougheed Noah Lucas
Roger Lyons Ronald D. Long Jr
Scott Lirot Thomas Lammers
M
Adam Meyer Adam Minnich
Alexander Michalak Amy Miller
Angela K Miller Barbara Myers
Brookelynn Miller Cathy Moll
Cathy Mossing Chris P. Merilatt Sr
Christopher MtCastle Crystal Martinez
Dezirae Marr Gavin McFarland
George McConeghy Guadalupe Martinez
Haley Mearse Hannah Martin
Harry Marsh Homer Miller
Jamie Martinez Jeremy Miller
Jim Mansfield Joan Melton
Juan Martinez Julane Mason
Julie Mack Julie Mehlow
Justin Martinez Kathleen Moll
Kevin Maynard Kim Moll
Kirsten Miller Lillian Mahan
Linda Muehlfeld Nicholas Murphy
Reggie Moll Rex Moll
Robert Mohre Robert Mull
Rosalie Mills Roy Martin
Ruth M. Moll Scott Mack
Seth Miller Sheila McGill
Sophia Medina Sophia Mendez
Stanley R. Moll Summer Moser
Teresa Maynard Timothy Martinez
Todd Miller Tyler Moll
Wesley Moll Will Mavis
Willard Miller
N
Allen Naiber Cathleen Nelson
Connie Nickells David Nicholls
Don North Kent Norr
Megan Napier Myrtle Newcomb
O
Belinda Olive Bonnie Ochs
Dave Omstead Joseph Ohlemacher
Marlene Oxender Patricia Ortiz
Scott Oberlin Trevor Osterland
P
Alex Pressler Alexis Perez
Aubree Perdew Ben Poorman
Betty Payne Bryce Peters
Cheryl Pfaff Donald Peltcs
Edith D. Plettner Harrison Pancoast
Howard Parrish Jordan Przepiora
Lindi Peterson Olivia Puehler
Pam Pawlowicz Pearl Pacholski
Sharon Pressler Stephanie Prater
Tracy Pixley Vernon Peterson
Q
Ethan Quinn
R
Agnes Raab Allison Ripe
Angela Riley Bill Rickels
Bill Roose Caleb Rohrs
Christina Richie Cletus Radabaugh
Corey Richmond Craig Rossman
Dalton Reer Diana J. Ruby
Greg Ruskey Heather Rindler
Jacque Radabaugh Jason Rosendaul
Johnny Rebeck Jonathan Roe
Joyce Rogers Joyce Rosene
Kalib Riter Kurt Roan
Kyle Riley Landon Ricker
Lee Richmond Lydia Reer
Matt Ripke Michael Rosene
Mike Richie Nick Rodriguez
Randy Raab Rex Reinhart
Richard Raab Rick Rogers
Ronald Raab Russ Rice
Steve Reynolds Teresa Rupp
Terry Rummel Terry Rupp
Todd Roth Tricia Reynolds
Tyler Rupp Vicki Rathbun
Wyatt Rhodes
S
Amber Scranton Andrew Slagle
Andrew Stolaruk April Shank
Austin Saneholtz Bill Stonestreet
Carrie Schlade Chris Shrader
Claire Struble Cole Shank
Dawn Stahl Debbie Shoptau
Dennis Savage Dolores Stark
Dylan Smigelski Emma Shindledecker
Eric Smeltzer Fred Stahl
Haley Shank Jacob Sterling
Janet Smith Jeremy Shirkey
Jeremy Simon Jo Stultz
Joey Shadbolt John Schaefer
John Siegel Joseph Sines
Judy Schumman Karen Sidel
Karolina Scandela Ken Schnipke
Kenneth Smeltzer Lonnie Sumner
Luke Spiess Malachi Smeltzer
Mike Struble Paul Sulpizio
Rachel Sodergren Ray Shine
Rex Stump Richard Sickel
Robert Sanchez Rowen Saneholtz
Sarah Stubblefield Scott A. Samsen
Sharon K Simon Stacy Swary
Taylor Shawber Terry Seevers
Tyler Scranton Wade Stubleski
Wesley Sleigh Zia Siegel
T
Ben Turner Beverly Trausch
Carl Thorpe Carolyn L Traxler
Chris Tadsen Ethan Timm
Greg Thorpe Hayden Timbrook
Holly Tibbetts Jennifer Taylor
John Toner Kahle Thompson
Keith Torbet Leslie J Traxler
Marcia Thorpe Margaret Trausch
Mark Tipton Marlene Tingle
Mary Trausch Michael Tapia
Michael Trausch Neil Toeppe
Randy Thorpe Robert Thorpe
Rosemary Trausch Sally Thompson
Scott Tibbetts Shawn Taylor
Sheila Tapia Terry Thorpe
Tracey Thorpe Will Towner
V
Adam Vandesande Gavin Voight
Leslie VanAusdale Pauline Vogelbacher
Richard Vogelbacher Rick Vaughn
W
Aaron Willman Alyssa Walberg
Amy Wendt Bonnie Welden
Bonnie Winright Braxton Wright
Brenna White Brian Wieland
Bruce Wilhelm Chris Wells
Dylan Wagner Ed Walkup
Edwin F. Welden Elliott Whitlock
Floyd Wells Hayden Wagner
Jack Wagner Jamie Wise
Janelle Whitlock Jeremy Witkowski
Jody Wehrle Joyce Wilhelm
Judy Wilhelm Karen Walz
Kayla Wyse Lindsay Willman
Mary Wilhelm Nicole Whitehead
Pam Wampler Randy Wyse
Robert Wilhelm Ron Wilhelm
Roy Wilhelm Sharon Wilhelm
Steve Wilmot Wendy Welden
Y
Ella Yoder Florence Yager
Gloria Young Marlene Yoder
Z
Dalton Zimmerman Doug Zimmerman
Gene Zenz Mike Zimmerman

TOTAL UNIQUE NAMES: 600+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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