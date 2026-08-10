Who Made Local News: August 12, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 600 names indexed this week.
A
|Aaron Alt
|Aaron Ayers
|Austin Abbott
|Benjamin Ayers
|Bill Armstrong
|Blake D Altaffer
|Dee Andrews
|Gene Andrews
|Gus Allendorf
|Kara Ayers
|Leah Ankney
|Neil Altman
|Pam Allgire
|Rebecca Ater
|Troy Armstrong
|
B
|Aaron Babcock
|Aaron Brooker
|Adam R Bowers
|Alison Babcock
|Andrew Bettinger
|Ashley Burzynski
|Brandon A Brown
|Brian Batterson
|Brian Bettinger
|Brian Bowsher
|Bryce Bettinger
|Charlene Berry
|Claudia Bustamente V
|Cody Boyd
|Connie Bryant
|Cynthia Baker
|Deborah Boyce
|Dick Burkhardt
|Don Barnett
|Doris Borton
|Duane Burns
|Everett Beals
|Grant Bostelman
|Grant Boyers
|Jacob Borton
|James Bernath
|Jamison Beck
|Jean Bittinger
|Jeff Birky
|Jerry Bergman
|Joe Brigle
|Joey Beck
|John Betts
|Joseph Bury
|Kaitlin Bettinger
|Kathy Baker
|Kyle Brigle
|Kyle Brodbeck
|Linda Beck
|Logan Bettinger
|Logan Bok
|Lori Bettinger
|Lydia Backhaus
|Mark Bowers
|Mark R Baysden
|Max Bair
|Mike Bell
|Nelson Beaver
|Sharon Blinzler
|Tammy Brigle
|Thomas Baker
|Todd Bettinger
|Todd Burkholder
|Tom Borck
|Tommy Baker
|Tracy Barnes
|Troy M. Brehmer
|Tyler Beaverson
|Tyler Bradbury
|Wyatt Bettinger
|Wyatt Bieber
|Zachary Borton
C
|Adam Craven
|Adelpha Corwin
|Alan Castillo
|Amy Coots
|Blake Cousino
|Chad Cox
|David J. Cindle
|Dennis L. Cupp Jr
|Doris Cindle
|Doug Crawford
|Edgar Chrisman
|Edgar Corwin
|Emily Cox
|Evan Chappuis
|Hannah Chappuis
|Hugh Corwin
|Ian Cronin
|Jacqueline Corman
|Jared Chappuis
|Jason A. Cupp
|Jennifer Cox
|Jimmie Carros
|Jimmie Carros III
|Joanne Clapp
|Jon Cronin
|Jordan Clark
|Joshua W Carlson
|Keegan Clapp
|Kelly Chappuis
|Kendra Chappuis
|Kye Clark
|Lauren Calvin
|Matthew J. Cindle
|Megan Cox
|Michael Chappuis
|Nancy Connell
|Pamela Cruz
|Pete Corwin
|Robin Chappuis
|Ron Chappuis
|Samuel Chappell
|Sawyer Clark
|Shane Chamberlin
|Shelly Cox
|Simon Chappuis
|Stephen Corwin
|Steve Cox
|Tammy M. Cupp
|Terry Collins
|Tiera Clark
|Tiffany Chappuis
|Tim Carlin
|Tom Cotter
|Tony Capretta
|Virginia Colegrove
|William Chrisman
|William H. Cindle
|William H. Cindle Jr
D
|Ada Davis
|Austin Delgado
|Barry L. Disalle
|Brad Dahl
|Cynthia Dora
|Daniel Delgado
|Dave Davis
|Dave Dempsey
|David Dominique
|Fred J Duschl
|Gary Dominique
|Hunter Delgado
|Jack Daeger
|Jack Daft
|Jerry Darr
|Jesse Davis
|John Derbyshire
|Julie Davis
|Logan D Dick
|Martin L. Davey
|Matt Devlin
|Matthew Devlin
|Nancy Delgado
|Peggy Disbro
|Rachel Delgado
|Randy Dominique
|Robert L. Druschel
|Steven Dean
|Tony Dawson
|Virginia Dalu
E
|Andy Eckenrode
|Ashley Epling
|Doug Eicher
|Elmer Ellinger
|Gary Esterline
|Hunter Elton
|John Engler
|Jon Ehrsam
|Josh Eckenrode
|Karen Ellis
|Kevin Eicher
|Michelle Etzler
|Mike Evans
|Randy Edwards
|Vicki Eidenier
|
F
|Brian Fritsch
|Clifford Figgins
|Cohen Ford
|David Freed
|Dawn Fultz
|Eric Flint
|Eric Fultz
|Gavin Fisher
|Hope Fisher
|Jake Farley
|John Fryman
|Kevin G. Frey
|Monica Ferguson
|Peter Franch
|Sophie Ford
|Tiffany Ford
|Timothy Font
|William Ford
|Wyatt Fagan
|
G
|Adam Grandey
|Amanda Geesey
|Brad Grime
|Brie Grime
|Chris Geren
|Corey Geesey
|Dan Gillen
|Daniel Gurzynski
|Dawn Gurzynski
|Don Gurzynski
|Eileen Gipple
|Garrett Grime
|Glen Garbers
|Jamie Giguere
|Jason Gruver
|Jeffrey Gurzynski
|Jennifer Gurzynski
|Jeremy Geesey
|Jerry Gilbert
|Joe Gurzynski
|Joseph D. Gurzynski
|Katrina Geesey
|Kyra Gates
|Lloyd Gerig
|Mackenzie Grahn
|Mario Gomez
|Marlene Gustwiller
|Marsha J. Gurzynski
|Mary Gniwekowski
|Matthew Grube
|Michelle Gurzynski
|Paul Green
|Steven Gutekunst
|Tony Gerig
|Violet Gleckler
|Virgil Green
H
|Aaron Hertzfeld
|Amy Herrick
|Betty Hake
|Bill Holsopple
|Brandy Horr
|Braxton Hudik
|David Horner
|Diana Harmon
|Diane Hobling
|Donald Holsinger
|Edna Hinkle
|Evan Hicks
|Heather Humbarger
|Ian Harrison
|Jim Hibbard
|Jo Hageman
|Joe Hinkle
|Judy Harper
|Kathy Huner
|Kevin Heban
|Larry Harper
|Leslie Haas
|Lonny Harper
|Maria Hamrick
|Mildred Harper
|Rachel Henry
|Robert Hodshire
|Roger L. Hamrick
|Sam Hastings
|Scott A. Haselman
|Teresa Hartsock
|Toby Hancock
I
J
|Alex Jones
|Angela Johnston
|Cathy Johnson
|Chad Johnson
|Daryl Johnson
|Eric Jenkins
|Jason Jones
|Jeff Jeffers
|Jenna Jeffers
|Mary Juarez
|Matthew Jenkins
|Meredith Jones
|Mike Johnson
|Stefanie Johnson
|Tim Jacobs
|Trish Jeffers
K
|Alex Kuhl
|Alexis Kish
|Barry Kish
|Becky Keifer
|Brett Kolb
|Brian Kaiser
|Carol Kachmarik
|Chad Kern
|Dean Kuckuck
|Denise Knecht
|Dennis Kish
|Don Keller
|Elsa Kish
|Emma Klear
|Gavin Knierim
|George Kachmarik
|Hailey Kayte
|Hannah Klebold
|Hayden Konieczka
|Heather King
|Jacob Kessler
|Jason Klear
|Jason Kunsman
|Judith Kulp
|Krystal Knepper
|Linda Kiess
|Linda Kish
|Lora Kulp-Ripke
|Lowell Kulp
|Mary Keppler
|Michael Keller
|Michelle Kitchen
|Michelle Klear
|Michelle Kleinhen
|Mike Kelly
|Olivia Klear
|Paul Kistner
|Phil Kessler
|Renea Kessler
|Richard Knapp
|Richard Kulp
|Rick Kazmierczak
|Robert Kissinger II
|Seth Knepper
|Terri Krebs
|Vicki Kreischer
L
|Allyn Luce
|Caleb Lerma
|Caleb Liechty
|Christopher Ledford
|Clarence Lue
|Dora Lee
|Jason Lenhardt
|Jason Luke
|Jennifer Lambert
|Joe Land
|John Lehner
|Joshua Liechty
|Julia Lugabihl
|Keith Leatherman
|Kyle Lilly
|Max Leppelmeier
|Myrtle Lougheed
|Noah Lucas
|Roger Lyons
|Ronald D. Long Jr
|Scott Lirot
|Thomas Lammers
M
|Adam Meyer
|Adam Minnich
|Alexander Michalak
|Amy Miller
|Angela K Miller
|Barbara Myers
|Brookelynn Miller
|Cathy Moll
|Cathy Mossing
|Chris P. Merilatt Sr
|Christopher MtCastle
|Crystal Martinez
|Dezirae Marr
|Gavin McFarland
|George McConeghy
|Guadalupe Martinez
|Haley Mearse
|Hannah Martin
|Harry Marsh
|Homer Miller
|Jamie Martinez
|Jeremy Miller
|Jim Mansfield
|Joan Melton
|Juan Martinez
|Julane Mason
|Julie Mack
|Julie Mehlow
|Justin Martinez
|Kathleen Moll
|Kevin Maynard
|Kim Moll
|Kirsten Miller
|Lillian Mahan
|Linda Muehlfeld
|Nicholas Murphy
|Reggie Moll
|Rex Moll
|Robert Mohre
|Robert Mull
|Rosalie Mills
|Roy Martin
|Ruth M. Moll
|Scott Mack
|Seth Miller
|Sheila McGill
|Sophia Medina
|Sophia Mendez
|Stanley R. Moll
|Summer Moser
|Teresa Maynard
|Timothy Martinez
|Todd Miller
|Tyler Moll
|Wesley Moll
|Will Mavis
|Willard Miller
|
N
|Allen Naiber
|Cathleen Nelson
|Connie Nickells
|David Nicholls
|Don North
|Kent Norr
|Megan Napier
|Myrtle Newcomb
O
|Belinda Olive
|Bonnie Ochs
|Dave Omstead
|Joseph Ohlemacher
|Marlene Oxender
|Patricia Ortiz
|Scott Oberlin
|Trevor Osterland
P
|Alex Pressler
|Alexis Perez
|Aubree Perdew
|Ben Poorman
|Betty Payne
|Bryce Peters
|Cheryl Pfaff
|Donald Peltcs
|Edith D. Plettner
|Harrison Pancoast
|Howard Parrish
|Jordan Przepiora
|Lindi Peterson
|Olivia Puehler
|Pam Pawlowicz
|Pearl Pacholski
|Sharon Pressler
|Stephanie Prater
|Tracy Pixley
|Vernon Peterson
Q
R
|Agnes Raab
|Allison Ripe
|Angela Riley
|Bill Rickels
|Bill Roose
|Caleb Rohrs
|Christina Richie
|Cletus Radabaugh
|Corey Richmond
|Craig Rossman
|Dalton Reer
|Diana J. Ruby
|Greg Ruskey
|Heather Rindler
|Jacque Radabaugh
|Jason Rosendaul
|Johnny Rebeck
|Jonathan Roe
|Joyce Rogers
|Joyce Rosene
|Kalib Riter
|Kurt Roan
|Kyle Riley
|Landon Ricker
|Lee Richmond
|Lydia Reer
|Matt Ripke
|Michael Rosene
|Mike Richie
|Nick Rodriguez
|Randy Raab
|Rex Reinhart
|Richard Raab
|Rick Rogers
|Ronald Raab
|Russ Rice
|Steve Reynolds
|Teresa Rupp
|Terry Rummel
|Terry Rupp
|Todd Roth
|Tricia Reynolds
|Tyler Rupp
|Vicki Rathbun
|Wyatt Rhodes
|
S
|Amber Scranton
|Andrew Slagle
|Andrew Stolaruk
|April Shank
|Austin Saneholtz
|Bill Stonestreet
|Carrie Schlade
|Chris Shrader
|Claire Struble
|Cole Shank
|Dawn Stahl
|Debbie Shoptau
|Dennis Savage
|Dolores Stark
|Dylan Smigelski
|Emma Shindledecker
|Eric Smeltzer
|Fred Stahl
|Haley Shank
|Jacob Sterling
|Janet Smith
|Jeremy Shirkey
|Jeremy Simon
|Jo Stultz
|Joey Shadbolt
|John Schaefer
|John Siegel
|Joseph Sines
|Judy Schumman
|Karen Sidel
|Karolina Scandela
|Ken Schnipke
|Kenneth Smeltzer
|Lonnie Sumner
|Luke Spiess
|Malachi Smeltzer
|Mike Struble
|Paul Sulpizio
|Rachel Sodergren
|Ray Shine
|Rex Stump
|Richard Sickel
|Robert Sanchez
|Rowen Saneholtz
|Sarah Stubblefield
|Scott A. Samsen
|Sharon K Simon
|Stacy Swary
|Taylor Shawber
|Terry Seevers
|Tyler Scranton
|Wade Stubleski
|Wesley Sleigh
|Zia Siegel
T
|Ben Turner
|Beverly Trausch
|Carl Thorpe
|Carolyn L Traxler
|Chris Tadsen
|Ethan Timm
|Greg Thorpe
|Hayden Timbrook
|Holly Tibbetts
|Jennifer Taylor
|John Toner
|Kahle Thompson
|Keith Torbet
|Leslie J Traxler
|Marcia Thorpe
|Margaret Trausch
|Mark Tipton
|Marlene Tingle
|Mary Trausch
|Michael Tapia
|Michael Trausch
|Neil Toeppe
|Randy Thorpe
|Robert Thorpe
|Rosemary Trausch
|Sally Thompson
|Scott Tibbetts
|Shawn Taylor
|Sheila Tapia
|Terry Thorpe
|Tracey Thorpe
|Will Towner
V
|Adam Vandesande
|Gavin Voight
|Leslie VanAusdale
|Pauline Vogelbacher
|Richard Vogelbacher
|Rick Vaughn
W
|Aaron Willman
|Alyssa Walberg
|Amy Wendt
|Bonnie Welden
|Bonnie Winright
|Braxton Wright
|Brenna White
|Brian Wieland
|Bruce Wilhelm
|Chris Wells
|Dylan Wagner
|Ed Walkup
|Edwin F. Welden
|Elliott Whitlock
|Floyd Wells
|Hayden Wagner
|Jack Wagner
|Jamie Wise
|Janelle Whitlock
|Jeremy Witkowski
|Jody Wehrle
|Joyce Wilhelm
|Judy Wilhelm
|Karen Walz
|Kayla Wyse
|Lindsay Willman
|Mary Wilhelm
|Nicole Whitehead
|Pam Wampler
|Randy Wyse
|Robert Wilhelm
|Ron Wilhelm
|Roy Wilhelm
|Sharon Wilhelm
|Steve Wilmot
|Wendy Welden
Y
|Ella Yoder
|Florence Yager
|Gloria Young
|Marlene Yoder
Z
|Dalton Zimmerman
|Doug Zimmerman
|Gene Zenz
|Mike Zimmerman
TOTAL UNIQUE NAMES: 600+
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