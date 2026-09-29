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Wednesday, September 30
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Who Made Local News

Who Made Local News: September 30, 2026

By No Comments13 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 1,150 names indexed this week.

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A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z
A
Austin Abbott Avery Aldrich
Beth Andrews Carter Altaffer
Caylee Anders Chris Avell
Dan Ankney DeAnna Anglin
Derek Atwater Gene Andres
Greg Armstrong Ishah Ahmed
Jake Arnold Laura Andres
Leah Ankney Lincoln Aeschliman
Mackenzie Allison Mandy Atwater
Margaret Arnsby Michael Anspach
Mike Anderzack Monica Anderson
Noah Andres Pat Armstrong Murry
Stephen Alspaugh Susan Armstrong
Sylvie Abec
B
Aaron Babcock Abel Batterson
Abner Brown Abram Batterson
Addie Burger Aimee Bell
Alexis Breier Allen Bock
Allison Bloir Allisyn Brown
Amy Bowers Angela Belcher
Anna Burt Anthony Burnett
Bert Brown Beverly Bettison
Bill Blakely Bobbi Borton
Bonnie Bettison Bria Berg
Brian Banister Brian Batterson
Brian Bolter Brianna Balogh
Brianna Brubaker Bruce Bashor
Brynlee Bowerman Calla Burns
Carol Buck Carol Burkholder
Carson Bond Carter Beck
Charles Buckenmeyer Chris Becker
Christopher Bercaw Connie Brigle
Daniel Baldwin Daniel Bettison
Deanne Batterson Donald Buehrer Jr
Ella Bourn Franklin Borkosky
Gayle Bayer Gina Benecke
Grant Boyers Greg Benedict
Gregory Batt Hans Burkholder
Herman Beach Hubert Boynton
Jason Brown Javier Bojorquez
Jennifer Burghardt Jeremy Beck
Jerry Bergman Jill Buehrer
Jim Barron Joe Blystone
Joel Brown John Betts
John Bowser Jordanne Baumgartner
Karen Brown Katilyn Burke
Kaylynn Bartlett Keith Burns
Kelli Burkhardt Kellie Bleikamp
Kennedy Bailey Kent Brewer
Kevin Bostelman Kristina Bowser
Landon Bloir Larry Bruce
Laura Bickel Laura Bolter
LaVon Benner Leslie Beemer
Linda Beck Locke Boulton
Luke Braman Lyn Bowsher
Lynette Beroske Madison Baker
Makenna Bickel Mark Bowers
Masen Boles Matt Burghardt
Michele Bagrowski Mike Bayer
Morgan Bechtol Myah Bockrath
Nancy Buehrer Owen Baus
Randy Box Rebecca Brown
Reece Bunke Robert Baker II
Robin Brinegar Ronald Buehrer
Rylee Bevard Sandra Baker
Sara Bojorquez Scott Benedict
Scott Blue Shauna Beals
Sherrie Buehrer Stephanie Brigle
Suzette Boesger Sydney Bull
Todd Burkholder Todd Buttermore
Wayne Buehrer Wesley Belkofer
William Buehrer Jr Wyatt Bieber
Zaeli Badenhop Zoie Brown
C
Aaron Campbell Aubrey Clemens
Audrey Carte Betty Carter
Bob Carter Bruce Cox
Bryce Cooley Chad Collie
Clara Collins Cole Cousino
Cory Catalani Dale Carlin
Dale Creager Daniel Canfield
Dennis Cooper Elijah Cummins
Emily Chapin Eric Creighton
Gary Crider Gorham Cottrell
Heman Canfield Ian Cronin
Jason Cuellar Jeff Canfield
Jo Criswell Jonathan Conn
Joni Conn Jordan Conover
Joshua Chapin Kara Cordova
Keegan Clapp Kelli Childs
Kelsy Connolly Kiara Crafts
Kyle Condon Leroy Cuykendall
Maggie Cooper Mandy Conn
Mason Clark McKenzie Clemens
Megan Crawford Mike Corwin
Molly Collert Morgan Cape
Pam Cooper Pat Cooper
Patricia Crider Renee Carvalho-Neifer
Riley Carter Roger Cooper
Ross Cox Rowland Cooper Jr
Ryan Colegrove Ryan Custer
Samuel Chappell Sarah Cottrell
Sophia Crossgrove Steve Cox
Tandree Caudill Tina Custer
Travis Crabtree Troy Carpenter
Wilfred Colon William Clark
D
Addison Davis Alex Diaz
Andrew Dombrowski Anna Donovan
Barb Deetz Barbara Dyer Moistner
Bill Dunifon Brenda Dauber
Brennan Dempsey Chad Desgrange
Craig Dippman Dave Dempsey
Dennis Dean Doreen DeLisle
Eloise Daugherty Erik Dalrymple
Garth Dickerson Gary Dominique
Gary Dulle Helen Desgrange
Hunter Davis Ila Derks
Jaziel Dominguez Jeanette Desgrange
Jeff Dunford Jesse Davis
Kayden Dominique Kendyl Davis
Kristin Diaz Larry DeGroff
Layla Duncan Logan Dominique
Matthew Devlin Paul Diaz
Rebekah Dell Samantha Dier
Sarah Dominique Sheri Dhaenens
Walter Desgrange William Downing
E
Andrew Entenman Ashley Epling
Brad Eitniear Casey Everetts
Doug Eicher Jeffrey Erb
Jim Eisel Katie Eicher
Ken Epling Kevin Eicher
Lilli Eisel Mason Elden
Mathew Elden Melissa Ewers
Michael Entenman Michelle Engel
Mike Elser Mike Evans
Nellie Eckel Owen Elden
Rachel Entenman Randy Entenman
Ron Ernsberger Samantha Etoll
Sophie Eustace Teresa Eberly
Tony Entenman Valerie Eickhoff
Vicki Ernsberger William Entenman
Wilma Entenman
F
Addalee Fulk Addison Fisher
Anthony Flynn Anthony Frisby
Bella Fogarty Cheryl Fradette
Cody Frey Dayne Fidler
Debra Fortney Doug Ford
Emric Friess Erica Flynn
Frederick Fulton Gavin Fisher
Halle Fogarty Hannah Fox
Heather Freese Jacob Fleischmann
Jaime Fogarty Jake Farley
Jenna Frisby John Fryman
Kevin Frey Kim Flower
Larry Freshour Otis Flowers
Rhonda Fackler Rhonda Fisher
Ron Fradette Sophie Ford
Stella Fellers Tom Franks
Violet Frey
G
Addy Gleckler Ali Genter
Allison Gormley Amanda Gryniewicki
Amy Gorsuch Anabell Gillen
Anaya Gonzales Brad Grime
Brandon Gill Breeann Gendron
Brett Grieser Brian Grime
Brie Grime Bryn Gearig
Callie Guelde Cindy Gerken
Clay Gerig Cory Gumm
Gavin Gericke Gene Goering
Halle Gleckler Jackie Garber
Jaedyn Gillen Jana Griffin
Jeremy Gillen Jody Gerig
Joe Ganzel John Gamber
John Gideon Justin George
Kellie Gray Kelly Gerken
Kevin Garber Kevin Giulivo
Khloe Goebel Laura Galvan
Linda Gorsuch Gerken Luke Ganzel
Mackenzie Grahn Makayla Guy
Mallie Grant Marilyn Goebel
Mario Gomez Marvin Green
Matt Grube Melanie Gold
Mike Goebel Nathan Goebel
Pam Goll Raegan Gerken
Randy Gathman Ronald Gerig
Ruth Griffin Ryan Gardner
Sandy Gordon Sean Griewahn
Selene Gutierrez Steve Gormley
Tony Gerig Travis Gineman
Trisha Gleckler Vickie Grimm
Violet Gleckler Willie Grime
H
Amber Henderson Amy Hendricks
Amy Hornyak Amy Huffman
Andrew Hamlet Ashley Hamman
Ashlie Higdon Becky Hill
Becky Honaker Bella Henricks
Bonnie Holliker Creager Brady Hughes
Braxten Hudik Braya Hepker
Bryon Hansel Butch Hoffman
Caleb Haines Camden Hogrefe
Cindy Henson Cooper Harris
Corbin Hartman Cristin Hagans
Dan Hickman Dennis Hickman
Derek Hein Dorthy Hill
Doyle Hickman Dylan Henricks
Emma Hein Emmi Hollstein
George Hutchins Hadley Hudson
Hunter Hager Jay Hefflinger
Jeremy Hurst Johnathon Hogan
Judy Hoffman Potes Kailysa Hickman
Kase Hug Katelyn Hallett
Kathy Huner Kelly Lynn Hefflinger
Ken Hahn Kennedy Hurst
Kenzie Hickman Landon Hendricks
Larry Hake Linda Hepfinger
Linda Householder Lisa Hintz
Lisa Holsopple Marianne Hutchinson
Mary Henninger Matthew Herder
Mendi Householder Mertice Hickman
Michael Hamlet Molly Harris
Morgan Harris Myah Higgins
Nathan Henricks Nathaniel Hickman
Nick Hug Owen Hurst
Parker Houk Paul Haines
Ralph Heer Randy Hardee
Richard Hupe Riley Hay
Robin Hill Rod Holmes
Ruth Hook Ryan Holdgreve
Scott Hammer Scott Haselman
Skarlett-Rose Hook Skeat Hug
Steven Hancock Steven Hobeck
Sue Heer Teresa Hancock
Tim Hickman Tom Hallett
Trevor Hake Tylor Hartman
I
Amber Impton Courtney Iwinski
Kasey Inkrott Makenna Incorvaia
J
Allen Jackson Allyson Johnson
Andrea Jacobs Andrew Jackson
Anthony Jiannuzzi Ben Johnson
Betsy Johnson Buelah Jones
Charlotte Johnston Cody Jackson
Connie Jacoby Dylan Jessen
Ethan Jackson Florence Johnston
Greg Joice Halle Jones
Heather Jackson Heather Jones
Jamie Johnson John Johnson
Jonah Johnson Laura Johnson
Marianne Jackson Mark Jacoby
Mark Jones Nathan Jackson
Pam Jackson Preston Johnson
Robert Johnson Thomas Johnson
Tiffany Johnston
K
Aaron Kline Alicia Krill
Amber Kreischer Brady Kile
Caliana Karr Casey Kugler
Chad Kern Charles Klopfenstein
Chris Kannel Christy Kasefang
Cindy Kreischer Connie Klear
Corby Klear Craig Kidston
Dean Kuckuck Dennis Kennedy
Donald Kurth Frank Kuron
Gavin Knierim Gretchen Keppeler
Gwendolyn Kinsman Harold Kaiser
Harold Kurth Hayden Konieczka
Heidi Kern India Kenner
Jacob Kessler Jacob Klopfenstein
Jake Kraegel Jason Kessler
Jason Kreischer Jason Kunsman
Jen Kidder Jessica Keppeler
Jim Kozumplik Jody Keppeler
Joshua Kauffman Karly Kruse
Keith Kreischer Kennedy Kruse
Kennedy Kunkle Kevin Keefer
Kim King Krayton Kern
Landon Kreischer Larry Kinzer
Lewis Keefer Jr Lexi Klocho
Lisa Klear Lurline Kull McQuillen
Madison Klinepeter Marcus Kugler
Marcy Kaptur Mary Kline
Maurice Klopfenstein Merissa Kessler
Michael Krause Mike Kelly
Molly Kidston Nickolas Koon
Olivia Kugler Paul Kennedy
Payton Kuhlman Phil Kessler
Renea Kessler Rick Kazmierczak
Robert Karnes Robin Kline
Ruth Kellermeyer Ryan King
Sandy Klear Sara Klinger
Sarah Klopfenstein Sarah Kruse
Seth Kuhlman Shirley Krill
Todd Kline Walter Kline
William Kunsman Zeek Kramer
L
Amy Ledford Andy Lichtenwald
Anna Lohman Barr Lockhart
Ben Larsen Beth Lienau
Caleb Lerma David Loughborough
Dawn Layman Don Lee
Gary Loar Glen Lammon
Gus Legato James Larkey
James Lyons Jason Luke
John Lehner Katie Link
Kenneth Louys Lori Lyons
Lou Levy Louise Lind Gilson
Lynn Lange Margarite Lueke
Marsha Lyons Mary Leatherman
Mia Lawson Michael Levy
Michelle Lee Nancy Lumbrezer
Nicholas Lanzer Paul Lee
R.J. Lumbrezer Rachel Lange
Robert Lange Ronald Lumbrezer
Scott Lirot Stevie Lanzer
Tanya Likens Teresa Lirot
Thelma Lawson Tripp Langenderfer
Wayne Lienau Willard Lawson Jr
M
A.J. Moody Adam Miller
Adilynn Miller Adrian Mendoza
Alaia Maldonado Alex Mossing
Alyias Molina Amy Miller
Andrea Miller Andrew Miller
Andrew Moody Ariyah Miller
Ashley Mays Audrey McFarland
Audrey Moody Austin Marihugh
Bella Miller Brenda Marzolf
Brexton Masters Brian Meyer
Brock McClanahan Brooks Miller
Bruce Magill Carter Malak
Casey Michalak Catherine Montague
Cathy Mossing Chezney Miller
Christopher Mays Cody Moser
Debra Magill Debra Marckel
Denise Mays Denver Marzolf
Desiree Macias Diana Missler
Dorothy Moody Gerald Meyers
Glenda Marzolf Gretchen Mertes
H.H. Miller Hannah Martin
Homer Miller Izzy Mercer
Jane Myers Jared Merillat
Jason Martis Jay Moore
Jenny Marihugh Jeremy Meyer
Jody Moss Jonathan Miller
Joyce Mocherman Karen Meister
Karli McDade Kevin Maynard
Kevin Motter Lee Ann Miller
Leta Marzolf Lillian Mahan
Lincoln Miller Lindsay Moore
Lucy Morris Lydia Mihalik
Maci Martz Madison Miller
Makayla Mahnke Mark Miller
Mary Ann Morrison Mike Murdock
Miranda Merillat Mitchell Molina
Mya Moore Natasha Miller
Nathan Massie Nick Murray
Olivia Mohring Parker Moyer
Randy Marzolf Rick Marzolf
Ron Miller Samuel Mancino
Sarah Meyer Sophia Medina
Stephen Maloney Steve Mendez
Steven Mendez Tasha Matthews
Theresa Murray Thomas McWatters III
Tim Miller Timothy Moes
Tyler Miller Victor Malnar
Vincent Martinez
N
A.J. Nowaczyk Allen Naiber
Autumn Nafzinger Brayden Noonan
Caelan Nofziger Clifford Nelson
Clint Newcomb Connie Nicely
Corwin Nofziger Don North
Emalyne Neifer Jeremy Neifer
Keith Nofziger Lindsey Neifer
Marcus Nagel Mary Newman
Mason Nagel Michael Newcomer
Rachel Nagel Tim Nofziger
Wainani Neifer
O
Chad Ordway Dewayne Orewiler
Eden Owens Gabbie Orner
Hilary Opdycke Jacob Ott
Jason Ohlemacher Joseph Ohlemacher
Michelle O’Dell Robert Ogle
Ryan Okuley Scott Oberlin
Stormlin Osborn Sullivan O’Brien
Tom Opdycke Ty Otto
P
Alexis Perez Aubree Perdew
Austin Poynter Ben Poorman
Beverly Precht Ernst Bristin Patrick
Bruce Perry Connie Priser
Edith Plettner Frank Poltella
Gary Plotts Gary Psurny
Gracyn Pelton Jackson Poynter
Jason Pursel Jeff Pease
Jerry Pinkava Joanne Pinkava
John Precht John Pupos
Julie Peebles Katie Pennington
Kendal Pursel Kent Purk
Kyle Potts Loren Pennington
Maddox Pinter Marge Pigott Crowell
Marlene Purdy Mattia Papeo
Mya Parker Nick Price
Norlan Poltella Pam Pawlowicz
Ryan Parker Sandra Psurny
Shelby Phillips Sheree Pittman
Stephen Priestap Steve Planson
Susan Price Tagan Pauley
Theodore Puehler Wayne Patee
Zachary Puehler
Q
Michael Quillen Sherry Quay-Burke
R
Abby Recker Alan Riegsecker
Alyvia Repp Ashalyn Rice
Ben Routson Beth Rediger
Betty Rupp Rathbun Bill Rufenacht
Brad Rufenacht Brynn Richmond
Caitlin Roehrig Carly Rupp
Carol Rieman Cayden Ruffer
Christie Roan Clara Reitzel
Colby Ralston Craig Riedel
Danette Riedel David Rigelman
Dennis Robinson II Ed Ruffer
Evan Reinhard Heather Ruffer
Isaac Reynolds Jake Rendel
Jane Roth Jason Rockey
Jeff Rupp Jennifer Rubley
Joel Ruffer Judith Rigelman
Justin Reckner Kaedyn Ross
Kara Rosene Karen Rios
Kim Repp Laura Rodriguez
Leslie Ruihley Logan Reitzel
Logan Ruffer Lou-Ann Richer Kanagy
Lyla Radel Maddison Rogers
Mark Rairigh Matt Rubley
Matt Rupp Maverick Roth
Miriam Richer Natalie Roth
Nick Rubley Pamela Rump
Patti Rockey Sam Rasey
Seth Reinbolt Stephen Rieman
Steve Riley Talen Reinbolt
Terry Rummel Thad Reckner
Tina Rufenacht Todd Roth
Tyler Rodriguez Willa Rosene
Willa Ruffer
S
Aaliyah Spangler Adam Selman
Addi Smith Addi Snyder
Alex St. John Alexandyr Scholl
Amanda Smith Amber Savage
Andrea Snyder Andrew Slagle
Anna Stoll Aryan Shaffer
Asher Sito Ashtyn Sanders
Audrey Schartzer Austin Saneholtz
Barbra Sanders Bill Senecal
Bill Smith Bob Siebenaler
Bob Snyder Braden Simon
Brayden Stark Breelynn Shankster
Brian Shaffer Bud Schartzer
Calvin Steingass Cameron Shimp
Cara Schroeder Carlee Schaffner
Carolyn Secondcost Leitner Carrie Schlade
Casey Schilperoot Chad Savage
Chris Shrader Coby Sharrit
Connor Shadbolt Cory Sheller
Courtney Stuckey Craig Snyder
David Smith Diana Savage
Don Schlosser Donald Snyder
Donna Snyder Dylan Smigelski
Dylan Smith Earl Stoll
Elishah Siegel Elizabeth Smith
Elliot Schneider Emma Schlade
Emma Slagle Emmy Selgo
Eric Simon Eric Smola
Erin Sheller Evie Shehorn
Florence Snyder Frank Sanchez
Franklin Snyder Gary Stambaugh
Gerald Snyder Golda Sines
Heather Schimmel Herbert Schaffner
Hunter Smith Ian Seabolt
Ian Sloan Iona Snyder
Jackie Schuck Jade Saul
Jadyn Shumaker Jayden Spiess
Jayson Selgo Jeffrey Slattery
Jera Shehorn Jeremy Suffel
Jo Stultz John Shaffer
John Swearingen Jr Joshua Shaffer
Julie Stuckey Kadin Stantz
Karen Snyder Karrie Smith
Kathleen Snyder Keith Sorg
Kendra Stahl Kim Stark
Kristoffer Stambaugh Kyle Snyder
Lauren Stickley Laynee Sanford
Leah Siebenaler Lila Schindler
Lillian Stayner Linda Snyder
Lindsay Schaffner Logan Stein
Lois Scott Lonnie Snyder
Lucas Smith Luke Stiver
Lynda Suazo Maci Stinehelfer
Maddox Schneider Malachi Smeltzer
Marion Smith Mark Stambaugh
Mary Beth Smith-Gunn Mary Schultz
Mary Stoller Matt Shields
Melanie Shaffer Melissa Sleesman
Michael Smith Michael Snyder
Monroe Simon Myra Schilperoot-Gathman
Noah Stickley Norma Smith
Olivia Stein Owen Sommer
Paul Snyder Pedro Salaz
Peyton Stocklin Phil Stotz
Rachel Schroeder Rex Stump
Rick Slane Riley Schultz
Robert Smith Robert Snyder
Roger Schartzer Roger Snyder
Russell Shimp Ryan Sanford
Rylan Schaffner Shane Sumner
Shelly Schilperoot Stacy Smith
Terri Simpson Thelma Stambaugh
Tim Smith Toby Shehorn
Todd Snyder Tom Saul
Tom Schaper Tom Szymczak
Tyson Stuckey Wade Stubleski
Zia Siegel
T
Amari Tenzy Amy Trowbridge
Andrea Thiel Barbara Thomas
Baylee Tietje Brian Towers
Bruce Thomas Carter Thiel
Dawn Thornton Duane Thiel
Dylan Trejo Ella Tule
Emma Trejo Hayden Timbrook
Jacob Trejo Jacob Tunison
Jalen Thompson Jamie Taylor
Jan Tyler Janet Trejo
Jay Trivedi John Thompson Jr
John Traxler Julie Taylor
Kahle Thompson Karen Thompson
Keith Torbet Kelsie Thiel
Kimberly Thomas Krystal Thornton
Lori Tompkins Matt Towers
Neil Toeppe Noah Thompson
Norman Tiede Ruth Thomas
Shalonda Thurmond Sue Trejo Guerrero
Theodore Taylor Thomas Thompson
Traci Thompson Treg Thompson
William Tompkins
U
Jacob Uran Nikki Uribes
V
Brianna Villegas Dominic Valvano
Ella Vorst Griffen Valentine
Jason Valentine Levi Vajen
Melissa Valentine Miranda VanDyke
Omar Villegas Orley Vajen
Paul Van Gundy Rich Verdin
Shawn Valenti
W
Addison Willson Alice Wynja
Amy Wendt Andrew Wright
Anita Winkelman Ben Wilhelm
Brenna White Brian Wieland
Brittney Weltlin Bryce Welling
Carol Wheeler Chloe Wilson
Chris Walker David Wehrle
Dawn Wheatley Dustin Wood
Ed Walkup Ellie Williams
Erika Willitzer Estel Wyrick Jr
George Wilbur Georgia Wade
Gordon Winland Gracie Wolf
Haley Wiseman Holly Wright
Isaac Wise James Wynja
Janis Wieland Jason Wielusz
Jayden Wilson Jeremy Wheeler
Joey Wymer Joyce Woodard
Kaleb Wyse Karah Wood
Ken Wells Laynee Wright
Leonard Wozniak Logan Wyse
Luke Woodring Madi Wilhelm
Madison Wilhelm Mary Wyrick
Michael Wiseman Michael Woytek
Nicholas Weidmer Ramon Williams
Randy Wyse Renee Walker
Skyler Whitney Stefanie Wade
Stetson Wilson Steve Wilmot
Terry Witte Timothy Walkowski
Tina Walkowski Vicky Wiseman
Wes Wieland William Whewell
William Wiseman
Y
Amber Yoder Derek Yeager
Devin Yantiss Ella Yoder
Floyd Young Frank Young
Johnathan Yoder Kinsey Yoder
Pat Yoder Riley Yoder
Steve Yagelski Wyatt York
Z
Brian Ziegler Chris Ziegler
Cynthia Zalecki Dianne Zulch
Joseph Zalecki Lori Ziegler
Mike Zessin Milton Zimmerman
Scott Zimmer

TOTAL UNIQUE NAMES: 1,150+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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