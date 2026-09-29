Who Made Local News: September 30, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 1,150 names indexed this week.
A
|Austin Abbott
|Avery Aldrich
|Beth Andrews
|Carter Altaffer
|Caylee Anders
|Chris Avell
|Dan Ankney
|DeAnna Anglin
|Derek Atwater
|Gene Andres
|Greg Armstrong
|Ishah Ahmed
|Jake Arnold
|Laura Andres
|Leah Ankney
|Lincoln Aeschliman
|Mackenzie Allison
|Mandy Atwater
|Margaret Arnsby
|Michael Anspach
|Mike Anderzack
|Monica Anderson
|Noah Andres
|Pat Armstrong Murry
|Stephen Alspaugh
|Susan Armstrong
|Sylvie Abec
|
B
|Aaron Babcock
|Abel Batterson
|Abner Brown
|Abram Batterson
|Addie Burger
|Aimee Bell
|Alexis Breier
|Allen Bock
|Allison Bloir
|Allisyn Brown
|Amy Bowers
|Angela Belcher
|Anna Burt
|Anthony Burnett
|Bert Brown
|Beverly Bettison
|Bill Blakely
|Bobbi Borton
|Bonnie Bettison
|Bria Berg
|Brian Banister
|Brian Batterson
|Brian Bolter
|Brianna Balogh
|Brianna Brubaker
|Bruce Bashor
|Brynlee Bowerman
|Calla Burns
|Carol Buck
|Carol Burkholder
|Carson Bond
|Carter Beck
|Charles Buckenmeyer
|Chris Becker
|Christopher Bercaw
|Connie Brigle
|Daniel Baldwin
|Daniel Bettison
|Deanne Batterson
|Donald Buehrer Jr
|Ella Bourn
|Franklin Borkosky
|Gayle Bayer
|Gina Benecke
|Grant Boyers
|Greg Benedict
|Gregory Batt
|Hans Burkholder
|Herman Beach
|Hubert Boynton
|Jason Brown
|Javier Bojorquez
|Jennifer Burghardt
|Jeremy Beck
|Jerry Bergman
|Jill Buehrer
|Jim Barron
|Joe Blystone
|Joel Brown
|John Betts
|John Bowser
|Jordanne Baumgartner
|Karen Brown
|Katilyn Burke
|Kaylynn Bartlett
|Keith Burns
|Kelli Burkhardt
|Kellie Bleikamp
|Kennedy Bailey
|Kent Brewer
|Kevin Bostelman
|Kristina Bowser
|Landon Bloir
|Larry Bruce
|Laura Bickel
|Laura Bolter
|LaVon Benner
|Leslie Beemer
|Linda Beck
|Locke Boulton
|Luke Braman
|Lyn Bowsher
|Lynette Beroske
|Madison Baker
|Makenna Bickel
|Mark Bowers
|Masen Boles
|Matt Burghardt
|Michele Bagrowski
|Mike Bayer
|Morgan Bechtol
|Myah Bockrath
|Nancy Buehrer
|Owen Baus
|Randy Box
|Rebecca Brown
|Reece Bunke
|Robert Baker II
|Robin Brinegar
|Ronald Buehrer
|Rylee Bevard
|Sandra Baker
|Sara Bojorquez
|Scott Benedict
|Scott Blue
|Shauna Beals
|Sherrie Buehrer
|Stephanie Brigle
|Suzette Boesger
|Sydney Bull
|Todd Burkholder
|Todd Buttermore
|Wayne Buehrer
|Wesley Belkofer
|William Buehrer Jr
|Wyatt Bieber
|Zaeli Badenhop
|Zoie Brown
C
|Aaron Campbell
|Aubrey Clemens
|Audrey Carte
|Betty Carter
|Bob Carter
|Bruce Cox
|Bryce Cooley
|Chad Collie
|Clara Collins
|Cole Cousino
|Cory Catalani
|Dale Carlin
|Dale Creager
|Daniel Canfield
|Dennis Cooper
|Elijah Cummins
|Emily Chapin
|Eric Creighton
|Gary Crider
|Gorham Cottrell
|Heman Canfield
|Ian Cronin
|Jason Cuellar
|Jeff Canfield
|Jo Criswell
|Jonathan Conn
|Joni Conn
|Jordan Conover
|Joshua Chapin
|Kara Cordova
|Keegan Clapp
|Kelli Childs
|Kelsy Connolly
|Kiara Crafts
|Kyle Condon
|Leroy Cuykendall
|Maggie Cooper
|Mandy Conn
|Mason Clark
|McKenzie Clemens
|Megan Crawford
|Mike Corwin
|Molly Collert
|Morgan Cape
|Pam Cooper
|Pat Cooper
|Patricia Crider
|Renee Carvalho-Neifer
|Riley Carter
|Roger Cooper
|Ross Cox
|Rowland Cooper Jr
|Ryan Colegrove
|Ryan Custer
|Samuel Chappell
|Sarah Cottrell
|Sophia Crossgrove
|Steve Cox
|Tandree Caudill
|Tina Custer
|Travis Crabtree
|Troy Carpenter
|Wilfred Colon
|William Clark
D
|Addison Davis
|Alex Diaz
|Andrew Dombrowski
|Anna Donovan
|Barb Deetz
|Barbara Dyer Moistner
|Bill Dunifon
|Brenda Dauber
|Brennan Dempsey
|Chad Desgrange
|Craig Dippman
|Dave Dempsey
|Dennis Dean
|Doreen DeLisle
|Eloise Daugherty
|Erik Dalrymple
|Garth Dickerson
|Gary Dominique
|Gary Dulle
|Helen Desgrange
|Hunter Davis
|Ila Derks
|Jaziel Dominguez
|Jeanette Desgrange
|Jeff Dunford
|Jesse Davis
|Kayden Dominique
|Kendyl Davis
|Kristin Diaz
|Larry DeGroff
|Layla Duncan
|Logan Dominique
|Matthew Devlin
|Paul Diaz
|Rebekah Dell
|Samantha Dier
|Sarah Dominique
|Sheri Dhaenens
|Walter Desgrange
|William Downing
E
|Andrew Entenman
|Ashley Epling
|Brad Eitniear
|Casey Everetts
|Doug Eicher
|Jeffrey Erb
|Jim Eisel
|Katie Eicher
|Ken Epling
|Kevin Eicher
|Lilli Eisel
|Mason Elden
|Mathew Elden
|Melissa Ewers
|Michael Entenman
|Michelle Engel
|Mike Elser
|Mike Evans
|Nellie Eckel
|Owen Elden
|Rachel Entenman
|Randy Entenman
|Ron Ernsberger
|Samantha Etoll
|Sophie Eustace
|Teresa Eberly
|Tony Entenman
|Valerie Eickhoff
|Vicki Ernsberger
|William Entenman
|Wilma Entenman
|
F
|Addalee Fulk
|Addison Fisher
|Anthony Flynn
|Anthony Frisby
|Bella Fogarty
|Cheryl Fradette
|Cody Frey
|Dayne Fidler
|Debra Fortney
|Doug Ford
|Emric Friess
|Erica Flynn
|Frederick Fulton
|Gavin Fisher
|Halle Fogarty
|Hannah Fox
|Heather Freese
|Jacob Fleischmann
|Jaime Fogarty
|Jake Farley
|Jenna Frisby
|John Fryman
|Kevin Frey
|Kim Flower
|Larry Freshour
|Otis Flowers
|Rhonda Fackler
|Rhonda Fisher
|Ron Fradette
|Sophie Ford
|Stella Fellers
|Tom Franks
|Violet Frey
|
G
|Addy Gleckler
|Ali Genter
|Allison Gormley
|Amanda Gryniewicki
|Amy Gorsuch
|Anabell Gillen
|Anaya Gonzales
|Brad Grime
|Brandon Gill
|Breeann Gendron
|Brett Grieser
|Brian Grime
|Brie Grime
|Bryn Gearig
|Callie Guelde
|Cindy Gerken
|Clay Gerig
|Cory Gumm
|Gavin Gericke
|Gene Goering
|Halle Gleckler
|Jackie Garber
|Jaedyn Gillen
|Jana Griffin
|Jeremy Gillen
|Jody Gerig
|Joe Ganzel
|John Gamber
|John Gideon
|Justin George
|Kellie Gray
|Kelly Gerken
|Kevin Garber
|Kevin Giulivo
|Khloe Goebel
|Laura Galvan
|Linda Gorsuch Gerken
|Luke Ganzel
|Mackenzie Grahn
|Makayla Guy
|Mallie Grant
|Marilyn Goebel
|Mario Gomez
|Marvin Green
|Matt Grube
|Melanie Gold
|Mike Goebel
|Nathan Goebel
|Pam Goll
|Raegan Gerken
|Randy Gathman
|Ronald Gerig
|Ruth Griffin
|Ryan Gardner
|Sandy Gordon
|Sean Griewahn
|Selene Gutierrez
|Steve Gormley
|Tony Gerig
|Travis Gineman
|Trisha Gleckler
|Vickie Grimm
|Violet Gleckler
|Willie Grime
H
|Amber Henderson
|Amy Hendricks
|Amy Hornyak
|Amy Huffman
|Andrew Hamlet
|Ashley Hamman
|Ashlie Higdon
|Becky Hill
|Becky Honaker
|Bella Henricks
|Bonnie Holliker Creager
|Brady Hughes
|Braxten Hudik
|Braya Hepker
|Bryon Hansel
|Butch Hoffman
|Caleb Haines
|Camden Hogrefe
|Cindy Henson
|Cooper Harris
|Corbin Hartman
|Cristin Hagans
|Dan Hickman
|Dennis Hickman
|Derek Hein
|Dorthy Hill
|Doyle Hickman
|Dylan Henricks
|Emma Hein
|Emmi Hollstein
|George Hutchins
|Hadley Hudson
|Hunter Hager
|Jay Hefflinger
|Jeremy Hurst
|Johnathon Hogan
|Judy Hoffman Potes
|Kailysa Hickman
|Kase Hug
|Katelyn Hallett
|Kathy Huner
|Kelly Lynn Hefflinger
|Ken Hahn
|Kennedy Hurst
|Kenzie Hickman
|Landon Hendricks
|Larry Hake
|Linda Hepfinger
|Linda Householder
|Lisa Hintz
|Lisa Holsopple
|Marianne Hutchinson
|Mary Henninger
|Matthew Herder
|Mendi Householder
|Mertice Hickman
|Michael Hamlet
|Molly Harris
|Morgan Harris
|Myah Higgins
|Nathan Henricks
|Nathaniel Hickman
|Nick Hug
|Owen Hurst
|Parker Houk
|Paul Haines
|Ralph Heer
|Randy Hardee
|Richard Hupe
|Riley Hay
|Robin Hill
|Rod Holmes
|Ruth Hook
|Ryan Holdgreve
|Scott Hammer
|Scott Haselman
|Skarlett-Rose Hook
|Skeat Hug
|Steven Hancock
|Steven Hobeck
|Sue Heer
|Teresa Hancock
|Tim Hickman
|Tom Hallett
|Trevor Hake
|Tylor Hartman
I
|Amber Impton
|Courtney Iwinski
|Kasey Inkrott
|Makenna Incorvaia
J
|Allen Jackson
|Allyson Johnson
|Andrea Jacobs
|Andrew Jackson
|Anthony Jiannuzzi
|Ben Johnson
|Betsy Johnson
|Buelah Jones
|Charlotte Johnston
|Cody Jackson
|Connie Jacoby
|Dylan Jessen
|Ethan Jackson
|Florence Johnston
|Greg Joice
|Halle Jones
|Heather Jackson
|Heather Jones
|Jamie Johnson
|John Johnson
|Jonah Johnson
|Laura Johnson
|Marianne Jackson
|Mark Jacoby
|Mark Jones
|Nathan Jackson
|Pam Jackson
|Preston Johnson
|Robert Johnson
|Thomas Johnson
|Tiffany Johnston
|
K
|Aaron Kline
|Alicia Krill
|Amber Kreischer
|Brady Kile
|Caliana Karr
|Casey Kugler
|Chad Kern
|Charles Klopfenstein
|Chris Kannel
|Christy Kasefang
|Cindy Kreischer
|Connie Klear
|Corby Klear
|Craig Kidston
|Dean Kuckuck
|Dennis Kennedy
|Donald Kurth
|Frank Kuron
|Gavin Knierim
|Gretchen Keppeler
|Gwendolyn Kinsman
|Harold Kaiser
|Harold Kurth
|Hayden Konieczka
|Heidi Kern
|India Kenner
|Jacob Kessler
|Jacob Klopfenstein
|Jake Kraegel
|Jason Kessler
|Jason Kreischer
|Jason Kunsman
|Jen Kidder
|Jessica Keppeler
|Jim Kozumplik
|Jody Keppeler
|Joshua Kauffman
|Karly Kruse
|Keith Kreischer
|Kennedy Kruse
|Kennedy Kunkle
|Kevin Keefer
|Kim King
|Krayton Kern
|Landon Kreischer
|Larry Kinzer
|Lewis Keefer Jr
|Lexi Klocho
|Lisa Klear
|Lurline Kull McQuillen
|Madison Klinepeter
|Marcus Kugler
|Marcy Kaptur
|Mary Kline
|Maurice Klopfenstein
|Merissa Kessler
|Michael Krause
|Mike Kelly
|Molly Kidston
|Nickolas Koon
|Olivia Kugler
|Paul Kennedy
|Payton Kuhlman
|Phil Kessler
|Renea Kessler
|Rick Kazmierczak
|Robert Karnes
|Robin Kline
|Ruth Kellermeyer
|Ryan King
|Sandy Klear
|Sara Klinger
|Sarah Klopfenstein
|Sarah Kruse
|Seth Kuhlman
|Shirley Krill
|Todd Kline
|Walter Kline
|William Kunsman
|Zeek Kramer
L
|Amy Ledford
|Andy Lichtenwald
|Anna Lohman
|Barr Lockhart
|Ben Larsen
|Beth Lienau
|Caleb Lerma
|David Loughborough
|Dawn Layman
|Don Lee
|Gary Loar
|Glen Lammon
|Gus Legato
|James Larkey
|James Lyons
|Jason Luke
|John Lehner
|Katie Link
|Kenneth Louys
|Lori Lyons
|Lou Levy
|Louise Lind Gilson
|Lynn Lange
|Margarite Lueke
|Marsha Lyons
|Mary Leatherman
|Mia Lawson
|Michael Levy
|Michelle Lee
|Nancy Lumbrezer
|Nicholas Lanzer
|Paul Lee
|R.J. Lumbrezer
|Rachel Lange
|Robert Lange
|Ronald Lumbrezer
|Scott Lirot
|Stevie Lanzer
|Tanya Likens
|Teresa Lirot
|Thelma Lawson
|Tripp Langenderfer
|Wayne Lienau
|Willard Lawson Jr
M
|A.J. Moody
|Adam Miller
|Adilynn Miller
|Adrian Mendoza
|Alaia Maldonado
|Alex Mossing
|Alyias Molina
|Amy Miller
|Andrea Miller
|Andrew Miller
|Andrew Moody
|Ariyah Miller
|Ashley Mays
|Audrey McFarland
|Audrey Moody
|Austin Marihugh
|Bella Miller
|Brenda Marzolf
|Brexton Masters
|Brian Meyer
|Brock McClanahan
|Brooks Miller
|Bruce Magill
|Carter Malak
|Casey Michalak
|Catherine Montague
|Cathy Mossing
|Chezney Miller
|Christopher Mays
|Cody Moser
|Debra Magill
|Debra Marckel
|Denise Mays
|Denver Marzolf
|Desiree Macias
|Diana Missler
|Dorothy Moody
|Gerald Meyers
|Glenda Marzolf
|Gretchen Mertes
|H.H. Miller
|Hannah Martin
|Homer Miller
|Izzy Mercer
|Jane Myers
|Jared Merillat
|Jason Martis
|Jay Moore
|Jenny Marihugh
|Jeremy Meyer
|Jody Moss
|Jonathan Miller
|Joyce Mocherman
|Karen Meister
|Karli McDade
|Kevin Maynard
|Kevin Motter
|Lee Ann Miller
|Leta Marzolf
|Lillian Mahan
|Lincoln Miller
|Lindsay Moore
|Lucy Morris
|Lydia Mihalik
|Maci Martz
|Madison Miller
|Makayla Mahnke
|Mark Miller
|Mary Ann Morrison
|Mike Murdock
|Miranda Merillat
|Mitchell Molina
|Mya Moore
|Natasha Miller
|Nathan Massie
|Nick Murray
|Olivia Mohring
|Parker Moyer
|Randy Marzolf
|Rick Marzolf
|Ron Miller
|Samuel Mancino
|Sarah Meyer
|Sophia Medina
|Stephen Maloney
|Steve Mendez
|Steven Mendez
|Tasha Matthews
|Theresa Murray
|Thomas McWatters III
|Tim Miller
|Timothy Moes
|Tyler Miller
|Victor Malnar
|Vincent Martinez
|
N
|A.J. Nowaczyk
|Allen Naiber
|Autumn Nafzinger
|Brayden Noonan
|Caelan Nofziger
|Clifford Nelson
|Clint Newcomb
|Connie Nicely
|Corwin Nofziger
|Don North
|Emalyne Neifer
|Jeremy Neifer
|Keith Nofziger
|Lindsey Neifer
|Marcus Nagel
|Mary Newman
|Mason Nagel
|Michael Newcomer
|Rachel Nagel
|Tim Nofziger
|Wainani Neifer
|
O
|Chad Ordway
|Dewayne Orewiler
|Eden Owens
|Gabbie Orner
|Hilary Opdycke
|Jacob Ott
|Jason Ohlemacher
|Joseph Ohlemacher
|Michelle O’Dell
|Robert Ogle
|Ryan Okuley
|Scott Oberlin
|Stormlin Osborn
|Sullivan O’Brien
|Tom Opdycke
|Ty Otto
P
|Alexis Perez
|Aubree Perdew
|Austin Poynter
|Ben Poorman
|Beverly Precht Ernst
|Bristin Patrick
|Bruce Perry
|Connie Priser
|Edith Plettner
|Frank Poltella
|Gary Plotts
|Gary Psurny
|Gracyn Pelton
|Jackson Poynter
|Jason Pursel
|Jeff Pease
|Jerry Pinkava
|Joanne Pinkava
|John Precht
|John Pupos
|Julie Peebles
|Katie Pennington
|Kendal Pursel
|Kent Purk
|Kyle Potts
|Loren Pennington
|Maddox Pinter
|Marge Pigott Crowell
|Marlene Purdy
|Mattia Papeo
|Mya Parker
|Nick Price
|Norlan Poltella
|Pam Pawlowicz
|Ryan Parker
|Sandra Psurny
|Shelby Phillips
|Sheree Pittman
|Stephen Priestap
|Steve Planson
|Susan Price
|Tagan Pauley
|Theodore Puehler
|Wayne Patee
|Zachary Puehler
|
Q
|Michael Quillen
|Sherry Quay-Burke
R
|Abby Recker
|Alan Riegsecker
|Alyvia Repp
|Ashalyn Rice
|Ben Routson
|Beth Rediger
|Betty Rupp Rathbun
|Bill Rufenacht
|Brad Rufenacht
|Brynn Richmond
|Caitlin Roehrig
|Carly Rupp
|Carol Rieman
|Cayden Ruffer
|Christie Roan
|Clara Reitzel
|Colby Ralston
|Craig Riedel
|Danette Riedel
|David Rigelman
|Dennis Robinson II
|Ed Ruffer
|Evan Reinhard
|Heather Ruffer
|Isaac Reynolds
|Jake Rendel
|Jane Roth
|Jason Rockey
|Jeff Rupp
|Jennifer Rubley
|Joel Ruffer
|Judith Rigelman
|Justin Reckner
|Kaedyn Ross
|Kara Rosene
|Karen Rios
|Kim Repp
|Laura Rodriguez
|Leslie Ruihley
|Logan Reitzel
|Logan Ruffer
|Lou-Ann Richer Kanagy
|Lyla Radel
|Maddison Rogers
|Mark Rairigh
|Matt Rubley
|Matt Rupp
|Maverick Roth
|Miriam Richer
|Natalie Roth
|Nick Rubley
|Pamela Rump
|Patti Rockey
|Sam Rasey
|Seth Reinbolt
|Stephen Rieman
|Steve Riley
|Talen Reinbolt
|Terry Rummel
|Thad Reckner
|Tina Rufenacht
|Todd Roth
|Tyler Rodriguez
|Willa Rosene
|Willa Ruffer
|
S
|Aaliyah Spangler
|Adam Selman
|Addi Smith
|Addi Snyder
|Alex St. John
|Alexandyr Scholl
|Amanda Smith
|Amber Savage
|Andrea Snyder
|Andrew Slagle
|Anna Stoll
|Aryan Shaffer
|Asher Sito
|Ashtyn Sanders
|Audrey Schartzer
|Austin Saneholtz
|Barbra Sanders
|Bill Senecal
|Bill Smith
|Bob Siebenaler
|Bob Snyder
|Braden Simon
|Brayden Stark
|Breelynn Shankster
|Brian Shaffer
|Bud Schartzer
|Calvin Steingass
|Cameron Shimp
|Cara Schroeder
|Carlee Schaffner
|Carolyn Secondcost Leitner
|Carrie Schlade
|Casey Schilperoot
|Chad Savage
|Chris Shrader
|Coby Sharrit
|Connor Shadbolt
|Cory Sheller
|Courtney Stuckey
|Craig Snyder
|David Smith
|Diana Savage
|Don Schlosser
|Donald Snyder
|Donna Snyder
|Dylan Smigelski
|Dylan Smith
|Earl Stoll
|Elishah Siegel
|Elizabeth Smith
|Elliot Schneider
|Emma Schlade
|Emma Slagle
|Emmy Selgo
|Eric Simon
|Eric Smola
|Erin Sheller
|Evie Shehorn
|Florence Snyder
|Frank Sanchez
|Franklin Snyder
|Gary Stambaugh
|Gerald Snyder
|Golda Sines
|Heather Schimmel
|Herbert Schaffner
|Hunter Smith
|Ian Seabolt
|Ian Sloan
|Iona Snyder
|Jackie Schuck
|Jade Saul
|Jadyn Shumaker
|Jayden Spiess
|Jayson Selgo
|Jeffrey Slattery
|Jera Shehorn
|Jeremy Suffel
|Jo Stultz
|John Shaffer
|John Swearingen Jr
|Joshua Shaffer
|Julie Stuckey
|Kadin Stantz
|Karen Snyder
|Karrie Smith
|Kathleen Snyder
|Keith Sorg
|Kendra Stahl
|Kim Stark
|Kristoffer Stambaugh
|Kyle Snyder
|Lauren Stickley
|Laynee Sanford
|Leah Siebenaler
|Lila Schindler
|Lillian Stayner
|Linda Snyder
|Lindsay Schaffner
|Logan Stein
|Lois Scott
|Lonnie Snyder
|Lucas Smith
|Luke Stiver
|Lynda Suazo
|Maci Stinehelfer
|Maddox Schneider
|Malachi Smeltzer
|Marion Smith
|Mark Stambaugh
|Mary Beth Smith-Gunn
|Mary Schultz
|Mary Stoller
|Matt Shields
|Melanie Shaffer
|Melissa Sleesman
|Michael Smith
|Michael Snyder
|Monroe Simon
|Myra Schilperoot-Gathman
|Noah Stickley
|Norma Smith
|Olivia Stein
|Owen Sommer
|Paul Snyder
|Pedro Salaz
|Peyton Stocklin
|Phil Stotz
|Rachel Schroeder
|Rex Stump
|Rick Slane
|Riley Schultz
|Robert Smith
|Robert Snyder
|Roger Schartzer
|Roger Snyder
|Russell Shimp
|Ryan Sanford
|Rylan Schaffner
|Shane Sumner
|Shelly Schilperoot
|Stacy Smith
|Terri Simpson
|Thelma Stambaugh
|Tim Smith
|Toby Shehorn
|Todd Snyder
|Tom Saul
|Tom Schaper
|Tom Szymczak
|Tyson Stuckey
|Wade Stubleski
|Zia Siegel
|
T
|Amari Tenzy
|Amy Trowbridge
|Andrea Thiel
|Barbara Thomas
|Baylee Tietje
|Brian Towers
|Bruce Thomas
|Carter Thiel
|Dawn Thornton
|Duane Thiel
|Dylan Trejo
|Ella Tule
|Emma Trejo
|Hayden Timbrook
|Jacob Trejo
|Jacob Tunison
|Jalen Thompson
|Jamie Taylor
|Jan Tyler
|Janet Trejo
|Jay Trivedi
|John Thompson Jr
|John Traxler
|Julie Taylor
|Kahle Thompson
|Karen Thompson
|Keith Torbet
|Kelsie Thiel
|Kimberly Thomas
|Krystal Thornton
|Lori Tompkins
|Matt Towers
|Neil Toeppe
|Noah Thompson
|Norman Tiede
|Ruth Thomas
|Shalonda Thurmond
|Sue Trejo Guerrero
|Theodore Taylor
|Thomas Thompson
|Traci Thompson
|Treg Thompson
|William Tompkins
|
U
V
|Brianna Villegas
|Dominic Valvano
|Ella Vorst
|Griffen Valentine
|Jason Valentine
|Levi Vajen
|Melissa Valentine
|Miranda VanDyke
|Omar Villegas
|Orley Vajen
|Paul Van Gundy
|Rich Verdin
|Shawn Valenti
|
W
|Addison Willson
|Alice Wynja
|Amy Wendt
|Andrew Wright
|Anita Winkelman
|Ben Wilhelm
|Brenna White
|Brian Wieland
|Brittney Weltlin
|Bryce Welling
|Carol Wheeler
|Chloe Wilson
|Chris Walker
|David Wehrle
|Dawn Wheatley
|Dustin Wood
|Ed Walkup
|Ellie Williams
|Erika Willitzer
|Estel Wyrick Jr
|George Wilbur
|Georgia Wade
|Gordon Winland
|Gracie Wolf
|Haley Wiseman
|Holly Wright
|Isaac Wise
|James Wynja
|Janis Wieland
|Jason Wielusz
|Jayden Wilson
|Jeremy Wheeler
|Joey Wymer
|Joyce Woodard
|Kaleb Wyse
|Karah Wood
|Ken Wells
|Laynee Wright
|Leonard Wozniak
|Logan Wyse
|Luke Woodring
|Madi Wilhelm
|Madison Wilhelm
|Mary Wyrick
|Michael Wiseman
|Michael Woytek
|Nicholas Weidmer
|Ramon Williams
|Randy Wyse
|Renee Walker
|Skyler Whitney
|Stefanie Wade
|Stetson Wilson
|Steve Wilmot
|Terry Witte
|Timothy Walkowski
|Tina Walkowski
|Vicky Wiseman
|Wes Wieland
|William Whewell
|William Wiseman
|
Y
|Amber Yoder
|Derek Yeager
|Devin Yantiss
|Ella Yoder
|Floyd Young
|Frank Young
|Johnathan Yoder
|Kinsey Yoder
|Pat Yoder
|Riley Yoder
|Steve Yagelski
|Wyatt York
Z
|Brian Ziegler
|Chris Ziegler
|Cynthia Zalecki
|Dianne Zulch
|Joseph Zalecki
|Lori Ziegler
|Mike Zessin
|Milton Zimmerman
|Scott Zimmer
|
TOTAL UNIQUE NAMES: 1,150+
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