Williams County Senior Centers January Birthdays & Anniversaries

PHOTOS PROVIDED / THE VILLAGE REPORTER
MONTPELIER SENIOR CENTER … Celebrating January birthdays at The Montpelier Senior Center: Brent Myers, Frank Middleton, Dennis Reader, Donna Stahler, Andy Tafelski and Roger Brown.
EDGERTON SENIOR CENTER … Birthdays – Cindy Tingle and Howard Olson.
BRYAN SENIOR CENTER … (Front) Denice Burritt, Bill Celestino, Pat Coopman, Mike Dohm. (Middle) Artis Gilcher, Marilyn Van Scoder, Linda Brown. (Back) Lester Plummer, Artch Van Scoder, Ally Speelman, Linda Sesler, Bob Byroads.
STRYKER SENIOR CENTER … Birthdays – Marjorie Brown, Stanley Whitlock and Pamela Oberlin.
EDON SENIOR CENTER … Birthdays – Bill Brigle and Larry Bick.