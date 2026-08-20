High School Sports Schedule For Thursday, August, 20, 2026

BOYS GOLF
Northwood @ Evergreen 3pm
Lake/Toledo Christian @ Swanton 4:30pm
Edgerton/Fairview @ Wauseon 4:30pm
Pettisville @ North Central 4:30pm
Fayette @ Stryker 5:15pm
GIRLS GOLF
Evergreen @ Rossford 3pm
Swanton/Edgerton @ Archbold 4pm
Antwerp @ Wauseon 4:30pm
VOLLEYBALL
Eastwood @ Archbold 5:30pm
Morenci (MI) @ Fayette 5:30pm
FOOTBALL
Antwerp @ Montpelier 7pm
GIRLS TENNIS
Wauseon @ Bryan 4:30pm
BOYS SOCCER
Toledo Whitmer @ Swanton 4:30pm
Emmanuel Christian @ Delta 5pm
Pettisville @ Liberty Center 5pm
Bluffton @ Archbold 5pm
Evergreen @ Genoa 7pm
GIRLS SOCCER
Bryan @ Toledo St. Ursula 5pm
Evergreen @ Genoa 5pm
Ottawa Hills @ Swanton 6:30pm