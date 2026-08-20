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Thursday, August 20
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Sports

High School Sports Schedule For Thursday, August, 20, 2026

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BOYS GOLF

Northwood @ Evergreen 3pm
Lake/Toledo Christian @ Swanton 4:30pm
Edgerton/Fairview @ Wauseon 4:30pm
Pettisville @ North Central 4:30pm
Fayette @ Stryker 5:15pm

GIRLS GOLF

Evergreen @ Rossford 3pm
Swanton/Edgerton @ Archbold 4pm
Antwerp @ Wauseon 4:30pm

VOLLEYBALL

Eastwood @ Archbold 5:30pm
Morenci (MI) @ Fayette 5:30pm

FOOTBALL

Antwerp @ Montpelier 7pm

GIRLS TENNIS

Wauseon @ Bryan 4:30pm

BOYS SOCCER

Toledo Whitmer @ Swanton 4:30pm
Emmanuel Christian @ Delta 5pm
Pettisville @ Liberty Center 5pm
Bluffton @ Archbold 5pm
Evergreen @ Genoa 7pm

GIRLS SOCCER

Bryan @ Toledo St. Ursula 5pm
Evergreen @ Genoa 5pm
Ottawa Hills @ Swanton 6:30pm

 

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