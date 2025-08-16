Close Menu
Friday, August 15
The Village Reporter
Sports

High School Sports Scoreboard For August 15, 2025

No Comments1 Min Read

BOYS GOLF

Fremont St. Joseph Invitational
1. Sandusky Perkins 323; 2. Sandusky St. Mary’s CC 331; 3. Bluffton 333; 4. Delta 335; 5. Tiffin Calvert 337; 6. Woodmore 362; 7. MVCD 364; 8. Clyde 367; 9. Oak Harbor 382; 10. Fremont St. Joe CC 389

GIRLS GOLF

Tiffin Columbian Invitational
1. Anthony Wayne 340; 2. Norwalk 380; T3. Bellevue 390, Perrysburg 390; T5. Tiffin Columbian 399, Wynford 399; 7. Delta 400; 8. Kalida 404; 9. Anthony Wayne (2) 408; 10. Upper Sandusky 410; 11. Clyde 418; 12. Sandusky Perkins 420; 13. Seneca East 426; 14. Margaretta 441; 15. Carey 458; 16. Port Clinton 462

GIRLS SOCCER

Delta 1, Van Buren 0
Rossford 6, Wauseon 1
Evergreen 9, Toledo Central Catholic 1

BOYS SOCCER

Evergreen 0, Toledo Central Catholic 0

GIRLS TENNIS

Oak Harbor 3, Wauseon 2
Bryan 4, Archbold 1


 

Share.

Related Posts

Add A Comment
Leave A Reply