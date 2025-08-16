High School Sports Scoreboard For August 15, 2025

BOYS GOLF
Fremont St. Joseph Invitational
1. Sandusky Perkins 323; 2. Sandusky St. Mary’s CC 331; 3. Bluffton 333; 4. Delta 335; 5. Tiffin Calvert 337; 6. Woodmore 362; 7. MVCD 364; 8. Clyde 367; 9. Oak Harbor 382; 10. Fremont St. Joe CC 389
GIRLS GOLF
Tiffin Columbian Invitational
1. Anthony Wayne 340; 2. Norwalk 380; T3. Bellevue 390, Perrysburg 390; T5. Tiffin Columbian 399, Wynford 399; 7. Delta 400; 8. Kalida 404; 9. Anthony Wayne (2) 408; 10. Upper Sandusky 410; 11. Clyde 418; 12. Sandusky Perkins 420; 13. Seneca East 426; 14. Margaretta 441; 15. Carey 458; 16. Port Clinton 462
GIRLS SOCCER
Delta 1, Van Buren 0
Rossford 6, Wauseon 1
Evergreen 9, Toledo Central Catholic 1
BOYS SOCCER
Evergreen 0, Toledo Central Catholic 0
GIRLS TENNIS
Oak Harbor 3, Wauseon 2
Bryan 4, Archbold 1