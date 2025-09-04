Close Menu
Thursday, September 4
High School Sports Scoreboard For September 4, 2025

VOLLEYBALL

North Central 3, Montpelier 1
Edon 3, Fayette 0
Pettisville 3, Stryker 2
Evergreen 3, Delta 0
Patrick Henry 3, Bryan 0
Liberty Center 3, Wauseon 2
Archbold 3, Swanton 1

GIRLS SOCCER

Bryan 3, St. Marys 1
Archbold 2, Ottawa Hills 1

BOYS SOCCER

Miller City 6, Delta 0
Toledo Christian 1, Evergreen 1
Wauseon 14, Pettisville 0
Archbold 1, Napoleon 0

BOYS GOLF

Archbold 163, Wauseon 173
Delta 176, Bryan 178, Evergreen 185
Swanton 170, Liberty Center 186, Patrick Henry 255
Hilltop 158, Fayette 176
Montpelier 165, Stryker 201
Paulding 169, Tinora 171, Fairview 196, Edgerton 209
Pettisville 156, Holgate 193

GIRLS GOLF

Archbold 181, Wauseon 187, Ayersville 208
Tinora 200, Delta 223


GIRLS TENNIS

Wauseon 5, Rossford 0

 

 

