Police Log & Court News For December 8th, 2021

ARCHBOLD POLICE

November 24th

• 500- B Lafayette St., Traffic Offense- Speed

November 25th

• 203 N Defiance St., Miscellaneous Complaints

• 701 E. Lutz Rd. Unit 802, Vehicle Unlock

• 403 West St., Welfare Check

November 26th

• 1925 S. Defiance St.,

Unresponsive- Assist Fire and Rescue

• Lachoy Dr & Stryker St., Animal Call

• 300- B N Defiance St., Animal Call

• 1000- B CR 24, Property Found- Wallet Found In Roadway

• 100-B N Defiance St., Special Detail Parade Of Lights

• 2200- B S. Defiance St., Disabled Vehicle

• 900- B N. Defiance St., Traffic Offense – Vehicle Registration

• 215 Christine Dr., Assist Fire or Rescue Unit

• 2200- S. Defiance St., Traffic Offense- Headlight

• 100-B Bluestreak Dr., Traffic Offense- Headlight

November 27th

• 1200 Stryker St., Suspicious Vehicle

• 1900- B S. Defiance St., Traffic Offense – Marked Lanes

• Franklin St., & Norfolk Southern RR, Road Blocked By Train

• S. Defiance St & Norfolk Southern RR, Road Blocked By Train

• 1900- B S. Defiance St., Traffic Offense – Headlight

• 515 Short- Buehrer Rd., Community Service – Fed & Watered K9 In Kennel

• S. Defiance St. & S. Village Limits, Suspicious Vehicle

• 400- B E. Lutz Rd., Property Found

• Lafayette St & CR 24, Traffic Offense- Turn Signal

• 1104 N Buehrer St., 911 Hang Up

November 28th

• 602 S. Pleasant St., Welfare Check

• 200- B Lafayette St., Traffic Offense- Speed

• N Buehrer St & Schlatter St., Suspicious Vehicle

• 405 E. Lutz Rd., Follow Up-Peace Keep

• E. Beech St & S. Defiance St., Traffic Offense- Marked Lanes

• 1500 S. Defiance St., Vehicle Unlock

• 600- B Lafayette St., Traffic Offense- Speed

November 29th

• 405 High St. Unit 00, 911 Hang Up

• S. Defiance St. & E. Lugbill Rd., Traffic offense -Commercial Stopped In Turn Lane

• 300 E. Holland St. Unit 4, Civil Process Papers

• 705 W. Lutz Rd., Civil Process Papers

• 600- B Lafayette St., Traffic Offense- Warning For Speed

• 1105 S. Defiance St., Civil Process Papers

• 500 Lafayette St., Assist Fire or Rescue Unit

• 402 Stamm St. Unit 6, Telephone Complaints

• 1300- B S. Defiance St., Traffic Offense – head Light

• N. Defiance St. & Stryker St., Traffic Offense- Open Container

November 30th

• 100- B S. Defiance St., Crash – Property Damage

• W. Beech St. & S. Defiance St., Traffic Offense – Expired Registration

• 20- B Middle St., Traffic Offense- Mini Bike Driving On Middle St.

• S. Clydes Way & W. Barre Rd., Traffic Offense

• 600- B Lafayette St., Traffic Offense- Speed

• 404 West St., 911 Hang Up

• N Defiance St. & N Village Limits, Traffic Offense – Possible Stolen Car

• CR 24 & W. Lutz Rd., Traffic Offense- Possible Stolen car

• 500- B Lafayette St., Traffic Offense

• N. Defiance St., & Stryker St., Traffic Offense- License and Headlight

• N. Defiance St. & Stryker St., Traffic Offense- Offense

• 705 W. Lutz Rd., Civil Process Papers

• N. Defiance St. & Elm St., Traffic Offense- Marked Lanes

December 1st

• N. Defiance St. & Norfolk Southern RR, Road Blocked

• Franklin St. & Norfolk Southern RR, Road Blocked By Train

• Bankey Ave. & W. Holland St., Traffic Offense- Display of License Plate

• N. Defiance St. & Stryker St., Traffic Offense – Turn Signal

• Ditto St. & Walnut St., Traffic Offense – Stop Sign

• 500- B Lafayette St., Traffic Offense- Speed

• 203 S. Defiance St., 911 Hang Up

• 1935 S. Defiance St., Suspicious Activity

• N Defiance St. & Murbach St., Traffic offense- Headlight

• 2001 S. Defiance St. Unity 158 Animal Call

December 2nd

• Frey Rd. & Stryker St., Crash, Hit & Skip

• Jackson St. & S. Lincoln St., Traffic – Parking Violations

• 1200 S. Defiance St., Vehicle Unlock

• 515 Short – Buehrer Rd., Special Detail

• 108 Grassy Lane, Assist Fire or Rescue Unit

• S. Defiance St. & E. Mechanic St., Crash, Hit & Skip

• Franklin St. & Norfolk Southern RR, Road Blocked By Train

• 1200-B N. Defiance St., Traffic Offense- Registration

• 415 Ditto St., 911 Hang Up

December 3rd

• 100- N Walnut St., Property Found

WAUSEON POLICE

November 22nd

• 725 S. Shoop Ave., Accident-Property

• 431 Mattera Dr., Trespassing

November 23rd

• 854 S. Shoop Ave., Animal Call

• 840 Parkview, Juveniles

• 840 Parkview, Runaway or Unruly

• Wagner & N. Shoop Ave., Disable Vehicle

• 404 E. Chestnut St., Runaway or Unruly

• 1207 N. Shoop Ave., Lost/ Found Recovered

• 100-B N. Shoop Ave., Debris/ Item in Roadway

November 24th

• 250 E. Linfoos St. Unit 16, Welfare Check

• 138 E. Elm St., Trespassing

• 139 E. Elm St., Funeral Escort

• 138 E. Oak St., Animal Call

• 220 N. Fulton St., Juveniles

• 620 E. Airport Hwy., Accidental Overdose

• 151 S. Fulton St., Larceny

November 25th

• 918 N. Ottokee, orderly Conduct

• 420 Clover Lane, Vandalism

• 425 Cole St. Unit 301, 911 Hang Up – Contact In Person

• 445 E. Airport Hwy., Suspicious Vehicle

• 117 S. Fulton St. Unit 202, Trespassing

• 1015 W. Leggett St., Disabled Vehicle

November 26th

• 420 Clover Lane, Suspicious Person

• 236 E. Chestnut St., Animal Call

• 725 S. Shoop Ave., 911 Hang Up- Contact In Person

• 485 E. Airport Hwy., Disorderly Conduct

• 230 Clinton St., Welfare Check

• 1200 N. Shoop Ave., Larceny

November 27th

• 1130 N. Shoop Ave., Alarm Drop

• 519 Ottokee St., Vandalism

• 1130 N Shoop Ave., Accident- Property Damage

• 138 E. Elm St., Animal Call

• 211 S. Fulton St., Alarm Drop

• 223 Beech St., Welfare Check

• 625 Ottokee St., Welfare Check

Check

November 28th

• 305 E. Linfoot St. Unit C, 911 Hang Up- Contact In Person

• 211 S. Fulton St., Alarm Drop

• W. Chestnut St., Loud Noise

• 211 S. Fulton St., Alarm Drop

• 211 S. Fulton St., Alarm Drop

• 374 W. Elm St., Stolen Car

November 29th

• 308 Depot St., Animal Call

• 854 S. Shoop Ave., Accident- Property Damage

• Glenwood St. & Pine St., Run Away Or Unruly

• 720 N Shoop Ave., Larceny

• 222 Depot St., Vandalism

• 485 E. Airport Hwy., Disorderly Conduct

• 151 S. Fulton St., Larceny

November 30th

• 491 E. Airport Hwy., Mental

• 435 Prospect St., Accident – Property Damage

December 1st

• 240 Dickman Rd., 911 Hang Up – Contact In Person

SWANTON POLICE

November 16th

• E. Airport Hwy., Assist Rescue

• Woodside Dr., Scam Theft

• Woodland Ave., Welfare Check

• St. Richard CT., Accidental Alarm

November 17th

• Paigelynn St., 911 Hang Up

• CO Rd. E, Assist Deputy

• Maple St., Peace Keep

November 18th

• Mettabrook Dr., Domestic Dispute

November 19th

• Redbud Dr., 911- Hang Up

• Harrison St., Scam Theft

November 20th

• N. Main St., Accidental Alarm

• Holiday Ln., Theft

• Dodge St., 911 Hang Up

• Chestnut St., Overdose

November 21st

• Dodge & Miller, Property Damage

• Main & Garfield, Disabled Vehicle

November 22nd

• Dodge & Main, Warrant Arrest

• Dodge St., Civil Issue

• CO Rd. 1-1, Car/ Deer Crash

• N. Main St., Peace Keep

• N. Main St., Dispute

• Maddie St., Assist Rescue

November 23rd

• CO Rd. E, Assist Deputy

• Metamora, Assist Deputy

• W. Garfield St., Non-Injury Accident

• Sanderson St., Building Damage

November 24th

• N. Main St., Peace Keep

• N. Main St., Disorderly Conduct

November 25th

• E. Airport Hwy., Suspicious Person

• Maddie St., Assist Rescue

• E. Airport Hwy., Child Custody

November 26th

• Airport & SH 64, Car/ Deer Accident

• E, Airport Hwy., Accidental Alarm

November 27th

• Maddie St., 911 Hang Up

• W. Airport Hwy., Accidental Alarm

• MettaBrook Dr., Theft

• Woodland Ave., Accidental Alarm

November 28th

• Woodland Ave., Accidental Alarm

• E. Airport Hwy., Non-Injury Accident

• Woodland Ave., Accidental Alarm

• W. Airport Hwy., Citizen Assist

• Airport & SH 64 Suspicious Person

November 29th

• E. Airport Hwy., Reckless Driving

• Valleywood Dr., Identity Theft

• Woodside Dr., Neighbor Dispute

November 30th

• Black Canyon, Criminal Damage

• Hallett Ave., Lost Purse- Found

• Airport & S, Main, Disable Vehicle

GORHAM-FAYETTE FIRE DEPARTMENT

November 22nd

• 25000 Block of County Road L, Fayette, Ohio – Ill Patient

• 13000 Block of County Road 18, Fayette, Ohio – Ill Patient

November 23rd

• 600 Block of North Gorham, Fayette, Ohio – Ill Patient

• 100 Block of North Ohio, Fayette, Ohio – Ill Patient

• 13000 Block of County Road

23, Fayette, Ohio – Controlled Burn

November 24th

• 200 Block of East Gross Street, Fayette, Ohio – Ill Patient

November 25th

• No Calls for Service

November 26th

• 16000 Block of County Road RS, Fayette, Ohio – Ill Patient

• 16000 Block of State Route 108, Fayette, Ohio – Motor Vehicle Accident

November 27th

• 21000 Block of County Road T, Fayette, Ohio – Injured Person

November 28th

• 200 Block of College Street, Fayette, Ohio – Ill Patient

FULTON COUNTY SHERIFF DEPARTMENT

November 25th

• Magnuson Former M Star Motel, Mental

• CO Rd. 17 & US 20 ALT, Clinton Twp., Accident Hit & Skip

• 5603 CO Rd. F, Swan Creek Twp., Accident – Property

• 5345 CO Rd. B, Swan Creek Twp., 911 Hang Up

• 12442 CO Rd. N, Royalton Twp., Domestic Trouble

• Fulton County Sherriff’s Department, Civil Matter

• 3518 Gaslight Dr., German Twp., Breaking & Entering

• Pettisville Grain, York Twp., Accident – Property

• 4896 CO Rd. 5, Swan Creek TWP., Welfare Check

• 3470 CO Rd. 5-1, Swan Creek Twp., Accident Hit & Skip

• 4300 CO Rd. 5-2, Swan Creek Twp., Disorderly Conduct

November 26th

• CO Rd 12 & CO Rd. N, Royalton Twp., Accident -Property

• 47500 CO Rd. 5, Swan Creek Twp., Alarm Drop

• 5855 CO Rd. 18-2, Clinton Twp., Accident – Property

• 16506 SH 108, Chesterfield Twp., Traffic Offense

• 16506 SH 108, Chesterfield Twp., Accident- Injury

• US 20 & CO Rd. 10-2, Royalton Twp., Disable Vehicle

November 27th

• 5682 CO Rd. 1-2, Swan Creek Twp., Civil Matter

• CO Rd. A & CO Rd 3, Swan Creek Twp., Animal Call

• 451 Monroe, Delta, Civil Matter

• 8857 CO Rd. 14, Dover Twp., Threats or Harassment

• CO Rd. D & SH 108, Clinton Twp., Assist Other Unit

• NFS RR XING & CO, German Twp., Accident- Injury

• Magnuson Former M Star Motel, Welfare Check

• 8939 CO Rd. E, York Twp., Investigate Complaint

• Hi- Miller, Disorderly Conduct

• Reservoir, Suspicious Vehicle

• 10501 SH 64, Fulton Twp., Traffic Offense

• 10501 SH 64, Fulton Twp., Accident- Property

• Swanton Meadows Trailer Park, Domestic Violence

• Magnuson Former M Star Motel, Welfare Check

• US 20 ALT & CO Rd. 16, Clinton Twp., Road Blocked / Traffic Jam

November 28th

• CO Rd A & CO Rd. 2, Swan Creek Twp., Accident- Property

• Star Mobile Trailer Court, Assist Public

• Us 20 & CO Rd. 10-3, Royalton Twp., Welfare Check

• Mock’s Well Drilling, Larceny

• 19360 SH 2, German Twp., Assist unity

• 17738 CO Rd. L, Dover Twp., Criminal Mischief

• 3881 CO Rd. 2, Swan Creek Twp., Alarm Drop

• CO Rd. G & US 20 ALT, German Twp., Accident – Property

• Dollar General- Fayette, Accident- Property

• 15700 CO Rd L, Dover Twp., Accident- Property

November 29th

• 1580 CO Rd. L, Fulton Twp., Identity Theft/Scam

• Swanton Meadows Trailer Park Peace Keep

• MI State Line & US 127, Gorham Twp., Disabled Vehicle

• SH 64 & CO RD. C, Swan Creek Twp., Accident –Property

• 6629 CO Rd. C, swan CreekTwp., Accident – Property

November 30th

• SH 2 & CO Rd. 16, Clinton Twp., Accident- Property

• Johnston Fruit Farm, Accident- Property

• 319 Garnsey Av., Metamora, Larceny

• 5230 CO Rd. 3, Swan Creek Twp., Welfare Check

• CO Rd. 3 & CO Rd. C, Swan Creek Twp., Accident- Property

• 5100 CO Rd. K, Fulton Twp., Disabled Vehicle

• 605 N. Adrian, Lyons, Welfare Check

December 1st

• Camelot South Estates, Fight

• CO Rd. E & SH 109, York Twp., Accident- Property

• Arch Motel, 911 Hang Up

• CO Rd. N & CO Rd. 7-2, Royalton Twp., Accident – Property

• SH 109 & CO Rd. H, Pike Twp., Investigate Complaint

• Fulton County Auditors Office, Larceny

• Swanton Meadows Trailer Park, Mental

• Fulton CO Health Center, Accident- Property

• Championship Power Sports, Accident- Property

• 2239 US 20 & Box Ln., Amboy Twp., Accident- Injury

• 4833 CO Rd. H, Swan Creek Twp., Civil Matter

• CO Rd. T & CO Rd. 27, Gorham Twp., Accident-Property

• 1434 CO Rd. 16, Chesterfield Twp., Accident- Property

• SH 108 & CO Rd S, Chester field Twp., Accident- Injury

• 413 Swanton, Metamora, Motorcycle/ATV Complaint

• 1800 CO RD. 7. Swan Creek Twp., Accident- Property

December 2nd

• US 20 ALT & CO Rd. 16, Clinton Twp., Road Blocked/ Traffic Jam

• SH 109 & CO Rd. A, York Twp., Assist Other Unit

FULTON COUNTY PROSECUTOR

The following individuals were sentenced in Fulton County Common Pleas Court according to county prosecutor Scott A. Haselman.

•Donta McQuillin, 45, of Napoleon, Ohlo, previously pleaded guilty to Aggravated Trafficking in Drugs. He sold Oxycodone. Judge Jeffrey L. Robinson sentenced Mr. McQulllin to 3 years of community control and ordered him to stay out of bars/taverns, not possess or consume alcohol, abide by a 10:00 p.m. to 6:00 am. curfew, successfully complete the Cogniti‘Ve Behavioral Therapy Program, successfully complete treatment at the Renewal Center in Napoleon, be placed on TAD monitoring for 90 days following his treatment at the Renewal Center, obtain a valid driver’s license and insurance within 6 months, and serve 2 days in CCNO, with credit for days already served.

Failure to comply could result in Mr. McQuillin spending 16 months in prison.

•Kyle Wilson, 26, Fayette, Ohio, previously pleaded guilty to Possession of Heroin. He possessed Heroin.

Judge Jeffrey L. Robinson sentenced Mr. Wilson to 3 years of community control and ordered him to pay prosecution costs, stay out of bars/taverns, not possess or consume alcohol, abide by an 11:00 p.m. to 6:00 a.m. curfew, successfully complete the Drug Court Program, successfully complete treatment at Recovery Services of Northwest Ohio, stay at CCNO until a bed is available at the SEARCH Program, successfully complete the SEARCH Program, and any recommended aftercare, and address his outstanding Warrant from Michigan once he is released from the SEARCH Program.

Failure to comply could result in Mr. Wilson spending 11 months in prison.

•Isaiah Solomon, 22, of Wauseon, Ohio, previously pleaded guilty to Aggravated Trafficking in Drugs and Aggravated Possession of Drugs. He possessed and sold Methamphetamine.

Judge Jeffrey L. Robinson sentenced Mr. Solomon to 12 months in prison for Aggravated Trafficking In Drugs and to 8 months in prison for Aggravated Possession of Drugs. Said sentences to be served consecutively with one another, for a total prison term of 20 months.

•Kyle Cervantes, 27, of Delta, Ohlo, previously pleaded guilty to Resisting Arrest and Possession of Cocaine. He resisted arrest, and he possessed Cocaine.

Judge Jeffrey L. Robinson sentenced Mr. Cervantes to CCNO for 90 days for Resisting Arrest, and to 10 months in prison for Possession of Cocaine. Said sentences to be served concurrently with one another, for a total prison term of 10 months.