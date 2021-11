Police Log & Court News For November 24th, 2021

ARCHBOLD POLICE

November 5th

• 402 S. Defiance St. Unit C, Warrant/ Misdemeanor – Assist Adult Probation

• 500-B Lafayette St., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• Bankey Ave. & W. Holland ST., Traffic Offense Stop Sign – Verbal Warning

• 200-B Frey Rd., Assist Police Unit

• 500-B Lafayette St., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• 213 Degroff Ave., Threats OR Harassment

• 103 Christine Dr., Animal Call Dog Running AT Large – Verbal Warning

• 1200 S. Defiance St., Community Service- Employee Locked Out Of Building

• 701 E. Lutz Rd. Unit 402, Miscellaneous Complaints

• 508 Vine St., Suspicious Activity

November 6th

• 309 W. Lugbill Rd., Juvenile, Misc.

• 600- B N. Defiance St., Traffic Offense – Left Of Center

• S. Clydes Way & W. Barr Rd., Traffic Offense Speed- Verbal Warning

• 400- B W. Lutz Rd., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• 500 – B Layfette St., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• 500 – B Layfette St., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• 1500 – B S. Defiance St., Traffic Offense No Headlights -Verbal Warning

• 600 – B N. Defiance St., Traffic Offense Fictions Plates – Citation

November 7th

• S. Defiance ST & W. Lugbill Rd., Traffic Offense Failure To Display LP- Verbal Warning

• 500- B Lafayette St., Traffic Offense Unrestrained Child – Citation

• 1500 S. Defiance St., Assist Fire OR Rescue Unit

• S. Defiance ST. & Nolan Pkwy., Traffic Offense Marked Lanes- Verbal Warning

• 100 – B Depot St., Disabled Vehicle

November 8th

• E. Beech St. & West St., Traffic Offense Stop Sign – Verbal Warning

• 100 – B Woodland Dr., Suspicious Vehicle

• S. Defiance St & Taylor Pkwy., Traffic Offense Registration Violation

• 121 West Field Dr., Assist Fir Or Rescue Unit

• 307 N. Defiance St., Vehicle Unlock – Green Trail Blazer

• 500 – B Lafayette St., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• 300 E. Holland St. Unit 17, Missing Person

• 700 – B S. Defiance St., Traffic Offense Expired Registration – Verbal Warning

November 9th

• B High St., Traffic Parking Violations – Poss. Abandoned Vehicle

• N. Defiance St. & Stryker St., Traffic Detail

• 100 – B Franklin St., Traffic Offense Trailer Plate No Thru Trucks

• 319 E. Holland St., Traffic Parking Violations

• 112 Sylvanus St., 911 Hang Up

• Ditto St. & W. Holland St., Traffic Offense Expired Registration – Written Warning

• 1001 E. Lutz Rd. Unit A, Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• 125 Taylor Pkwy., Vehicle Unlock – Red Chevy Cruz

• 1500- B S. Defiance St., Traffic Jam Or Road Blocked

• 400- B W. Lutz Rd., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• Lafayette St. & Victory Ln., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• 200- B Lafayette St., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• 408 Clover Ln., Assist Fire Or Rescue Unit

November 10th

• 186 St. RT 66, Assist Other Unity

• 1200 Stryker St., Traffic Parking Violations

• 405 E. Lutz Rd., Community Service

• 600 – B Lafayette St., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• Church St. & N Defiance St., Traffic Offense Turn Signal – Verbal Warning

• 405 E. Lutz Rd., Special Detail – Release Vehicle From Impound

• Ditto & W. Lutz Rd., Traffic Offense Registration – Verbal Warning

• 200 – B Nolan Pkwy., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• Nolan Pkwy & Weires Dr., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• S. Defiance St. & Woodland Dr., Traffic Offense

• N. Defiance St. & Stryker St., Traffic Offense Headlight – Verbal Warning

• 200- B W. Williams St., Traffic Offense Expired Registration – Citation

• 500 – B Lafayette St., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

• 600 – B Lafayette St., Traffic Offense Speed – Verbal Warning

November 11th

• 1508 S. Defiance St., Suspicious Person

• 104 S. Defiance St., Vehicle Unlock – Silver Grand Marquis

• 305 Short – Buehrer Rd., Assist Other Unit

• 1800 B S, Defiance St., Traffic Offense Marked Lanes – Verbal Warning

• 100 – B S. Defiance St., Traffic Detail

• 408 Clover Ln., Welfare Check

• 403 West St., Assist Police Unit

• 100 – B Lachoy Dr., Community Service – Assist Commercial Driver with Directions

• 700 – B W. Lutz Rd., Traffic Offense Display Of License Plate – Verbal Warning

• 109 Monumental St., Domestic Trouble

• Franklin St. & Norfolk Southern RR, Road Blocked By Train

• S. Defiance St. & Norfolk Southern RR , Road Blocked By Train

DELTA POLICE

November 4th

• Oakview Apartments, Animal Unconfined

• 804 Oakview Dr., Assist Fire/EMS

November 5th

• 201 Oakview Dr., Assist Fire/EMS

• Hidden Lake Estates, Assist Public

• Delta Police Department, Property/Lost/Found

• Delta Middle School, Crash – Property Damage

• 536 Wood St., 911 Hang Up

• 400 Block Glenwood, Nuisance Complaint

November 6th

• 20 ALT & Co Rd. 6-2, Assist Public

• Lassus Handy Dandy, Theft

• SR 109, Assist Fire/EMS

• Oakview Apartments, Nuisance Complaints

• 316 Wood St., Alcohol Violation

November 7th

• Lassus Brothers, Assist Public

• 8 Cascade Ln., Alarm Business/ Residential

November 8th

• 3468 Circle Sr., Assist Fire/ Ems

• US Hwy 20A & E. Viaduct, Assist Public

• 450 W. Main St., Zoning Violations

• 403 Oakview Dr., Zoning Violations

• 516 W. Main St., Assist Fire/EMS

• Delta Police Department, Information

• 422 Monroe St., Assist Public

• Oakview Drive & Adrian St., Traffic Incident

• US Hwy 20 A & Co Rd. 6-2, Assist Public

November 9th

• Adrian St & Edgewood St., Animal/ Unconfined

• 601 Wood St., Missing Person – Adult

• Delta police Department, Missing Person/ Juvenile/Runaway

• Delta Kwiki Stop Gas Station, Suspicious Person

• 204 North Madison St., Information

• Open Door Of Delta, Crash/ Property Damage/ Non-Injury

• Barnes Funeral Chapel, Assist Public

• 104 Adrian St., Personal Safety Check

November 10th

• Main St., & Adrian St., Traffic Safety

• Stone Transport, Suspicious Vehicle

• 203 Palmwood St., Miscellaneous

• 506 Helvetia St., Open Burning

• 306 Monroe St., Civil

November 11th

• Co Rd. 10 & US 20 ALT, Assist Other Police Agency

• Palmwood St., Traffic Safety Complaints

SWANTON POLICE

November 1st

• High School, Hang Up

• E. Airport Hwy., Suspicious Vehicle

• Chestnut St., Child Custody

November 2nd

• W. Airport Hwy., 911 Hang Up

• N. Main St., Unlock Vehicle

• S. Main St., Domestic Violence

November 3rd

• S. Hallett Ave., Accidental Alarm

• W. Airport Hwy., Assist OSP- Crash

• Dogwood & Airport, Improper Handling Firearm

November 4th

• Mettabrook Dr., Unlock Vehicle

• Paigelynn St., Suspicious Vehicle

• Chestnut St., Citizen Assist

November 5th

• Airport & Hallett, Non-Injury Crash

• Birch St., Leaves Raked Into Road

• Cherry St., Loose Dog- Found

• Waterville SW Td., Car/Deer Crash

• Airport & S. Main, Road Rage

November 6th

• N. Main St., Domestic Violence

• Airport & Main, Unlock Vehicle

• E. Airport Hwy., Warrant Arrest

• S. Main St., Assist Rescue

November 7th

• Chestnut St., Suspicious Person

• Shaffer Rd., Assist Deputy – Crash

• Munson Rd., ATV On Railroad Tracks

• Paigelynn St., Reckless Vehicle

• Dodge & Main, Reckless Vehicle

November 8th

• Woodland Ave., Fire Alarm Assist

• Crabtree Crt., 911 Hang Up

• W. St Clair, Abandoned Vehicle

• Dodge St., Unlock Vehicle

November 9th

• Paigelynn St., Accidental Alarm

• E. Airport Hwy., Suspicious Vehicle

November 10th

• W. Airport Hwy., Accidental Alarm

• Airport & SH 64 Welfare Check

• Church St., Peace Keep

November 11th

• E. Airport Hwy., Accidental Alarm

• Crestwood Dr., Loose Dog

• Woodside Dr., Property

• Maple St., Tree Down On Road

• Maddie St., Keys Locked In Vehicle

• N Main St., Property Damage

• W. Airport Hwy., Loose Dogs

• W. Airport Hwy., Reckless Driver

November 12th

• W. Airport Hwy., Accidental Alarm

• E. Airport Hwy., Reckless Driver

• Chestnut St., Peace Keep

• E. Airport Hwy., Accidental Alarm

• E Airport Hwy., Trespassing At Dumpster

November 13th

• E. Airport Hwy., Suspicious Person

• Airport & SH 64 Assist Citizen

• E. Airport Hwy., Non- Injury Crash

• Parkside Dr., Citizen Assist

• Co Rd. 1-1, Reckless Driver

November 14th

• Holiday Ln., Peace Keep

• Marshall Dr., Civil Property Dispute

• Dodge St., Non-Injury Crash

• Maddie St., 911 Hang Up

• W. Airport Hwy., Suspicious At Dumpster

• E. Airport Hwy., Unlock Vehicle

November 15th

• S. Hallet Ave., Found Credit Card- Returned

• Hickory St., 911 Hang Up

• Co Rd. H, 911 Hang Up

WAUSEON POLICE

November 10th

• 139 E. Elm St., Junk/Abandoned Vehicle

• 1170 N. Shoop Ave., Animal Call

• 850 W. Elm St., Funeral Escort

• 620 E. Airport Hwy., Disorderly Conduct

• 124 N. Franklin St., Alarm Drop

• 237 E. Leggett St., Domestic Violence

• 407 N. Fulton St., Welfare Check

• 263 W. Chestnut St., Threats/Harassment

• 725 S. Shoop Ave., Disorderly Conduct

• 313 Prospect St., Domestic Violence

November 11th

• 810 N Shoop Ave., Suspicious Vehicle

• 211 Fulton St., Animal Call

• W. Leggett St., Animal Call

• 230 Clinton St., Threats/Harassment

• E. Chestnut St., Debris

• Leggett & Indian, Debris

• 1170 N Shoop Ave Unit 43 Suspicious Person

• 1285 N. Shoop Ave., Welfare Check

• 601 Meadow Ln., Larceny

• 119 E. Walnut St., 911 Hang Up Contact In Person

• 830 N. Shoop Ave., Alarm Drop

• 100 – B E. Chestnut St., Lost/Found/ Recovered

November 12th

• 1373 N. Shoop Ave., Larceny

• 398 S. Shoop Ave., Accident- Injury

• 215 E. Elm St., Investigate Complaint

• 335 Frances Dr., Structure Fire

• 1082 Ottokee St., Alarm Drop

• 731 Fairway Dr. Unit 3, Loud Noise

• 727 W. Leggett St., Animal Call

November 13th

• 1497 N. Shoop Ave., Disabled Vehicle

• Depot St., suspicious Activity

• 485 E. Airport Hwy., Lost/Found/Recovered

• 430 Cedar St., 911 Hang Up Contact in Person

• 910 E. Leggett St., Welfare Check

November 14th

• 258 W. Leggett St., 911 Hang UP Contact In Person

• 725 S. Shoop Ave., Welfare Check

• 731 Wauseon Senior Village, Bad Check- Forgery

• 129 E. Elm St., Funeral Escort

• 1285 N Shoop Ave., 911 Hang Up Contact In Person

• North Park, Animal Call

• 1180 N Shoop Ave., Suspicious Person

• 485 E. Airport Hwy., Drunk

November 15th

• 305 E. Linfoot St. Unit A, Stolen Vehicle

• 226 N Shoop Ave., Accident – Property

• 700 – B Burr Rs., Animal Call

• 1103 Old Orchard Dr., Investigate Complaint

• 14514 County Road C, Suspicious Person

• 1170 N Shoop Ave., Suspicious Person

November 16th

• 725 S. Shoop Ave., Suspicious Activity

• N. Fulton St & Beech St., Suspicious Vehicle

• 604 N. Fulton St., Sex Offense

• 1170 N. Shoop Ave. Unit 2, Welfare Check

• 940 E. Oak St., Runaway or unruly

• 1462 N. Shoop Ave., Alarm Drop

• 117 E. Elm St., Mental

• 840 Parkview, Narcotics

• N Shoop Ave. & E. Elm St., Juveniles

• 411 Clover Ln., Animal Call

• 400- B N. Fulton St., Animal Call

• N. Shoop Ave & E. Elm St., Accident- Property Damage

November 17th

• 138 E. Elm St., Trespassing

WEST UNITY POLICE

November 8th

• Unsecured Premises

• Disable Vehicle

• Suspicious Vehicle

• Theft

• Lock-Out

• Speed/ Warning

November 9th

• Noise Complaint

• Animal Complaint

• Animal Complaint

• Suspicious Vehicle

• Drugs

• Speed/ Warning

• November 10th

• Traffic Crash

• Domestic Dispute

• Speed

• Speed

• Speed

November 11th

• Domestic Dispute

• Suspicious Person

• Expired Plates/ Citation

• November 12th

• Funeral Escort

• Drugs

November 13th

• Wanted Person/Arrest

• OVI, Fail To Control/ Citation

November 14th

• Domestic Dispute

• Unwanted Person

FULTON COUNTY SHERIFF

November 4th

• Co Rd. G & Co Rd 24, German Twp., Accident Property

• 604 N Shoop Ave., Wauseon, Miscellaneous Assist

• 13848 SH 108, Chesterfield Twp., Suspicious Person

• Fulton County Sherriff Office, Civil Matter

• US 20 & Co 13-1, Chesterfield Twp., Disable Vehicle

• 6482 Co Rd. 1-1, Swan Creek Twp., Civil Process

• 4160 Co Rd. 1-2, Swan Creek Twp., Investigate Complaint

• 9265 Co Rd 5, Fulton Twp., Juveniles- Runaway/ Unruly

• Co Rd. F & Co Rd. 19, German Twp., Accident – Injury

• Camelot South Estates, Domestic Trouble

November 5th

• 15065 Co Rd. K, Dover Twp., Alarm Drop

• Main Stop – Lyons, Suspicious Vehicle

• Kinsman Propane, Alarm Drop

• 477 Co Rd. 4, Swan Creek Twp., Investigate Complaint

• 19350 Mallard Run, German Twp., Suspicious Activity

• 8500 Co Rd. C, York Twp., Accident – Property

• SH 108 & Co Rd. N, Chesterfield Twp., Accident- Property

• 12365 Co Rd. K, Pike Twp., 911 Hang Up

• 507 W. Morenci, Lyons, Welfare Check

November 6th

• 15000 US 20, Chesterfield Twp., Suspicious Vehicle

• Freddy’s Bar & Grill, Fight

• 217 Garnsey Ave, Metamora, Motorcycle/ ATV Complaint

• US 20 Alt & Co Rd. 17, Clinton Twp., Accident- Property

• Co Rd. L & SH 66, Franklin Twp., Animal Call

• Co Rd 23 & Co Rd. J, Franklin Twp., Animal Call

• SH 108 & Co Rd. A, Clinton Twp., Accident- Injury

• SH 109 & Co Rd J, Pike Twp., Accident- Injury

• 9666 Co Rd. 13, Pike Twp., 911 Hang Up

• 18096 SH 2, Clinton Twp., Welfare Check

• Co Rd. D & Co Rd. 11, York Twp., Accident – Property

• 12463 Co Rd. J, Pike Twp., Civil Matter

• 10011 Co Rd. 20, Franklin Twp., Accident – Property

• Us 20 & Co Rd. 16-3, Chesterfield Twp., Accident – Property

• 13934 Co Rd. 8-2, Royalton Twp., Welfare Check

November 7th

• 316 Garnsey Ave., Metamora, Motorcycle/ ATV Complaint

• Co Rd. 24 & Co Rd. B, German Twp., Accident – Property

• Co Rd. 18 & Co Rd. MN, Chesterfield Twp., Disabled Vehicle

• CO Rd. 24 & Co Rd. B, n Twp., Animal Call

• 7728 Co Rd. 4, Swan Creel Twp., Domestic Violence

• US 20 ALT & Co Rd. 20, German Twp., Accident- Property

• WB Ranch, Civil Matter

• 17609 SH 2, Clinton Twp., Accident – Property

November 8th

• Us 20 & Co Rd. 13-1, Chesterfield Twp., Investigate Complaint

• SH 66 & US 20 ALT, German Twp., Accident – Injury

• Big Buffalo Pawn Shop, Assist Other Unit

• Forest Mobil Home Park, Juveniles

• 2641 Co Rd. 6, Swan Creek Twp., Juveniles

• Goll Woods Ranger/ Rest Area, Suspicious Vehicle

• US 20 ALT & Co Rd. 3, Swan Creek Twp., Accident – Property

• Co Rd. 16 & Co Rd. M, Dover Twp., K-9 Unit

November 9th

• CO Rd. L & Co Rd. 19, Franklin Twp., Accident- Property

• 1233 Co Rd. 7-1, Pike Twp., Emergency Notification

• 856 Co Rd. L, Pike Twp., Emergency Notification

• 1263 Co Rd. J, Pike Twp., Suicide- Threats

• SH 108 & Co Rd. AC, Clinton Twp., Traffic offense

• 311 Windisch, Tedrow, Suspicious Vehicle

• 4630 Co Rd. 4, Swan Creek Twp., Criminal Damages

• 2641 Co Rd. 2, Swan Creek Twp., Neighbor Trouble

• Co Rd. H & Co Rd. 18-1, Clinton Twp., Accident – Property

• Co Rd L & Co Rd. 21, Franklin Twp., Accident – Property

• Goll Woods Ranger/ Rest Area, Suspicious Vehicle

• 12084 Co Rd. 28, Gorham Twp., Suicide- Threats

November 10th

• 3553 Co Rd. 18, Clinton Twp., Accident – Property

• Elementary- Evergreen, Investigate Complaint

• Co Rd. 11 & NFS RR XING, York Twp., Disable Vehicle

• 410 W. Morenci, Lyons, Traffic Offense

• Zion United Methodist Church, Welfare Check

• Fulton County Sherriff’s Office, Sex Offense

• Swanton Meadows Trailer Park, Investigate Complaint

• 2035 So Rd. F, Swan Creek Twp., 911 Hang Up

• 6332 Co Rd. 1-1, Swan Creek Twp., Accident- Property

• Co Rd. 16-3 & Co Rd T, Chesterfield Twp., Suspicious Vehicle

• Co Rd NR & Co Rd. 8-2, Royalton Twp., Suspicious Vehicle

• 3321 Co Rd. 1, Swan Creek Twp., Domestic Trouble

November 11th

• SH 2 & Co Rd. 18, Clinton Twp., Animal Call

• 18354 US 20 ALT, Clinton Twp., Accident – Property

• 1730 Co Rd. L, Fulton Twp., Alarm Drop

• Co Rd. K & Co Rd 18, Dover Twp., Wires/ Pole/ Tree Down

• 12442 Co Rd. N., Royalton Twp., Civil Mater

• 26901 Co Rd MN, Gorham Twp., Assist Other Unit

• 16666 SH 2, Clinton Twp., Threats Or Harassment

• Us 20 ALT & Co Rd. 10, York Twp., Accident – Property

• Us 20 ALT & Co Rd. 10, York Twp., Traffic Offense

• 6730 US 20, Amboy Twp., Suspicious Person

• 12500 Co Rd. F, York Twp., Road Blocked/ Traffic Jam

November 12th

• US 127 & CSX RR, Gorham Twp., Road Blocked/ Traffic Jam

• Co Rd. F & Co Rd. 10, York Twp., Possible OVI

• 19237 US 20, Gorham Twp., Investigate Complaint

• SH 109 & Ohio Turnpike, Pike Twp., Disable Vehicle

• SH 2 & Co Rd. 26-2, German Twp., Accident – Property

• Fulton County Sherriff’s Department, Investigate Complaint

• 12000 Co Rd. 19, Chesterfield Twp., Wires/Poles/ Tree Down

• 24390 SH 2, German Twp., Accident – Property

November 13th

• SH 109 & US 20, Royalton Twp., Disabled Vehicle

• 6174 Co Rd. 27, German Twp., Accident- Hit Skip

• Fulton County Sherriff’s Department, Civil Matter

• 1556 Co Rd. M, Fulton Twp., Identity Theft/Scam

• 12630 Co Rd. D, York Twp., Larceny

• S & S Golf Corporation, Alarm Drop

• 8191 Co Rd. NR, Royalton Twp., Alarm Drop

November 14th

• West Clinton Mennonite Church, Suspicious Vehicle

• 803 Fernwood Ave., Delta, Burglary – Attempted

• 2920 Co Rd. E, Swan Creek Twp., Motorcycle/ ATV Complaint

• 803 Fernwood Ave, Delta, K-9 Unit

• Steve’s Carryout, Suspicious Vehicle

• 3610 Co Rd. 2, Swan Creek Twp., Breaking & Entering

• 112 Sawmill Rd., Lyons, Animal Call

• 11250 CO Rd., 10-2, Pike Twp., Accident – Property

• Quality Custom Blinds, Domestic Trouble

November 15th

• 11671 Co Rd. C, York Twp., Alarm Drop

• Country Corral, Larceny

• High School- Evergreen, Juveniles

• 9460 Co Rd. F, York Twp., Assist Other Unit

• SH 109 & Co Rd. M, Pike Twp., Road Blocked/ Traffic Jam

• Co Rd. M & Co Rd. 11, Pike Twp., Accident – – Property

• CO Rd. 23 & US 20, Gorham Twp., Livestock On Roadway

• Job & Family Services, Miscellaneous Assist

• Co Rd. D & Co Rd. 11, York Twp., Accident – Injury

• 6482 Co Rd. 1-1, Swan Creek Twp., Peace Keep

• 8860 Co Rd. 9-2, Pike Twp., Stolen Vehicle

November 16th

• Tractor Supply CO # 1185, Alarm Drop

• SH 108 & Co Rd. A, Clinton Twp., Reckless Operation

• Swanton Meadows Trailer Park, Welfare Check

• 9310 Dover Dr., Dover Twp., Threats Or Harassment

• 2697 Co Rd. 1, Swan Creek Twp., Welfare Check

• Quality Custom Blinds, Peace Keep

• 2239 Co Rd. 3, Swan Creek Twp., Threats or Harassment

• SH 120 & SH 109, Royalton Twp., Suspicious Vehicle

• SH 109 & Co Rd. C, York Twp., Accident – Property

• SH 2 & Co Rd. 20, German Twp., Accident – Property

November 17th

• 26851 Wallace Ln., Gorham Twp., Threats Or Harassment

• Forrest Mobile Home Park, Assist Public

• Co Rd. 20 & Co Rd. MN, Gorham Twp., Possible OVI

WAUSEON POLICE

November 6th

•200- B W Oak St., Animal Call

•655 Hemlock , Junk/ Abandoned Vehicle

•Clinton St & Jefferson, Junk/ Abandoned Vehicle

•655 Hemlock, Loud Noise

•221 W Chestnut St., Larceny

•550 W Linfoot St., Larceny

November 7th

•319 Clinton St., Suspicious Person

•231 W Chestnut St., Runaway Or Unruly

•1285 N Shoop Ave Unit 85, 911 – Hang Up Contact In Person

•E Airport Hwy. & N Shoop Ave., Accident (Property Damage)

•241 N Franklin St., Loud Noise

•485 E Airport Hwy., Accident (Property Damage)

•1285 N Shoop Ave., Verbal Argument Parties Separated

•1335 N Shoop Ave., Investigate Complaint

•248 N Fulton St., Suspicious Activity

•20A N Shoop, Suspicious Vehicle West Bound 20A From CR 11

November 8th

•117 S Fulton St. Unit 202, Criminal Mischief

•260 Depot St., Investigate Complaint

•1170 N Shoop Ave Unit 65 Telephone Harassment

•800 – B W Linfoot St., Response To Resistance

•355 Joanna Dr., Suicide Attempt

•630 E Linfoot St., Telephone Harassment

November 9th

•840 W Elm St. Unit 303, Welfare Check

•129 Cedar Ct., Neighborhood Trouble

•128 Cedar Ct., Loud Noise

•940 E Leggett St., Runaway Or Unruly

•E Airoport Hwy., N Shoop, Accident (Property Damage)

•263 W Chestnut St., Runaway Or Unruly

GORHAM FIRE DEPARTMENT

Monday November 8th

• 16000 Block of County Road N, Fayette, Ohio – Injured Patient

• 200 Block of South Walnut, Fayette, Ohio – Ill Patient

Tuesday November 9th

• 400 Block of East Main Street, Fayette, Ohio – Odor Investigation

• 12084 Block of County Road 28, Fayette, Ohio – Ill Patient

Wednesday November 10th

• No Calls for Service

Thursday November 11th

• No Calls for Service

Friday November 12th

• 9200 Block of County Road, Fayette, Ohio – Ill Patient

• 600 Block of West Main Street, Fayette, Ohio – Public Service

• 600 Block of Cynthia Drive, Fayette, Ohio – Odor Investigation

Saturday November 13th

• 300 Block of Irene Court, Fayette, Ohio – Ill Patient

Sunday November 14th

• No Calls for Service

FULTON COUNTY CIVIL

•Fulton County Health Center VS Foster, Alexander (Swanton) Judgment For Fulton County Health Center In The Amount If $603.51. Interest From 12/30/2020 At 3.00%.

FULTON COUNTY TRAFFIC

• Kear, Leanna R (Stryker) Expired Plates. Cost Amount: $93.00 Fine Amount: $37.00

• Bailey, Tonya M (West Unity) 32/20 Speed. Cost Amount: $93.00 Fine Amount: $74.00

• Swartz, Gabriel (Swanton) Slow Speed. Cost Amount: $85.00 Fine Amount: $37.00

• Merritt, Taylor R (Swanton) Expired Plates. Cost Amount: $93.00 Fine Amount: $37.00

• Thatcher, Grace A (Delta) Failure Control. Cost Amount: $85.00 Fine Amount: $102.00

• Stough, James J (Wauseon) 69/55 Speed. Cost Amount: $85.00 Fine Amount: $37.00

• Asztalos, Tristen M (Swanton) Failure Control. Cost Amount: $85.00 Fine Amount: $102.00

• Perkins, Debra L (Wauseon) Stop Sign. Cost Amount: $93.00 Fine Amount: $102.00

• Willson, Allen R (Lyons) 65/55 Speed. Cost Amount: $85.00 Fine Amount: $37.00

• Wurns, Robert K JR (Delta) Stop Sign. Cost Amount: $93.00 Fine Amount: $102.00

FULTON COUNTY CRIMINAL

• Mowry, Mesha C (Delta) Domestic Violence. Case Dismissed.

• Reckner, Jim (Swanton) Restrain Dog. Defendant Plead Guilty. Cost Amount: $46.00 Fine Amount: $25.00

• Behan, Walker O (Swanton) Hunt No Permission. Defendant Plead Guilty. Cost Amount: $75.00 Fine Amount: $150.00.

WILLIAMS COUNTY TRAFFIC

• Daugherty, David R (Delta) OVI/Under The Influence. Operators License Suspended From 11/13/2021 Until 11/13/2022. Cost Amount: $90.00 Fine Amount: $650.00

• Collins, Jacob E (Bryan) OVI. Operator’s License Suspended From 11/16/2021 Until 11/16/2024. Cost Amount: $96.00 Fine Amount: $850.00

• Altaffer, Wyatt M (Bryan) 83/55 Speed. Cost Amount: $79.00 Fine Amount: $71.00

• Grime, Timothy A (Bryan) Seat Belt. Cost Amount: $40.00 Fine Amount: $30.00

• Berryman. Travis J (Montpelier) 71/55 Speed. Cost Amount: $85.00 Fine Amount: $40.00.

• Funchion, Mikaela D (Fayette) Expired Plates. Cost Amount: $79.00 Fine Amount: $46.00

• Borton, Jeremy G (West Unity) Seat Belt. Cost Amount: $40.00 Fine Amount: $30.00

• Huffman, Austin L (Edgerton) 78/55 Speed. Cost Amount: $79.00 Fine Amount: $71.00

• Ellis, Denise K (Bryan) Driving Under Suspension. Cost Amount: $79.00 Fine Amount: $200.00

• Handshoe, Amanda M (Montpelier) FRA Suspension. Cost Amount: $85.00 Fine Amount: $250.00

• Teschke, Dustin R (Bryan) Expired Plates. Cost Amount: $85.00 Fine Amount: $250.00

• Barreiro, Marco (Montpelier) Seat Belt. Cost Amount: $40.00 Fine Amount: $30.00

• Vermilyer, Christina L (Bryan) Seat Belt. Cost Amount: $40.00 Fine Amount: $30.00

• Johnson, Jacob T (Montpelier) Renew Registration. Cost Amount: $85.00 Fine Amount: $40.00

• Randolph, Gussie L (Pioneer) Stop Sign. Cost Amount: $79.00 Fine Amount: $71.00

• Carlin, Erma G (Bryan) Turn Signals. Cost Amount: $79.00 Fine Amount: $71.00

• Hale, Cheyenne N Driving Under Suspended License. Cost Amount: $79.00 Fine Amount: $250.00

WILLIAMS COUNTY CRIMINAL

• Spenglar, Robert E (Wauseon) Disorderly Conduct. Defendant Plead Guilty. Cost Amount: $109.00 Fine Amount: $100.00