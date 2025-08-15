Stryker Local Schools Welcomes New Staff Members For 2025-2026

PHOTO PROVIDED / THE VILLAGE REPORTER
NEW STAFF … Front Row: Dee Kania – 2nd Grade; Kamie Beck – High School Administrative Assistant; Sarah Burkholder – Intervention Specialist 9-12; Keegan Schoen – 3rd Grade, Behavior Leadership; Erica Schoen – HS Spanish. Back Row: Chris Bowers – Tutor; Kallie Gensler – Elementary Principal; Jamie Grime – HS/JH Principal; Will Keune – IT; Maverick Widener – JH/HS Science. Missing From picture: Midori Shaink – Psychologist; Polly Krause – Band; Shelby DeGroff – Tutor; Valerie Hausch – Tutor; Burt Babcock – Bus Driver.