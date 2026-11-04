Two Stryker Classes Earn October Golden Claw Award

KINDERGARTEN CLAW … Mrs. Hulbert’s Kindergarten class earned the October Golden Claw award for showing Positivity, Respect and Responsibility. Front Row: Adley Meadows, Cecelia Burkholder, Malachi Wyse, Callan Shoen, August Wilder. Middle Row: Dean Martin, Declan Walters, Grace Arreola, Brynlee Bowers, Markus Schroder. Back Row: Walker Short, Kayden Thomas, Stella Campbell, Kay-Lara Baltosser.
FOURTH GRADE CLAW … Mr. Burkholder’s Fourth Grade class displays their Golden Claw award from October that they earned for showing Positivity, Respect and Responsibility. Front Row: Lilly Marini, Allie Garcia, Easton Brown, Jackson Miller, Sonni Kessler, Claire Keesecker, Brynn Beck, Xander Myers, Remington Rethmel. Back Row: Erik Whitlock, Amara Creager, Macksen Lucas, Mason Mercer.
Two classes at Stryker Local Schools earned the October Golden Claw award for showing Positivity, Respect and Responsibility.
Mrs. Hulbert’s Kindergarten class and Mr. Burkholder’s Fourth Grade class received the award.
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