The Village Reporter is preparing to publish a historic reflection on the history of Montpelier, Ohio in honor the village’s 175th Anniversary. We would like to hear from you (no charge), please tell us what you enjoy most about living in the Montpelier area. Responses received might be included within the historic section!

DEADLINE – JUNE 17TH, 2020

