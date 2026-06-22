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Who Made Local News

Who Made Local News: June 24, 2026

By No Comments7 Mins Read
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Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 500 names indexed this week.

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A
Aaron Alt Dan Ankney
Eileen Adams Isabella Ackley
Jake Arnold Maggie Altman
Marilyn Allo Maurice Altaffer
Stephen Alspaugh
B
Ali Bonnett Arkad Balser
Autumn Brown Barbara Belman
Barbara Brehm Bert Brown
Braylon Brown Brian Batterson
Brian Bowsher Brianna Balogh
Carol Brown Charles Buckenmeyer
Charles T. Boyd Cody Boyd
Courtney Brown Daniel Boetz
Daniel Borgelt Darren Bok
Dave Blue David L. Bowen
Gary Bauerschmidt Gerken Buehrer
Grant Brown Heidi Bell
Heidi Bidwell Heidi Brown
Jace Bernath Jacob Borton
Jason Brown Jerry Bergman
Jill Beck Karen Bugai
Karla Ball Katie Brown
Kayla A. Baker Kayla Beldon
Kevin M. Brown Kevin Michael Brown
Kyle Brodbeck Lauren Bell
Lewis Brown Liliana Bryant
Linda Beck Michael Brown
Pam Boger Peggy Bjorlin
Richard Besancon Robin Brinegar
Ryder Balser Susie Bassett
Todd Burkholder Vena Bowers
C
Anne Clinger Ashley Conner
Ben Camarillo Cooper Clark
Corbin Clark Courtney Conner
Douglas Carr Enoch Clark
Eric Creighton Ginny Carpenter
Jack Croninger Jacob Clemens
Jerry Cameron Joanne Clapp
Joe Carr Kelly Cummins
Kelsy Connolly Mary Clark
Mary Jane Collamore Megan Conner
Pam Clark Penny Claudio
Ray V. Chase Richard Carr
Richard Colton Ruth Cooley
Samuel Chappell Sharon Clingaman
Shawn Clark Sophia Crossgrove
Tim Carlin Vicki Cameron
Wyatt Cline Zoe Castillo
D
Anthony Dawson Brenda Druhot
Brennan (Reilly) Druhot Brian Dario
Caitlyn Dietsch Case Diehl
Connie Dunseth Dave Davis
Dave Dempsey Gary Dominique
Jared Diamond Jean Darby
Jesse Davis Julie Davis
Kailyn Druhot Keegan Dempsey
Marilyn Jean Darby Noah Von Deylen
Sara Dye Thomas Druhot
Tony A. Druhot Tony Allen Druhot
Tony Druhot Trevor Druhot
E
Alex Eis Alexis Eller
Betty Eis Braelyn Eberly
Brienna Eller Brooklyn Eller
Bryce Eller Cana Eller
Casey Everetts Elah Eller
Jilian Eis Jolynn Eis
Joseph Eisel Kevin Eicher
Kristina Edwards Levi Ely
Mason Elden Piper Eller
Roger Eis Ruth Eash
Tammy Elliot Zion Eller
F
Dan Fedderke Douglas Funnell
Easton Fidler Frank Faie
Israel Frazer Jammie Flores
John Fryman Judy A. Fosburg
Judy Ann Fosburg Kevin G. Frey
Larry Faith Nyle Fox
Phil Frey Reagan Fisher
Robert C. Fosburg Sr Robert Fosburg
Rose Freeman Sierra Flores
G
Brad Grime Cliff Graves
Dan Gillen Dana Grant
Delores Greenwalt Ella George
Elsie L. Gray Feliz Gomez
Frank Garcia Isaiahs Gracia
Jason Gruver Jeff Gordon
Joe Garza Matthew Grube
Mickey Gray Owen Grant
Paul Green Paulette Gephart
Quinn Green Stacey Gleckler
H
Aaron Hughs Alyssa Hauer
Andrew Heck Camden Held
Chandler Hartman Doug Hanna
Easton Heater Ethan Hunter
Finn Hanna Gary L. Hibbard
George Henry Isibella Harrington
Jacoby Heck James Harris
Jim Hoops JoAnn Homier
Joyce Horne Kathy Huner
Kevin Heban Martha Hochstetler
Mattie Held Micah Hughs
Oscar Hernandez Phil Harris
Rachel Hake Ralph D. Hamman
Richard Hupe Ryan Henricks
Sawyer Hutchinson Scott Haselman
Stuart Hyatt
I
Pam Ingram Sean Ingram
J
Derrick Johnson Halle Jones
Mary Justice Richard Johnson
Russell Justice
K
Adam Knepper Addilyn King
Alex Keller Amanda Knecht
Andrew Kerr Aranjer Krieger
Brett Kolb Brooke Knepper
Brooklyn Kuszmaul Chad Kern
Cohen Keller Denise Knecht
Easton Kerr Ed Kellogg
Eric K. Kost Eric Kost
Gavin Keller Gene Klopfenstein
India Kenner Isaiah King
Jacob Kessler Jacob T. King
Jason Kunsman Jim Kozumplik
Layla Keller Michele King
Mike Kelly Olive Keller
Paula Keller Renea Kessler
Robert Klopfenstein Samantha Keeling
Sue Kannel Tyson King
L
Allyn Luce Cameron Longoria
Codie Ledford Heather Lumbrezer
Henry Little Jason Luke
Joe Lillich John Lehner
Lee Lawrence Mary Leatherman
Mason Leininger Phillip L. Lillich
Phillip Lewis Lillich Shawna Leupp
Terry Lillich Ty Leppelmeier
M
Angel Matthews Angie Moor
Becky (Garry) Miller Bessie Mae
Beverly Mawdsley Blanche Moore
Brady McGuire Brooks Miller
Cathy Mossing Chris Manolis
Courtney Miller Daniel Martinez
Dennis Moore Dylan Masales
Edith May Ezra Mahlman
Heather Mercer Homer Miller
James O. Masales JC Masales
Jeff Miller John MacFarlane
Kathy Mack Keith Merillat
Kevin Maynard Kylie Masales
Lori Miller Marissa Martinez
Micayla Martinez Phillip Mack
Robert May Ryan Muehlfeld
Stephen M. Maloney Susan Masales
Tatum McCoy Todd Milner
Viola Merx Vivian Martin
William H. Moore
N
Caelan Nofziger Erica Noggle
Kent Norr Lana Newcomer
Layne Neff Sherry Newman
Sounee Nacinsamuth Troy Najarian
Vernon Nagel Wong Chai Nacinsamuth
O
Courtney L. Osborn Drake Osmun
Frank Onweller George Osmun
Harriet Opdycke Marie Osmond
Scott Oberlin Shirley Oberhaus
Truett W. Osmun Truett Wayne Osmun
Wayne Osmun Xavier Oliphant
P
Andrew Peters Anna Poucher
Ashley Plotts Austin Poynter
Carson Peters Dawson Peters
Edith D. Plettner Heidi Paxton
Jackson Poynter James E. Phillips
Jesse Peters Jim Peckinpaugh
Kayle Prince Lily Phillips
Lowell Porter Orlando Puente
Rick Partee Tenille Phillips-Wetzler
R
Alan Riegsecker Amber Ragland
Beth Rediger Betty Ricks
Bryan Ray Burton Roy Ruple
Dave Richter Ed Ruffer
Ernie Ricks James R. Ruple Jr
James Robertson Jeff Rupp
Jennifer Redhead Kathleen Rupp
Kenley Routt Lewis Rupp
Linda Ricks Lyman Ricks
Mark Rairigh Mark Ridenour
Nadine J. Ridenour Nadine June Ridenour
Nancy Rusk Nolan Roberts
Otto Rogers Patti Rockey
Patti Rosebrock Remington Rosebrock
Sherry K. Roth
S
Allie Schmitz Amos Schmucker
Andrew Slagle Ann Sheridan
Armeda Sawmiller Arthur Smith
Asher Sito Austin Saneholtz
Bonnie Spiess Brady Smith
Brian Shaffer Bronsyn Seiler
Cam Sherman Cameron Shimp
Carlee Schaffner Carmen Swaney
Carrie Schlade Cassie Storrer
Donna Sutherland Doris Stokke
Dustin Schlachter Easton Shimp
Garrett Shockley Gladys Smethurst
Iryma Skopych Jamie Spiess
Jan Stokke Jeanne Stuckey
Jennifer Spiess John Stockton
Joyce Schelling Karen Stairhime
Kellen Sanchez Larry Sutherland
Lisa Seiler Luke Stiver
Maddox Schneider Mary Stoller
Paul Stevens Phil Stotz
Rex Stump Samuel Shuter
Scott Schultz Shane Sumner
Shannon Shulters Steven Schaefer
Suzanne Sifritt Terry Stokes
Tim Schwiebert Vanessa Shepard
Vera Sottile Vincent Seeman
T
Colton Taylor Duane Thiel
Gary J. Thiel Jesse Taylor
Keith Torbet Linda Thornton
Mark P. Trausch Mike Trausch
Neil Toeppe Ryan Trausch
Shane M. Thomas Sharon Tarr
Therese Taylor Thomas A. Thompson
Tyler Tipton Wyatt Thiel
U
Darrell Underwood Dennis Underwood
Donald Underwood George Underwood
George Underwood II Harold Underwood
Jacob Uran Nancy Underwood
Roderick Underwood Ronald L. Underwood
Ronald Lee Underwood Ronald Underwood
Terry Underwood Thomas Underwood
V
Alan VanDeVoorde Doris Vernier
Elijah Verhoff Jacob VanAusdale
Marcia Vaden Peggy Vaughn
W
Amy Wendt Andrew Wellmann
Anne Woodring Barbara Walker
Brenna White Brian Wieland
Caitlin Wood Chuck Wallace
Cindy Windisch Damon Williams
Dwight Winkleman Ed Walkup
Elaine Willibey Grace Woodring
Henry Wendt Hunter Watson
James Wenger Jan Winkleman
Juliette Wright Kayla Wyse
Kenny Williams Kevin J. Whitlock
Larry Wagner Levi Woodring
Linda Wagner Linnea Wetzler
Lynn Watson Malachi Wyse
Nathaniel Woodring Nick Woodall
Pam Wampler Pearl Winkleman
Rebecca Woodring Riley Wyse
Samuel Wineland Silas Woodring
Steve Wilmot Sue A. Woodring
Wayne Woodring Will Whewell
Zacharias Woodring
Z
Doug Zimmerman

TOTAL UNIQUE NAMES: 500+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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