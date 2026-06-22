Who Made Local News: June 24, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 500 names indexed this week.
A
|Aaron Alt
|Dan Ankney
|Eileen Adams
|Isabella Ackley
|Jake Arnold
|Maggie Altman
|Marilyn Allo
|Maurice Altaffer
|Stephen Alspaugh
|
B
|Ali Bonnett
|Arkad Balser
|Autumn Brown
|Barbara Belman
|Barbara Brehm
|Bert Brown
|Braylon Brown
|Brian Batterson
|Brian Bowsher
|Brianna Balogh
|Carol Brown
|Charles Buckenmeyer
|Charles T. Boyd
|Cody Boyd
|Courtney Brown
|Daniel Boetz
|Daniel Borgelt
|Darren Bok
|Dave Blue
|David L. Bowen
|Gary Bauerschmidt
|Gerken Buehrer
|Grant Brown
|Heidi Bell
|Heidi Bidwell
|Heidi Brown
|Jace Bernath
|Jacob Borton
|Jason Brown
|Jerry Bergman
|Jill Beck
|Karen Bugai
|Karla Ball
|Katie Brown
|Kayla A. Baker
|Kayla Beldon
|Kevin M. Brown
|Kevin Michael Brown
|Kyle Brodbeck
|Lauren Bell
|Lewis Brown
|Liliana Bryant
|Linda Beck
|Michael Brown
|Pam Boger
|Peggy Bjorlin
|Richard Besancon
|Robin Brinegar
|Ryder Balser
|Susie Bassett
|Todd Burkholder
|Vena Bowers
C
|Anne Clinger
|Ashley Conner
|Ben Camarillo
|Cooper Clark
|Corbin Clark
|Courtney Conner
|Douglas Carr
|Enoch Clark
|Eric Creighton
|Ginny Carpenter
|Jack Croninger
|Jacob Clemens
|Jerry Cameron
|Joanne Clapp
|Joe Carr
|Kelly Cummins
|Kelsy Connolly
|Mary Clark
|Mary Jane Collamore
|Megan Conner
|Pam Clark
|Penny Claudio
|Ray V. Chase
|Richard Carr
|Richard Colton
|Ruth Cooley
|Samuel Chappell
|Sharon Clingaman
|Shawn Clark
|Sophia Crossgrove
|Tim Carlin
|Vicki Cameron
|Wyatt Cline
|Zoe Castillo
D
|Anthony Dawson
|Brenda Druhot
|Brennan (Reilly) Druhot
|Brian Dario
|Caitlyn Dietsch
|Case Diehl
|Connie Dunseth
|Dave Davis
|Dave Dempsey
|Gary Dominique
|Jared Diamond
|Jean Darby
|Jesse Davis
|Julie Davis
|Kailyn Druhot
|Keegan Dempsey
|Marilyn Jean Darby
|Noah Von Deylen
|Sara Dye
|Thomas Druhot
|Tony A. Druhot
|Tony Allen Druhot
|Tony Druhot
|Trevor Druhot
E
|Alex Eis
|Alexis Eller
|Betty Eis
|Braelyn Eberly
|Brienna Eller
|Brooklyn Eller
|Bryce Eller
|Cana Eller
|Casey Everetts
|Elah Eller
|Jilian Eis
|Jolynn Eis
|Joseph Eisel
|Kevin Eicher
|Kristina Edwards
|Levi Ely
|Mason Elden
|Piper Eller
|Roger Eis
|Ruth Eash
|Tammy Elliot
|Zion Eller
F
|Dan Fedderke
|Douglas Funnell
|Easton Fidler
|Frank Faie
|Israel Frazer
|Jammie Flores
|John Fryman
|Judy A. Fosburg
|Judy Ann Fosburg
|Kevin G. Frey
|Larry Faith
|Nyle Fox
|Phil Frey
|Reagan Fisher
|Robert C. Fosburg Sr
|Robert Fosburg
|Rose Freeman
|Sierra Flores
G
|Brad Grime
|Cliff Graves
|Dan Gillen
|Dana Grant
|Delores Greenwalt
|Ella George
|Elsie L. Gray
|Feliz Gomez
|Frank Garcia
|Isaiahs Gracia
|Jason Gruver
|Jeff Gordon
|Joe Garza
|Matthew Grube
|Mickey Gray
|Owen Grant
|Paul Green
|Paulette Gephart
|Quinn Green
|Stacey Gleckler
H
|Aaron Hughs
|Alyssa Hauer
|Andrew Heck
|Camden Held
|Chandler Hartman
|Doug Hanna
|Easton Heater
|Ethan Hunter
|Finn Hanna
|Gary L. Hibbard
|George Henry
|Isibella Harrington
|Jacoby Heck
|James Harris
|Jim Hoops
|JoAnn Homier
|Joyce Horne
|Kathy Huner
|Kevin Heban
|Martha Hochstetler
|Mattie Held
|Micah Hughs
|Oscar Hernandez
|Phil Harris
|Rachel Hake
|Ralph D. Hamman
|Richard Hupe
|Ryan Henricks
|Sawyer Hutchinson
|Scott Haselman
|Stuart Hyatt
|
I
J
|Derrick Johnson
|Halle Jones
|Mary Justice
|Richard Johnson
|Russell Justice
|
K
|Adam Knepper
|Addilyn King
|Alex Keller
|Amanda Knecht
|Andrew Kerr
|Aranjer Krieger
|Brett Kolb
|Brooke Knepper
|Brooklyn Kuszmaul
|Chad Kern
|Cohen Keller
|Denise Knecht
|Easton Kerr
|Ed Kellogg
|Eric K. Kost
|Eric Kost
|Gavin Keller
|Gene Klopfenstein
|India Kenner
|Isaiah King
|Jacob Kessler
|Jacob T. King
|Jason Kunsman
|Jim Kozumplik
|Layla Keller
|Michele King
|Mike Kelly
|Olive Keller
|Paula Keller
|Renea Kessler
|Robert Klopfenstein
|Samantha Keeling
|Sue Kannel
|Tyson King
L
|Allyn Luce
|Cameron Longoria
|Codie Ledford
|Heather Lumbrezer
|Henry Little
|Jason Luke
|Joe Lillich
|John Lehner
|Lee Lawrence
|Mary Leatherman
|Mason Leininger
|Phillip L. Lillich
|Phillip Lewis Lillich
|Shawna Leupp
|Terry Lillich
|Ty Leppelmeier
M
|Angel Matthews
|Angie Moor
|Becky (Garry) Miller
|Bessie Mae
|Beverly Mawdsley
|Blanche Moore
|Brady McGuire
|Brooks Miller
|Cathy Mossing
|Chris Manolis
|Courtney Miller
|Daniel Martinez
|Dennis Moore
|Dylan Masales
|Edith May
|Ezra Mahlman
|Heather Mercer
|Homer Miller
|James O. Masales
|JC Masales
|Jeff Miller
|John MacFarlane
|Kathy Mack
|Keith Merillat
|Kevin Maynard
|Kylie Masales
|Lori Miller
|Marissa Martinez
|Micayla Martinez
|Phillip Mack
|Robert May
|Ryan Muehlfeld
|Stephen M. Maloney
|Susan Masales
|Tatum McCoy
|Todd Milner
|Viola Merx
|Vivian Martin
|William H. Moore
|
N
|Caelan Nofziger
|Erica Noggle
|Kent Norr
|Lana Newcomer
|Layne Neff
|Sherry Newman
|Sounee Nacinsamuth
|Troy Najarian
|Vernon Nagel
|Wong Chai Nacinsamuth
O
|Courtney L. Osborn
|Drake Osmun
|Frank Onweller
|George Osmun
|Harriet Opdycke
|Marie Osmond
|Scott Oberlin
|Shirley Oberhaus
|Truett W. Osmun
|Truett Wayne Osmun
|Wayne Osmun
|Xavier Oliphant
P
|Andrew Peters
|Anna Poucher
|Ashley Plotts
|Austin Poynter
|Carson Peters
|Dawson Peters
|Edith D. Plettner
|Heidi Paxton
|Jackson Poynter
|James E. Phillips
|Jesse Peters
|Jim Peckinpaugh
|Kayle Prince
|Lily Phillips
|Lowell Porter
|Orlando Puente
|Rick Partee
|Tenille Phillips-Wetzler
R
|Alan Riegsecker
|Amber Ragland
|Beth Rediger
|Betty Ricks
|Bryan Ray
|Burton Roy Ruple
|Dave Richter
|Ed Ruffer
|Ernie Ricks
|James R. Ruple Jr
|James Robertson
|Jeff Rupp
|Jennifer Redhead
|Kathleen Rupp
|Kenley Routt
|Lewis Rupp
|Linda Ricks
|Lyman Ricks
|Mark Rairigh
|Mark Ridenour
|Nadine J. Ridenour
|Nadine June Ridenour
|Nancy Rusk
|Nolan Roberts
|Otto Rogers
|Patti Rockey
|Patti Rosebrock
|Remington Rosebrock
|Sherry K. Roth
|
S
|Allie Schmitz
|Amos Schmucker
|Andrew Slagle
|Ann Sheridan
|Armeda Sawmiller
|Arthur Smith
|Asher Sito
|Austin Saneholtz
|Bonnie Spiess
|Brady Smith
|Brian Shaffer
|Bronsyn Seiler
|Cam Sherman
|Cameron Shimp
|Carlee Schaffner
|Carmen Swaney
|Carrie Schlade
|Cassie Storrer
|Donna Sutherland
|Doris Stokke
|Dustin Schlachter
|Easton Shimp
|Garrett Shockley
|Gladys Smethurst
|Iryma Skopych
|Jamie Spiess
|Jan Stokke
|Jeanne Stuckey
|Jennifer Spiess
|John Stockton
|Joyce Schelling
|Karen Stairhime
|Kellen Sanchez
|Larry Sutherland
|Lisa Seiler
|Luke Stiver
|Maddox Schneider
|Mary Stoller
|Paul Stevens
|Phil Stotz
|Rex Stump
|Samuel Shuter
|Scott Schultz
|Shane Sumner
|Shannon Shulters
|Steven Schaefer
|Suzanne Sifritt
|Terry Stokes
|Tim Schwiebert
|Vanessa Shepard
|Vera Sottile
|Vincent Seeman
T
|Colton Taylor
|Duane Thiel
|Gary J. Thiel
|Jesse Taylor
|Keith Torbet
|Linda Thornton
|Mark P. Trausch
|Mike Trausch
|Neil Toeppe
|Ryan Trausch
|Shane M. Thomas
|Sharon Tarr
|Therese Taylor
|Thomas A. Thompson
|Tyler Tipton
|Wyatt Thiel
U
|Darrell Underwood
|Dennis Underwood
|Donald Underwood
|George Underwood
|George Underwood II
|Harold Underwood
|Jacob Uran
|Nancy Underwood
|Roderick Underwood
|Ronald L. Underwood
|Ronald Lee Underwood
|Ronald Underwood
|Terry Underwood
|Thomas Underwood
V
|Alan VanDeVoorde
|Doris Vernier
|Elijah Verhoff
|Jacob VanAusdale
|Marcia Vaden
|Peggy Vaughn
W
|Amy Wendt
|Andrew Wellmann
|Anne Woodring
|Barbara Walker
|Brenna White
|Brian Wieland
|Caitlin Wood
|Chuck Wallace
|Cindy Windisch
|Damon Williams
|Dwight Winkleman
|Ed Walkup
|Elaine Willibey
|Grace Woodring
|Henry Wendt
|Hunter Watson
|James Wenger
|Jan Winkleman
|Juliette Wright
|Kayla Wyse
|Kenny Williams
|Kevin J. Whitlock
|Larry Wagner
|Levi Woodring
|Linda Wagner
|Linnea Wetzler
|Lynn Watson
|Malachi Wyse
|Nathaniel Woodring
|Nick Woodall
|Pam Wampler
|Pearl Winkleman
|Rebecca Woodring
|Riley Wyse
|Samuel Wineland
|Silas Woodring
|Steve Wilmot
|Sue A. Woodring
|Wayne Woodring
|Will Whewell
|Zacharias Woodring
|
Z
TOTAL UNIQUE NAMES: 500+
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