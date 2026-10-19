Who Made Local News: October 21, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 850 names indexed this week.
A
|Austin Abbott
|Sylvie Abec
|Rilee Abrams
|Sean Aderholt
|Avery Aldrich
|Gus Allendorf
|Joe Allomong
|Kelli Alspaugh
|Victor Alvarez Martinez
|Keegan Ambler
|Caylee Anders
|Derrick Angiletta
|Alejandro Aranjo
|Jason Armbruster
|Jake Arnold
|Elsie Arnos
|Rhiana Arps
|Raleigh Aschemeier
|Vickie Asher
|Irvin Ayala
B
|Joan Babkiewicz
|Isaiah Badenhop
|Jack Badenhop
|Dustin Bailey
|Emma Bailey
|Kennedy Bailey
|Madison Baker
|Brenda Balay
|Melanie Baldwin
|Brianna Balogh
|Josh Balzer
|Donald Barnum
|Kaylynn Bartlett
|Suzanne Bassett
|Ajay Batt
|Deanne Batterson
|Daniel Baxter
|Morgan Bechtol
|Joey Beck
|Dylan Beisel
|Mick Belcher
|Tim Belding
|Brenna Bell
|James Beltz
|Julia Benfield
|Anderson Bentley
|Grant Berg
|Jerry Bergman
|Trent Berkebile
|Bailee Bernath
|Cody Best
|Eric Bettinger
|Rylee Bevard
|Riley Bever
|Libby Bishop
|Ryan Bishop
|Ronald Blankenship
|Tricia Bloir
|Heidi Bloomfield
|Nathan Bloomfield
|Jeff Blue
|Melinda Blue
|Joe Blystone
|Allen Bock
|Kelli Bok
|Sarah Bok
|Carson Bond
|Bailey Booth
|Michael Borck
|Rebecca Borck
|Kyle Borer
|Sarah Borntreger
|Daylin Bosco
|Lucas Bosco
|Agnes Bostater
|John Bostater
|Parker Botjer
|Hailey Bowen
|O.H. Bowen
|Claire Bowers
|Madison Bowers
|Beth Bowman
|Dezmon Boyd
|Gabe Boyd
|Grant Boyers
|Connie Brandeberry
|Ryan Brehmer
|Kaitlyn Breininger
|Eunice Briggs
|Joe Brigle
|Kenlee Brigle
|Albert Brown
|Alissa Brown
|Heidi Brown
|Hunter Brown
|Isaac Brown
|Jason Brown
|Madison Brown
|Rowan Brown
|Leona Bucher
|Lynne Buehrer
|Aaron Bueltmann
|Kaytilyn Burke
|Koewin Burkhard
|Todd Burkholder
|Anna Burt
|Max Burton
|Homer Byroads
C
|Ben Camarillo
|Vicki Cameron
|Morgan Cape
|David Carder
|Sarah Carder
|Jacob Cardiel
|E.C. Carlin
|Scott Carlin
|Gabriella Carrizales
|Scott Carroll
|Riley Carter
|Lelan Case
|Brady Chapa
|Laura Chapman
|Renee Chapman
|Roy Chapman
|Kelly Chappuis
|Corbin Chrisman
|Carolyn Christman
|Erich Christman
|Herb Christman
|Herbert Christman
|Jack Christman
|Lillian Clair
|Amanda Clark
|Bryce Clark
|Hally Clark
|Kinzi Clark
|Kristi Clark
|Luna Clark
|Pam Clark
|Rebecca Clark
|Terry Clark
|William Clark
|William Clark II
|Aubrey Clemens
|McKenzie Clemens
|Grant Clementz
|Ira Clodfetter
|Connie Cogswell
|Dawn Cogswell
|Jody Cole
|Clara Collins
|Kelly Colon
|Mason Condon
|Kelsy Connolly
|Lu Cooke
|Richard Cooley
|Taner Cooper
|Nolan Cordes
|Dane Corser
|Jason Cox
|Bobbi Crisenbery
|Nathan Croskey
|Carson Crossgrove
|Sophia Crossgrove
|Elijah Cummins
|Josiah Cummins
|Troy Cummins
|Kinley Curtis
|Sydnie Curtis
|Tyler Curtis
|Kara Custar
|
D
|Brant Darnell
|McKenzie Darnell
|Robin Darnell
|Sydney Darnell
|AnneMarie Darnell-Kohls
|Kasey Darnell-Kohls
|Tony Darnell-Kohls
|Eloise Daugherty
|Ray Dauwalter
|Evan Davies
|Rene Davies
|Addison Davis
|Grace Davis
|Jesse Davis
|Kendyl Davis
|James DeCamm
|Mary DeCamm
|Carol DeGroff
|John Deitemeyer
|Rebekah Dell
|Dave Dempsey
|Alexander Diaz
|Jaxon Dietelbach
|Judy Dietrich
|Charlotte Dilley
|Kenna Dilley
|Peggy Disbro
|Samantha Disbrow
|Alex Dominique
|David Dominique
|Julie Dominique
|Sarah Dominique
|Todd Dominique
|Anna Donovan
|Jane Douglass
|John Douglass
|Sarah Douglass
|Keith Drewes
|William Drewes
|Josie Dreyer
|Brad Dumas
|Tara Dumas
|Liam Duncan
|Luke Dunson
E
|Liam Easton
|Anna Ehrman
|Patty Eicher
|Aiden Eisel
|Jim Eisel
|Lilli Eisel
|Mason Elden
|Owen Elden
|Allie Elkins
|Jaxon Elliott
|Thomas Elliott
|Michael Elser
|Molly Elvey
|Paul Elvey
|Avery Emmitt
|Levi Emmons
|Corbin Engel
|Rachel Entenman
|Charlie Entenmann
|Linda Essex
|Michelle Esterline
|Landyn Evans
|Kristin Ewers
|
F
|Dante Fabiani
|Virginia Fabiani
|Cheri Fielitz
|Briggs Fiser
|Blythe Fitzenreiter
|Bella Fogarty
|Lily Foster
|Jay Fowler
|Naomi Francis
|Nisha Francis
|Nicholas Frasier
|Cathy Frastaci
|Heather Freese
|Jade Frey
|Kevin Frey
|Violet Frey
|Beth Friess
|Cynthia Friess
|Derek Friess
|Emric Friess
|Jana Friess
|Jim Friess
|Joe Friess
|Kate Friess
|Maggie Friess
|Margaret Friess
|Martin Friess
|Natalie Friess
|Oliver Friess
|Sandy Friess
|Sarah Friess
|Brian Fritsch
|Adalyn Fruchey
|Shirley Fry
|John Fryman
|Addalee Fulk
|Alonzo Furrow
|James Furrow
|Lela Furrow
|Silvia Furrow
G
|Alex Galvin
|Dunne Gambler
|Aundrea Gamboe
|Maximiliano Garcia
|Janice Gardner
|Bryn Gearig
|Thomas Gent
|Dean Genter
|Hannah Geren
|Clay Gerig
|Jennifer Gettan
|Jensyn Gillen
|Zoey Gillett
|James Gleason
|Jane Gleason
|Olin Gleason
|Philetus Gleason
|Garret Gleckler
|Halle Gleckler
|Mary Gniewkowski
|Khloe Goebel
|Myla Goins
|Pam Goll
|Mario Gomez
|Anaya Gonzales
|Jean Goodlive
|Adalynn Goodrich
|Josh Goodrich
|Joslynn Goodrich
|Kaitlynn Goodrich
|Tina Gorsuch
|Kaylie Graham
|Mackenzie Grahn
|Mallie Grant
|Larry Gratz
|Lisa Gratz
|Ethan Gray
|Paul Green
|Quinn Green
|Christine Greener
|Ann Grieser
|Melinda Grieser
|Rick Grieser
|Tom Grieser
|Elwin Griewahn
|Fred Griewahn
|Frederick Griewahn
|Hollie Griewahn
|Janice Griewahn
|Jennifer Griewahn
|Mathew Griewahn
|Sean Griewahn
|Cagnee Grime
|Willie Grime
|Caleb Groeneweg
|Ryanna Groth
|Jackson Guelde
|Isaiah Gutierrez
|Makayla Guy
|
H
|Caleb Haines
|Adelyn Hake
|Krystal Hake
|Brayden Hamilton
|Carson Hamilton
|Brady Hand
|Piper Hanna
|Judy Hansen
|Mary Hansen
|Roger Hansen
|Teresa Hansen-Smith
|Ian Hanson
|Cooper Harris
|Margaret Harris
|Molly Harris
|Jeremy Hartman
|Sheila Hartman
|Wesley Hartsock
|Gabe Haselman
|Taylah Haskell
|Trentin Haskell
|Lexie Hay
|Duane Hayes
|Linda Hayes
|Ferras Hebaichi
|Phillip Heckman
|Carol Heer
|Hunter Heinemann
|Landon Hendricks
|Emma Henry
|Braya Hepker
|Nicholas Hernandez
|Pete Herold
|Jeff Herr
|Kenzie Hickman
|Henry Hicks Jr
|Braydin Higgins
|Myah Higgins
|Aaron Hill
|Aimon Hill
|Ava Hockenberry
|Zander Hogrefe
|Emmi Hollstein
|Brendan Holman
|James Hoops
|Aaron Horstman
|Ron Houser
|Levi Howe
|Hadley Hudson
|Jovie Hudson
|Jude Hudson
|Blaney Huffman
|Louis Huffman
|Mike Hug
|Janessa Humbarger
|Chris Hupe
|Andrew Hurst
|Kennedy Hurst
|Owen Hurst
|
I
|Sean Ingram
|Daniel Irelan
J
|Mark Jacoby
|Cody Jameson
|Jace Janowiecki
|Anthony Jiannuzzi
|Lexi Johnson
|Halle Jones
|Heather Jones
|Joseph Jones
|Sherry Jones
|Alexander Jordan
K
|Melissa Kahle
|Eileen Kannel
|Matt Kaullen
|Janice Keller
|Paul Keller
|Mike Kelly
|Matt Kennedy
|India Kenner
|Kaitlyn Kepling
|Keith Kern
|Kim Kern
|Klaire Kern
|Allie Kessler
|Jacob Kessler
|Renea Kessler
|Evelyn Keys
|Ed Kidston
|Gisele Kidston
|Taylor Kiefer
|Vern Kiess
|Morgan Killgallon
|Stevie Kimpel
|Bo King
|Jason King
|Jenny King
|Josh King
|Robert Kissinger
|Gavin Knierim
|Eric Koenig
|Brett Kolb
|Madison Kollar
|Hayden Konieczka
|Abby Kosier
|Zeek Kramer
|Noah Kreuz
|Brennen Kruse
|Cheyenne Kruse
|Gregg Kruse
|Karly Kruse
|Nicole Kruse
|Sarah Kruse
|Scott Kruse
|Todd Kruse
|Vivian Kruse
|Wayne Kruse
|Kennedy Kunkle
|Jason Kunsman
|
L
|Arthur Lammers
|Samuel Lammers
|Jane Lang
|Walter Langell
|Amiyah Langham
|Kayla Lapham
|Pamela Lash
|Mia Lawson
|Randy Lawson
|Elijah Layfield
|Dawn Layman
|John Leavy
|Terri Lebowsky
|Vivi Legato
|Charles Lehman
|Eli Leininger
|Mason Leininger
|Shawna Leupp
|Travis Lichty
|Stacy Lillard
|Scott Lirot
|Chad Livensparger
|Lauren Liwo
|Sophia Loar
|Agnes Loch
|Bertha Loch
|Betty Loch
|Cletus Loch
|Felix Loch
|Frederick Loch
|Henry Loch
|Janette Loch
|Joseph Loch
|Kathleen Loch
|Leonard Loch
|Linda Loch
|Lydia Loch
|Mary Catherine Loch
|Pauline Loch
|Ronald Loch
|Vivian Loch
|Briana Long
|Levi Long
|Mark Long
|Gustavo Lopez
|Lauren Lopez
|Tina Lopez
|Abby Lorenzen
|Fredrick Louys
|S.P. Louys
|Jo Ann Luce
|Cara Ludlow
|Jason Luke
|Mary Lumbrezer
|Melvin Lumbrezer
|Jacob Lyons
M
|Teodore Machado
|Makayla Mahnke
|Wes Maier
|Carter Malak
|Eric Malchow
|Keren Maldonado
|Chrystal Maneval
|Eli Mansfield
|Jason Mansfield
|Lanae Manz
|Abram Martinez
|Aidan Martinez
|Josue Martinez
|Marissa Martinez
|Maci Martz
|Lucas Massa
|Stephanie Mazur
|John McCarthy
|Zora McCarthy
|Theresa McColl
|Rob McColley
|John McConnell
|Patience McCoy
|Kassi McDade
|Cindy McIlvain
|Jocelyn McMillen
|Samuel McNary
|Sophia Medina
|Lukas Mendenhall
|Steve Mendez
|Heather Mercer
|Izzy Mercer
|Richard Merillat
|Shane Merillat
|Patrick Messenger
|David Meyer
|Daxton Meyer
|Jennifer Meyer
|Lacey Meyer
|Adeline Meyers
|Aiden Meyers
|Casey Michalak
|Traci Micheau
|Eric Michoff
|Shauna Miehls
|Ariyah Miller
|Brayden Miller
|Brookelynn Miller
|Castyn Miller
|Donald Miller
|Homer Miller
|Jeremy Miller
|Madison Miller
|Mike Miller
|Rebecca Miller
|Ryley Miller
|Alissa Mireles
|Paul Missler
|Rodney Missler
|Olivia Mohring
|Chase Montague
|Helene Moog
|Brien Moore
|Carrie Moore
|Elle Moreland
|Lucy Morris
|Sidney Morrison
|Kaylee Mosko
|Max Mouch
|Parker Moyer
|Pete Muehlfeld
|Arieana Mull
|Tina Mull
|Jostin Murillo-Montalvan
|Kent Murphree
|Jim Murphy
|Sean Murry
|Andrew Myers
N
|Marcus Nagel
|Rachel Nagel
|Ryan Navarre
|Dylan Navarro
|Wainani Neifer
|Hayes Nelson
|Sarah Newman
|Scott Noble
|Tim Nofziger
|Kent North
|Brittany Nye
|
O
|Neil Oberlin
|Frank Onweller
|Debra Opdycke
|June Orwig
|Daniel Osmun
|Graycen Osterday
|Trevor Osterland
|Keyla Osuna
|Marlene Oxender
|
P
|Fred Parmer
|Bill Parsley
|Kim Parsley
|Lincoln Parsley
|Marin Parsley
|Tressa Parsley
|Martin Patek
|Miles Paulson
|Izak Payne
|Lillian Peck
|Kennedy Peebles
|Alexis Perez
|Max Perry
|Clyde Petit
|Shelby Phillips
|Simone Phillips
|John Piasecki
|David Pilliod
|Maddox Pinter
|Lily Pittman
|Audree Plassman
|Connor Plassman
|Dan Plassman
|Rachel Plassman
|Edith Plettner
|Cameryn Prielipp
|Jordan Prielipp
|Kevin Prielipp
|Stacy Prielipp
|Jason Pursel
|Shay Pursel
|
R
|Ian Radabaugh
|Lyla Radel
|Cynthia Rahm
|Steve Rahm
|Mark Rairigh
|Julia Rausch
|Morgan Raymo
|Beth Rediger
|Ashley Reed
|Maryann Reimund
|Evan Reinhard
|Clara Reitzel
|Landen Reitzel
|Beyla Remer
|Cheryl Renard
|John Rensberger
|Laura Rensberger
|Maebelle Rettle
|Ashalyn Rice
|Kynzie Rice
|Miriam Richer
|Peyton Richer
|Braxton Richmond
|Ernest Ricks
|Ronnie Rico
|Al Riegsecker
|Steve Riggs
|Steve Riley
|Jen Ripke
|Matt Ripke
|John Robarge
|Larry Robarge
|Andy Robinson
|Stephanie Robinson
|Summer Rochefort
|Emma Rodeheaver
|Jenny Rodeheaver
|Mike Rodeheaver
|Emily Rodriguez
|Loren Rodriguez
|Tyler Rodriguez
|Chelsea Rolen
|Mia Rollins
|Jett Roose
|Graham Rosebrook
|Troy Roth
|Jared Rowland
|Kayla Rowland
|Debbie Rozek
|Bonnie Ruetz
|Corey Rufenacht
|George Ruff
|Emily Ruffer
|Gabe Ruffer
|Joel Ruffer
|Kash Ruffer
|Reese Ruffer
|Terry Rummel
|Carly Rupp
|Jeff Rupp
|Alex Rupright
|
S
|Joshua Sampson
|Kyler Sanchez
|Ashtyn Sanders
|Austin Saneholtz
|Laynee Sanford
|Zoey Sauder
|Jade Saul
|Tom Saul
|Diana Savage
|Kevin Schafer
|Carlee Schaffner
|Dawson Schang
|Lila Schindler
|John Schmidt
|Kellen Schmidt
|Susan Schmidt
|Zack Schmidt
|Natalie Schmucker
|Elliot Schneider
|Ty Schnipke
|Cara Schroeder
|Makennah Schuchman
|Kinsley Schuette
|Jesse Schumacher
|Rich Scribner
|Millard Searcey
|Cecelia Seibert
|Nick Selhorst
|Aryan Shaffer
|Colton Sheline
|John Shell
|Alea Shilling
|Cameron Shimp
|Lacey Shinaver
|Katurah Shorthill
|Shannon Shulters
|Jadyn Shumaker
|Dan Siebenaler
|Mike Siebenaler
|Zenas Siefker
|Elishah Siegel
|Mia Sikula
|Monroe Simon
|Kameron Sisco
|Lonnie Sisco
|Brigette Siwajek
|Neal Skiles
|Malachi Smeltzer
|Dylan Smigelski
|Addi Smith
|Camden Smith
|Donald Smith
|Justin Smith
|Linzi Smith
|Malani Smith
|Addi Snyder
|Helen Snyder
|Owen Sommer
|Kali Spengler
|Alex St. John
|Carter St. John
|Rebecca Stalnaker
|Dylan Stambaugh
|Garrett Stambaugh
|Kaden Stantz
|Brayden Stark
|Mya Stark
|Scott Staten
|Alex Stele
|Dalton Stele
|Kimberly Stele
|Zeb Stele
|Anthony Stevens
|Aiden Stevenson
|Bill Stipe
|Pete Stipe
|Ella Stockton
|Mary Stoller
|Phil Stotz
|Rich Stoy
|Amy Stuckey
|Courtney Stuckey
|Jenna Stuckey
|Shawn Stuckey
|Tiffany Stuckey
|Rex Stump
|Fred Sturt
|Richard Sullivan
|Shane Sumner
|Emily Suydam
|Tiffany Swalley
|Brianna Swank
|Dave Swanson
|Anna Syverson
|Gabriel Syverson
|Jack Syverson
|Kristen Syverson
|Tatum Szych
T
|Rita Taggart
|Anthony Taylor
|Ashley Taylor
|Ashlyn Taylor
|Austin Taylor
|Blain Taylor
|Brandon Taylor
|Dylan Taylor
|Gunnar Taylor
|Jeremiah Taylor
|Jesse Taylor
|Lou Anne Taylor
|Paul Taylor
|Philip Taylor
|Hannah Tedrow
|Frank Teeter
|Lauri TenEyck-Rupp
|Marjory Thayer
|Kelsie Thiel
|LuLu Thomas
|Jalen Thompson
|Thomas Thompson
|Henry Throne
|Baylee Tietje
|Neil Toeppe
|John Trejo
|Candy Tressler
|Ella Tule
|Caleb Turnbull
|
U
|Brendan Upham
|Jacob Uran
|Nikki Uribes
|
V
|Toni Vajen
|Tim Vance
|Carl VanNorman
|Jack Venekotter
|Evelyn Ventimiglia
|Aiden Vollmar
W
|Menno Wagler
|Troy Walborn
|Kelly Waldvogel
|Robert Waldvogel
|Sally Waldvogel
|Ed Walkup
|Chloe Wallace
|Don Walton
|William Walz
|Clay Wasnich
|Dan Weaver
|Sheryl Weaver
|Anthony Weber
|Robin Webster
|David Wehrle
|Natalie Weirich
|Bryson Welch
|Bryce Welling
|Bart Westfall
|Collin Westrick
|Brenna White
|Kaitlin Widmer
|Brian Wieland
|Lynn Wieland
|Tyler Wilburn
|Madi Wilhelm
|Damon Williams
|Ellie Williams
|Jordan Williams
|Kenny Williams
|Addison Willson
|Steve Wilmot
|Briana Winkler
|Kent Winkler
|Lilly Wirick
|Jeannie Wise
|Terry Witte
|Nick Wlasiuk
|Dan Woodring
|Dawn Woodring
|Robin Workman
|Lamyia Wright
|Mary Lou Wright
|Kelsey Wulf
|C.F. Wyse
|Daniel Wyse
|Harrison Wyse
|Jonathan Wyse
|Kaleb Wyse
|Kayla Wyse
|Landon Wyse
|Rachel Wyse
|Vickie Wyse
|
Y
|Christopher Yarberry
|Jen Yoh
|Wyatt York
|Nathan Young
Z
|Chris Zacharias
|David Zachrich
|Martin Zulch
|Wyatt Zulch
TOTAL UNIQUE NAMES: 850+
The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.
Help us keep covering our neighbors.
A tip goes 100% to newsroom coverage. Or pick another way to support local news: