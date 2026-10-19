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Monday, October 19
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Who Made Local News

Who Made Local News: October 21, 2026

By No Comments11 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 850 names indexed this week.

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A
Austin Abbott Sylvie Abec
Rilee Abrams Sean Aderholt
Avery Aldrich Gus Allendorf
Joe Allomong Kelli Alspaugh
Victor Alvarez Martinez Keegan Ambler
Caylee Anders Derrick Angiletta
Alejandro Aranjo Jason Armbruster
Jake Arnold Elsie Arnos
Rhiana Arps Raleigh Aschemeier
Vickie Asher Irvin Ayala
B
Joan Babkiewicz Isaiah Badenhop
Jack Badenhop Dustin Bailey
Emma Bailey Kennedy Bailey
Madison Baker Brenda Balay
Melanie Baldwin Brianna Balogh
Josh Balzer Donald Barnum
Kaylynn Bartlett Suzanne Bassett
Ajay Batt Deanne Batterson
Daniel Baxter Morgan Bechtol
Joey Beck Dylan Beisel
Mick Belcher Tim Belding
Brenna Bell James Beltz
Julia Benfield Anderson Bentley
Grant Berg Jerry Bergman
Trent Berkebile Bailee Bernath
Cody Best Eric Bettinger
Rylee Bevard Riley Bever
Libby Bishop Ryan Bishop
Ronald Blankenship Tricia Bloir
Heidi Bloomfield Nathan Bloomfield
Jeff Blue Melinda Blue
Joe Blystone Allen Bock
Kelli Bok Sarah Bok
Carson Bond Bailey Booth
Michael Borck Rebecca Borck
Kyle Borer Sarah Borntreger
Daylin Bosco Lucas Bosco
Agnes Bostater John Bostater
Parker Botjer Hailey Bowen
O.H. Bowen Claire Bowers
Madison Bowers Beth Bowman
Dezmon Boyd Gabe Boyd
Grant Boyers Connie Brandeberry
Ryan Brehmer Kaitlyn Breininger
Eunice Briggs Joe Brigle
Kenlee Brigle Albert Brown
Alissa Brown Heidi Brown
Hunter Brown Isaac Brown
Jason Brown Madison Brown
Rowan Brown Leona Bucher
Lynne Buehrer Aaron Bueltmann
Kaytilyn Burke Koewin Burkhard
Todd Burkholder Anna Burt
Max Burton Homer Byroads
C
Ben Camarillo Vicki Cameron
Morgan Cape David Carder
Sarah Carder Jacob Cardiel
E.C. Carlin Scott Carlin
Gabriella Carrizales Scott Carroll
Riley Carter Lelan Case
Brady Chapa Laura Chapman
Renee Chapman Roy Chapman
Kelly Chappuis Corbin Chrisman
Carolyn Christman Erich Christman
Herb Christman Herbert Christman
Jack Christman Lillian Clair
Amanda Clark Bryce Clark
Hally Clark Kinzi Clark
Kristi Clark Luna Clark
Pam Clark Rebecca Clark
Terry Clark William Clark
William Clark II Aubrey Clemens
McKenzie Clemens Grant Clementz
Ira Clodfetter Connie Cogswell
Dawn Cogswell Jody Cole
Clara Collins Kelly Colon
Mason Condon Kelsy Connolly
Lu Cooke Richard Cooley
Taner Cooper Nolan Cordes
Dane Corser Jason Cox
Bobbi Crisenbery Nathan Croskey
Carson Crossgrove Sophia Crossgrove
Elijah Cummins Josiah Cummins
Troy Cummins Kinley Curtis
Sydnie Curtis Tyler Curtis
Kara Custar
D
Brant Darnell McKenzie Darnell
Robin Darnell Sydney Darnell
AnneMarie Darnell-Kohls Kasey Darnell-Kohls
Tony Darnell-Kohls Eloise Daugherty
Ray Dauwalter Evan Davies
Rene Davies Addison Davis
Grace Davis Jesse Davis
Kendyl Davis James DeCamm
Mary DeCamm Carol DeGroff
John Deitemeyer Rebekah Dell
Dave Dempsey Alexander Diaz
Jaxon Dietelbach Judy Dietrich
Charlotte Dilley Kenna Dilley
Peggy Disbro Samantha Disbrow
Alex Dominique David Dominique
Julie Dominique Sarah Dominique
Todd Dominique Anna Donovan
Jane Douglass John Douglass
Sarah Douglass Keith Drewes
William Drewes Josie Dreyer
Brad Dumas Tara Dumas
Liam Duncan Luke Dunson
E
Liam Easton Anna Ehrman
Patty Eicher Aiden Eisel
Jim Eisel Lilli Eisel
Mason Elden Owen Elden
Allie Elkins Jaxon Elliott
Thomas Elliott Michael Elser
Molly Elvey Paul Elvey
Avery Emmitt Levi Emmons
Corbin Engel Rachel Entenman
Charlie Entenmann Linda Essex
Michelle Esterline Landyn Evans
Kristin Ewers
F
Dante Fabiani Virginia Fabiani
Cheri Fielitz Briggs Fiser
Blythe Fitzenreiter Bella Fogarty
Lily Foster Jay Fowler
Naomi Francis Nisha Francis
Nicholas Frasier Cathy Frastaci
Heather Freese Jade Frey
Kevin Frey Violet Frey
Beth Friess Cynthia Friess
Derek Friess Emric Friess
Jana Friess Jim Friess
Joe Friess Kate Friess
Maggie Friess Margaret Friess
Martin Friess Natalie Friess
Oliver Friess Sandy Friess
Sarah Friess Brian Fritsch
Adalyn Fruchey Shirley Fry
John Fryman Addalee Fulk
Alonzo Furrow James Furrow
Lela Furrow Silvia Furrow
G
Alex Galvin Dunne Gambler
Aundrea Gamboe Maximiliano Garcia
Janice Gardner Bryn Gearig
Thomas Gent Dean Genter
Hannah Geren Clay Gerig
Jennifer Gettan Jensyn Gillen
Zoey Gillett James Gleason
Jane Gleason Olin Gleason
Philetus Gleason Garret Gleckler
Halle Gleckler Mary Gniewkowski
Khloe Goebel Myla Goins
Pam Goll Mario Gomez
Anaya Gonzales Jean Goodlive
Adalynn Goodrich Josh Goodrich
Joslynn Goodrich Kaitlynn Goodrich
Tina Gorsuch Kaylie Graham
Mackenzie Grahn Mallie Grant
Larry Gratz Lisa Gratz
Ethan Gray Paul Green
Quinn Green Christine Greener
Ann Grieser Melinda Grieser
Rick Grieser Tom Grieser
Elwin Griewahn Fred Griewahn
Frederick Griewahn Hollie Griewahn
Janice Griewahn Jennifer Griewahn
Mathew Griewahn Sean Griewahn
Cagnee Grime Willie Grime
Caleb Groeneweg Ryanna Groth
Jackson Guelde Isaiah Gutierrez
Makayla Guy
H
Caleb Haines Adelyn Hake
Krystal Hake Brayden Hamilton
Carson Hamilton Brady Hand
Piper Hanna Judy Hansen
Mary Hansen Roger Hansen
Teresa Hansen-Smith Ian Hanson
Cooper Harris Margaret Harris
Molly Harris Jeremy Hartman
Sheila Hartman Wesley Hartsock
Gabe Haselman Taylah Haskell
Trentin Haskell Lexie Hay
Duane Hayes Linda Hayes
Ferras Hebaichi Phillip Heckman
Carol Heer Hunter Heinemann
Landon Hendricks Emma Henry
Braya Hepker Nicholas Hernandez
Pete Herold Jeff Herr
Kenzie Hickman Henry Hicks Jr
Braydin Higgins Myah Higgins
Aaron Hill Aimon Hill
Ava Hockenberry Zander Hogrefe
Emmi Hollstein Brendan Holman
James Hoops Aaron Horstman
Ron Houser Levi Howe
Hadley Hudson Jovie Hudson
Jude Hudson Blaney Huffman
Louis Huffman Mike Hug
Janessa Humbarger Chris Hupe
Andrew Hurst Kennedy Hurst
Owen Hurst
I
Sean Ingram Daniel Irelan
J
Mark Jacoby Cody Jameson
Jace Janowiecki Anthony Jiannuzzi
Lexi Johnson Halle Jones
Heather Jones Joseph Jones
Sherry Jones Alexander Jordan
K
Melissa Kahle Eileen Kannel
Matt Kaullen Janice Keller
Paul Keller Mike Kelly
Matt Kennedy India Kenner
Kaitlyn Kepling Keith Kern
Kim Kern Klaire Kern
Allie Kessler Jacob Kessler
Renea Kessler Evelyn Keys
Ed Kidston Gisele Kidston
Taylor Kiefer Vern Kiess
Morgan Killgallon Stevie Kimpel
Bo King Jason King
Jenny King Josh King
Robert Kissinger Gavin Knierim
Eric Koenig Brett Kolb
Madison Kollar Hayden Konieczka
Abby Kosier Zeek Kramer
Noah Kreuz Brennen Kruse
Cheyenne Kruse Gregg Kruse
Karly Kruse Nicole Kruse
Sarah Kruse Scott Kruse
Todd Kruse Vivian Kruse
Wayne Kruse Kennedy Kunkle
Jason Kunsman
L
Arthur Lammers Samuel Lammers
Jane Lang Walter Langell
Amiyah Langham Kayla Lapham
Pamela Lash Mia Lawson
Randy Lawson Elijah Layfield
Dawn Layman John Leavy
Terri Lebowsky Vivi Legato
Charles Lehman Eli Leininger
Mason Leininger Shawna Leupp
Travis Lichty Stacy Lillard
Scott Lirot Chad Livensparger
Lauren Liwo Sophia Loar
Agnes Loch Bertha Loch
Betty Loch Cletus Loch
Felix Loch Frederick Loch
Henry Loch Janette Loch
Joseph Loch Kathleen Loch
Leonard Loch Linda Loch
Lydia Loch Mary Catherine Loch
Pauline Loch Ronald Loch
Vivian Loch Briana Long
Levi Long Mark Long
Gustavo Lopez Lauren Lopez
Tina Lopez Abby Lorenzen
Fredrick Louys S.P. Louys
Jo Ann Luce Cara Ludlow
Jason Luke Mary Lumbrezer
Melvin Lumbrezer Jacob Lyons
M
Teodore Machado Makayla Mahnke
Wes Maier Carter Malak
Eric Malchow Keren Maldonado
Chrystal Maneval Eli Mansfield
Jason Mansfield Lanae Manz
Abram Martinez Aidan Martinez
Josue Martinez Marissa Martinez
Maci Martz Lucas Massa
Stephanie Mazur John McCarthy
Zora McCarthy Theresa McColl
Rob McColley John McConnell
Patience McCoy Kassi McDade
Cindy McIlvain Jocelyn McMillen
Samuel McNary Sophia Medina
Lukas Mendenhall Steve Mendez
Heather Mercer Izzy Mercer
Richard Merillat Shane Merillat
Patrick Messenger David Meyer
Daxton Meyer Jennifer Meyer
Lacey Meyer Adeline Meyers
Aiden Meyers Casey Michalak
Traci Micheau Eric Michoff
Shauna Miehls Ariyah Miller
Brayden Miller Brookelynn Miller
Castyn Miller Donald Miller
Homer Miller Jeremy Miller
Madison Miller Mike Miller
Rebecca Miller Ryley Miller
Alissa Mireles Paul Missler
Rodney Missler Olivia Mohring
Chase Montague Helene Moog
Brien Moore Carrie Moore
Elle Moreland Lucy Morris
Sidney Morrison Kaylee Mosko
Max Mouch Parker Moyer
Pete Muehlfeld Arieana Mull
Tina Mull Jostin Murillo-Montalvan
Kent Murphree Jim Murphy
Sean Murry Andrew Myers
N
Marcus Nagel Rachel Nagel
Ryan Navarre Dylan Navarro
Wainani Neifer Hayes Nelson
Sarah Newman Scott Noble
Tim Nofziger Kent North
Brittany Nye
O
Neil Oberlin Frank Onweller
Debra Opdycke June Orwig
Daniel Osmun Graycen Osterday
Trevor Osterland Keyla Osuna
Marlene Oxender
P
Fred Parmer Bill Parsley
Kim Parsley Lincoln Parsley
Marin Parsley Tressa Parsley
Martin Patek Miles Paulson
Izak Payne Lillian Peck
Kennedy Peebles Alexis Perez
Max Perry Clyde Petit
Shelby Phillips Simone Phillips
John Piasecki David Pilliod
Maddox Pinter Lily Pittman
Audree Plassman Connor Plassman
Dan Plassman Rachel Plassman
Edith Plettner Cameryn Prielipp
Jordan Prielipp Kevin Prielipp
Stacy Prielipp Jason Pursel
Shay Pursel
R
Ian Radabaugh Lyla Radel
Cynthia Rahm Steve Rahm
Mark Rairigh Julia Rausch
Morgan Raymo Beth Rediger
Ashley Reed Maryann Reimund
Evan Reinhard Clara Reitzel
Landen Reitzel Beyla Remer
Cheryl Renard John Rensberger
Laura Rensberger Maebelle Rettle
Ashalyn Rice Kynzie Rice
Miriam Richer Peyton Richer
Braxton Richmond Ernest Ricks
Ronnie Rico Al Riegsecker
Steve Riggs Steve Riley
Jen Ripke Matt Ripke
John Robarge Larry Robarge
Andy Robinson Stephanie Robinson
Summer Rochefort Emma Rodeheaver
Jenny Rodeheaver Mike Rodeheaver
Emily Rodriguez Loren Rodriguez
Tyler Rodriguez Chelsea Rolen
Mia Rollins Jett Roose
Graham Rosebrook Troy Roth
Jared Rowland Kayla Rowland
Debbie Rozek Bonnie Ruetz
Corey Rufenacht George Ruff
Emily Ruffer Gabe Ruffer
Joel Ruffer Kash Ruffer
Reese Ruffer Terry Rummel
Carly Rupp Jeff Rupp
Alex Rupright
S
Joshua Sampson Kyler Sanchez
Ashtyn Sanders Austin Saneholtz
Laynee Sanford Zoey Sauder
Jade Saul Tom Saul
Diana Savage Kevin Schafer
Carlee Schaffner Dawson Schang
Lila Schindler John Schmidt
Kellen Schmidt Susan Schmidt
Zack Schmidt Natalie Schmucker
Elliot Schneider Ty Schnipke
Cara Schroeder Makennah Schuchman
Kinsley Schuette Jesse Schumacher
Rich Scribner Millard Searcey
Cecelia Seibert Nick Selhorst
Aryan Shaffer Colton Sheline
John Shell Alea Shilling
Cameron Shimp Lacey Shinaver
Katurah Shorthill Shannon Shulters
Jadyn Shumaker Dan Siebenaler
Mike Siebenaler Zenas Siefker
Elishah Siegel Mia Sikula
Monroe Simon Kameron Sisco
Lonnie Sisco Brigette Siwajek
Neal Skiles Malachi Smeltzer
Dylan Smigelski Addi Smith
Camden Smith Donald Smith
Justin Smith Linzi Smith
Malani Smith Addi Snyder
Helen Snyder Owen Sommer
Kali Spengler Alex St. John
Carter St. John Rebecca Stalnaker
Dylan Stambaugh Garrett Stambaugh
Kaden Stantz Brayden Stark
Mya Stark Scott Staten
Alex Stele Dalton Stele
Kimberly Stele Zeb Stele
Anthony Stevens Aiden Stevenson
Bill Stipe Pete Stipe
Ella Stockton Mary Stoller
Phil Stotz Rich Stoy
Amy Stuckey Courtney Stuckey
Jenna Stuckey Shawn Stuckey
Tiffany Stuckey Rex Stump
Fred Sturt Richard Sullivan
Shane Sumner Emily Suydam
Tiffany Swalley Brianna Swank
Dave Swanson Anna Syverson
Gabriel Syverson Jack Syverson
Kristen Syverson Tatum Szych
T
Rita Taggart Anthony Taylor
Ashley Taylor Ashlyn Taylor
Austin Taylor Blain Taylor
Brandon Taylor Dylan Taylor
Gunnar Taylor Jeremiah Taylor
Jesse Taylor Lou Anne Taylor
Paul Taylor Philip Taylor
Hannah Tedrow Frank Teeter
Lauri TenEyck-Rupp Marjory Thayer
Kelsie Thiel LuLu Thomas
Jalen Thompson Thomas Thompson
Henry Throne Baylee Tietje
Neil Toeppe John Trejo
Candy Tressler Ella Tule
Caleb Turnbull
U
Brendan Upham Jacob Uran
Nikki Uribes
V
Toni Vajen Tim Vance
Carl VanNorman Jack Venekotter
Evelyn Ventimiglia Aiden Vollmar
W
Menno Wagler Troy Walborn
Kelly Waldvogel Robert Waldvogel
Sally Waldvogel Ed Walkup
Chloe Wallace Don Walton
William Walz Clay Wasnich
Dan Weaver Sheryl Weaver
Anthony Weber Robin Webster
David Wehrle Natalie Weirich
Bryson Welch Bryce Welling
Bart Westfall Collin Westrick
Brenna White Kaitlin Widmer
Brian Wieland Lynn Wieland
Tyler Wilburn Madi Wilhelm
Damon Williams Ellie Williams
Jordan Williams Kenny Williams
Addison Willson Steve Wilmot
Briana Winkler Kent Winkler
Lilly Wirick Jeannie Wise
Terry Witte Nick Wlasiuk
Dan Woodring Dawn Woodring
Robin Workman Lamyia Wright
Mary Lou Wright Kelsey Wulf
C.F. Wyse Daniel Wyse
Harrison Wyse Jonathan Wyse
Kaleb Wyse Kayla Wyse
Landon Wyse Rachel Wyse
Vickie Wyse
Y
Christopher Yarberry Jen Yoh
Wyatt York Nathan Young
Z
Chris Zacharias David Zachrich
Martin Zulch Wyatt Zulch

TOTAL UNIQUE NAMES: 850+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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