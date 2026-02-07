High School Sports Schedule For Saturday, February 7, 2026

BOYS WRESTLING
Bryan/Edgerton/Evergreen/Montpelier/Swanton @ Rossford Invitational 9am
Division III Team Duals Regionals (@ Archbold) 10am
No. 1 Archbold vs. No. 8 Mohawk
No. 4 Liberty Center vs. No. 5 Milan Edison
Winners meet for right to advance to state tournament
Division III Team Duals Regionals (@ Genoa) 10am
No. 3 Delta vs. No. 6 Port Clinton
No. 7 Woodmore vs. No. 2 Genoa
GIRLS WRESTLING
Bryan/Edgerton/Montpelier/Wauseon @ Rossford Invitational 9am
Division III Team Duals Regional Final
No.3 Archbold @ No. 2 Tinora 10am
BOWLING
NWOAL Championships @ Swanton 12pm
BOYS BASKETBALL
Anthony Wayne @ Wauseon 4:15pm
Pettisville @ Tinora 4:30pm
Ayersville @ Stryker 4:30pm
Celina @ Bryan 5pm
Continental @ Montpelier 6pm
Antwerp @ Edon 6pm
Archbold @ Napoleon 6pm
Delta @ Fostoria 6pm
GIRLS BASKETBALL
Wauseon @ Toledo St. Ursula 12pm
Ayersville @ Stryker 1pm (JV 2 quarters)
Delta @ MVCD 1pm
Continental @ Montpelier 2:30pm
Evergreen @ Lake 5:30pm
North Central @ Edgerton 6pm (Varsity only)