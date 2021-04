Police Log & Court News For April 7th, 2021

ARCHBOLD POLICE

MARCH 26

•801 W. Barre Rd., Crash

•500 Buckeye St., Larceny

•224 S. Fulton St., Special Detail

•801 W. Barre Rd., Unlock Vehicle

•900-B W. Barre Rd., Traffic Offense / Warning

•N. Defiance St. @ Stryker St., Traffic Offense / Warning

•Defiance St., Welfare Check

•1100-B Stryker St., Traffic Detail

•1100-B N. Defiance St., Traffic Offense / Warning

•900-B W. Barre Rd., Traffic Offense / Warning

MARCH 27

•200-B N. Defiance St., Traffic Offense / Warning

•700 S. Defiance St., Suspicious Vehicle

•1200 Stryker St., Parking Violations

•100-B S. Defiance St., Traffic Offense / Warning

•900-B E. Lutz Rd., Traffic Detail

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning (3)

•Vine St. @ E. Williams St., Traffic Offense / Warning

•N. Defiance St. @ Elm St., Traffic Offense / Warning

•400-B Vine St., Traffic Offense / Warning

•N. Defiance St. @ E. Williams St., Traffic Offense / Warning

•100-B S. Defiance St., Traffic Offense / Warning

MARCH 28

•600-B S. Clydes Way, Traffic Detail

•600-B S. Clydes Way, Traffic Offense / Citation

•410 Ditto St., Suspicious Vehicle

•500-B Short-Buehrer Rd., Traffic Offense / Warning

•700 E. Lugbill Rd., Suspicious Activity

•600-B W. Holland St., Animal Call

MARCH 29

•407 E. Lutz Rd., Fraud

•1100 S. Defiance St., Unlock Vehicle

•2001 S. Defiance St., Community Service

•1500 S. Defiance St., Unlock Vehicle

•100-B S. Clydes Way, Traffic Offense / Warning

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

•600-B N. Defiance St., Traffic Offense / Warning

MARCH 30

•1411 S. Defiance St., Unlock Vehicle

•100-B S. Defiance St., Traffic Offense / Warning

•901 Stryker St., Welfare Check

•415 E. Lutz Rd. Unit 46, Fraud

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

•701 E. Lutz Rd. Unit 703, 911 Hang Up

•405 E. Lutz Rd., Fraud

•200-B Brussel St., Parking Violations

•400-B Park St., Traffic Offense / Warning

•1805 S. Defiance St., Unlock Vehicle

•Murbach St. @ Vine St., Traffic Offense / Warning

•701 E. Lugbill Rd., 911 Hang Up

•500-B N. Defiance St., Traffic Offense / Warning

MARCH 31

•100-B Nolan Pkwy., Suspicious Vehicle

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

•1396 S. Defiance St., Welfare Check

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning (2)

•200-B Miller Ave., Traffic Offense / Warning

•Ditto St. @ Walnut St., Traffic Offense / Warning

•600-B S. Defiance St., Traffic Offense / OVI

APRIL 1

•208 Sylvanus St., Unlock Vehicle

•204 Dogwood Ct., Assist Fire or Rescue

•500-B E. Lutz Rd., Traffic Offense / Warning

•2015 S. Defiance St., Suspicious Vehicle

•600-B Lafayette St., Traffic Detail

•600-B Lafayette St., Suspicious Vehicle

•803 W. Holland St., Follow Up

•400-B E. Lutz Rd., Traffic Offense / Warning

•818 West St. Unit 02, Domestic Trouble

WAUSEON POLICE

MARCH 24

•1489 N. Shoop Ave., Animal Call

•330 Jefferson St., Vandalism

•840 W. Elm St. Unit 601, Juveniles

•Ottokee St. @ Airport Hwy., Accident (Property Damage)

MARCH 25

•400-B N. Fulton St., Loud Noise

•119 N. Fulton St., Suspicious Person

•E. Chestnut St. @ S. Fulton St., Vandalism

•940 E. Oak St., Nature Unknown

•318 N. Fulton St. Unit 4, Welfare Check

•940 E. Oak St., Narcotics

•940 E. Oak St., Juveniles

•N. Fulton St. @ W. Elm St., Accident (Property Damage)

MARCH 26

•222 Depot St., Junk / Abandoned Vehicle

•123 S. Fulton St., Investigate Complaint

•130 W. Chestnut St., Vandalism

•E. Leggett St. @ S. Shoop Ave., Accident (Property Damage)

•234 Madison St., Animal Call

•1285 N. Shoop Ave. Unit 89, Vandalism

•832 Burr Rd., Disorderly Conduct

•127 E. Walnut St., Threats / Harassment

•840 Parkview Lost / Found / Recovered

•626 E. Elm St., Loud Noise

MARCH 27

•830 N. Shoop Ave., Bird in the Store

•1205 N. Shoop Ave., Funeral Escort

•320 Sycamore St., Suspicious Vehicle

•234 Sycamore St., Accidental Overdose

•1170 N. Shoop Ave. Unit 69, Domestic Violence

•Clinton St. @ W. Oak St., Suspicious Person

•00 E. Leggett St., Fight

MARCH 28

•840 W. Elm St. Unit 1100, Investigate Complaint

•840 W. Elm St. Unit 1100, Trespassing

•1180 N. Shoop Ave., Alarm Drop

•1088 Barney Oldfield Dr., Larceny

•485 E. Airport Hwy., Hit-Skip

•485 E. Airport Hwy., Welfare Check

•151 S. Fulton St., Larceny

•114 N. Elmwood St., Accident (Property Damage)

•485 E. Airport Hwy., Accident (Property Damage)

MARCH 29

•E. Leggett St. @ S. Shoop Ave., Accident (Property Damage)

•415 Cole St. Unit 45, Welfare Check

•300-B W. Leggett St., Animal Call

•485 E. Airport Hwy., Assault

•840 W. Elm St. Unit 201, Investigate Complaint

•700-B Fairway Dr., Investigate Complaint

•485 E. Airport Hwy., Animal Call

•485 E. Airport Hwy., Suspicious Vehicle

MARCH 30

•231 W. Leggett St., Investigate Complaint

•300-B Enterprise Ave., Debris / Item in Roadway

•1413 Clermont Dr., Domestic Violence

•840 W. Elm Street Unit 808, Hit-Skip

•1120 N. Shoop Ave. Unit 5, Possible Scam

•1066 N. Ottokee St., Larceny

•124 E. Elm Street, Threats / Harassment

•1497 N. Shoop Ave., Vandalism

•237 Darlene Dr., 911 Hang Up Contact In Person

•527 E. Elm St., Telephone Harassment

•156 W. Chestnut St., Drunk

WEST UNITY POLICE

MARCH 22

•Noise Complaint

•Well-Being Check

•Medical Emergency

•Juvenile Problem

•Suspicious Vehicle

MARCH 23

•Domestic Dispute

•Civil

•Speed / Warning (2)

•Speed / Citation

MARCH 24

•Unsecure Premises

•Alarm

•Speed / Warning

MARCH 25

•Agency Assist

•Speed / Warning

•Speed / Citation

MARCH 26

•Agency Assist

•Traffic Crash

•Juvenile Complaint

MARCH 27

•911 Hang Up

•Drug Complaint

•Noise Complaint

•Unsecure Premises

•Speed / Warning

MARCH 28

•Agency Assist

•Citizen Assist

•Speed / Warning (2)