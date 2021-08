Police Log & Court News For July 28th, 2021

ARCHBOLD POLICE

JULY 16

•100-B N. Defiance St., Traffic Offense / Warning

•2200-B S. Defiance St., Traffic Offense / Warning

•609 Stryker St., Welfare Check

•22799 SR 2, Suspicious Vehicle

•515 Short-Buehrer Rd., Follow Up

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

•22611 SR 2, Community Service

•100-B Stryker St., Parking Violations

•200-B Lafayette St., Traffic Offense / Citation

•2001 S. Defiance St. Unit 123, Assist Fire or Rescue

JULY 17

•E. Holland St. @ Vine St., Traffic Offense / Warning

•105 Sylvanus St., 911 Hang Up

•200-B N. Defiance St., Traffic Offense / Citation

•300-B Nolan Pkwy, Traffic Offense / Warning

•600-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

•202 Short-Buehrer Rd., Loud Noise

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

•22611 SR 2, Community Service

•608 N. Defiance St., Neighborhood Trouble

•100-B N. Defiance St., Domestic Trouble

•400-B Ditto St., Traffic Offense / Warning

•100-B N. Defiance St., Traffic Offense / Warning

•1400-B S. Defiance St., Traffic Offense / Warning

JULY 18

•900-B W. Barre Rd., Traffic Offense / Warning

•1230 S. Defiance St., Assist Fire or Rescue

•N. Defiance St. @ E. Lutz Rd., Traffic Offense / Warning

•201 W. Barre Rd., Miscellaneous Complaints

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

•N. Defiance St. @ Quail Run, Parking Violations

•Ditto St. @ Stryker St., Traffic Offense / Warning

•304 Stryker St., Miscellaneous Complaints

•114 Pin Oak Pl., Assist Fire or Rescue

JULY 19

•300-B Miller Ave., Accident (Property Damage)

•200 Linda Ct., Misc. Complaints

•201 Linda Ct., Misc. Complaints

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

•901 Walnut St., Misc. Complaints

•300 Degroff Ave., Misc. Complaints

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

JULY 20

•700-B E. Lutz Rd., Traffic Offense / Citation

•600 Park St. Unit 24, Civil Problem

•606 S. Pleasant St., Domestic Trouble

•Stamm St. @ Walnut St., Traffic Offense / Warning

•203 Short-Buehrer Rd., Civil Problem

•1500 S. Defiance St., Unlock Vehicle

•100-B S. Clydes Way, Traffic Offense / Warning

•200-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

•400-B Park St., Parking Violations

•2201 S. Defiance St., Unlock Vehicle

JULY 21

•100-B West Field Dr., Parking Violations

•600 Lafayette St., Special Detail

•22000-B SR 2, Traffic Offense / Citation

•500-B Lafayette St., Traffic Offense / Warning

•595 E. Lugbill Rd., Misc. Complaints

•S. Defiance St. @ E. Mechanic St., Traffic Offense / Warning

•Miller Ave. @ Pin Oak Pl., Traffic Offense / Citation

•1910 S. Defiance St., Suspicious Activity

•Miller Ave. @ E. Village Limits, Traffic Offense / Warning

•701 E. Lutz Rd. Unit 202, Threats or Harassment

•Burke St. @ S. Defiance St., Traffic Offense / Warning

JULY 22

•Burke St. @ S. Defiance St., Traffic Offense / Warning

•600 Lafayette St., Suspicious Vehicle

•700 E. Lugbill Rd., Suspicious Activity

•213 Rosewood Ct., 911 Hang-Up

•405 E. Lutz Rd., Civil Problem

•2001 S. Defiance St. Unit 6, Misc. Complaints

•600 Park St. Unit 38, Civil Problem

SWANTON POLICE

JULY 1

•W. Garfield Ave., Reckless Driving

•Chestnut St., 911 Hang-Up

JULY 2

•Airport @ S. Main, Found Dog

•S. Munson Rd., Theft

•Co. Rd. H @ 3, Assist Deputy-Crash

•Maddie St., Citizen Assist

•Lee High Dr., Downed Tree on Wires

•Marshall St., Missing Juvenile

•Swanton Reservoir, Suspicious Person

JULY 3

•S. Munson Rd., Accidental Alarm

•S. Munson Rd., Welfare Check

•Airport @ S. Main, Non-Injury Crash

•W. Airport Hwy., Assist Rescue-ill

•Cass @ Walnut St., Fireworks Complaint

JULY 4

•Airport @ Scott Rd., Drug Possession

•W. Airport Hwy., Suspicious Person

•Black Canyon Dr., Fireworks

JULY 5

•Garfield @ Harrison, Curfew

•Woodland Ave., Child Outside

•Lincoln St., Suspicious Person

•E. Garfield, Assist Rescue

•E. Airport Hwy., Drug Possession

JULY 6

•N. Main St., Suspicious Vehicle

•Chestnut St., Found Wallet

•Chestnut St., Non-Injury Accident

•N. Main St., Peace Keep

•Harrison St., 911 Hang-Up

•Dodge St., Welfare Check

JULY 7

•School Football Field, Suspicious Persons

•Lincoln St., Open Door

•E. Airport Hwy., Non-Injury Accident

•W. Airport Hwy., Assist Rescue-ill

•W. Airport Hwy., Welfare Check

•N. Main St., Menacing

•N. Main St., Welfare Check

JULY 8

•Airport @ SH 64, Found Bicycle

•E. Airport Hwy., Welfare Check

•N. Main St., Unwanted Person

JULY 9

•Lincoln St., Curfew

•Maddie St., Unusual Sounds

•Bassett @ Main, Found Dog

•N. Main St., Property Check

•N. Main St., Unwanted Person

•W. Airport Hwy., Found Wallet

•E. Airport Hwy., Damage to Vehicle

•Maddie St., Neighbor Dispute

•N. Main St., Custody Dispute

•Turtle Creek Dr., Found Bike

•N. Main St., Trepass-Arrest

•Brookside Dr., Citizen Assist

JULY 10

•Hallett @ Airport, Welfare Check

•Airport @ SH 64, Non-Injury Accident

•E. Garfield, 911 Hang-Up

•Maddie St., Domestic Violence

•Holiday Ln., 911 Hang-Up

JULY 11

•Harrison St., Assist Rescue

JULY 12

•Maddie St., Suspicious Person

•Paigelynn, Paper Service

•E. Airport Hwy., Accidental Alarm

•N. Munson Rd., Found Dog

•E. Airport Hwy., Assist Rescue

•E. Airport Hwy., 911 Hang-Up

•N. Main St., Warrant Arrest

•S. Main St., Welfare Check

JULY 13

•Lincoln St., Open Door

• N. Main St., Civil Dispute

•Memorial Park, Unlock Vehicle

•Geneva Dr., Welfare Check

•Co. Rd. 1, Assist Deputy

•W. St. Clair, Fraud

•Maddie St., Peace Keep

•Waterville Sw. Rd., Drug Possession

JULY 14

•E. Airport Hwy., Suspicious Vehicle

•Dodge @ Main, Suspicious Person

•Chestnut St., Found Wallet

•W. Airport Hwy., Civil Dispute

•E. Airport Hwy., Non-Injury Crash

•Brindley Rd., Unlock Vehicle

•Bassett St., Assist Rescue

•Maddie St., Loud Party

JULY 15

•N. Main St., Domestic Dispute

•S. Main St., Neighbor Dispute

•Paigelynn St., Welfare Check

•E. Airport Hwy., Unlock Vehicle

•Chestnut @ Harrison, Injury Accident

•St. Clair St., 911 Hang-Up

WAUSEON POLICE

JULY 14

•128 Marshall St., Junk / Abandoned Vehicle

•1130 Barney Oldfield Dr., Investigate Complaint

•1051 Arrowhead Trail, 911 Hang Up Contact In Person

•230 Clinton St., Sex Offense

•740 N. Harvest Lane, Welfare Check

•810 N. Shoop Ave., Juveniles

•250 W. Oak St., Domestic Violence

JULY 15

•1066 N. Ottokee St., Suspicious Activity

•1445 N. Shoop Ave., Debris / Item in Roadway

•Clinton St. @ W. Elm St., Disabled Vehicle

•1373 N. Shoop Ave., Accident (Property Damage)

•320 Sycamore St., 911 Hang Up Contact In Person

•304 Cherry St., Suspicious Activity

•465 E. Airport Hwy., Alarm Drop

JULY 16

•270 Grant St., Suspicious Activity

•704 Fairway Dr., Loud Noise

•248 N. Fulton St., Disorderly Conduct

•715 W. Linfoot St., Lost / Found / Recovered

•850 N. Shoop Ave., Accident (Property Damage)

•1205 N. Shoop Ave., Funeral Escort

•420 Cole St., Investigate Complaint

•Clinton St. @ Depot St., Investigate Complaint

•210 E. Chestnut St., Larceny

•N. Shoop Ave. @ Banister, Accident-injury

•635 Enterprise Ave., Animal Call

•1285 N. Shoop Ave. Unit 13, Trespassing

•1500-B N. Shoop Ave., Disabled Vehicle

JULY 17

•237 E. Oak St., Loud Noise

•241 E. Chestnut St., 911 Hang Up Contact In Person

•455 E. Airport Hwy., Alarm Drop

•845 E. Leggett St., Alarm Drop

•Clinton St. @ W. Oak St., Tree Branch Down

•840 W. Elm St. Unit 203, Loud Noise

•635 Spruce St., Civil Matter

•1285 N. Shoop Ave. Unit 93, Juveniles

•224 Madison St., Investigate Complaint

JULY 18

•1462 N. Shoop Ave., Road Block

•1400-B N. Shoop Ave., 911 Hang Up Contact In Person

•515 W. Chestnut Ct., 911 Hang Up Contact In Person

•506 W. Chestnut Ct., 911 Hang Up Contact In Person

•Clinton St. @ W. Elm St., Lost / Found / Recovered

•100-B W. Oak St., Littering

•310 N. Brunell St., Investigate Complaint

•Oak @ Brunell, Response to Resistance

•500-B W. Elm St., Loud Noise

•878 Krieger St., Suspicious Vehicle

JULY 19

•840 W. Elm St. Unit 1004, Response to Resistance

•751 Fairway Dr., Alarm Drop (2)

•230 Clinton St., Investigate Complaint

•247 W. Elm St., Accident-Injury

•250 W. Oak St., Junk / Abandoned Vehicle

•1120 N. Shoop Ave. Unit 16, Welfare Check

•430 W. Park St., Alarm Drop

JULY 20

•E. Oak St. @ N. Brunell St., Suspicious Person

•228 Sycamore St., Response to Resistance

•588 Douglas Dr., Lost / Found / Recovered

•844 N. Shoop Ave., Junk / Abandoned Vehicle

•1160 N. Shoop Ave., Junk / Abandoned Vehicle

•234 Philomena Dr., Suicide Threats

•1375 N. Shoop Ave., Disorderly Conduct

•Clinton St. @ Depot St., Accident (Property Damage)

•1400-B N. Shoop Ave., Accident (Property Damage)

•508 Third St., Suicidal Threats

•1265 N. Shoop Ave., Animal Call

•485 E. Airport Hwy., Disorderly Conduct

JULY 21

•250 E. Linfoot St. Unit 6, Fight