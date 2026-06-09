Who Made Local News: June 10, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 600 names indexed this week.
A
|Aaron Alt
|Aaron Babcock
|Aaron Baus
|Aaron Hazelton
|Abby Awen
|Abby Kochur
|Abram Roberts
|Adam Wagner
|Addie Thiel
|Addison Hogrefe
|Adi Kinsman
|Adryan Keppeler
|Al Fiser
|Albert (Bert) Brown
|Alex Galvin
|Alex Krall
|Alex Minnillo
|Alisa A. Bosell
|Alisa M. Demaline
|Allen Naiber
|Allison Leininger
|Allyn Luce
|Amanda Fritch
|Amanda Knecht
|Amber Osmun
|Amiyah Langham
|Amy J. Castle
|Amy R. Beck
|Amy Wendt
|Ana McCoy-Martinez
|Andrew Ridgeway
|Andy Brodbeck
|Angie Behnfeldt
|Anley Oberdick
|Ann Fritsch
|Ann Sheets
|Annette BPA
|Annette Schreiner
|Anthony Burnett
|April Smith
|Arianna Farley
|Arlene Parr
|Armeda Sawmiller
|Arthur Smith
|Ashley The
|Aubree Hurst
|Audrey Robinson
|Austin Abbott
|Austin Poynter
|Austin Saneholtz
|Ava Giesige
|Averyann Fisher
|Aydyn King
|
B
|Barbara Christy Schie
|Barney Oldfield
|Barney Oldfield Oakshade
|Barry Brown
|Bart Westfall
|Becky Hill
|Ben Dominique
|Benjamin Sly
|Berneda Graber Wyse
|Bert Brown
|Betty Lou
|Betty Lou Patterson
|Billy Farley
|Billy Farley Jr
|Bo King
|Bob Adkins
|Bob Day
|Bob Nuss
|Brad Dahl
|Brad Eitniear
|Brad Grime
|Brandon Stein
|Brayden Welty
|Brenna White
|Brenna White Boyd
|Brent Wilson
|Brett Kolb
|Breyden Hoffman
|Bria Friend
|Brian Batterson
|Brian Bowsher
|Brian Davis
|Brian Ham
|Brian M. Wieland
|Brianna Balogh
|Briggs Gallehue
|Brittney Bailey
|Brooklyn Farley
|Bruce Heater
|Bruce Heater Jr
|Bryan Board
|Bryan Fire
|Bryan Gendron
|Bryan Jubilee
|Bryan Main
|Bryan Parks
|Bryan Training
|Bryan Tree
|Bryce Roberts
|
C
|C.J. Fidler
|Cam Miller
|Camdyn Werts
|Cameron Richards
|Cameron Smith
|Carl Peugeot
|Carly Bexten
|Carson Kaylor
|Casey Everetts
|Casey W. Stein
|Cathy DeGroff
|Chad Doyle
|Chad Johnson
|Chad Kern
|Chas Haas
|Cheryl Karnes
|Chris (Jenny) Whitman
|Chris Manolis
|Christopher Spanbauer
|Claire Bates
|Claire Gerig
|Cleo Jack
|Clint Newcomb
|Cody Boyd
|Cody Koch
|Colin Niese
|Colleen (Dennis) Franz
|Connie (Dixon) Hazlet
|Connie McGrew
|Connie Olmstead
|Connie Roberts
|Connie Simmons
|Connor Plassman
|Corbin Gardner
|Corbin Roberts
|Corbin Schworm
|Courtny Osborn
|Crystal Opdycke
|Crystal River
|Cynthia R. Phillips
D
|Dallas Schrock
|Damion Robinson
|Dan Ank
|Dan Haynes
|Dan Stuckey
|Dan Yoder
|Dani Lambert
|Dani Staten
|Dannie I. Miller
|Darlene Repp
|Dave Davis
|Dave Dempsey
|Dave Motter
|David Irvin
|David Lovejoy
|David Myer
|David Sheets
|Debra Beevers
|Delray Busch
|Denise Knecht
|Denise Whonsetler
|Dennis Harrison
|Denny Stark
|Derek Schultz
|Diana Savage
|Diana Savage Named
|Diane (Hazlet) Gideon
|Dominic Meyer
|Don Bertke
|Don Imm
|Don Krieger
|Donna Winegardner
|Doris Kauffman
|Doug Clark
|Doug Zim
|Douglas P. Bair
|Dylan Jessen
|
E
|Earl Babcock
|Earl Mechanical
|Earl Owens
|Earl Zoning
|Earlene Mike
|Earlene Owens
|Ed Baus
|Ed Kidston
|Ed Nofziger
|Ed Ruffer
|Ed Ruffer Rescue
|Ed Walkup
|Edith D. Plettner
|Edith May
|Edward Corle
|Eli Dickmann
|Elizabeth Rufenacht
|Emaline Slagle
|Emberlye Bair
|Emerson Roberts
|Emily Brickner
|Emily C. Stereff
|Emma Flowers
|Emma Slagle
|Emmerie Rodriguez
|Emory Whisner
|Eric Creighton
|Eric Eyer
|Eric Jenkins
|Eric Langham
|Eric Ross
|Eric Smeltzer
|Estella Sifuentes
|Esther Irene Long
|Ethan Bailey
|Ethan Nash
|Etta (Dominique) Upon
|
F
|Fleety (Rafferty) Phillips
|Florence (Morris) Balbontin
|Floyd Goshorn
|Floyd Owens
|Floyd W. Owens
|Frank Poucher
|Fred (Sue) Stein
|Fred Grisier
|Fred Hoernemen
|Fred Meyers
G
|Gary Dominique
|Gavin Knierim
|Gavin Pettit
|Gene F. Owens
|George E. Rafferty
|George Rev
|Gerald Long
|Geraldine Stein
|Gisele Kidston
|Glenn Oberdick
|Gloria Gilcher
|Gloria Humpert
|Grace Bexten
|Grant Agreement
|Greg Ruskey
|Griffin Cooley
|Griffin Striping
|Griffin Zuniga
H
|Hadley Hudson
|Harriet Opdycke
|Harry Johnson
|Hayden Gardner
|Hayden Sharps
|Heather Schimmel
|Heidi Kern
|Helen Perkins
|Helene Moog
|Henry Ford
|Hilary Staten
|Holden Benfield
|Homer Miller
|Howard Hendricks
|Hunter Spangler
|
I
|Ira Graber
|Isaac Reeder
|Isaiah Phillips
|Ivan Hite
J
|Jace Rummel
|Jack (Delainie) Minnillo
|Jack Sheets
|Jackie (Troy) Shutt
|Jackie Corman
|Jackie Holsopple
|Jacob Borton
|Jacob Kessler
|Jacob M. Chester
|Jacob Steffes
|Jacob Thomas
|Jacob Uran
|Jacqueline S. Alliman
|Jake Ellis
|Jake Rendel
|Jalyne (Manning) Bair
|Jalyne Bryant
|James Casebeer
|James Stamper
|Jamie Stein
|Jan Kline
|Jancie Prowant
|Jason Deshler
|Jason Fisher
|Jason Govin
|Jason Kunsman
|Jason Luke
|Jaxon Stahler
|Jazlyn Pettit
|Jean (Putman) Stein
|Jeanette (Brett) Brewer
|Jeff Foks
|Jeff Foks Jr
|Jeff Stein
|Jennifer (Erin) Koch
|Jennifer Richards
|Jeremy Gillen
|Jeremy Suffel
|Jerry Bergman
|Jesse Davis
|Jesse Jones
|Jesse Owens
|Jim Delcamp
|Jim Gilcher
|Jim Glendening
|Jim Wyse
|Jizelle Hernandez
|Jo Moats
|Joan Trausch
|Joe Blystone
|Joe Kidston
|John Betts
|John C. Miller
|John Deere
|John Dewar
|John Fryman
|John Geesey
|John L. Corman
|John Moats
|John S. Leevy
|John Smeltzer
|John Swearingen
|John Swearingen Jr
|John “J.J.” Nofzinger
|Johnathan Fritsch
|Josey Arnold
|Josh Robertson
|Joyce (Ed) Swartz
|Joyce Mocherman
|Jude Hudson
|Julian Zuniga’s
|Justin Pursel
K
|K.C. Potts
|Kahle Drown’s
|Kara Ehrsam
|Karen Ford
|Karla Ball
|Karlee Collins
|Karli McDade
|Karly Kruse
|Kathy Huner
|Kathy Lauber
|Kathy McKarns
|Kay Beck
|Kayla Wyse
|Kelsea (Joe) Berry
|Ken Wells
|Kenneth Smeltzer
|Kenny Cowell
|Kenny Goebel
|Kenny Sheets
|Kent Holsopple
|Kevin G. Frey
|Kevin Whitlock
|Kharleigh Kitchen
|Kim Waldvogel
|King Wilson
|Kirk (Amy) Miller
|Kirk Thompson
|Kirk Thompson Owner
|Klaire Kern
|Kolton Kieler
|Kristen Belcher
|Kristy Renz
|Kyle Galvin
|Kyle Pettit
|Kyle Riley
|Kylie Baker
|Kyren Fletcher
|
L
|Lacey Claire
|Larry Baus
|Larry Beck
|Larry Hart
|Larry Sheets
|Laynee Wright
|Leah Payne
|Lee Sauder
|Leslie VanAusdale
|Life (Hazlet) Gideon
|Lillian (John) Mandler
|Lincoln Frey
|Linda (John) Kreischer
|Linda Baker
|Linda Beck
|Linda Muehlfeld
|Lindsey Opdycke
|Logan Pontious
|Logan Stein
|Lois Clarke
|Lorenzo Zamora
|Lori Mae
|Lowell Riegsecker
|Luke Boyers
|Luke Jones
|Luke Kern
|Luke Woodring
|Lydia Frey
|Lyle Hazlet
|Lynn Junge
M
|Maddox Baker
|Madison Burkle
|Madison THE
|Mae Irvin
|Malachi Smeltzer
|Margie Rabara
|Marie Ringler
|Marietta Mae Irvin
|Marietta Rausch
|Marilyn Osborn
|Marilyn Royal
|Mario Gomez
|Mark Tipton
|Mark Trausch
|Marlene Oxender
|Marta Garcia
|Martha Hartman
|Martin Sprocket
|Mary (Tom) Whitman
|Mary Bates
|Mary Cole
|Mary Corman
|Mary Etta
|Mary Jane Collamore
|Mary Kay
|Mary Luty
|Mary Stoller
|Mason Luttrell
|Mason Richards
|Matt Mel
|Maureen Bernath
|Maurice Altaffer
|Maxine Meyer
|Mhairi Scott
|Micah Tyler
|Michael Kidston
|Michael Owens
|Michelle Doyle
|Michelle O’Dell
|Michelle R. Shelt
|Mike (Sherry) Hartman
|Mike Donovan
|Mike Evans
|Mike Jessen
|Mike Kelly
|Mike Kurivial
|Mike Trausch
|Mildred Collins
|Mill Paniagua
|Millard Copsey
|Miller Forneris
|Misty Colleen
|Ms Waldvogel
|Muriel Stevens
|Myles Baker
|Myles Camareno
|Myles Cooley
|
N
|Nancy (Arnold) Brown
|Nancy Broth
|Nancy Yackee
|Nate Calvin
|Nathan Hartsock
|Neil Bair
|Neil Born
|Neil Toeppe
|Nick Reed
|Nick Woodall
|Nofziger Door
|Norma L. Miller
|Norma Louise Miller
|Norman E. Balbontin
O
|Oakley Grapengeter
|Oberlin Turnbull
P
|Paige Potts
|Pam Wampler
|Pat Another
|Pat Twists
|Pat Twists Balloons
|Patrick Hayden
|Patrick J. Stein
|Patti Rockey
|Paul Betts
|Paul Combs
|Paul Day
|Paul Yunker
|Payton Boyer
|Phil Hallock
|Phil Stotz
|Phyllis Wistinghausen
R
|Rachel Adams
|Rachel Nagel
|Randy Ben
|Raylie Fletcher
|Raymond Stein
|Rayvin Fletcher
|Rea Beck
|Rebekah Dell
|Reese Ruffer
|Regina Partee
|Remington Beck
|Renea Kessler
|Renee Hahn
|Rex Stump
|Rheanna Beck
|Richard Baden
|Richard Besancon
|Richard Fickle
|Richard Habel
|Richard Schreder
|Richard Thomas
|Richard Witten
|Rick Frey
|Rick Kazmierczak
|Rick Sheets
|Rick Stiver
|Riley Stein
|Riley Wyse
|Rita McQuillin
|Robbin Wilcox
|Robert Beck
|Robert Bigger
|Robert Day
|Robert Fulton
|Robert Fulton Agriculture
|Robert Mohre
|Robert Mulherin
|Robin Brinegar
|Robin Dennie
|Roger Anderson
|Roger Bohn
|Roger Shimono
|Ron Woods
|Rose Pest
|Rose Sorge
|Ross Day
|Roz Kline
|Rozetta Luke
|Ruth A. Shelt
|Ruth Ann Harris
|Ryan Okuley
|Ryan That
|Ryan Yahraus
|Rylee Bair
S
|Sally Babcock
|Sam Alt
|Sam Mancino’s
|Sam McGuire
|Samantha Fitzcharles
|Samuel Wineland
|Sandi Wright
|Sandy Oberlin
|Sarah Have
|Sarah Marie Simpkins
|Scott Blue
|Scott C. Carroll
|Scott Hammer
|Scott Hart
|Scott Haselman
|Scott Lirot
|Scott Oberlin
|Shane Austin
|Shane Estes
|Shane Sumner
|Sharon (Ryan) Guthrie
|Sharon Blinzler
|Sharon Guthrie
|Sharon Yant
|Sheena Shehorn
|Shirley Ann Mitchem
|Shirley Schrock
|Sierra Robinson
|Sonya Parsons
|Spence (Karen) Miller
|Steve Schrock
|Steve Wilmot
|Stevie Lanzer
|Summer Field
|Summer Plans
|Summer Reading
|Summer Scavenger
|Summer Season
|Susan (David) McDaniel
|Susan Mills
|Susie Wyse
|Suzan Hensley
|Suzanne Borton
|Sylvan Jodry
T
|Talen Reinbolt
|Tami Woods
|Tanner Stickney
|Terry Krause
|The Scavenger Hunt
|Thea Staten
|Theresa Gavarone
|Tiffany Pettit
|Tim Carlin
|Tim Kline
|Tim Livengood
|Tina Marie Stein
|Toby Hutchison
|Todd Elliott
|Todd Roth
|Todd Since
|Tom Thompson
|Tori Baughman
|Travis James Kling
|Trevor Osterland
|Tricia Ford
|Ty Leppelmeier
|Tyler Baun
|Tyler Wilburn
V
|Valerie Rios
|Van Wert
|Vickie Shirey
|Virgil Green
|Voyel Bates
|
W
|Walter S. Coble
|Wayne Rigg
|Wesley All-Ohio
|Wesley Hartsock
|Will Ruetz
|William A. Moore
Z
|Zac Lammers
|Zaine Stull
|Zimmerman Knecht
|Zoe Jackson
|Zoe Koch
|
TOTAL UNIQUE NAMES: 600+
The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.