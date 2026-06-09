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Tuesday, June 9
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Who Made Local News

Who Made Local News: June 10, 2026

By No Comments8 Mins Read


Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 600 names indexed this week.

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A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · V · W · Z
A
Aaron Alt Aaron Babcock
Aaron Baus Aaron Hazelton
Abby Awen Abby Kochur
Abram Roberts Adam Wagner
Addie Thiel Addison Hogrefe
Adi Kinsman Adryan Keppeler
Al Fiser Albert (Bert) Brown
Alex Galvin Alex Krall
Alex Minnillo Alisa A. Bosell
Alisa M. Demaline Allen Naiber
Allison Leininger Allyn Luce
Amanda Fritch Amanda Knecht
Amber Osmun Amiyah Langham
Amy J. Castle Amy R. Beck
Amy Wendt Ana McCoy-Martinez
Andrew Ridgeway Andy Brodbeck
Angie Behnfeldt Anley Oberdick
Ann Fritsch Ann Sheets
Annette BPA Annette Schreiner
Anthony Burnett April Smith
Arianna Farley Arlene Parr
Armeda Sawmiller Arthur Smith
Ashley The Aubree Hurst
Audrey Robinson Austin Abbott
Austin Poynter Austin Saneholtz
Ava Giesige Averyann Fisher
Aydyn King
B
Barbara Christy Schie Barney Oldfield
Barney Oldfield Oakshade Barry Brown
Bart Westfall Becky Hill
Ben Dominique Benjamin Sly
Berneda Graber Wyse Bert Brown
Betty Lou Betty Lou Patterson
Billy Farley Billy Farley Jr
Bo King Bob Adkins
Bob Day Bob Nuss
Brad Dahl Brad Eitniear
Brad Grime Brandon Stein
Brayden Welty Brenna White
Brenna White Boyd Brent Wilson
Brett Kolb Breyden Hoffman
Bria Friend Brian Batterson
Brian Bowsher Brian Davis
Brian Ham Brian M. Wieland
Brianna Balogh Briggs Gallehue
Brittney Bailey Brooklyn Farley
Bruce Heater Bruce Heater Jr
Bryan Board Bryan Fire
Bryan Gendron Bryan Jubilee
Bryan Main Bryan Parks
Bryan Training Bryan Tree
Bryce Roberts
C
C.J. Fidler Cam Miller
Camdyn Werts Cameron Richards
Cameron Smith Carl Peugeot
Carly Bexten Carson Kaylor
Casey Everetts Casey W. Stein
Cathy DeGroff Chad Doyle
Chad Johnson Chad Kern
Chas Haas Cheryl Karnes
Chris (Jenny) Whitman Chris Manolis
Christopher Spanbauer Claire Bates
Claire Gerig Cleo Jack
Clint Newcomb Cody Boyd
Cody Koch Colin Niese
Colleen (Dennis) Franz Connie (Dixon) Hazlet
Connie McGrew Connie Olmstead
Connie Roberts Connie Simmons
Connor Plassman Corbin Gardner
Corbin Roberts Corbin Schworm
Courtny Osborn Crystal Opdycke
Crystal River Cynthia R. Phillips
D
Dallas Schrock Damion Robinson
Dan Ank Dan Haynes
Dan Stuckey Dan Yoder
Dani Lambert Dani Staten
Dannie I. Miller Darlene Repp
Dave Davis Dave Dempsey
Dave Motter David Irvin
David Lovejoy David Myer
David Sheets Debra Beevers
Delray Busch Denise Knecht
Denise Whonsetler Dennis Harrison
Denny Stark Derek Schultz
Diana Savage Diana Savage Named
Diane (Hazlet) Gideon Dominic Meyer
Don Bertke Don Imm
Don Krieger Donna Winegardner
Doris Kauffman Doug Clark
Doug Zim Douglas P. Bair
Dylan Jessen
E
Earl Babcock Earl Mechanical
Earl Owens Earl Zoning
Earlene Mike Earlene Owens
Ed Baus Ed Kidston
Ed Nofziger Ed Ruffer
Ed Ruffer Rescue Ed Walkup
Edith D. Plettner Edith May
Edward Corle Eli Dickmann
Elizabeth Rufenacht Emaline Slagle
Emberlye Bair Emerson Roberts
Emily Brickner Emily C. Stereff
Emma Flowers Emma Slagle
Emmerie Rodriguez Emory Whisner
Eric Creighton Eric Eyer
Eric Jenkins Eric Langham
Eric Ross Eric Smeltzer
Estella Sifuentes Esther Irene Long
Ethan Bailey Ethan Nash
Etta (Dominique) Upon
F
Fleety (Rafferty) Phillips Florence (Morris) Balbontin
Floyd Goshorn Floyd Owens
Floyd W. Owens Frank Poucher
Fred (Sue) Stein Fred Grisier
Fred Hoernemen Fred Meyers
G
Gary Dominique Gavin Knierim
Gavin Pettit Gene F. Owens
George E. Rafferty George Rev
Gerald Long Geraldine Stein
Gisele Kidston Glenn Oberdick
Gloria Gilcher Gloria Humpert
Grace Bexten Grant Agreement
Greg Ruskey Griffin Cooley
Griffin Striping Griffin Zuniga
H
Hadley Hudson Harriet Opdycke
Harry Johnson Hayden Gardner
Hayden Sharps Heather Schimmel
Heidi Kern Helen Perkins
Helene Moog Henry Ford
Hilary Staten Holden Benfield
Homer Miller Howard Hendricks
Hunter Spangler
I
Ira Graber Isaac Reeder
Isaiah Phillips Ivan Hite
J
Jace Rummel Jack (Delainie) Minnillo
Jack Sheets Jackie (Troy) Shutt
Jackie Corman Jackie Holsopple
Jacob Borton Jacob Kessler
Jacob M. Chester Jacob Steffes
Jacob Thomas Jacob Uran
Jacqueline S. Alliman Jake Ellis
Jake Rendel Jalyne (Manning) Bair
Jalyne Bryant James Casebeer
James Stamper Jamie Stein
Jan Kline Jancie Prowant
Jason Deshler Jason Fisher
Jason Govin Jason Kunsman
Jason Luke Jaxon Stahler
Jazlyn Pettit Jean (Putman) Stein
Jeanette (Brett) Brewer Jeff Foks
Jeff Foks Jr Jeff Stein
Jennifer (Erin) Koch Jennifer Richards
Jeremy Gillen Jeremy Suffel
Jerry Bergman Jesse Davis
Jesse Jones Jesse Owens
Jim Delcamp Jim Gilcher
Jim Glendening Jim Wyse
Jizelle Hernandez Jo Moats
Joan Trausch Joe Blystone
Joe Kidston John Betts
John C. Miller John Deere
John Dewar John Fryman
John Geesey John L. Corman
John Moats John S. Leevy
John Smeltzer John Swearingen
John Swearingen Jr John “J.J.” Nofzinger
Johnathan Fritsch Josey Arnold
Josh Robertson Joyce (Ed) Swartz
Joyce Mocherman Jude Hudson
Julian Zuniga’s Justin Pursel
K
K.C. Potts Kahle Drown’s
Kara Ehrsam Karen Ford
Karla Ball Karlee Collins
Karli McDade Karly Kruse
Kathy Huner Kathy Lauber
Kathy McKarns Kay Beck
Kayla Wyse Kelsea (Joe) Berry
Ken Wells Kenneth Smeltzer
Kenny Cowell Kenny Goebel
Kenny Sheets Kent Holsopple
Kevin G. Frey Kevin Whitlock
Kharleigh Kitchen Kim Waldvogel
King Wilson Kirk (Amy) Miller
Kirk Thompson Kirk Thompson Owner
Klaire Kern Kolton Kieler
Kristen Belcher Kristy Renz
Kyle Galvin Kyle Pettit
Kyle Riley Kylie Baker
Kyren Fletcher
L
Lacey Claire Larry Baus
Larry Beck Larry Hart
Larry Sheets Laynee Wright
Leah Payne Lee Sauder
Leslie VanAusdale Life (Hazlet) Gideon
Lillian (John) Mandler Lincoln Frey
Linda (John) Kreischer Linda Baker
Linda Beck Linda Muehlfeld
Lindsey Opdycke Logan Pontious
Logan Stein Lois Clarke
Lorenzo Zamora Lori Mae
Lowell Riegsecker Luke Boyers
Luke Jones Luke Kern
Luke Woodring Lydia Frey
Lyle Hazlet Lynn Junge
M
Maddox Baker Madison Burkle
Madison THE Mae Irvin
Malachi Smeltzer Margie Rabara
Marie Ringler Marietta Mae Irvin
Marietta Rausch Marilyn Osborn
Marilyn Royal Mario Gomez
Mark Tipton Mark Trausch
Marlene Oxender Marta Garcia
Martha Hartman Martin Sprocket
Mary (Tom) Whitman Mary Bates
Mary Cole Mary Corman
Mary Etta Mary Jane Collamore
Mary Kay Mary Luty
Mary Stoller Mason Luttrell
Mason Richards Matt Mel
Maureen Bernath Maurice Altaffer
Maxine Meyer Mhairi Scott
Micah Tyler Michael Kidston
Michael Owens Michelle Doyle
Michelle O’Dell Michelle R. Shelt
Mike (Sherry) Hartman Mike Donovan
Mike Evans Mike Jessen
Mike Kelly Mike Kurivial
Mike Trausch Mildred Collins
Mill Paniagua Millard Copsey
Miller Forneris Misty Colleen
Ms Waldvogel Muriel Stevens
Myles Baker Myles Camareno
Myles Cooley
N
Nancy (Arnold) Brown Nancy Broth
Nancy Yackee Nate Calvin
Nathan Hartsock Neil Bair
Neil Born Neil Toeppe
Nick Reed Nick Woodall
Nofziger Door Norma L. Miller
Norma Louise Miller Norman E. Balbontin
O
Oakley Grapengeter Oberlin Turnbull
P
Paige Potts Pam Wampler
Pat Another Pat Twists
Pat Twists Balloons Patrick Hayden
Patrick J. Stein Patti Rockey
Paul Betts Paul Combs
Paul Day Paul Yunker
Payton Boyer Phil Hallock
Phil Stotz Phyllis Wistinghausen
R
Rachel Adams Rachel Nagel
Randy Ben Raylie Fletcher
Raymond Stein Rayvin Fletcher
Rea Beck Rebekah Dell
Reese Ruffer Regina Partee
Remington Beck Renea Kessler
Renee Hahn Rex Stump
Rheanna Beck Richard Baden
Richard Besancon Richard Fickle
Richard Habel Richard Schreder
Richard Thomas Richard Witten
Rick Frey Rick Kazmierczak
Rick Sheets Rick Stiver
Riley Stein Riley Wyse
Rita McQuillin Robbin Wilcox
Robert Beck Robert Bigger
Robert Day Robert Fulton
Robert Fulton Agriculture Robert Mohre
Robert Mulherin Robin Brinegar
Robin Dennie Roger Anderson
Roger Bohn Roger Shimono
Ron Woods Rose Pest
Rose Sorge Ross Day
Roz Kline Rozetta Luke
Ruth A. Shelt Ruth Ann Harris
Ryan Okuley Ryan That
Ryan Yahraus Rylee Bair
S
Sally Babcock Sam Alt
Sam Mancino’s Sam McGuire
Samantha Fitzcharles Samuel Wineland
Sandi Wright Sandy Oberlin
Sarah Have Sarah Marie Simpkins
Scott Blue Scott C. Carroll
Scott Hammer Scott Hart
Scott Haselman Scott Lirot
Scott Oberlin Shane Austin
Shane Estes Shane Sumner
Sharon (Ryan) Guthrie Sharon Blinzler
Sharon Guthrie Sharon Yant
Sheena Shehorn Shirley Ann Mitchem
Shirley Schrock Sierra Robinson
Sonya Parsons Spence (Karen) Miller
Steve Schrock Steve Wilmot
Stevie Lanzer Summer Field
Summer Plans Summer Reading
Summer Scavenger Summer Season
Susan (David) McDaniel Susan Mills
Susie Wyse Suzan Hensley
Suzanne Borton Sylvan Jodry
T
Talen Reinbolt Tami Woods
Tanner Stickney Terry Krause
The Scavenger Hunt Thea Staten
Theresa Gavarone Tiffany Pettit
Tim Carlin Tim Kline
Tim Livengood Tina Marie Stein
Toby Hutchison Todd Elliott
Todd Roth Todd Since
Tom Thompson Tori Baughman
Travis James Kling Trevor Osterland
Tricia Ford Ty Leppelmeier
Tyler Baun Tyler Wilburn
V
Valerie Rios Van Wert
Vickie Shirey Virgil Green
Voyel Bates
W
Walter S. Coble Wayne Rigg
Wesley All-Ohio Wesley Hartsock
Will Ruetz William A. Moore
Z
Zac Lammers Zaine Stull
Zimmerman Knecht Zoe Jackson
Zoe Koch

TOTAL UNIQUE NAMES: 600+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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