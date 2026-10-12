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Who Made Local News

Who Made Local News: October 14, 2026

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Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.

Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.

Is your name included? Over 1,850 names indexed this week.

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A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z
A
KJ Abair Austin Abbott
Sylvie Abec Alejandro Acevedo
Josiah Acevedo Amy Acton
Jeremy Adams Rick Adams
Arianna Adkins Asher Adkins
Jesse Aeschliman Natalie Aeschliman
Sofia Aguirre Aarika Alabata
Jacob Albertson Jonathan Albertson
Juan Alcantar Tony Alcantar
Avery Aldrich Bo Aldrich
Bob Aleshire Evelyn Aleshire
Bessie Allgire Debbie Allgire
Fola Allgire Jerry Allgire
Kevin Allgire Leo Allgire
Mary Allgire Moine Allgire
Pamela Allgire Relmond Allgire
Shelby Allgire Tim Allgire
Kory Allison Tammy Allison
Randall Allomong Lily Alls
Stephen Alspaugh James Alstaetter
Aaron Alt Carter Altaffer
Keegan Ambler Lucy Ames
Meg Ames Ron Ammons
Caitlyn Anders Caylee Anders
Dixie Anderson DJ Apple
Caden Apt Alejandro Aranjo
Carson Armstrong Addison Arnold
Josey Arnold Hazel Arnos
Andy Artiaga Audra Aston
Beth Aston Sonya Austin
B
Aaron Babcock Asher Bacik
Becky Bacon Avery Badenhop
Brady Badenhop Isaiah Badenhop
Jack Badenhop Zaeli Badenhop
Jamian Baer Michael Baer
Mike Baer Brandie Bailey
Ethan Bailey Jason Bailey
Kennedy Bailey Tiffany Baird
Daisy Baker Harold Baker
Jason Baker Linda Baker
Madison Baker Peytyn Baker
Sarah Baker Lonnie Balkema
Brianna Balogh Dan Balser
Allison Balzer Kara Balzer
Gideon Banfield Dominic Barajas
Sandra Barber Kyle Barker
Reegan Barker Adam Barr
Krysta Barrington Kaylynn Bartlett
Roger Bartlett Jr Mary Batdorf
Brian Batterson Robert Batterson
Clifford Battig Gracelynn Bauer
Trinidee Baughman Annalynn Bauman
Brice Baumert Owen Baus
Brenda Beach Randy Beam
Mya Beaverson Janet Bechstein
Keith Bechstein Matthew Bechstein
Morgan Bechtol Brody Beck
Colson Beck Henna Beck
Linda Beck Wyatt Beck
Maycee Beers Alyssa Bejarano
Parker Bell Anthony Bellafronte
Thomas Bellamy Chelsea Belman
Mckenna Beltz Andrew Bender
Julia Benfield Ayden Bennett
Janet Bennett Mark Bennett
Randy Bennett Walter Bennett
Adelle Bentley Allison Bentley
Anderson Bentley Bria Berg
Jerry Bergman Zac Bergstedt
Bathsheba Berkebile Samuel Berkebile
Trent Berkebile Loreen Bernardini
James Bernath Brian Bernholtz
Isaac Beroske Don Bertke
Luke Bettinger John Betts
Riley Bever Lenora Bidlack
Lorraine Biller Paula Bird
Randy Birkhimer Sr Sandra Birkhimer
Libby Bishop Ryan Bishop
Tyler Bishop Adleigh Bittinger
Tammy Black Annette Blackwell
Rosa Blalock Carly Blank
Molli Blank Landon Bleikamp
Sharon Blinzler Amelia Blohm
Allie Bloir Landon Bloir
Joe Blystone Allen Bock
Griffin Boehm Kelli Bok
Walter Bolden Gene Bolles
Eli Bolyard Landon Bolyard
Matteo Bonato Devon Bonecutter
Grady Bonecutter Jamie Bonewitz
Bailey Booth Jayden Booth
Logan Booth Tyler Borck
Kyle Borer Ryan Borer
Marlena Borstleman Jacob Borton
Jerry Borton Daylin Bosco
Parker Botjer Emery Boulton
Locke Boulton Ella Bourn
Ava Bowers Claire Bowers
Madi Bowers Vena Bowers
Linda Bowman Brian Bowsher
Chelsea Boyd Cody Boyd
Gabe Boyd Michael Boyd
Jude Boyers Cooper Bradford
Alea Brandt Isabel Breen
Luke Breen Sarah Breen
Andrew Brehm Aspen Brehm
Jacob Brehm Marvin Brehm
Rosie Brehm Scarlett Brehm
Ryan Brehmer Erma Bretthauer
Kenlee Brigle Scott Brink
Audrey Britsch Sharon Broadway
Lila Brock Kyle Brodbeck
Americka Brown Anthony Brown
Bud Brown Cliff Brown
Isaac Brown Metha Brown
Rowan Brown Ryleigh Brown
Sherrod Brown Wesley Brown
Dick Bruce Jennifer Brunner
Leona Bucher Chad Buckner
Marvin Buehrer Sydney Bull
Michael Burch Addie Burger
Charles Burget Janet Burget
Katilyn Burke Koewin Burkhard
Erica Burkholder Meg Burkholder
Todd Burkholder Anthony Burnett
Jacob Burnett Anna Burt
Henry Burton Max Burton
Robert Burton Carter Bzovi
C
Kristin Caldwell Brian Camacho
Jack Campbell Sara Campbell
Ally Cape Danielle Cape
Morgan Cape Tracy Cape
Margaret Carlin Kaleb Carlisle
Seth Carman Danielle Carr
Gaby Carrizales Kowen Carroll
Renee Carroll Riley Carter
Hattie Cavanagh Alison Cayson
Marshon Chaff Shane Chamberlin
Delilah Chapa Jennifer Chapman
John Chapman Samuel Chappell
Kelly Chappuis Leon Charpiot
Martin Cherry Ashira Chishala
Corbin Chrisman Ella Christman
Erich Christman Adrian Cimerman
Liliana Clair Cole Clark
Darby Clark Landon Clark
Sarah Clark Sharon Clark
Cooper Clarke Aubrey Clemens
McKenzie Clemens Andrew Clingaman
Brittany Close Jimmie Clouse
Andrew Coble Jamie Coburn
Soledad Coburn Andrew Coder Jr
Kiley Coffman Dawn Cogswell
Jody Cole Timothy Coll
Clara Collins Lillie Collins
Luke Collins O.J. Collins
Mike Colon Paul Colon
Carly Condon Mason Condon
Carleigh Cone Chris Conley
Darin Conley Deborah Conley
Kelsy Connolly Daniel Contreras III
Irvin Cook John Cook
Bess Cooley Chelsea Cordy
Jozie Cordy Loretta Corfman
Laura Corle Paul Costigan
Abby Cousino Eliazar Covarrubias
Alex Cox Douglas Cox
Freda Cox Lucy Cox
Shelly Cox Kiara Crafts
Samuel Cramer Mary Cready
Ronald Cready Eric Creighton
Adelynn Crossgrove Sophia Crossgrove
Kynli Crossland Debbie Culler
Eric Culler Kensley Culler
Carl Cultrona Elijah Cummins
Josiah Cummins Hannah Curry
Taylor Curry Kinley Curtis
D
Joel Daft Juni Daft
Brad Dahl Myah Dalton-Keener
Emmi Darrow Marsha Darrow
Patricia Darrow Steven Darrow
Tammy Darrow William Darrow
Allison Daugherty Eloise Daugherty
Lottie Daugherty Victor Daugherty
Addison Davis Dale Davis
Grace Davis Jesse Davis
Julie Davis Kendyl Davis
Lily Davis Joan Dean
Amanda Decker Cameron DeGroff
Kayla Degroff Megan DeGroff
W.E. DeGroff Jeanette Dehart
John Deitemeyer Rebekah Dell
Kathleen DeLong Joe Delphia
Dave Dempsey Joseph Dempsey
Kaylee Dempsey Keegan Dempsey
Kendra Denton Madison Denton
Richard Denton Rich Derks
Alex Diaz Micah Diaz
Rebecca Dick Susan Dick
Rachel Dickinson Tina Dickinson
Earl Dierks Daniel Dietrich
Dennis Dietrich Forest Dietrich
Joseph Dietrich Natalie Dietrich
Teresa Dietrich Cassidy Dietsch
Eric Dietsch Charlotte Dilley
Kenna Dilley Mike Dilley
Isla Dishong Carmen Dixon
Nicole Dodson Ryanne Dohm
Tayla Dohner Torrey Dohner
Alex Dominique David Dominique
Gary Dominique Jacob Dominique
Julie Dominique Kayden Dominique
Logen Dominique Taylor Dominique
Todd Dominique Anna Donovan
Robert Doster Chris Dowling
Wayne Dowling Brianna Draggoo
Myron Duhart Jen Dukeshire
Donovan Dula Darin Dunlap
Evan Dunlap Aryha Dunning
Joseph Duquette
E
Seeley Easley Liam Easton
Coleton Ebersole William Ebersole
Glenn Eckert Mary Eckert
Dylan Eckhart Landon Eckley
Jay Edwards Katey Ehrsam
Kevin Eicher Carrie Eidenier
Xavier Eidenier Aiden Eisel
Joe Eisel Lilli Eisel
Quinten Eisel Reese Eisel
Wyatt Eisel Zaelyn Eitniear
Ralph Eitnier Mason Elden
Owen Elden J.D. Elder
Jane Elder Randy Elder
Allie Elkins Adalyn Elling
Amelia Elling Kenlee Elling
Kinley Elling Adriana Elliot
G.P. Elliott Jaxon Elliott
Casey Elson Halle Elson
Isaiah Elson Oliver Elson
Porter Elson Tracy Elson
Avery Emmitt Michelle Emmitt
Rachel Entenman Evelyn Erb
Thalia Escalera Mariano Esqueda
Cody Evans Grace Evans
Mike Evans Addi Everetts
Chloie Evilsizor
F
Keith Faber Lila Fackler
Hannah Fahrer Megan Fahrer
Michael Fahrer Tricia Fahrer
Logan Falco Stephen Faris
Erica Farley Jake Farley
Weston Farley Andy Farnham
Ivan Favia Lucas Fay
Hannah Feather Whitney Feehan
Stella Fellers Katie Ferguson
Mark Ferguson Jacob Ferrebee
Bob Fickle Judy Fickle
Mary Fickle Richard Fickle
Roger Fickle Rory Figley
Kathryn Figy Van Figy
Aaron Finfera Becca Finfera
Lilly Finfera Jane Fireovid
Jason Fireovid Jenna Fireovid
Jim Fireovid Mary Fireovid
Christine Fischer Hannah Fischer
Al Fiser Gia Fiser
Addison Fisher Averyann Fisher
Clark Fisher Geraldine Fisher
Jeffrey Fisher Michael Fisher
Julie Flegal Timothy Flegal
Perry Fleming Jr Bella Fogarty
Gia Fogarty Halle Fogarty
Doug Ford Kira Ford
Tiffany Ford Christopher Foster Jr
John Foster Kion Foster Jr
Lily Foster Maddie Foster
Tim Foster Hannah Fox
John Francis Naomi Francis
Aiden Franz-Donato Jonathan Freed
Heather Freese Landon Freshour
Cody Frey Jade Frey
Kevin Frey Lori Frey
Violet Frey Emric Friess
Allison Frisbie Dean Frisbie
Alex Fritsch Angel Fritsch
Josh Fritsch Jack Froelich
Adalyn Fruchey Alec Fruchey
Madisyn Fry Adalyn Fryman
Ethan Fryman John Fryman
Addalee Fulk Mildred Ann Fultz
G
Paul Gackel Karen Gallagher
Alex Galvin Virginia Gambler
Alaina Gamboe Allison Gaona
Alessandro Garza Bryn Gearig
Breeann Gendron Alec Genter
Ali Genter Ames Genter
Trevon Gerken Eve Gerschutz
Nora Gerschutz Hannah Gibbs
Vinard Gibbs Amelia Giesige
Jamie Giguere Brandon Gill
Anabell Gillen Austin Gillen
Dan Gillen Jennifer Gillen
Sophia Gillen Bradley Gillespie
Zoey Gillett Mason Gineman
Abagail Gleckler Addyson Gleckler
Garret Gleckler Halle Gleckler
Mya Gleckler Violet Gleckler
Payton Glonek Ashley Godoy
Brynn Godwin Kelsey Goebel
Khloe Goebel Nathan Goebel
Myla Goins Mario Gomez
Anaya Gonzales Damariz Gonzalez
Sam Gonzalez Edgar Gonzalez Olvera
Sandra Gordon Lynn Gors
Mila Gors Michael Goulding
Adalynn Gracia Timothy Grady
Kaylie Graham AJ Grant
Mallie Grant Myah Grant
Mariyah Graves Ethan Gray
Jake Green Karlee Green
Mackenzie Green Quinn Green
Virgil Green Elaine Greene
Cindy Gregg Nova Grennay
Alexia Griesinger Vivian Griesinger
Jennifer Griewahn Sean Griewahn
Jacob Grim Brad Grime
Brexton Grime Cagnee Grime
Vickie Grimm Ruth Grisier
Caleb Groeneweg Mallory Groves
Hannah Grubb Kacey Grubb
Keaton Grubb Kolby Grubb
Moriah Grubb Susie Grubb
Matt Grube Ava Gruber
Jason Gruver Aric Gurzynski
Blake Gurzynski Donald Gurzynski
Leslie Gurzynski Ruby Gurzynski
Sheryl Gurzynski Makayla Guy
H
Clair Hackett Cristin Hagans
Sherri Hahn Adelyn Hake
Nehan Halepota Amya Hallett
Jenna Hallett Carson Hamilton
Colleen Hamman Andrea Hammond
Tronice Hammond Bathsheba Hamp
Clarissa Hamp Eli Hamp
Jacob Hamp Robert Hamp
Avyonna Hamrick Evelyn Hamrick
Lauren Hanak Jesse Hand
Mandy Hanna Piper Hanna
Alleigh Hansel Amber Hansel
Madilynn Hardee Ryann Hardee
Randy Hardesty Valorie Hardesty
Eyvonne Harding Carlton Hardy
Ryan Harker Izibella Harrington
Cooper Harris Molly Harris
Morgan Harris Aaron Harrison
Rhys Harrison Nicole Harrwaldt
Elijah Hart Sam Hartman
Kaelynn Hartsock Mitch Hartsock
Wesley Hartsock Logan Hasch
Dylan Haselman Gabe Haselman
Scott Haselman Tina Haskell
Sarah Hastings Sadie Hausch
Daniel Hawkins Lexie Hay
Riley Hay Chloe Hazelton
Kyndal Hazelton Easton Heater
Sawyer Heath John Heckler
Melanie Hedger Emma Hein
Andrew Heisey Madilynn Heitman
Kaenan Helberg Camden Held
Isaac Heller Logan Heller
Addalyn Hendricks Ally Hendricks
Landon Hendricks Bella Henricks
Phillip Henricks Robin Henricks
Tara Henricks Timothy Henricks
Kimberly Hensen Harlie Hensley
Erika Henson Justin Henson
Braya Hepker Hayden Herb
John Herb Mark Herb
Thelma Herb Daniel Hernandez
Deion Hernandez Layla Hernandez
Lucas Hernandez Nico Hernandez
Naomi Herren Stevie Hesse
Breck Hesselschwardt Janet Hester
Kenzie Hickman Meyta Hieber
Sarah Higdon Bill Higgins
Eliza Higgins Linda Higgins
Myah Higgins Heather Hill
Angela Hillard Liam Hillard
Nicole Hillard Brenner Hinders
Emmy Hintz Brandon Hiriak
Emily Hiriak Mike Hiriak
Kevin Hite Kaydance Hobeck
Ava Hockenberry Tyler Hodapp
Brenda Hofbauer Jeremy Hoffman
Cam Hogrefe Camden Hogrefe
Zander Hogrefe Nelson Holliday
Anthony Holliman Ryan Hollingshead
Kiefer Holloway Emmi Hollstein
Brendan Holman Lisa Holtz
Matt Holtz Nancy Honaker
Kellen Hood Kaley Hopkins
John Horning Kayla Horning
Rachel Horning Kaliegh Hossler
Nate Howell Daelynn Huddleston
Hadley Hudson Jovie Hudson
Jude Hudson Nick Hudson
Ross Hudson Blaney Huffman
Layla Huffman Janessa Humbarger
Kathy Huner Richard Hupe
Marilyn Hurd Forest Hurley
Aubree Hurst Brad Hurst
Kennedy Hurst Jaelynn Hussey
Jon Husted Rylan Husted
Sawyer Hutchison
I
Javier Ibarra Linda Ibarra
Adam Iffland Mallory Iffland
Makenna Incorvaia John Inoff
Bill Inselmann
J
Harper Jackson Ariana Jacobs
Carys Jacobs Beulah Jacquith
Cierra Jaquillard Gabe Jaramillo
Wesley Jeffries-Babcock Eric Jenkins
James Jenkins Katherine Jenkins
Matthew Jenkins Theo Jimenez
Karen Jinks Ryan Jinks
Casey Johnson Chad Johnson
Graham Johnson Nancy Johnson
Nia Johnson Charlotte Johnston
Blake Jones Donald Jones
Halle Jones Luke Jones
Mary Justice
K
Brooklyn Kahl Judy Kahle
Rubix Kaiser Kaitlynn Kamer
CJ Kamm Merrill Kane
Dexter Kannel Marcy Kaptur
Rick Kazmierczak Leiv Keesbury
Dorinda Keifer Jerry Keifer
Jessica Keller Sophia Keller
Mike Kelly Dennis Kennedy
Paul Kennedy India Kenner
Cuyler Kepling Chad Kern
John Kern Klaire Kern
Krayton Kern Tenisha Kerr
Bryson Kesler Ally Kessler
Jacob Kessler Kaysie Kessler
Kimberly Kessler Phil Kessler
Renea Kessler Roger Kessler
Evelyn Keys James Kidder
Jen Kidder Ed Kidston
Gisele Kidston Landon Kiefer
Vern Kiess Addy King
Bo King Braylin King
Dane King Eli King
Phil King Shelby Jean King
Nico Kinner Kaelyn Kinsman
Rachel Kinsman Joyce Kishpaugh
Abby Kissel Don Kissick
Jacob Klopfenstein Amber Knapp
Thomas Knapp Amanda Knecht
Denise Knecht Carol Knepper
Eric Koenig Kathleen Koester
Hunter Kohls Brett Kolb
Rob Kopenhoffer Sara Kopenhoffer
Abigail Kosier Jim Kozumplik
Ashleigh Kramer Paula Kramer
Zeek Kramer Polly Krause
Kori Kreuz Morgan Kreuz
Michela Krieger Elijah Krill
Nathan Krill Stacey Krohn
Anna Krueger Zach Krueger
Bob Krumm Karly Kruse
Kennedy Kruse Khloe Kruse
John Kulewicz Amelia Kunar
Kayla Kunar Amy Kuney
Del Kuney Kennedy Kunkle
Jason Kunsman Brian Kupniewski
Dawn Kupniewski Heather Kupniewski
Jim Kupniewski Ruth Kupniewski
Harold Kurtz
L
Emily Lafountain Kaylee Lambert
Isaac Lamore Jason Landis
Wyatt Lang Andrew Langenderfer
Andy Langenderfer Harper Langenderfer
Amiyah Langham Jonathon Lantz
Jonny Lantz Katie Lantzsch
Lainee LaPoint Tyson LaPoint
Raquel Lara Dina Lara Dehoyos
Frank LaRose Charlotte Lash
Jaxton Lawniczak Mia Lawson
Troy Layman Hannah Lazenby
Mary Leatherman Braylen Lederman
Vivi Legato Michael Lehnerd
Mason Leininger Jarett Lerma
Naomi Lett Don Leu
Justin Leu Greg Levy
Katelyn Liechty Stacy Lillard
Kassi Link Michael Lirot
Scott Lirot Gary Loar
Sophia Loar Patience Loghry
Anna Lohman Lucas Lohman
Kyle Long Tonie Long
Tracy Long Lauren Lopez
Macy Lopez Kaitlyn Lorton
Sean Lovejoy Sidney Luce
Cara Ludlow Elaina Lugbill
Karen Lugbill Pedro Lugo-Ojeda
Jason Luke R.J. Lumbrezer
Ronald Lumbrezer Donald Lump
Pamela Lump Wesley Lupo
Joseph Luppino Jr Theodore Luthy
Jacob Lyons
M
Teodore Machado Timothy Mack
Viki Mack Cam Madden
Justin Maden George MaGee
Jackie Mahan Lillian Mahan
Jennifer Maher Ryan Maher
Makayla Mahnke Bryce Mahoney
Justin Maldonado Keren Maldonado
Lucas Maldonado Patrick Manley
Richard Mann Eli Mansfield
Deanna Manz Lanae Manz
Matt Manz Tyler Manz
Layla Marini Kendalee Martin
Thane Martin Angel Martinez
Josue Martinez LaRoy Martinez
Vincent Martinez Maci Martz
Geraldine Mason Audrey Mattern
Dylan Mattern Kelly Matthews
Ruth Matthews Josie Maurer
Kevin Maynard Hillary McBride
Jordan McBride Lily McBride
Colton McCarthy Dan McCarty
Scott McCarty Eric McClaine
Donna McCleary Robert McColley
Karli McDade Kassi McDade
Rodney McFee Aislinn McGee
Sheila McGill Anna McKarns
Betty McKarns Daniel McKarns
Will McKarns Wrenn McKarns
Jeremiah McKinney Kathy McKinstry
Joan McNamee Danielle McQuillin
Daniel McTaggart Alley Meade
Jezreel Medina Lukas Mendenhall
Yonatha Mendez Lucy Mendoza
Harper Mercer Isabelle Mercer
Izzy Mercer Macie Merillat
Derek Merrin Betty Mertz
George Messner Charlie Meyer
Cole Meyer Daxton Meyer
Diane Meyer Emma Meyer
Aiden Meyers Casey Michalak
Garrett Michalkiewicz Gary Michalkiewicz
Helen Michalkiewicz Jennie Michalkiewicz
Joseph Michalkiewicz Matt Michalkiewicz
Michael Michalkiewicz Mike Michalkiewicz
Tammy Michalkiewicz Tina Michalkiewicz
Tom Michalkiewicz Troy Michalkiewicz
Wanda Michalkiewicz Zach Michalkiewicz
Brandy Mika Emily Miklos
Jim Miklos Aubree Miklovic
Amy Miller Annabella Miller
Ariyah Miller Arlen Miller
Arlene Miller Ashlynn Miller
Bob Miller Bobbie Miller
Brady Miller Brayden Miller
Braylon Miller Brinda Miller
Brookelynn Miller Don Miller
Douglas Miller Gawyn Miller
Homer Miller Jaxton Miller
Jonathon Miller Kayla Miller
Lee Ann Miller Lendrix Miller
Lori Miller Madison Miller
Marion Miller Raymond Miller
Roy Miller Susannah Miller
Taelyn Miller Thomas Miller
Tim Miller Timothy Miller
Todd Miller Tom Miller
Victorine Miller James Mills
Joshawa Mock Ava Mohr
Ella Mohr Elsie Mohr
Eva Mohr Kaiden Mohr
Ryan Mohr Joseph Mohre
Lisa Mohre Robert Mohre
Olivia Mohring Xzavier Molina
Catrina Momyer Carter Montalvo
Ellie Montgomery Flossie Moore
Gary Moore Lori Moore
Elle Moreland Amarion Moreno
Payton Morgan-Smith Lucy Morris
Megan Morrison Ty Morrison
Khloe Moseng Everett Moser
Kaylee Mosko Alex Mossing
Cathy Mossing Brooklyn Moyer
Linda Muehlfeld Loren Muehlfeld
Ryan Muehlfeld Yvonne Muehlfeld
Aireana Mull Solomon Munger
Janae Murillo Jostin Murillo-Montalvan
Morris Murray Sean Murry
Conner Myers Keaton Myers
N
Trey Nafziger Marcus Nagel
Mason Nagel Rachel Nagel
Andrea Neutzling Katrina Newberry
Robert Newcomb Tawn Nguyen
Collin Nichols Rebecca Nichols
Joe Nickloy Olivia Nietzke
Amanda Nofziger Braxton Nofziger
Brodie Nofziger Caelan Nofziger
Jaxton Nofziger Neely Nogosek
Brayden Noonan Brenda Norling
Teresa Norrick Jennifer Northrup
Steven Northrup Irene Notman
April Novotny AJ Nowaczyk
O
Sullivan O’Brien Colleen O’Donnell
Catherine Oberlin Ceagan Oberlin
Kamryn Oberlin Scott Oberlin
Sebastian Ochs Jason Ohlsson
Xavier Oliphant Amanda Opdycke
Andrew Opdycke Gwen Opdycke
Leonard Opdycke Ruth Opdycke
Thomas Opdycke Chad Ordway
Courtny Osborn Kadie Osterland
Trevor Osterland Keyla Osuna
Jacob Ott Ernest Otto
P
Krista Pahl Kurt Paliment
Rachel Palmer Mattia Papeo
Mya Parker Steve Parker
Fred Parmer David Parrott
Lindsay Parsons Harland Partee
Grace Paxson Kennedy Peebles
Kurt Peebles Joyce Pelham
Mady Pelland Gracyn Pelton
Tristan Pena Henry Pennington
David Pepper Alexander Perrin
Andrea Perrin Bradley Perrin
Mary Perrin Bruce Perry
Megan Perry Bryce Peters
Mathias Petersen Matt Petersen
Barbara Phillips Shelby Phillips
Steven Phillips Walter Phillips
Kori Pinkerton Maddox Pinter
Lily Pittman Gabby Pitts
Shane Pitts Gary Pixley
Steve Planson Audree Plassman
Connor Plassman Edith Plettner
Chad Poineau Andrew Pontius
Jacqueline Pontius Kristian Pontius
Ben Poorman Paige Powell
Austin Poynter Jacob Poynter
Brittany Pray Curtis Pray
Craig Preston Vicky Preston
Reddik Proper Tom Pruss
John Pupos Jaxton Pursel
Shay Pursel Shane Pyle
Q
Michael Quillen Jayden Quinones
R
Carrie Radel Lyla Radel
Vivek Ramaswamy Lance Ramirez
Nick Ramos Katerin Ramos Ponce
Misty Rathburn Morgan Raymo
Kevin Reardon Gretchen Reckner
Thad Reckner Tonya Redfern
Emily Reed Nick Reed
Jebediah Reeves Brogan Rehklau
Morgan Reichert Matt Reid
Roz Reid Will Reifel
Evan Reinhard Eliviea Reinhart
Linda Reinhart Clara Reitzel
Landen Reitzel Beyla Remer
Owen Remington Alyvia Repp
Chyanne Retcher Chad Rex
Curt Rex Lynn Rex
Alianna Reyes Ashalyn Rice
Kynzie Rice Miriam Richer
Peyton Richer Braxton Richmond
Breanna Richmond Jackson Rico
Ronnie Rico Craig Riedel
Olivia Riegsecker Angela Riley
Kyle Riley Quinton Ringel
Drew Ringenberg Evan Ringenberg
Landon Ringenberg Will Ringler
Allie Rios Max Rios
Genna Ripke Grace Ripke
Chase Roberts Jessica Roberts
Kenneth Roberts Rodney Roberts
Amanda Robinson Dennis Robinson
James Robinson Jr James Robinson Sr
Jeff Robinson John Robinson
Linda Robinson Lizzy Robinson
R.A. Robinson Raymond Robinson
Tim Robinson Bentlei Rocha
Summer Rochefort Jason Rockey
Patti Rockey Zella Rockey
Rocco Rodger Stewart Rodger
Laycin Rodheaver Cici Rodriguez
Loren Rodriguez Nayah Rodriguez
Te’ Rodriguez-Tedrick Maddison Rogers
Lilly Rohlf Mia Rollins
Michel Roman Ortiz Jett Roose
Sarah Roper Elijah Rose
Patti Rosebrock Remington Rosebrook
Tristan Rosebrook Willa Rosene
Colton Rosinski Craig Roth
Todd Roth August Ruby
Brody Rufenacht Landri Rufenacht
Liza Rufenacht Logan Rufenacht
Maddie Rufenacht Ed Ruffer
Ginger Ruffer Reese Ruffer
Giovanni Ruiz Amaya Rummel
Melissa Rummel Terry Rummel
Adrienne Runkle Carly Rupp
Ella Rupp Grady Rupp
Jeff Rupp Greg Ruskey
Allison Russo Martin Rutter
Carter Rychener Colton Rychener
Kirstyn Rychener Travis Rychener
S
Korbin Sammons Bradley Sampson Jr
Joshua Sampson Ashtyn Sanders
Austin Saneholtz Laynee Sanford
Landon Sargent Sarah Sargent
Libey Sauder Zoey Sauder
Jade Saul Braxton Sausser
Tyler Savage Zachary Sawchuk
Levi Sayers Carlee Schaffner
Peyton Schaffner Dawson Schang
Dillon Schantz Julie Schantz
Kim Schantz Kristen Scheer
Andre Schelling Brooke Scherdt
Lila Schindler Carrie Schlade
Jacob Schlatter Brooklyn Schmidt
Kellen Schmidt Marissa Schmidt
Casey Schmitz Deb Schmitz
Matthew Schmitz Scott Schmitz
Natalie Schmucker Elliot Schneider
James Schoch Tammy Schoch
Keegan Schoen Bobby Schrenk
Charles Schrenk Jr Charles Schrenk Sr
Levon Schrenk Brandon Schroeder
Cara Schroeder Ila Schroeder
Kirstyn Schroeder Makennah Schuchman
Derek Schultz Jesse Schumacher
Audrey Schwab Brynn Schwartz
Hailey Schwartz Catrina Scott
Stewart Scott Garrett Secory
Cecelia Seibert Molly Seibert
Emersyn Selgo Emmy Selgo
Irelyn Selgo Brinley Sentel
Lana Serna Joe Sevenich
Kathleen Sevenich Lorenzo Sewell
David Shaffer Keatha Shaffer
Breelynn Shankster Coby Sharrit
Eryn Shaw Brent Shea
Quinn Shea Colton Sheline
Vanessa Shepard Alex Shepherd
Alea Shilling Cameron Shimp
Lacey Shinaver Blake Shipman
Jeremy Shirkey Warren Shufelt
Jadyn Shumaker Eliza Sickles
Kate Sickles Liam Sickles
Michael Sickles Daniel Siebenaler
Leah Siebenaler Karen Siefker
Zenas Siefker Evan Siegel
Evelyn Siewertsen Olivia Siewertsen
Mia Sikula Ashley Silone
Eli Simon Monroe Simon
Jackie Sindel Norman Sine
Alicia Singer Amy Sink
Carson Sintobin Steve Sivik
Charlie Skeels David Skoczyn II
Wyatt Slabaugh Emma Slagle
Nolan Sleesman Kendra Smeltzer
Malachi Smeltzer Addi Smith
Addison Smith Beth Ann Smith
Bristol Smith Brooklyn Smith
Carlotta Smith Connor Smith
Ethan Smith Eve Smith
Gabi Smith Gavin Smith
Hailey Smith Hunter Smith
Jake Smith Kevin Smith
Landryc Smith Lucy Smith
Malachi Smith Margaret Smith
Nate Smith Nick Smith
PJ Smith Raelynn Smith
Ronald Smith Jr Sally Smith
Willa Smith Lillian Snow
Addi Snyder Dason Snyder
Eli Snyder Ethan Snyder
Jack Snyder Jr Peggy Snyder
Scott Snyder Tracy Snyder
Joseph Sobecki Saritdikhun Somasa
Alex Spicer Ann Spicer
Garrett Spicer Cody Spiess
Jayden Spiess Josie Spiess
Katelyn Spiess Scott Spore
Robert Sprague Alex St. John
Carter St. John Rebecca Stalnaker
Bryan Stambaugh Garrett Stambaugh
Grady Stamm Addison Stamper
Kadin Stantz Brayden Stark
Sarah Starr Mary Stevens
Paul Stevens Steve Stevens
Tony Stevens Aiden Stevenson
Jerid Stine Maci Stinehelfer
Marah Stinehelfer Stacey Stiriz
Rick Stiver Christine Stockwell
John Stockwell Andrea Stockwell-Johnson
Precious Stoner Abby Storeholder
Micah Strader Amanda Strobel
Natalie Strobel Joshua Stroupe
Charlotte Stuckey Courtney Stuckey
Maks Stuckey Hayes Studenka
Jaret Studenka Brian Stultz
Rex Stump Brody Suarez
Mya Suarez Colton Sugg
Tom Sullivan Alvah Sutton
Margaret Sutton Robert Sutton
Russell Sutton William Sutton
Emily Suydam Kimber Swain
Lucian Swain Dave Swanson
David Swanson Elizabeth Swanson
David Sweeney Dolores Sweeney
Thomas Sweeney Andy Switzer
Gina Szymkowiak
T
Nadzia Tafelski Brayden Talbott
Ashley Taylor Jeremiah Taylor
Judith Taylor Julie Taylor
Aidan Teal Hannah Tedrow
Seth Tedrow Timothy Telymonde
Lorena Thatcher Carter Thiel
Cayden Thiel Connor Thiel
Crystal Thiel Kelsie Thiel
Marshall Thiel Sharon Thiel
Jeremy Thomas Seth Thomas
Brittany Thompson Daniel Thompson
Jalen Thompson Jo Ann Thompson
Jocelyn Thompson Olivia Thompson
Thomas Thompson Tom Thompson
Claire Thormeier Kasey Thormeier
Kate Thormeier Hayden Thornton
Denise Thorp Aaren Thorpe
Aimee Thorpe Brooke Thorpe
Bryce Thorpe Daniel Thorpe
Joann Thorpe Tyson Thorpe
Henry Throne Sylvie Throne
Jared Tice Baylee Tietje
Allie Tietsort Brandon Tijerina
Riley Tilkins Adam Tipton
Tyler Tipton Keith Torbet
Gustavo Torres Harriet Toska
Michael Trausch Alaina Tripp
Chelsea Truckor Jeff Truckor
Cheryl Truskowski Tom Truskowski
Johnnie Tuitel Ella Tule
Jalen Turner Renea Turner
U
Ron Ula Martha Ulrich
Brendan Upham Jacob Uran
Travis Urbina Isaac Uribes
V
Alex Vajen Gibson Vajen
Gentry Valentine Javery Valentine
Lauren Valentine Maggie Valentine
Austin Van Etten Rhonda VanArsdalen
Leslie VanAusdale Tim Vance
Blake Vandenberghe Joe VanDenBerghe
Sarah Vanni Edward Vaughan
Ellis Vaughn Evelyn Ventimiglia
Tom Vernot Andy Vilaysone
Kolby Volkman Melissa Vollmar
Ann Vreeland
W
Stefanie Wade Adam Wagner
Troy Walborn Jeanine Waldron
Will Waldvogel Emily Walker
Katlyn Walker Maycee Walker
Molly Walker Ed Walkup
Olivia Walkup Bryer Wallace
Seth Walsh Doris Walton
Pam Wampler Karsyn Wanemacher
Cory Wann Levi Ward
Scott Ward Clay Wasnich
Chloe Watson Vivian Weaver
Anthony Weber Kensey Weber
Bonnie Weible Mallori Weigel
Trey Weirauch Natalie Weirich
Carter Weiss Bryson Welch
Bryce Welling Addi Wells
Connie Wells Jacque Wells
David Weltlin Duane Weltlin III
Duane Weltlin Jr Duane Weltlin Sr
Jason Weltlin Melissa Weltlin
Amy Wendt Reagan Wendt
Francis Wertz Bartley Westfall
John Westfall Jayde Westmeyer
Dawn Wheatley Will Whewell
Emma Whitaker Brenna White
Grace Whitinger Sydnie Whitinger
Lena Whitney Skyler Whitney
Isaac Wiemken Patricia Wiemken
Tyler Wilburn Mike Wilder
Madi Wilhelm Madison Wilhelm
Jennifer Wilkinson Mason Willeman
Callen Willey Ellie Williams
Terrence Williams Yanira Williams
Heather Williams-Jutte Lindsey Willis
John Willson Katie Willson
Sarah Willson Steve Wilmot
Carissa Wilson Jayden Wilson
Lara Wilson Rich Wilson
Zachary Wilson Clifford Wineland
Kila Wineland Kent Winkler
Peyton Winkler Breanna Winzeler
Charles Winzeler Isaac Wise
Sandy Witt Joan Witzerman
Caite Wixom Anthony Wolfe
Izayah Wolfenbager Jake Wonderly
Abigayle Wood Kaydence Wood
Mark Wood Emily Woodbury
Anna Woodring Dan Woodring
Luke Woodring Melissa Woolace
Kenneth Word William Word
Candida Wright Lamyia Wright
Kelsey Wulf Courtny Wyrick
Addison Wyse Harrison Wyse
Jaxon Wyse Logan Wyse
Sophie Wyse
Y
Devin Yantiss Conor Yates
Lexie Yeager Natalie Yeager
Teagen Yeary Lucas Yedica
Wyatt York Leta Young
Marcia Young Jess Youse
Z
Tina Zahs Marilyn Zayas
Brenda Zimmer Allie Zimmerman
Aubrey Zimmerman Doug Zimmerman
Shane Zulch Jason Zumbaugh
Seth Zumbaugh Brock Zuver
Gracie Zuver Tracy Zuver

TOTAL UNIQUE NAMES: 1,850+

The Village Reporter publishes every Wednesday and covers Williams County, Fulton County and surrounding communities in northwest Ohio. Pick up this week’s edition for just $3 at newsstands across the region, or subscribe to read every week. For subscription questions, call (419) 485-4851.

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