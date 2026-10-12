Who Made Local News: October 14, 2026

Please note: this index is compiled by automated software that scans each week’s edition. While the list is largely accurate, the automated process may occasionally produce minor errors — misspellings, names that run together, or rare omissions. We welcome corrections from readers.
Every week, The Village Reporter publishes a complete index of every person mentioned in that edition. Below is this week’s list.
Is your name included? Over 1,850 names indexed this week.
A
|KJ Abair
|Austin Abbott
|Sylvie Abec
|Alejandro Acevedo
|Josiah Acevedo
|Amy Acton
|Jeremy Adams
|Rick Adams
|Arianna Adkins
|Asher Adkins
|Jesse Aeschliman
|Natalie Aeschliman
|Sofia Aguirre
|Aarika Alabata
|Jacob Albertson
|Jonathan Albertson
|Juan Alcantar
|Tony Alcantar
|Avery Aldrich
|Bo Aldrich
|Bob Aleshire
|Evelyn Aleshire
|Bessie Allgire
|Debbie Allgire
|Fola Allgire
|Jerry Allgire
|Kevin Allgire
|Leo Allgire
|Mary Allgire
|Moine Allgire
|Pamela Allgire
|Relmond Allgire
|Shelby Allgire
|Tim Allgire
|Kory Allison
|Tammy Allison
|Randall Allomong
|Lily Alls
|Stephen Alspaugh
|James Alstaetter
|Aaron Alt
|Carter Altaffer
|Keegan Ambler
|Lucy Ames
|Meg Ames
|Ron Ammons
|Caitlyn Anders
|Caylee Anders
|Dixie Anderson
|DJ Apple
|Caden Apt
|Alejandro Aranjo
|Carson Armstrong
|Addison Arnold
|Josey Arnold
|Hazel Arnos
|Andy Artiaga
|Audra Aston
|Beth Aston
|Sonya Austin
B
|Aaron Babcock
|Asher Bacik
|Becky Bacon
|Avery Badenhop
|Brady Badenhop
|Isaiah Badenhop
|Jack Badenhop
|Zaeli Badenhop
|Jamian Baer
|Michael Baer
|Mike Baer
|Brandie Bailey
|Ethan Bailey
|Jason Bailey
|Kennedy Bailey
|Tiffany Baird
|Daisy Baker
|Harold Baker
|Jason Baker
|Linda Baker
|Madison Baker
|Peytyn Baker
|Sarah Baker
|Lonnie Balkema
|Brianna Balogh
|Dan Balser
|Allison Balzer
|Kara Balzer
|Gideon Banfield
|Dominic Barajas
|Sandra Barber
|Kyle Barker
|Reegan Barker
|Adam Barr
|Krysta Barrington
|Kaylynn Bartlett
|Roger Bartlett Jr
|Mary Batdorf
|Brian Batterson
|Robert Batterson
|Clifford Battig
|Gracelynn Bauer
|Trinidee Baughman
|Annalynn Bauman
|Brice Baumert
|Owen Baus
|Brenda Beach
|Randy Beam
|Mya Beaverson
|Janet Bechstein
|Keith Bechstein
|Matthew Bechstein
|Morgan Bechtol
|Brody Beck
|Colson Beck
|Henna Beck
|Linda Beck
|Wyatt Beck
|Maycee Beers
|Alyssa Bejarano
|Parker Bell
|Anthony Bellafronte
|Thomas Bellamy
|Chelsea Belman
|Mckenna Beltz
|Andrew Bender
|Julia Benfield
|Ayden Bennett
|Janet Bennett
|Mark Bennett
|Randy Bennett
|Walter Bennett
|Adelle Bentley
|Allison Bentley
|Anderson Bentley
|Bria Berg
|Jerry Bergman
|Zac Bergstedt
|Bathsheba Berkebile
|Samuel Berkebile
|Trent Berkebile
|Loreen Bernardini
|James Bernath
|Brian Bernholtz
|Isaac Beroske
|Don Bertke
|Luke Bettinger
|John Betts
|Riley Bever
|Lenora Bidlack
|Lorraine Biller
|Paula Bird
|Randy Birkhimer Sr
|Sandra Birkhimer
|Libby Bishop
|Ryan Bishop
|Tyler Bishop
|Adleigh Bittinger
|Tammy Black
|Annette Blackwell
|Rosa Blalock
|Carly Blank
|Molli Blank
|Landon Bleikamp
|Sharon Blinzler
|Amelia Blohm
|Allie Bloir
|Landon Bloir
|Joe Blystone
|Allen Bock
|Griffin Boehm
|Kelli Bok
|Walter Bolden
|Gene Bolles
|Eli Bolyard
|Landon Bolyard
|Matteo Bonato
|Devon Bonecutter
|Grady Bonecutter
|Jamie Bonewitz
|Bailey Booth
|Jayden Booth
|Logan Booth
|Tyler Borck
|Kyle Borer
|Ryan Borer
|Marlena Borstleman
|Jacob Borton
|Jerry Borton
|Daylin Bosco
|Parker Botjer
|Emery Boulton
|Locke Boulton
|Ella Bourn
|Ava Bowers
|Claire Bowers
|Madi Bowers
|Vena Bowers
|Linda Bowman
|Brian Bowsher
|Chelsea Boyd
|Cody Boyd
|Gabe Boyd
|Michael Boyd
|Jude Boyers
|Cooper Bradford
|Alea Brandt
|Isabel Breen
|Luke Breen
|Sarah Breen
|Andrew Brehm
|Aspen Brehm
|Jacob Brehm
|Marvin Brehm
|Rosie Brehm
|Scarlett Brehm
|Ryan Brehmer
|Erma Bretthauer
|Kenlee Brigle
|Scott Brink
|Audrey Britsch
|Sharon Broadway
|Lila Brock
|Kyle Brodbeck
|Americka Brown
|Anthony Brown
|Bud Brown
|Cliff Brown
|Isaac Brown
|Metha Brown
|Rowan Brown
|Ryleigh Brown
|Sherrod Brown
|Wesley Brown
|Dick Bruce
|Jennifer Brunner
|Leona Bucher
|Chad Buckner
|Marvin Buehrer
|Sydney Bull
|Michael Burch
|Addie Burger
|Charles Burget
|Janet Burget
|Katilyn Burke
|Koewin Burkhard
|Erica Burkholder
|Meg Burkholder
|Todd Burkholder
|Anthony Burnett
|Jacob Burnett
|Anna Burt
|Henry Burton
|Max Burton
|Robert Burton
|Carter Bzovi
C
|Kristin Caldwell
|Brian Camacho
|Jack Campbell
|Sara Campbell
|Ally Cape
|Danielle Cape
|Morgan Cape
|Tracy Cape
|Margaret Carlin
|Kaleb Carlisle
|Seth Carman
|Danielle Carr
|Gaby Carrizales
|Kowen Carroll
|Renee Carroll
|Riley Carter
|Hattie Cavanagh
|Alison Cayson
|Marshon Chaff
|Shane Chamberlin
|Delilah Chapa
|Jennifer Chapman
|John Chapman
|Samuel Chappell
|Kelly Chappuis
|Leon Charpiot
|Martin Cherry
|Ashira Chishala
|Corbin Chrisman
|Ella Christman
|Erich Christman
|Adrian Cimerman
|Liliana Clair
|Cole Clark
|Darby Clark
|Landon Clark
|Sarah Clark
|Sharon Clark
|Cooper Clarke
|Aubrey Clemens
|McKenzie Clemens
|Andrew Clingaman
|Brittany Close
|Jimmie Clouse
|Andrew Coble
|Jamie Coburn
|Soledad Coburn
|Andrew Coder Jr
|Kiley Coffman
|Dawn Cogswell
|Jody Cole
|Timothy Coll
|Clara Collins
|Lillie Collins
|Luke Collins
|O.J. Collins
|Mike Colon
|Paul Colon
|Carly Condon
|Mason Condon
|Carleigh Cone
|Chris Conley
|Darin Conley
|Deborah Conley
|Kelsy Connolly
|Daniel Contreras III
|Irvin Cook
|John Cook
|Bess Cooley
|Chelsea Cordy
|Jozie Cordy
|Loretta Corfman
|Laura Corle
|Paul Costigan
|Abby Cousino
|Eliazar Covarrubias
|Alex Cox
|Douglas Cox
|Freda Cox
|Lucy Cox
|Shelly Cox
|Kiara Crafts
|Samuel Cramer
|Mary Cready
|Ronald Cready
|Eric Creighton
|Adelynn Crossgrove
|Sophia Crossgrove
|Kynli Crossland
|Debbie Culler
|Eric Culler
|Kensley Culler
|Carl Cultrona
|Elijah Cummins
|Josiah Cummins
|Hannah Curry
|Taylor Curry
|Kinley Curtis
D
|Joel Daft
|Juni Daft
|Brad Dahl
|Myah Dalton-Keener
|Emmi Darrow
|Marsha Darrow
|Patricia Darrow
|Steven Darrow
|Tammy Darrow
|William Darrow
|Allison Daugherty
|Eloise Daugherty
|Lottie Daugherty
|Victor Daugherty
|Addison Davis
|Dale Davis
|Grace Davis
|Jesse Davis
|Julie Davis
|Kendyl Davis
|Lily Davis
|Joan Dean
|Amanda Decker
|Cameron DeGroff
|Kayla Degroff
|Megan DeGroff
|W.E. DeGroff
|Jeanette Dehart
|John Deitemeyer
|Rebekah Dell
|Kathleen DeLong
|Joe Delphia
|Dave Dempsey
|Joseph Dempsey
|Kaylee Dempsey
|Keegan Dempsey
|Kendra Denton
|Madison Denton
|Richard Denton
|Rich Derks
|Alex Diaz
|Micah Diaz
|Rebecca Dick
|Susan Dick
|Rachel Dickinson
|Tina Dickinson
|Earl Dierks
|Daniel Dietrich
|Dennis Dietrich
|Forest Dietrich
|Joseph Dietrich
|Natalie Dietrich
|Teresa Dietrich
|Cassidy Dietsch
|Eric Dietsch
|Charlotte Dilley
|Kenna Dilley
|Mike Dilley
|Isla Dishong
|Carmen Dixon
|Nicole Dodson
|Ryanne Dohm
|Tayla Dohner
|Torrey Dohner
|Alex Dominique
|David Dominique
|Gary Dominique
|Jacob Dominique
|Julie Dominique
|Kayden Dominique
|Logen Dominique
|Taylor Dominique
|Todd Dominique
|Anna Donovan
|Robert Doster
|Chris Dowling
|Wayne Dowling
|Brianna Draggoo
|Myron Duhart
|Jen Dukeshire
|Donovan Dula
|Darin Dunlap
|Evan Dunlap
|Aryha Dunning
|Joseph Duquette
|
E
|Seeley Easley
|Liam Easton
|Coleton Ebersole
|William Ebersole
|Glenn Eckert
|Mary Eckert
|Dylan Eckhart
|Landon Eckley
|Jay Edwards
|Katey Ehrsam
|Kevin Eicher
|Carrie Eidenier
|Xavier Eidenier
|Aiden Eisel
|Joe Eisel
|Lilli Eisel
|Quinten Eisel
|Reese Eisel
|Wyatt Eisel
|Zaelyn Eitniear
|Ralph Eitnier
|Mason Elden
|Owen Elden
|J.D. Elder
|Jane Elder
|Randy Elder
|Allie Elkins
|Adalyn Elling
|Amelia Elling
|Kenlee Elling
|Kinley Elling
|Adriana Elliot
|G.P. Elliott
|Jaxon Elliott
|Casey Elson
|Halle Elson
|Isaiah Elson
|Oliver Elson
|Porter Elson
|Tracy Elson
|Avery Emmitt
|Michelle Emmitt
|Rachel Entenman
|Evelyn Erb
|Thalia Escalera
|Mariano Esqueda
|Cody Evans
|Grace Evans
|Mike Evans
|Addi Everetts
|Chloie Evilsizor
|
F
|Keith Faber
|Lila Fackler
|Hannah Fahrer
|Megan Fahrer
|Michael Fahrer
|Tricia Fahrer
|Logan Falco
|Stephen Faris
|Erica Farley
|Jake Farley
|Weston Farley
|Andy Farnham
|Ivan Favia
|Lucas Fay
|Hannah Feather
|Whitney Feehan
|Stella Fellers
|Katie Ferguson
|Mark Ferguson
|Jacob Ferrebee
|Bob Fickle
|Judy Fickle
|Mary Fickle
|Richard Fickle
|Roger Fickle
|Rory Figley
|Kathryn Figy
|Van Figy
|Aaron Finfera
|Becca Finfera
|Lilly Finfera
|Jane Fireovid
|Jason Fireovid
|Jenna Fireovid
|Jim Fireovid
|Mary Fireovid
|Christine Fischer
|Hannah Fischer
|Al Fiser
|Gia Fiser
|Addison Fisher
|Averyann Fisher
|Clark Fisher
|Geraldine Fisher
|Jeffrey Fisher
|Michael Fisher
|Julie Flegal
|Timothy Flegal
|Perry Fleming Jr
|Bella Fogarty
|Gia Fogarty
|Halle Fogarty
|Doug Ford
|Kira Ford
|Tiffany Ford
|Christopher Foster Jr
|John Foster
|Kion Foster Jr
|Lily Foster
|Maddie Foster
|Tim Foster
|Hannah Fox
|John Francis
|Naomi Francis
|Aiden Franz-Donato
|Jonathan Freed
|Heather Freese
|Landon Freshour
|Cody Frey
|Jade Frey
|Kevin Frey
|Lori Frey
|Violet Frey
|Emric Friess
|Allison Frisbie
|Dean Frisbie
|Alex Fritsch
|Angel Fritsch
|Josh Fritsch
|Jack Froelich
|Adalyn Fruchey
|Alec Fruchey
|Madisyn Fry
|Adalyn Fryman
|Ethan Fryman
|John Fryman
|Addalee Fulk
|Mildred Ann Fultz
G
|Paul Gackel
|Karen Gallagher
|Alex Galvin
|Virginia Gambler
|Alaina Gamboe
|Allison Gaona
|Alessandro Garza
|Bryn Gearig
|Breeann Gendron
|Alec Genter
|Ali Genter
|Ames Genter
|Trevon Gerken
|Eve Gerschutz
|Nora Gerschutz
|Hannah Gibbs
|Vinard Gibbs
|Amelia Giesige
|Jamie Giguere
|Brandon Gill
|Anabell Gillen
|Austin Gillen
|Dan Gillen
|Jennifer Gillen
|Sophia Gillen
|Bradley Gillespie
|Zoey Gillett
|Mason Gineman
|Abagail Gleckler
|Addyson Gleckler
|Garret Gleckler
|Halle Gleckler
|Mya Gleckler
|Violet Gleckler
|Payton Glonek
|Ashley Godoy
|Brynn Godwin
|Kelsey Goebel
|Khloe Goebel
|Nathan Goebel
|Myla Goins
|Mario Gomez
|Anaya Gonzales
|Damariz Gonzalez
|Sam Gonzalez
|Edgar Gonzalez Olvera
|Sandra Gordon
|Lynn Gors
|Mila Gors
|Michael Goulding
|Adalynn Gracia
|Timothy Grady
|Kaylie Graham
|AJ Grant
|Mallie Grant
|Myah Grant
|Mariyah Graves
|Ethan Gray
|Jake Green
|Karlee Green
|Mackenzie Green
|Quinn Green
|Virgil Green
|Elaine Greene
|Cindy Gregg
|Nova Grennay
|Alexia Griesinger
|Vivian Griesinger
|Jennifer Griewahn
|Sean Griewahn
|Jacob Grim
|Brad Grime
|Brexton Grime
|Cagnee Grime
|Vickie Grimm
|Ruth Grisier
|Caleb Groeneweg
|Mallory Groves
|Hannah Grubb
|Kacey Grubb
|Keaton Grubb
|Kolby Grubb
|Moriah Grubb
|Susie Grubb
|Matt Grube
|Ava Gruber
|Jason Gruver
|Aric Gurzynski
|Blake Gurzynski
|Donald Gurzynski
|Leslie Gurzynski
|Ruby Gurzynski
|Sheryl Gurzynski
|Makayla Guy
H
|Clair Hackett
|Cristin Hagans
|Sherri Hahn
|Adelyn Hake
|Nehan Halepota
|Amya Hallett
|Jenna Hallett
|Carson Hamilton
|Colleen Hamman
|Andrea Hammond
|Tronice Hammond
|Bathsheba Hamp
|Clarissa Hamp
|Eli Hamp
|Jacob Hamp
|Robert Hamp
|Avyonna Hamrick
|Evelyn Hamrick
|Lauren Hanak
|Jesse Hand
|Mandy Hanna
|Piper Hanna
|Alleigh Hansel
|Amber Hansel
|Madilynn Hardee
|Ryann Hardee
|Randy Hardesty
|Valorie Hardesty
|Eyvonne Harding
|Carlton Hardy
|Ryan Harker
|Izibella Harrington
|Cooper Harris
|Molly Harris
|Morgan Harris
|Aaron Harrison
|Rhys Harrison
|Nicole Harrwaldt
|Elijah Hart
|Sam Hartman
|Kaelynn Hartsock
|Mitch Hartsock
|Wesley Hartsock
|Logan Hasch
|Dylan Haselman
|Gabe Haselman
|Scott Haselman
|Tina Haskell
|Sarah Hastings
|Sadie Hausch
|Daniel Hawkins
|Lexie Hay
|Riley Hay
|Chloe Hazelton
|Kyndal Hazelton
|Easton Heater
|Sawyer Heath
|John Heckler
|Melanie Hedger
|Emma Hein
|Andrew Heisey
|Madilynn Heitman
|Kaenan Helberg
|Camden Held
|Isaac Heller
|Logan Heller
|Addalyn Hendricks
|Ally Hendricks
|Landon Hendricks
|Bella Henricks
|Phillip Henricks
|Robin Henricks
|Tara Henricks
|Timothy Henricks
|Kimberly Hensen
|Harlie Hensley
|Erika Henson
|Justin Henson
|Braya Hepker
|Hayden Herb
|John Herb
|Mark Herb
|Thelma Herb
|Daniel Hernandez
|Deion Hernandez
|Layla Hernandez
|Lucas Hernandez
|Nico Hernandez
|Naomi Herren
|Stevie Hesse
|Breck Hesselschwardt
|Janet Hester
|Kenzie Hickman
|Meyta Hieber
|Sarah Higdon
|Bill Higgins
|Eliza Higgins
|Linda Higgins
|Myah Higgins
|Heather Hill
|Angela Hillard
|Liam Hillard
|Nicole Hillard
|Brenner Hinders
|Emmy Hintz
|Brandon Hiriak
|Emily Hiriak
|Mike Hiriak
|Kevin Hite
|Kaydance Hobeck
|Ava Hockenberry
|Tyler Hodapp
|Brenda Hofbauer
|Jeremy Hoffman
|Cam Hogrefe
|Camden Hogrefe
|Zander Hogrefe
|Nelson Holliday
|Anthony Holliman
|Ryan Hollingshead
|Kiefer Holloway
|Emmi Hollstein
|Brendan Holman
|Lisa Holtz
|Matt Holtz
|Nancy Honaker
|Kellen Hood
|Kaley Hopkins
|John Horning
|Kayla Horning
|Rachel Horning
|Kaliegh Hossler
|Nate Howell
|Daelynn Huddleston
|Hadley Hudson
|Jovie Hudson
|Jude Hudson
|Nick Hudson
|Ross Hudson
|Blaney Huffman
|Layla Huffman
|Janessa Humbarger
|Kathy Huner
|Richard Hupe
|Marilyn Hurd
|Forest Hurley
|Aubree Hurst
|Brad Hurst
|Kennedy Hurst
|Jaelynn Hussey
|Jon Husted
|Rylan Husted
|Sawyer Hutchison
|
I
|Javier Ibarra
|Linda Ibarra
|Adam Iffland
|Mallory Iffland
|Makenna Incorvaia
|John Inoff
|Bill Inselmann
|
J
|Harper Jackson
|Ariana Jacobs
|Carys Jacobs
|Beulah Jacquith
|Cierra Jaquillard
|Gabe Jaramillo
|Wesley Jeffries-Babcock
|Eric Jenkins
|James Jenkins
|Katherine Jenkins
|Matthew Jenkins
|Theo Jimenez
|Karen Jinks
|Ryan Jinks
|Casey Johnson
|Chad Johnson
|Graham Johnson
|Nancy Johnson
|Nia Johnson
|Charlotte Johnston
|Blake Jones
|Donald Jones
|Halle Jones
|Luke Jones
|Mary Justice
|
K
|Brooklyn Kahl
|Judy Kahle
|Rubix Kaiser
|Kaitlynn Kamer
|CJ Kamm
|Merrill Kane
|Dexter Kannel
|Marcy Kaptur
|Rick Kazmierczak
|Leiv Keesbury
|Dorinda Keifer
|Jerry Keifer
|Jessica Keller
|Sophia Keller
|Mike Kelly
|Dennis Kennedy
|Paul Kennedy
|India Kenner
|Cuyler Kepling
|Chad Kern
|John Kern
|Klaire Kern
|Krayton Kern
|Tenisha Kerr
|Bryson Kesler
|Ally Kessler
|Jacob Kessler
|Kaysie Kessler
|Kimberly Kessler
|Phil Kessler
|Renea Kessler
|Roger Kessler
|Evelyn Keys
|James Kidder
|Jen Kidder
|Ed Kidston
|Gisele Kidston
|Landon Kiefer
|Vern Kiess
|Addy King
|Bo King
|Braylin King
|Dane King
|Eli King
|Phil King
|Shelby Jean King
|Nico Kinner
|Kaelyn Kinsman
|Rachel Kinsman
|Joyce Kishpaugh
|Abby Kissel
|Don Kissick
|Jacob Klopfenstein
|Amber Knapp
|Thomas Knapp
|Amanda Knecht
|Denise Knecht
|Carol Knepper
|Eric Koenig
|Kathleen Koester
|Hunter Kohls
|Brett Kolb
|Rob Kopenhoffer
|Sara Kopenhoffer
|Abigail Kosier
|Jim Kozumplik
|Ashleigh Kramer
|Paula Kramer
|Zeek Kramer
|Polly Krause
|Kori Kreuz
|Morgan Kreuz
|Michela Krieger
|Elijah Krill
|Nathan Krill
|Stacey Krohn
|Anna Krueger
|Zach Krueger
|Bob Krumm
|Karly Kruse
|Kennedy Kruse
|Khloe Kruse
|John Kulewicz
|Amelia Kunar
|Kayla Kunar
|Amy Kuney
|Del Kuney
|Kennedy Kunkle
|Jason Kunsman
|Brian Kupniewski
|Dawn Kupniewski
|Heather Kupniewski
|Jim Kupniewski
|Ruth Kupniewski
|Harold Kurtz
|
L
|Emily Lafountain
|Kaylee Lambert
|Isaac Lamore
|Jason Landis
|Wyatt Lang
|Andrew Langenderfer
|Andy Langenderfer
|Harper Langenderfer
|Amiyah Langham
|Jonathon Lantz
|Jonny Lantz
|Katie Lantzsch
|Lainee LaPoint
|Tyson LaPoint
|Raquel Lara
|Dina Lara Dehoyos
|Frank LaRose
|Charlotte Lash
|Jaxton Lawniczak
|Mia Lawson
|Troy Layman
|Hannah Lazenby
|Mary Leatherman
|Braylen Lederman
|Vivi Legato
|Michael Lehnerd
|Mason Leininger
|Jarett Lerma
|Naomi Lett
|Don Leu
|Justin Leu
|Greg Levy
|Katelyn Liechty
|Stacy Lillard
|Kassi Link
|Michael Lirot
|Scott Lirot
|Gary Loar
|Sophia Loar
|Patience Loghry
|Anna Lohman
|Lucas Lohman
|Kyle Long
|Tonie Long
|Tracy Long
|Lauren Lopez
|Macy Lopez
|Kaitlyn Lorton
|Sean Lovejoy
|Sidney Luce
|Cara Ludlow
|Elaina Lugbill
|Karen Lugbill
|Pedro Lugo-Ojeda
|Jason Luke
|R.J. Lumbrezer
|Ronald Lumbrezer
|Donald Lump
|Pamela Lump
|Wesley Lupo
|Joseph Luppino Jr
|Theodore Luthy
|Jacob Lyons
|
M
|Teodore Machado
|Timothy Mack
|Viki Mack
|Cam Madden
|Justin Maden
|George MaGee
|Jackie Mahan
|Lillian Mahan
|Jennifer Maher
|Ryan Maher
|Makayla Mahnke
|Bryce Mahoney
|Justin Maldonado
|Keren Maldonado
|Lucas Maldonado
|Patrick Manley
|Richard Mann
|Eli Mansfield
|Deanna Manz
|Lanae Manz
|Matt Manz
|Tyler Manz
|Layla Marini
|Kendalee Martin
|Thane Martin
|Angel Martinez
|Josue Martinez
|LaRoy Martinez
|Vincent Martinez
|Maci Martz
|Geraldine Mason
|Audrey Mattern
|Dylan Mattern
|Kelly Matthews
|Ruth Matthews
|Josie Maurer
|Kevin Maynard
|Hillary McBride
|Jordan McBride
|Lily McBride
|Colton McCarthy
|Dan McCarty
|Scott McCarty
|Eric McClaine
|Donna McCleary
|Robert McColley
|Karli McDade
|Kassi McDade
|Rodney McFee
|Aislinn McGee
|Sheila McGill
|Anna McKarns
|Betty McKarns
|Daniel McKarns
|Will McKarns
|Wrenn McKarns
|Jeremiah McKinney
|Kathy McKinstry
|Joan McNamee
|Danielle McQuillin
|Daniel McTaggart
|Alley Meade
|Jezreel Medina
|Lukas Mendenhall
|Yonatha Mendez
|Lucy Mendoza
|Harper Mercer
|Isabelle Mercer
|Izzy Mercer
|Macie Merillat
|Derek Merrin
|Betty Mertz
|George Messner
|Charlie Meyer
|Cole Meyer
|Daxton Meyer
|Diane Meyer
|Emma Meyer
|Aiden Meyers
|Casey Michalak
|Garrett Michalkiewicz
|Gary Michalkiewicz
|Helen Michalkiewicz
|Jennie Michalkiewicz
|Joseph Michalkiewicz
|Matt Michalkiewicz
|Michael Michalkiewicz
|Mike Michalkiewicz
|Tammy Michalkiewicz
|Tina Michalkiewicz
|Tom Michalkiewicz
|Troy Michalkiewicz
|Wanda Michalkiewicz
|Zach Michalkiewicz
|Brandy Mika
|Emily Miklos
|Jim Miklos
|Aubree Miklovic
|Amy Miller
|Annabella Miller
|Ariyah Miller
|Arlen Miller
|Arlene Miller
|Ashlynn Miller
|Bob Miller
|Bobbie Miller
|Brady Miller
|Brayden Miller
|Braylon Miller
|Brinda Miller
|Brookelynn Miller
|Don Miller
|Douglas Miller
|Gawyn Miller
|Homer Miller
|Jaxton Miller
|Jonathon Miller
|Kayla Miller
|Lee Ann Miller
|Lendrix Miller
|Lori Miller
|Madison Miller
|Marion Miller
|Raymond Miller
|Roy Miller
|Susannah Miller
|Taelyn Miller
|Thomas Miller
|Tim Miller
|Timothy Miller
|Todd Miller
|Tom Miller
|Victorine Miller
|James Mills
|Joshawa Mock
|Ava Mohr
|Ella Mohr
|Elsie Mohr
|Eva Mohr
|Kaiden Mohr
|Ryan Mohr
|Joseph Mohre
|Lisa Mohre
|Robert Mohre
|Olivia Mohring
|Xzavier Molina
|Catrina Momyer
|Carter Montalvo
|Ellie Montgomery
|Flossie Moore
|Gary Moore
|Lori Moore
|Elle Moreland
|Amarion Moreno
|Payton Morgan-Smith
|Lucy Morris
|Megan Morrison
|Ty Morrison
|Khloe Moseng
|Everett Moser
|Kaylee Mosko
|Alex Mossing
|Cathy Mossing
|Brooklyn Moyer
|Linda Muehlfeld
|Loren Muehlfeld
|Ryan Muehlfeld
|Yvonne Muehlfeld
|Aireana Mull
|Solomon Munger
|Janae Murillo
|Jostin Murillo-Montalvan
|Morris Murray
|Sean Murry
|Conner Myers
|Keaton Myers
N
|Trey Nafziger
|Marcus Nagel
|Mason Nagel
|Rachel Nagel
|Andrea Neutzling
|Katrina Newberry
|Robert Newcomb
|Tawn Nguyen
|Collin Nichols
|Rebecca Nichols
|Joe Nickloy
|Olivia Nietzke
|Amanda Nofziger
|Braxton Nofziger
|Brodie Nofziger
|Caelan Nofziger
|Jaxton Nofziger
|Neely Nogosek
|Brayden Noonan
|Brenda Norling
|Teresa Norrick
|Jennifer Northrup
|Steven Northrup
|Irene Notman
|April Novotny
|AJ Nowaczyk
O
|Sullivan O’Brien
|Colleen O’Donnell
|Catherine Oberlin
|Ceagan Oberlin
|Kamryn Oberlin
|Scott Oberlin
|Sebastian Ochs
|Jason Ohlsson
|Xavier Oliphant
|Amanda Opdycke
|Andrew Opdycke
|Gwen Opdycke
|Leonard Opdycke
|Ruth Opdycke
|Thomas Opdycke
|Chad Ordway
|Courtny Osborn
|Kadie Osterland
|Trevor Osterland
|Keyla Osuna
|Jacob Ott
|Ernest Otto
P
|Krista Pahl
|Kurt Paliment
|Rachel Palmer
|Mattia Papeo
|Mya Parker
|Steve Parker
|Fred Parmer
|David Parrott
|Lindsay Parsons
|Harland Partee
|Grace Paxson
|Kennedy Peebles
|Kurt Peebles
|Joyce Pelham
|Mady Pelland
|Gracyn Pelton
|Tristan Pena
|Henry Pennington
|David Pepper
|Alexander Perrin
|Andrea Perrin
|Bradley Perrin
|Mary Perrin
|Bruce Perry
|Megan Perry
|Bryce Peters
|Mathias Petersen
|Matt Petersen
|Barbara Phillips
|Shelby Phillips
|Steven Phillips
|Walter Phillips
|Kori Pinkerton
|Maddox Pinter
|Lily Pittman
|Gabby Pitts
|Shane Pitts
|Gary Pixley
|Steve Planson
|Audree Plassman
|Connor Plassman
|Edith Plettner
|Chad Poineau
|Andrew Pontius
|Jacqueline Pontius
|Kristian Pontius
|Ben Poorman
|Paige Powell
|Austin Poynter
|Jacob Poynter
|Brittany Pray
|Curtis Pray
|Craig Preston
|Vicky Preston
|Reddik Proper
|Tom Pruss
|John Pupos
|Jaxton Pursel
|Shay Pursel
|Shane Pyle
Q
|Michael Quillen
|Jayden Quinones
R
|Carrie Radel
|Lyla Radel
|Vivek Ramaswamy
|Lance Ramirez
|Nick Ramos
|Katerin Ramos Ponce
|Misty Rathburn
|Morgan Raymo
|Kevin Reardon
|Gretchen Reckner
|Thad Reckner
|Tonya Redfern
|Emily Reed
|Nick Reed
|Jebediah Reeves
|Brogan Rehklau
|Morgan Reichert
|Matt Reid
|Roz Reid
|Will Reifel
|Evan Reinhard
|Eliviea Reinhart
|Linda Reinhart
|Clara Reitzel
|Landen Reitzel
|Beyla Remer
|Owen Remington
|Alyvia Repp
|Chyanne Retcher
|Chad Rex
|Curt Rex
|Lynn Rex
|Alianna Reyes
|Ashalyn Rice
|Kynzie Rice
|Miriam Richer
|Peyton Richer
|Braxton Richmond
|Breanna Richmond
|Jackson Rico
|Ronnie Rico
|Craig Riedel
|Olivia Riegsecker
|Angela Riley
|Kyle Riley
|Quinton Ringel
|Drew Ringenberg
|Evan Ringenberg
|Landon Ringenberg
|Will Ringler
|Allie Rios
|Max Rios
|Genna Ripke
|Grace Ripke
|Chase Roberts
|Jessica Roberts
|Kenneth Roberts
|Rodney Roberts
|Amanda Robinson
|Dennis Robinson
|James Robinson Jr
|James Robinson Sr
|Jeff Robinson
|John Robinson
|Linda Robinson
|Lizzy Robinson
|R.A. Robinson
|Raymond Robinson
|Tim Robinson
|Bentlei Rocha
|Summer Rochefort
|Jason Rockey
|Patti Rockey
|Zella Rockey
|Rocco Rodger
|Stewart Rodger
|Laycin Rodheaver
|Cici Rodriguez
|Loren Rodriguez
|Nayah Rodriguez
|Te’ Rodriguez-Tedrick
|Maddison Rogers
|Lilly Rohlf
|Mia Rollins
|Michel Roman Ortiz
|Jett Roose
|Sarah Roper
|Elijah Rose
|Patti Rosebrock
|Remington Rosebrook
|Tristan Rosebrook
|Willa Rosene
|Colton Rosinski
|Craig Roth
|Todd Roth
|August Ruby
|Brody Rufenacht
|Landri Rufenacht
|Liza Rufenacht
|Logan Rufenacht
|Maddie Rufenacht
|Ed Ruffer
|Ginger Ruffer
|Reese Ruffer
|Giovanni Ruiz
|Amaya Rummel
|Melissa Rummel
|Terry Rummel
|Adrienne Runkle
|Carly Rupp
|Ella Rupp
|Grady Rupp
|Jeff Rupp
|Greg Ruskey
|Allison Russo
|Martin Rutter
|Carter Rychener
|Colton Rychener
|Kirstyn Rychener
|Travis Rychener
S
|Korbin Sammons
|Bradley Sampson Jr
|Joshua Sampson
|Ashtyn Sanders
|Austin Saneholtz
|Laynee Sanford
|Landon Sargent
|Sarah Sargent
|Libey Sauder
|Zoey Sauder
|Jade Saul
|Braxton Sausser
|Tyler Savage
|Zachary Sawchuk
|Levi Sayers
|Carlee Schaffner
|Peyton Schaffner
|Dawson Schang
|Dillon Schantz
|Julie Schantz
|Kim Schantz
|Kristen Scheer
|Andre Schelling
|Brooke Scherdt
|Lila Schindler
|Carrie Schlade
|Jacob Schlatter
|Brooklyn Schmidt
|Kellen Schmidt
|Marissa Schmidt
|Casey Schmitz
|Deb Schmitz
|Matthew Schmitz
|Scott Schmitz
|Natalie Schmucker
|Elliot Schneider
|James Schoch
|Tammy Schoch
|Keegan Schoen
|Bobby Schrenk
|Charles Schrenk Jr
|Charles Schrenk Sr
|Levon Schrenk
|Brandon Schroeder
|Cara Schroeder
|Ila Schroeder
|Kirstyn Schroeder
|Makennah Schuchman
|Derek Schultz
|Jesse Schumacher
|Audrey Schwab
|Brynn Schwartz
|Hailey Schwartz
|Catrina Scott
|Stewart Scott
|Garrett Secory
|Cecelia Seibert
|Molly Seibert
|Emersyn Selgo
|Emmy Selgo
|Irelyn Selgo
|Brinley Sentel
|Lana Serna
|Joe Sevenich
|Kathleen Sevenich
|Lorenzo Sewell
|David Shaffer
|Keatha Shaffer
|Breelynn Shankster
|Coby Sharrit
|Eryn Shaw
|Brent Shea
|Quinn Shea
|Colton Sheline
|Vanessa Shepard
|Alex Shepherd
|Alea Shilling
|Cameron Shimp
|Lacey Shinaver
|Blake Shipman
|Jeremy Shirkey
|Warren Shufelt
|Jadyn Shumaker
|Eliza Sickles
|Kate Sickles
|Liam Sickles
|Michael Sickles
|Daniel Siebenaler
|Leah Siebenaler
|Karen Siefker
|Zenas Siefker
|Evan Siegel
|Evelyn Siewertsen
|Olivia Siewertsen
|Mia Sikula
|Ashley Silone
|Eli Simon
|Monroe Simon
|Jackie Sindel
|Norman Sine
|Alicia Singer
|Amy Sink
|Carson Sintobin
|Steve Sivik
|Charlie Skeels
|David Skoczyn II
|Wyatt Slabaugh
|Emma Slagle
|Nolan Sleesman
|Kendra Smeltzer
|Malachi Smeltzer
|Addi Smith
|Addison Smith
|Beth Ann Smith
|Bristol Smith
|Brooklyn Smith
|Carlotta Smith
|Connor Smith
|Ethan Smith
|Eve Smith
|Gabi Smith
|Gavin Smith
|Hailey Smith
|Hunter Smith
|Jake Smith
|Kevin Smith
|Landryc Smith
|Lucy Smith
|Malachi Smith
|Margaret Smith
|Nate Smith
|Nick Smith
|PJ Smith
|Raelynn Smith
|Ronald Smith Jr
|Sally Smith
|Willa Smith
|Lillian Snow
|Addi Snyder
|Dason Snyder
|Eli Snyder
|Ethan Snyder
|Jack Snyder Jr
|Peggy Snyder
|Scott Snyder
|Tracy Snyder
|Joseph Sobecki
|Saritdikhun Somasa
|Alex Spicer
|Ann Spicer
|Garrett Spicer
|Cody Spiess
|Jayden Spiess
|Josie Spiess
|Katelyn Spiess
|Scott Spore
|Robert Sprague
|Alex St. John
|Carter St. John
|Rebecca Stalnaker
|Bryan Stambaugh
|Garrett Stambaugh
|Grady Stamm
|Addison Stamper
|Kadin Stantz
|Brayden Stark
|Sarah Starr
|Mary Stevens
|Paul Stevens
|Steve Stevens
|Tony Stevens
|Aiden Stevenson
|Jerid Stine
|Maci Stinehelfer
|Marah Stinehelfer
|Stacey Stiriz
|Rick Stiver
|Christine Stockwell
|John Stockwell
|Andrea Stockwell-Johnson
|Precious Stoner
|Abby Storeholder
|Micah Strader
|Amanda Strobel
|Natalie Strobel
|Joshua Stroupe
|Charlotte Stuckey
|Courtney Stuckey
|Maks Stuckey
|Hayes Studenka
|Jaret Studenka
|Brian Stultz
|Rex Stump
|Brody Suarez
|Mya Suarez
|Colton Sugg
|Tom Sullivan
|Alvah Sutton
|Margaret Sutton
|Robert Sutton
|Russell Sutton
|William Sutton
|Emily Suydam
|Kimber Swain
|Lucian Swain
|Dave Swanson
|David Swanson
|Elizabeth Swanson
|David Sweeney
|Dolores Sweeney
|Thomas Sweeney
|Andy Switzer
|Gina Szymkowiak
|
T
|Nadzia Tafelski
|Brayden Talbott
|Ashley Taylor
|Jeremiah Taylor
|Judith Taylor
|Julie Taylor
|Aidan Teal
|Hannah Tedrow
|Seth Tedrow
|Timothy Telymonde
|Lorena Thatcher
|Carter Thiel
|Cayden Thiel
|Connor Thiel
|Crystal Thiel
|Kelsie Thiel
|Marshall Thiel
|Sharon Thiel
|Jeremy Thomas
|Seth Thomas
|Brittany Thompson
|Daniel Thompson
|Jalen Thompson
|Jo Ann Thompson
|Jocelyn Thompson
|Olivia Thompson
|Thomas Thompson
|Tom Thompson
|Claire Thormeier
|Kasey Thormeier
|Kate Thormeier
|Hayden Thornton
|Denise Thorp
|Aaren Thorpe
|Aimee Thorpe
|Brooke Thorpe
|Bryce Thorpe
|Daniel Thorpe
|Joann Thorpe
|Tyson Thorpe
|Henry Throne
|Sylvie Throne
|Jared Tice
|Baylee Tietje
|Allie Tietsort
|Brandon Tijerina
|Riley Tilkins
|Adam Tipton
|Tyler Tipton
|Keith Torbet
|Gustavo Torres
|Harriet Toska
|Michael Trausch
|Alaina Tripp
|Chelsea Truckor
|Jeff Truckor
|Cheryl Truskowski
|Tom Truskowski
|Johnnie Tuitel
|Ella Tule
|Jalen Turner
|Renea Turner
U
|Ron Ula
|Martha Ulrich
|Brendan Upham
|Jacob Uran
|Travis Urbina
|Isaac Uribes
V
|Alex Vajen
|Gibson Vajen
|Gentry Valentine
|Javery Valentine
|Lauren Valentine
|Maggie Valentine
|Austin Van Etten
|Rhonda VanArsdalen
|Leslie VanAusdale
|Tim Vance
|Blake Vandenberghe
|Joe VanDenBerghe
|Sarah Vanni
|Edward Vaughan
|Ellis Vaughn
|Evelyn Ventimiglia
|Tom Vernot
|Andy Vilaysone
|Kolby Volkman
|Melissa Vollmar
|Ann Vreeland
|
W
|Stefanie Wade
|Adam Wagner
|Troy Walborn
|Jeanine Waldron
|Will Waldvogel
|Emily Walker
|Katlyn Walker
|Maycee Walker
|Molly Walker
|Ed Walkup
|Olivia Walkup
|Bryer Wallace
|Seth Walsh
|Doris Walton
|Pam Wampler
|Karsyn Wanemacher
|Cory Wann
|Levi Ward
|Scott Ward
|Clay Wasnich
|Chloe Watson
|Vivian Weaver
|Anthony Weber
|Kensey Weber
|Bonnie Weible
|Mallori Weigel
|Trey Weirauch
|Natalie Weirich
|Carter Weiss
|Bryson Welch
|Bryce Welling
|Addi Wells
|Connie Wells
|Jacque Wells
|David Weltlin
|Duane Weltlin III
|Duane Weltlin Jr
|Duane Weltlin Sr
|Jason Weltlin
|Melissa Weltlin
|Amy Wendt
|Reagan Wendt
|Francis Wertz
|Bartley Westfall
|John Westfall
|Jayde Westmeyer
|Dawn Wheatley
|Will Whewell
|Emma Whitaker
|Brenna White
|Grace Whitinger
|Sydnie Whitinger
|Lena Whitney
|Skyler Whitney
|Isaac Wiemken
|Patricia Wiemken
|Tyler Wilburn
|Mike Wilder
|Madi Wilhelm
|Madison Wilhelm
|Jennifer Wilkinson
|Mason Willeman
|Callen Willey
|Ellie Williams
|Terrence Williams
|Yanira Williams
|Heather Williams-Jutte
|Lindsey Willis
|John Willson
|Katie Willson
|Sarah Willson
|Steve Wilmot
|Carissa Wilson
|Jayden Wilson
|Lara Wilson
|Rich Wilson
|Zachary Wilson
|Clifford Wineland
|Kila Wineland
|Kent Winkler
|Peyton Winkler
|Breanna Winzeler
|Charles Winzeler
|Isaac Wise
|Sandy Witt
|Joan Witzerman
|Caite Wixom
|Anthony Wolfe
|Izayah Wolfenbager
|Jake Wonderly
|Abigayle Wood
|Kaydence Wood
|Mark Wood
|Emily Woodbury
|Anna Woodring
|Dan Woodring
|Luke Woodring
|Melissa Woolace
|Kenneth Word
|William Word
|Candida Wright
|Lamyia Wright
|Kelsey Wulf
|Courtny Wyrick
|Addison Wyse
|Harrison Wyse
|Jaxon Wyse
|Logan Wyse
|Sophie Wyse
|
Y
|Devin Yantiss
|Conor Yates
|Lexie Yeager
|Natalie Yeager
|Teagen Yeary
|Lucas Yedica
|Wyatt York
|Leta Young
|Marcia Young
|Jess Youse
Z
|Tina Zahs
|Marilyn Zayas
|Brenda Zimmer
|Allie Zimmerman
|Aubrey Zimmerman
|Doug Zimmerman
|Shane Zulch
|Jason Zumbaugh
|Seth Zumbaugh
|Brock Zuver
|Gracie Zuver
|Tracy Zuver
TOTAL UNIQUE NAMES: 1,850+
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